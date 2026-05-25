Konečná stanice Marseille XXXIV - Boží hod
25. prosince 1979
Nataša s Pavlem vystoupali do druhého patra paneláku na Lidické. V ruce nesla malý balíček – červeně zabalenou krabičku s několika kousky cukroví, které s mámou pekly. „Aspoň něco malého,“ řekla Pavlovi cestou.
Jana jim otevřela dveře dřív, než Pavel stihnul odemknout. „Tak pojďte dál, už na vás čekáme.“ Usmála se, pověsila jejich kabáty a vedla je rovnou do kuchyně, odkud se linula směs vůní – vývaru, pečené zeleniny a omáčky.
Josef seděl u stolu s půllitrem piva a novinami, ale jakmile vešli, hned je složil a vstal. „No vida, posily! Ať na Boží hod neobědváme sami. Sedněte si, už se to nese.“
Jana položila před Pavla i Josefa talíře hovězí polévky – silný vývar s domácími nudlemi a zeleninou. Otočila se k Nataše: „A pro tebe mám něco speciálního, Natašo. Říkala jsi včera, že bys ráda ochutnala rybí polévku. Tak jsem ti ohřála trochu ze včerejška.“
Nataša chvíli překvapeně koukala, než se rozzářila. „Opravdu? Jé, děkuju! To jste nemusela.“
„Ale musela,“ mrkla na ni Jana. „U nás se říká, že bez rybí polévky nejsou Vánoce. Tak ať máš tuhle zkušenost taky.“
Před Natašou se objevil talíř s vonícím vývarem, s kousky zeleniny, rybího masa a opečených kostiček rohlíku. Nabrala první lžíci a přivoněla. „Voní to úžasně,“ vzdychla.
První sousto ji na okamžik zarazilo, potom přikývla. „To je… vážně dobrý! Já myslela, že to bude cítit rybinou, ale je to jemný. A co jsou tyhle malý kuličky?“
„To jsou jikry, a tohle mlíčí,“ vysvětlila Jana. „Ježišmarjá, nevadí ti to, Natašo? Některým lidem se to příčí.“
„Ne, vůbec. Na tohle já jsem zvyklá,“ vyklouzlo jí automaticky.
Lžíce se zastavila v půli cesty. Uvědomila si, co právě řekla, a tváře jí vzplály. Pavel se zakuckal, Josef zadržoval smích.
„Tak vidíš,“ dodala Jana bezelstně a přisunula si talíř blíž. „Bez toho by ta polívka nebyla ono.“
Chvíli u stolu vládlo napjaté ticho, než Josef zabručel: „No jo, každej máme svoje chutě…“ a schoval úsměv do půllitru.
Nataša raději rychle nabrala další sousto a kývla. „Je to vážně moc dobrý.“
Dojedli a Jana odnášela talíře, aby přinesla hlavní chod. Na stole se objevil houskový knedlík, hluboká mísa svíčkové omáčky se smetanou a kořenovou zeleninou a vedle na prkénku hovězí pečeně.
„Tak, svíčková,“ oznámila s hrdostí. „A omáčky jsem udělala dost, aby nikdo nemusel šetřit.“
Pavel už věděl, že to je u nich doma tradice – talíř zaplavený omáčkou, knedlíky jako houby a maso zmizí jako první. Nabral Nataše porci a podal jí talíř.
„Vypadá to úžasně a stejně to i voní,“ vydechla, když přivoněla.
