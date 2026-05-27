Konečná stanice Marseille XXXVI - Nebreč, Jahůdko
27. prosince 1979
Dopoledne ubíhalo tiše. Venku pořád poletoval sníh, ale obloha se vyjasňovala. Nataša složila Pavlovi věci do tašky: čisté prádlo, knížku od Aloise, zabalené cukroví od Lenky.
U oběda panovalo zvláštní ticho. Lenka se snažila udržet běžnou náladu – postavila na stůl hrnec s polévkou a na talíře nandala kousky masa s bramborem. Alois občas utrousil poznámku o tom, že na nádraží to bude klouzat, ale jinak se stolovalo mlčky.
Po jídle Pavel vstal, oblékl se a vzal si tašku. „Tak na shledanou nejpozději za tři měsíce,“ řekl klidně, i když uvnitř cítil, jak se mu svírá hrdlo.
„Já tě vyprovodím,“ ozvala se hned Nataša a podívala se na rodiče. Lenka jen přikývla. Alois dodal: „Dej pozor, ať ti vlak neujede.“
Byla zima, sníh pod botami křupal. Drželi se pevně za ruce a šli beze slov.
Na peróně se Pavel obrátil k ní. „Nebreč, Jahůdko,“ řekl tiše a pohladil ji po tváři. „Nejpozději v dubnu jsem zpátky, uvidíme se.“
„Já vím…“ špitla. Oči se jí leskly, ale donutila se k úsměvu.
„Vojáčku, nastupuj, nebo tě tady necháme!“ zavolal na něj průvodčí.
Pavel Natašu naposledy objal, políbil do vlasů a nastoupil. Stál ještě ve dveřích, mávl, než průvodčí zapískal a vlak se pohnul.
Nataša zůstala stát na nástupišti, dokud červená světla vlaku nezmizela v oblouku trati. Obrátila se, ruce zastrčila hluboko do kapes kabátu a pomalu se vydala zpátky domů. Všechno kolem ní bylo tiché, bílé – a v hrudi jí hučelo prázdno.
Martin Novotný
