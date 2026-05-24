Konečná stanice Marseille XXXIII - Bethlehem
24. prosince 1979
Nataša se probudila první. V pokoji bylo pološero, přes závěs prosvítalo měkké zimní světlo. Chvíli ležela bez hnutí a poslouchala Pavlův klidný dech vedle sebe. Byl otočený na bok, tvář zabořenou do polštáře, spokojený jako dítě.
Usmála se. Ještě cítila v těle dozvuk noci – horko, vlny, jeho ruce, které ji držely, když už sotva vnímala. Zavřela oči, a na okamžik měla pocit, že se v ní znovu rozlévá ten stejný proud.
Potichu vstala a šla se osprchovat. Ještě mokrá na sebe natáhla župan a sešla do kuchyně. Zastavila se před oknem. Celou noc sněžilo a ulice byla zasypaná sněhovou nadílkou. Hebký bílý povrch byl netknutý, jen k brance vedly stopy.
Na stole ležel papír se vzkazem: Ve špajzu je vánočka. Řízky a salát udělám, až přijdu. Užívejte si Vánoc – Máma
Usmála se a zašeptala „Tak to ne, maminko!“ Podívala se na hodiny. Čtvrt na deset. Do hrnků nasypala kakao z hnědé plechovky a zalila horkým mlékem. Nakrájela plátky vánočky a naskládala to na tác.
Opatrně to donesla do pokoje za Pavlem. Pavel se právě protahoval a mžoural na ni ospalýma očima.
„Veselé Vánoce,“ usmála se. „Štědrý den začíná vánočkou a horkým kakaem.“
„Opravdu vánočkou a kakaem?“ zeptal se s úsměvem a přitáhl si ji. Zatáhl za pásek županu a přitiskl ústa na její bříško, rukama hladil zadeček. Hrnky na táce zacinkaly a trochu kakaa se rozlilo.
„Neblázni, nebo budeme mít kakao v posteli,“ hubovala se smíchem.
„Tak sebou nemel a drž ten tác rovně,“ poradil Pavel a posunul se ústy výš.
Hrnečky na táce se rozcinkaly hlasitěji, chvěly se jí ruce. S přemáháním položila tác na noční stolek, chytila ho za vlasy a odtáhla mu hlavu.
„Ani krok. Teď ne,“ zašeptala s úsměvem. „Napřed vánočka, potom kuchyně.“
Pavel poslušně přikývl, ale v očích mu pořád pobaveně jiskřilo.
„Dobře… ale já držím prdýlku. Musíš mě krmit.“
Nataša utrhla kus vánočky, strčila mu ho do pusy a rozesmála se:
„Tak. A žvýkej, než tě to zase popadne. Prdýlku můžeš pustit, ona drží sama! Máme plno práce.“
„Najedenej? Tak ven z postele lenochu! Bez práce nejsou řízky ani salát! Poklusem do kuchyně!“
Pavel vyskočil z postele a teatrálně doklusal do kuchyně. „Tak jaké máme rozkazy?“ zeptal se.
Nataša se rozesmála. „Nejdřív se obleč, umrzl by ti bimbas!“
„A rozkazy nemáme žádný, ale přece nechceš, aby všechno dělala mamka, až se vrátí z práce. Takže, já se tady pustím do řízků a dám vařit věci na salát.“
„No a já?“ zeptal se Pavel.
„Pro tebe mám speciální úkoly! Nejdřív půjdeš v obýváku najít nějakou desku s koledama, ať mám co poslouchat při vaření. A potom… Neshrabal bys sníh od domu k brance? a chodník před plotem?“
Pavel zapíchnul zásadu hrabla do hromady sněhu. „Paráda, sníh byl ještě čerstvý, neušlapaný,“ liboval si. Chodník v celé ulici byl prohrnutý a sníh tvořil u kraje bariéru.
„Hotovo, chodník je čistý,“ hlásil v kuchyni, „Kde bydlí ta Číhalová?“
Nataša zvedla hlavu od pultu. „Ten dům na rohu, vpravo. Proč tě to zajímá?“
Podala mu na vidličce malý řízeček. „Pozor, bude horkej, ten se dělal poslední!“
„Hmm, výbornej,“ pochválil Pavel. „Já jen aby si nestěžovala, proházel jsem chodník po celé délce.“
„Ty jsi vážně magor!“ zasmála se Nataša.
