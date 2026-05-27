Konečná stanice Marseille XXXVI - Nebreč, Jahůdko

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

27. prosince 1979

Dopoledne ubíhalo tiše. Venku pořád poletoval sníh, ale obloha se vyjasňovala. Nataša složila Pavlovi věci do tašky: čisté prádlo, knížku od Aloise, zabalené cukroví od Lenky.

U oběda panovalo zvláštní ticho. Lenka se snažila udržet běžnou náladu – postavila na stůl hrnec s polévkou a na talíře nandala kousky masa s bramborem. Alois občas utrousil poznámku o tom, že na nádraží to bude klouzat, ale jinak se stolovalo mlčky.

Po jídle Pavel vstal, oblékl se a vzal si tašku. „Tak na shledanou nejpozději za tři měsíce,“ řekl klidně, i když uvnitř cítil, jak se mu svírá hrdlo.

„Já tě vyprovodím,“ ozvala se hned Nataša a podívala se na rodiče. Lenka jen přikývla. Alois dodal: „Dej pozor, ať ti vlak neujede.“

Byla zima, sníh pod botami křupal. Drželi se pevně za ruce a šli beze slov.

Na peróně se Pavel obrátil k ní. „Nebreč, Jahůdko,“ řekl tiše a pohladil ji po tváři. „Nejpozději v dubnu jsem zpátky, uvidíme se.“

„Já vím…“ špitla. Oči se jí leskly, ale donutila se k úsměvu.

„Vojáčku, nastupuj, nebo tě tady necháme!“ zavolal na něj průvodčí.

Pavel Natašu naposledy objal, políbil do vlasů a nastoupil. Stál ještě ve dveřích, mávl, než průvodčí zapískal a vlak se pohnul.

Nataša zůstala stát na nástupišti, dokud červená světla vlaku nezmizela v oblouku trati. Obrátila se, ruce zastrčila hluboko do kapes kabátu a pomalu se vydala zpátky domů. Všechno kolem ní bylo tiché, bílé – a v hrudi jí hučelo prázdno.

Autor: Martin Novotný | středa 27.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXV - Pašerák

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

26.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,21 | Přečteno: 98x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXIV - Boží hod

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

25.5.2026 v 0:00 | Karma: 3,52 | Přečteno: 79x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXIII - Bethlehem

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

24.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,35 | Přečteno: 110x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečmá stanice Marseille XXXII - Sekvoj v pokoji

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

23.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,54 | Přečteno: 92x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXI. - Zvoneček do tmy

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

22.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,36 | Přečteno: 111x | Diskuse | Poezie a próza
Martin Novotný

  • Počet článků 37
  • Celková karma 5,98
  • Průměrná čtenost 143x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