Pustili se do jídla, na chvíli nastalo ticho – jen cinkání příborů. „Tak co, jak ti chutná domácí svíčková?“ kývl Josef na Pavla. „Dávají vám tam taky takovou?“
Pavel se zasmál: „Na vojně? Tam svíčkovou vůbec nedělají. A kdyby jo, tak asi podle speciálního receptu: povaříme zapalovací svíčky s kouskem pneumatiky a prázdnou nábojnicí… a maso? To by se tam hledalo lupou.“
Josef se rozesmál a mrkl na Janu: „Tak vidíš, mámo, že ho ještě udržíme doma aspoň na obědy.“
Nataša se se odhodlala, naklonila se blíž k Janě a tiše se zeptala: „Paní Svobodová… mohla byste mi říct, jak děláte tu rybí polévku? Byla úžasná.“
Jana se pousmála a mávla rukou: „Ale jdi, Natašo, vždyť na to máš ještě spoustu času. Příští Vánoce tě to naučím pěkně krok po kroku.“
„Příští Vánoce…“ zopakovala Nataša skoro neslyšně. Usmála se, ale úsměv se jí zlomil – jako by se v něm mísilo dojetí s něčím, co nemohla nahlas říct. V hlavě jí vytanulo jediné: My už tady příští Vánoce nebudem. Už nikdy mi to nikdo neukáže.
Rychle sklopila oči k talíři. Na okamžik ucítila, jak se jí v krku dělá těžký uzel, ale hned ho přikryla dalším soustem. Jen Pavel, který seděl vedle ní, si všiml té chvilkové změny. Pod stolem jí stiskl ruku – pevně, mlčky, jako by jí chtěl říct: Drž se. Jsem tady.
Po jídle přišla na stůl káva a cukroví. Pracny, vanilkové rohlíčky, linecké.
Pavel cítil, jak mu u srdce hřeje tohle prosté odpoledne – svíčková, rohlíčky, máma a táta, kteří se na Natašu dívají ne jako na cizí, ale jako na tu, která k němu patří.
„Tak povídej, Pavle.“ začal táta zvědavě. „Co vlastně plánuješ po vojně? Zkusíš zase školu?“
Pavel se nadechl, cítil, že tohle nebude snadné. „Jo, chci zkusit vysokou. Ale uvažuju o vojenské škole. V Opavě to zatím zvládám dobře, družstvo mám nejlepší na rotě. A zároveň bych chtěl dělat s technikou. Tak možná vojenskou akademii. Tak bych mohl kombinovat obojí. Techniku i trochu vedení lidí. A navíc by to znamenala byt, jistou práci… i pro rodinu.“
Josef se na něj chvíli zadíval a zamračil se. „Byt, jistota… to všechno zní hezky. Jenomže je to za cenu, že se upíšeš těm nahoře. Těm samým, co mě vyhodili z fabriky jen proto, že jsem málo držel hubu.“
U stolu zavládlo ticho. Nataša se ošila, podívala se na Pavla, ale on se klidně nadechl: „Já to beru takhle tati. Sloužit těm nahoře budu muset tak, jako tak. Pokud tedy nechci skončit v kriminále. Když budu dělat ve fabrice, tak ve výsledku taky pracuju pro ně. A pokud by se měla objevit šance to tady změnit, budu mít možnost ovlivnit to jako velitel v armádě spíš než jako obyčejný dělník.“
Josef přimhouřil oči, chvíli mlčel, „Ty myslíš třeba při převratu?“ zeptal se šeptem.
Pavel jen pokrčil rameny. „V každém případě, můžu se tam hodně naučit. A získat možnosti a vliv.“
Josef se na něj díval ještě chvíli, zvažoval každé slovo. Nakonec jen pomalu přikývl a vzal do ruky půllitr. „Dobře,“ řekl prostě. „Dokud se nic neděje, budeš mít aspoň výhody. A jestli se někdy začne něco dít, tak se ukáže, na čí straně opravdu stojíš.“
Napětí u stolu povolilo. Pavel lehce přikývl, jako by tím přijal otcovo stanovisko, a sáhl po kávě.
Jana položila Pavlovi ruku na paži a usmála se. „Víš co? Až budeš mít vlastní rodinu, bude pro nás nejdůležitější, že se o ni postaráš. Jestli to bude s uniformou, nebo bez ní – to už je tvoje věc.“
Nataša sklopila oči, ale pod stolem zase pevně sevřela Pavlovu ruku.