Z chodby se ozval klíč v zámku a dveře se otevřely. Lenka s Aloisem odkládali kabáty, na botách měli ještě přilepený sníh.
Alois nakoukl do kuchyně a kývl na Pavla. „Pavle, dík za ten sníh před domem. Aspoň nebude ostuda, když i ten lenoch vedle už uklízel.“
Nataša se rozesmála. „Tati, soused ani nevylezl. Pavel to uklidil v celé ulici! Od jednoho rohu k druhýmu.“
Alois na něj pohlédl, přimhouřil oči a jen zabručel: „Timur bez party.“
Lenka zamířila rovnou do kuchyně a otevřela lednici. „Tak, a já se pustím do řízků a salátu. Kde je ta mísa s masem…?“
„Maso je v míse, Míla mele maso, ó my se máme!“ zadeklamovala Nataša vážně a ukázala na linku, kde už pod utěrkou stála mísa plná hotových řízků.
Lenka se zasmála. „Ty si tu básničku ze slabikáře pořád pamatuješ?“ podívala se na Natašu a Pavla a v očích jí pobaveně zajiskřilo. „No teda… vy jste mi dneska úplně sebrali práci.“
„Ještě chybí salát, u toho jsem si nebyla jistá, abych ho správně ochutila,“ přiznala Nataša. „Ale brambory jsou uvařený a oloupaný a vajíčka taky.
Lenka přikývla. „Dobře jsi udělala. Salát má každý trochu jiný a nejlepší je naučit se ho doma. Tak pojď, uděláme ho spolu.“
Nataša si nadšeně otřela ruce do utěrky. „Aspoň už budu vědět, jak na to, nebudu za nemehlo. Vždyť, co by to bylo za Vánoce bez salátu!“
Alois otevřel dvířka mrazáku a vyndal lahev Becherovky. „Necháme ženský se salátem. Pojď do obýváku, Pavle, musíme si promluvit.“ V obýváku postavil na stolek dvě skleničky, nalil a podal jednu Pavlovi. „Tvrdý normálně nepiju… ale Vánoce jsou Vánoce. To se připíjí, aby nám chutnala večeře. Tak – na zdraví. Co ta škola?“
„Na zdraví,“ přikývl Pavel a napil se. Becherovka mu zahřála hrdlo. Položil skleničku na stolek a zadíval se na Aloise. „Já už jsem vlastně rozhodnutý. Ale chtěl jsem to ještě s někým probrat. S vámi.“
Alois se narovnal a v očích se mu na okamžik objevil záblesk hrdosti. „Dobře děláš. Není to maličkost. Tak povídej.“
Pavel začal klidně: „Na civilní škole je prý těžší se udržet – kamarádi, hospody, zábavy, večírky… a nakonec člověk pohoří u zkoušek. To říkali ti, co už to zkusili. Ale na vojenské je to jinak. Tam je studium vlastně práce. Nejde nejít na přednášku.... V tom vidím výhodu.“
Alois přikývl. „Správně. V armádě to tak chodí. Řád a zodpovědnost.“
„Druhá věc,“ pokračoval Pavel, „rodiče by mi nemuseli nic platit. Stravu, bydlení, oblečení – všechno jde přes armádu. A ještě by k tomu byl plat.“
„Jo,“ souhlasil Alois. „A ta třetí – byt. To jsem ti říkal. Když budeš mít rodinu, budeš ji mít kde složit.“
Pavel chvíli váhal a pak nadhodil: „Jen mám jednu obavu… co když mě pošlou někam na východní Slovensko? To bych byl od Nataši daleko.“
Alois mávl rukou. „Proto musíš být co nejlepší. Kdo je první, ten si vybírá. A i kdyby ne – vždycky se to dá nějak zařídit. Věř mi.“
Pavel se zadíval do jantaru ve sklence, přikývl. „Dobře. Ta přihláška už je podaná.“
Aloisovi se uvolnil obličej a usmál se. „To je řeč. To je správná volba.“
Z kuchyně se ozval dívčí smích a Lenčin hlas: „Tak, salát je hotový!“
Alois vstal, vzal skleničku a kývl ke dveřím. „Pojďme. Vánoce nečekají.“
V obýváku zářil stromeček. Voskové svíčky vrhaly teplé odlesky na skleněné koule, ve vzduchu se mísila vůně jehličí a vosku. Z gramofonu zněla tiše Rybova Mše vánoční. Na stole ležel slavnostní ubrus, uprostřed svícen se čtyřmi svíčkami, kolem chvojí a pár ozdob, které se nevešly na stromek.
