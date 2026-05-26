Konečná stanice Marseille XXXV - Pašerák
26. prosince 1979
Po obědě se Pavel s Natašou oblékli do kabátů a vyrazili ven. Sníh křupal pod botami a mráz jim štípal tváře. Ulice Hřbitovní byla skoro prázdná, jen z dálky se nesly hlasy dětí sáňkujících na svahu v lese. Minuli Ondřejský hřbitov, potemnělé stromy se skláněly nad bílým tichem hřbitova.
Sešli dolů k Mlýnskému mostu, řeka pod nimi byla těžká, černá a pomalá, místy se na kamenech držel sníh. Minuli Zámeckou věž a Mariánský sloup.
„Půjdeme se podívat na Ducha pramenů?“ navrhla Nataša.
„Dobrý nápad,“ pochválil ji Pavel. „Víš, co se o něm říká? Že když mu šáhneš na vousy a vyslovíš přání, tak ti ho splní!“
Vešli do secesní budovy Zámecké kolonády. Ze skály vzadu vystupovala tvář Ducha pramenů. Postavili se před ni, položili ruce na vousy a zašeptali: „Ať nás voda dovede tam, kde budeme svobodní.“
Když vycházeli z kolonády, Nataša se usmála. „Víc pro to už asi udělat nemůžeme,“ prohodila a políbila Pavla.
Na Staré Louce bylo rušno – za okny restaurací a kaváren svítila světla, lidé drželi v rukou hrníčky horkých nápojů. Nataša Pavla zatahla za rukáv: „Podívej, Elefant má otevřeno.“
V cukrárně bylo příjemně teplo, za zamlženými okny vonělo po cukru a kávě. Sedli si k malému stolku a objednali si grog a talířek kremrolí.
„Víš, že jsem tu nikdy nebyla?“ pousmála se Nataša, když foukala páru z hrnku. „Vždycky jsem kolem jen prošla.“
Pavel ji pozoroval, jak si kousek šlehačky otřela prstem a olízla. „Tak aspoň máme první vzpomínku jen pro sebe,“ řekl tiše. Přitáhl její ruku k sobě a schoval ji do dlaně.
Vyšli zpět do zimy. U Grandhotelu Moskva přeběhli most přes řeku a pokračovali po Nové Louce až k divadlu.
V parčíku stála socha Lenina.
„Podívej, jak stojí,“ nadhodil Pavel. „Ruce má, jako kdyby svíral popruhy. Vypadá jak pašerák. Chybí mu jen batoh.“
„A v batohu Marxovy spisy,“ doplnila Nataša a oba se rozesmáli.
„Půjdeme nahoru zase Ondřejskou, nebo pojedeme lanovkou?“
„Já bych chtěla lanovkou. Vždycky mi to připadalo takové tajemné. Jízda tunelem. Vary měly metro dávno před Prahou.“
Přijela kabinka a nastoupili. „Jako malá jsem se pokaždé bála, že se srazíme s tou kabinou, co jede dolu.“ usmála se Nataša.
Ze stanice lanovky prošli kolem Imperiálu a pokračovali ulicí Na Vyhlídce.
„Podívej,“ ukázala na vilu Johannes. „Tenhle dům se mi hrozně líbil. Vypadá trochu jako hrad. Vždycky jsem si představovala, jaké to asi je, bydlet tam.“
„Jo, a vidíš tu kočku?“ zeptala se po chvilce Nataša.
Pavel se rozhlížel, ale žádnou kočku neviděl.
„Ale ne, hlupáčku, tamhle, na tom sloupu, ta socha!“ ukázala prstem. „Víš, co se o ni říká? Že ji baron Lützow nechal postavit zadkem směrem k radnici, aby bylo vidět, že práce radních byla pro kočku.“
„Tak to nevím, co by se dneska mělo postavit zadkem k ONV,“ dodal šeptem Pavel.
„Nebo tyhle domy,“ ozval se za chvíli . „Oni vlastně mají vchod ve druhém patře.“
„Jako by se tam chodilo rovnou z oblak,“ pousmála se Nataša. „Myslíš, že i my někdy budeme mít vlastní dům?“
Pavel ji chytil kolem ramen a přitiskl k sobě. „Budeme. Ať to bude dům, byt, nebo třeba jen pokoj – hlavně že spolu.“
Nataša mu položila hlavu na rameno. „Tak dobře. A ten vchod povede rovnou do nebe.“
Cestou zpět po Hřbitovní ulici už kolem nich bylo jen ticho. Svítily lampy, z korun stromů se sypal jemný sníh. Drželi se za ruce a kráčeli domů, pomalu, jako by chtěli, aby ta cesta nikdy neskončila.
„Tak jste se prošli?“ houkl na ně Alois, když za sebou zavřeli dveře.
„Jo, bylo krásně,“ odpověděla Nataša a sundávala si kabát. „Pořád jemně sněží, skoro jako by padal prach.“
„Aspoň jste si pročistili hlavy na čerstvém vzduchu,“ zamručel, aniž odtrhl oči od obrazovky.
V pokoji Nataša zavřela dveře a posadila se k Pavlovi na postel. Ještě měli na sobě zbytky zimního chladu – on ji vzal kolem ramen a přitáhl blíž. Chvíli jen tak seděli, v tichu, poslouchali tlumené zvuky z obýváku.
„Zítra…,“ začala Nataša tiše a polkla. „Zítra už zase pojedeš.“
Pavel ji pohladil po vlasech a tiše řekl: „Zítra. Ale ještě máme dnešní večer.“
Opřela si čelo o jeho rameno. „Chci tě vyprovodit. Až k vlaku – nechci, abys jel sám.“
„Dobře,“ zašeptal. „Budeš u toho. I kdyby to bolelo.“
Zůstali tak, v těsném objetí, snažili se zapamatovat každý dotek, každou vůni, každý nádech. Večer ubíhal pomalu – a přitom jim připadal příliš krátký.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXIV - Boží hod
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXIII - Bethlehem
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečmá stanice Marseille XXXII - Sekvoj v pokoji
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXI. - Zvoneček do tmy
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXX. - Postavení mimo hru
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil pozdě večer požár vozidla
Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týká...
Při odbočování na cyklostezku se střetl s autem. Cyklista je v kritickém stavu
Těžká zranění utrpěl v pondělí odpoledne na Opavsku čtyřiapadesátiletý cyklista. Do nemocnice jej v...
Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá strážníkům soukromá agentura
Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá od začátku května strážníkům soukromá agentura,...
Konference v Třebíči připomene 75 let babického případu
Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice - rudá heydrichiáda....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 36
- Celková karma 6,02
- Průměrná čtenost 144x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.