Dopili kávu a snědli poslední kousky cukroví, Jana se zvedla a začala sklízet ze stolu. „Já vám s tím jdu pomoct,“ nabídla se Nataša, ale Jana jen mávla rukou: „To už je moje práce. Vy dva si běžte odpočinout. Ať máte ještě klidný večer.“
Josef vstal a podal Pavlovi ruku. „Díky, že jste přišli. Aspoň to dneska nebylo tak tiché.“ Potom se podíval na Natašu: „A vy, Natašo… děkujeme, že jste s námi byla. Musíte zase co nejdřív přijít.“
„Bylo to moc hezké,“ řekla tiše a cítila, jak se jí v krku svírá.
V předsíni položil Josef Pavlovi ruku na rameno: „Pamatuj, Pavle, vždycky se počítá, na čí straně člověk nakonec stojí.“
Pavel přikývl a stiskl mu dlaň.
Vyšli ven do mrazivé tmy. Okna na Lidické svítila jen tu a tam, většina už byla tmavá. Ulice byla tichá, jen sníh pod botami křupal.
„Tvůj táta… řekl to hezky. Ale stejně mě děsí, že se všechno v životě točí jen kolem toho, komu vlastně sloužíme.“
Pavel ji chytil za ruku a přitáhl k sobě. „Až odejdeme, bude to jinak. Už žádné ‚komu‘, jen my dva.“
Přišli ke Kučerům, Nataša odemkla.
„Kde jste tak dlouho?“ houkl Alois od televize. „Už jsem vás chtěl jít hledat!“
„Všechno v pořádku, zdrželi jsme se u našich.“ odpověděl Pavel.
„Tak sedejte, začíná Noc na Karlštejně!“ dirigoval Alois.
Nataša se uvelebila v křesle, Pavel se posadil před ni. Natáhla ruku, vzala z talíře malý řízeček a podala ho Pavlovi do pusy. Naklonil se, a spolu s řízkem chytil zuby i její prsty a lehounce skousnul.
„Jau, ty hladovče!“ vyjekla žertem.
„Co se tam děje?“ zajímal se Alois.
„On mě kousnul,“ žalovala na oko Nataša.
„Ona si začala!“ kontroval Pavel se smíchem.
„Ještě jednou a jdete se vykoupat, vyčistit zuby a spát!“ rozesmál se Alois „Jste jak malý děti! A to je jeden voják a druhá maturantka!“
Pavel k ní otočil hlavu „Víš,“ zašeptal, tak tiše, aby to slyšela jen ona, „já mám teď chuť spíš na tebe než na řízek.“
Dlaněmi jí jemně přejel od kotníků výš a začal masírovat lýtka. „Máš je krásně heboučký,“ poznamenal tiše.
„To je příjemný,“ vydechla Nataša a povolila kolena. Sukně se jí trochu vyhrnula, takže mu za krk dosedl hřejivý dotek jejího klína. Pavel na okamžik přestal dýchat.
Nataša se malinko předklonila, aby se k němu dostala blíž, prsty mu projela vlasy a jen tak lehce ho k sobě přitiskla. On se nenechal pobízet – hladil ji po stehnech, pomalu, opatrně, jako by chtěl vychutnat každou vteřinu.
Natašu probudilo šimrání na chodidle, škubnula nohou. „Jahůdko, probuď se, půjdeme spát do postýlky,“ zašeptal Pavel
„My už bychom se šli osprchovat,“ řekl nahlas.
„No jo, běžte,“ mávla Lenka rukou. „Ať se tu potom nemusíme přetahovat o koupelnu.“
Později, v pokoji, když leželi v tmě pod přikrývkou, přitisknutí k sobě, si Nataša položila hlavu na jeho rameno, ještě zadýchaná, ale spokojená. „Teď už je to dokonalý,“ zašeptala. Pavel ji pohladil po vlasech a jen přikývl.
Zdola tlumeně dozníval Gottův hlas, ale v jejich pokoji vládlo úplné ticho. Zbylo jen teplo dvou těl, která si patřila.
Martin Novotný