Lenka donesla poslední talíře. Alois stál v čele stolu, v ruce sklenici s vínem.
„Tak, rodino,“ pronesl pevným hlasem. „Na zdraví a na krásné Vánoce.“
Cinkli si a usedli. Pavel se při přípitku zadíval na Natašu – v bílé halence a tmavé sukni vypadala jinak než v každodenním shonu. Oči jí zářily stejně jako svíčky na stromku. A když otočil hlavu k Lence, na okamžik měl pocit, že vidí totéž – stejný úsměv, stejný sklon hlavy. Seděl mezi dvěma stejně krásnými ženami, jen o generaci od sebe.
Napil se a v duchu si vzpomněl na rodiče. Bylo mu líto, že nejsou spolu, že i letos tráví Štědrý večer sami. A zároveň věděl, že tohle mohou být jejich poslední společné svátky. Uklidnilo ho ale vědomí, že je ještě večer navštíví – dnešek patřil rodině, té jeho i té Natašině.
Lenka podala talíře s polévkou. Zlatavý vývar voněl po kořenové zelenině a libečku, v talířích plavaly domácí nudle a játrové knedlíčky. Potom přišly na řadu řízky, křupavé a dozlatova usmažené spolu nimi mísa bramborového salátu. V pokoji panovalo příjemné ticho, jen občasné cinknutí příborů a melodie z gramofonu.
„Tak, večeře byla parádní,“ prohlásil Alois a odsunul talíř. „Vezměte si skleničky, jdeme ke stromečku.“
Rozzářené prskavky roztančily odlesky v ozdobách a místnost se zalila teplým světlem, pod větvemi čekaly balíčky a všichni si k nim s úsměvem přisedli.
„Tahle je pro tebe, mami, a tahle pro tebe, tati,“ podala Nataša rodičům dvě čtvercové obálky.
Lenka rozbalila LP desku. Na obálce se usmíval Charles Aznavour. „No páni…“ pousmála se dojatě. „Tohle si pustím hned, jak bude trochu klid.“
Alois držel v ruce desku s Alexandrovci. Dlouho se na obálku díval, potom kývl. „Tohle jsi trefila. Díky, Natuš.“ v hlase mu zněla vážnost, ale v očích se mu leskl spokojený lesk.
Teď sáhl pod stromek i on. „A teď něco pro tebe, Pavle.“ Podal mu těžší balíček.
Pavel roztrhl papír – v rukou držel knihu Vasilije Čujkova Začátek cesty. Přejel prstem po přebalu a tiše řekl: „Děkuju. Tohle se mi bude určitě hodit.“ Alois přikývl, jako by právě slyšel správnou odpověď.
„A teď já,“ usmál se Pavel a podal Nataše malý balíček. Rozvázala mašličku – a v ruce držela ručně psanou knížečku. Na první stránce stálo několik veršů. Pod nimi poznámka:
Jedna stránka na den. Až ji dočteš, budu doma.
Nataša si přitiskla knížku k hrudi. Na okamžik nevnímala ani stromeček, ani prskavky, jen Pavla vedle sebe a zašeptala: „Děkuju, Pavlíčku.“
„Počkej,“ usmála se trochu nesměle, sáhla pod stromek a podala mu tenkou obálku. „Mám i něco pro tebe.“
Pavel ji otevřel. Uvnitř byla černobílá fotografie – Nataša u gymnázia, s větrem v rozpuštěných vlasech a trochu stydlivým úsměvem. Na zadní straně stálo drobným písmem: Ať mě máš u sebe, i když budu daleko.
Pavel polkl, vložil fotku mezi stránky knížky a podíval se na ni. „To je ten nejhezčí dárek.“
Zbyly ještě poslední balíčky. Lenka ho podala Aloisovi – obyčejný hnědý papír, uvnitř kožený obal na doklady. „Praktické,“ kývl a přejel po kůži palcem. „To se hodí.“
Alois nezůstal pozadu a podal Lence úzkou krabičku. Otevřela ji – uvnitř byl stříbrný řetízek s přívěskem ve tvaru kapky. Na okamžik zůstala překvapená, potom se pousmála a hned si ho zapnula na krk.
