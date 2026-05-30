Konečná stanice Marseille XXXIX - Čedok
31. ledna 1980
Nataša vytáhla vysvědčení a položila ho před otce. Jedničky se táhly přes většinu řádků, jen u matematiky a fyziky byly dvojky.
Alois si nasadil brýle, chvíli studoval papír a nakonec spokojeně zabručel. „Dobrá práce! Jsem rád, že ses chytila. S Pavlem tě ta matika očividně posunula.“ Sundal brýle a pousmál se. „Říkal jsem, že za dobré vysvědčení dostaneš odměnu. Tak co by sis přála?“
„Já bych chtěla s Pavlem k moři,“ vyhrkla Nataša a v očích jí zasvítilo. „Na prázdniny, aspoň na týden.“
Alois se narovnal, jako by právě našel to nejlepší řešení. „To není problém, ale předpokládám, že maturita bude stejně úspěšná! Zařídím vám dvěma Soči, nebo Picundu. Letadlem jste tam za pár hodin a budete mít pláže, palmy, všechno.“
„Jenže, tati…“ Nataša se zatvářila omluvně. „Pavel má děs z létání. Do letadla nechce. A ty přece taky ne.“
Aloisovi spadly koutky. „To je fakt, do plechový rakve já nesednu.“ Přemýšlel, chvíli přecházel po pokoji.
Nataša využila chvíle a dodala tiše, ale rozhodně: „Byla bych moc ráda, kdybyste jeli s námi i vy s maminkou. Všichni spolu. Autem. To by bylo nejlepší.“
Lenka se na dceru usmála a pohladila ji po rameni. „To by bylo hezké, Aloisi.“
Alois si odkašlal, ale v očích mu problesklo zadostiučinění. „Dobrá. Vezmem auto, pojedeme na Jadran. A žádnej kemp! Pěknej hotel! A bude to pořádná dovolená, rodinná. To se vám bude líbit. Natašo, máš úkol! Zítra máte prázdniny, tak hned ráno vyrazíš do Čedoku pro katalog!“
„Děkuju, tati,“ řekla Nataša a objala tátu. Tentokrát to znělo jako obyčejná radost, ale uvnitř cítila, že právě vyhráli víc než jen prázdniny.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXVIII - A radši to spal.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXVII - 7.62x39
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXVI - Nebreč, Jahůdko
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXV - Pašerák
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXIV - Boží hod
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů
Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají...
Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů
Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají...
Do baziliky v Jablonném v Podještědí se dnes vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy
Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12....
- Počet článků 40
- Celková karma 5,91
- Průměrná čtenost 142x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.