Nataša se spiklenecky pousmála na Pavla. V místnosti to najednou působilo útulněji, rodinněji než kdykoli předtím.
Koledy dohrály, Pavel pohlédl na hodinky. „Měli bychom se jít podívat i k našim,“ navrhl tiše.
Lenka přikývla. „Běžte, ať si vás Josef s Janou taky užijí. Jen ať jste doma před půlnocí.“
Alois mávl rukou: „Jděte.“
Venku je ovanul mrazivý vzduch. Sníh pod nohama křupal, z komínů stoupal kouř. Pavel si zasunul Natašinu ruku pod paži a oba vyšli do tiché zimní noci.
„Já bych se ještě prošel,“ navrhl Pavel. „Nepůjdeme rovnou, ale vezmeme to nahoru k lesu a kolem Slávie.“
Vydali se ulicí vzhůru, kolem hřbitova, směrem k lesu. Z dálky, od vily Bethlehem, se nesly jasné tóny lesního rohu – Tichá noc, čistá, klidná, plná prostoty. V mrazivém vzduchu se zvuk nesl daleko, obaloval je jako neviditelný plášť. Zastavili se, podívali se na sebe a ani nemuseli nic říkat.
Šli dál kolem hřiště, pomalu, skoro obřadně, a hudba je doprovázela až k samotné vile. Na chvilku ztichla, aby ji nahradila jiná píseň – Adeste fideles, hraná s jistotou a přesností, že se zdálo, jako by ulicí zněl orchestr. Nataša stiskla Pavlovi ruku. „To musí být pan Mareš,“ zašeptala. Pavel jen přikývl.
Za vilou se ulice stočila dolů – paneláky na Lidické svítily žlutými čtverci oken, ve kterých tu a tam svítily vánoční stromky.
Ve druhém patře Pavel odemkl dveře a pustil Natašu první. „Mami, tati – jsme tady!“ zavolal do bytu.
Z kuchyně se ozval Janin hlas: „Pavle, Natašo, no konečně! Už jsme si říkali, jestli vůbec přijdete.“
„Udělali jsme si procházku horem, kolem lesa, aby nám trochu slehlo,“ omlouval se Pavel
Josef se zvedl z křesla, kde před chvílí sledoval televizi. „Nestůjte na chodbě, pojďte dál.“ Podal Nataše ruku – stisk měl pevný a v očích mu svítila zvědavost s nádechem pýchy.. „Konečně vás poznávám. Pavel mi o vás ani nevyprávěl.“
„Tati, vždyť jsme se od té doby, co znám Natašu viděli jen jednou, a to před pěti dny. Jinak jsi byl vždycky v práci!“ hájil se Pavel.
„Jenom se nevymlouvej!“ zasmál se Josef.
„Co jste měli na večeři?“ zjišťovala Jana. „Dáte si kousek kapra?“
„Jé, kapr…“ zpozorněl Pavel. „Měli jsme řízky se salátem, ale kousek kapra bych si dal.“
„Smaženého kapra jsem nikdy nejedla,“ přiznala Nataša, „ale kousek ochutnám.“
Trochu nesměle se pustila do jídla. Křupavý obal jí zachutnal hned, maso bylo šťavnaté a jemné – jen ty kosti jí daly zabrat. Chvíli se s nimi trápila, než se podívala na Pavla. „Jak to děláš?“
Pavel se ušklíbl a ukázal jí, jak maso odkostit. „To je cvik, Jahůdko. U nás je kapr každé Vánoce.“
Nataša se zasmála a polkla další sousto a přikývla. „Ale je to moc dobrý.“
„Co si dáte na pití?“ zeptal se Josef. „V lednici máme bílý víno,“
„Tati, víno už jsem měl, ale pivo by bodlo.“
„Máš recht kluku! Dáme pivo.“ Zaradoval se Josef a vytáhl z lednice dvě Plzně.
„A co vy Natašo?“
„Já si asi cucnu trochu od Pavla.“
Jana se zadívala na oba mladé. „A co dárečky? Už jste si je předali?“
Nataša zčervenala. „Ano, ale… my jsme vlastně nic pro vás neměli.“
Josef mávl rukou. „Ale no tak. Vy studujete, Pavel je navíc na vojně. Jaképak dárky. Největší dárek je, že jste přišli. To nám stačí.“
Pavel zůstal chvíli mlčet, ale v očích se mu leskla úleva. Bylo vidět, jak moc pro něj znamená, že Nataša sedí u jejich stolu. A ona sama cítila, že tady není jen „na návštěvě“ – že ji berou jako někoho, kdo k Pavlovi patří.
Po chvíli povídání se Pavel podíval na hodinky. „Budeme muset jít. Alois chtěl, abychom přišli před půlnocí. Asi má strach, že bysme šli do kostela.“
Josef vyprskl smíchy. „Tak tomu věřím!“ Chtěl ještě něco dodat, ale Jana ho zpražila pohledem.
„Tak zítra ten oběd platí?“ ubezpečovala se Jana. „Udělám hovězí vývar a svíčkovou s knedlíkem. Natašo jíš svíčkovou?“
„Jasně že jím! Takovou mňamku…“ ujišťovala Nataša „Akorát… Pavel básnil o vaší rybí polévce…“
„A proč jsi to neřekla hned? Pojď ještě ti naleju…“
„Ne, teď už ne, jsem úplně plná. Ale zítra bych ji chtěla ochutnat.“
„To není problém, dělala jsem jí velký hrnec.“ ujišťovala Jana.
Ve dveřích poplácal Josef Pavla po zádech. „Máš šikovnou holku. Drž se jí.“
„Držím,“ odpověděl Pavel tiše a vzal Natašu za ruku.
Vyšli ven, většina oken už byla tmavá, jen za několika blikala televizní obrazovka. Už nesněžilo, obloha se vyjasnila a vypadala, jako kdyby se všechny hvězdičky z prskavek vznesly nahoru na nebe.
„Sakra, to je zima,“ otřásla se Nataša. „Pojď, zrychlíme, nebo tady umrznu!“
„Tvůj táta je fajn“ začala po chvilce, trochu zadýchaná. „Docela by mě zajímalo, co chtěl dodat, než ho tvoje mamka zarazila.“
„Asi něco hodně rejpavýho,“ usmál se Pavel.
U Kučerů se ještě svítilo v obýváku. Alois s Lenkou seděli u televize.
„Tak co, došli jste tam?“ houkl Alois.
„Jo. Všechno v pořádku,“ odpověděl Pavel.
„Budete taky ještě koukat na televizi?“
„Už ne, zítra jdeme na návštěvu, tak ať nevypadáme jako mátohy.“ Odpověděla Nataša a táhla Pavla k pokoji.
V pokoji vládlo šero a ticho, jen za závěsem se lesklo světlo pouliční lampy. Všechno ostatní bylo ponořené do zimní noci. Leželi vedle sebe, pod peřinou, ruce pevně propletené.
Nataša dlouho mlčela. Pohledem sledovala strop, jako by na něm hledala odpověď, a nakonec zašeptala: „Víš… dneska jsem si uvědomila, že už se nikdy nenaučím dělat kapra ani rybí polívku. Příští Vánoce už tady nebudeme. A máma už mi to neukáže.“
Její hlas se zlomil. Pavel se pohnul, přitáhl ji k sobě a přitiskl tvář k jejím vlasům. Srdce mu bušilo – věděl, že tohle není jen kuchařská starost, ale náhlé uvědomění, že všechny ty obyčejné věci zmizí.
„Možná právě proto,“ zašeptal, „musíme tyhle Vánoce nasát do posledního detailu. Vůni, chutě, smích, i to, jak táta nadává u televize. Až budeme pryč, můžeme to zkusit udělat podle paměti. I kdyby to nebylo stejné… bude to naše.“
Nataša se k němu přitulila, schovala tvář na jeho prsou. „Nikdy je už neuvidím, viď?“
Pavel ji pohladil po vlasech. Dlouho mlčel. Nakonec řekl tiše, ale pevně:
„Uvidíš. Možná, jednou, pokud se to tady změní. A jinak… v sobě. Vzpomínky ti nevezmou. Ať budeme kdekoli, oni tam s tebou půjdou taky.“
Nataša stiskla jeho ruku. Už nic neřekla. Jen poslouchala jeho dech a snažila se zapamatovat si i ten – jako by to byl taky kus domova, který si chce odnést.
Martin Novotný
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.