Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečná stanice Marseille XXXI. - Zvoneček do tmy

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Prolog Předchozí Následující

22. prosince 1979

„Cvak“ ozval se za jejich propletenými těly budík „22:43 22.12.“

Nataša se protáhla, spokojeně vydechla a zkoumavě se na něj podívala.

„Co myslíš…půjde to? Ještě jedno milování?“

Pavel se rozesmál, přehodil ruku přes oči a teatrálně zasténal: „Ještě jednou? Holka, vždyť jsem celý odpoledne tahal ty saně do kopce! Ty jsi se jen vezla, smála se, a já makal jak kůň!“

„Ale neříkej…“ zazubila se Nataša a pošťouchla ho prstem do žeber. „Já jsem tě musela vyhrabávat z tý závěje!“

„Vyhrabávat?“ uchechtl se Pavel, „Spíš to vypadalo, že se tam chceš zahrabat se mnou.“

Nataša na něj vyplázla jazyk a stočila se mu do náruče.

„Dobře, tak dneska máš padla… ale zítra tě už šetřit nebudu.“

„Zítra,“ zašeptal jí do vlasů, „dobře, ale zítra budeš nahoře ty! A já se budu dívat na tyhle tvoje krásný kůzlátka.“

Rozesmála se a přitulila k němu pevněji. „Ale bylo to hezký, viď?“

„Milování s tebou je vždycky hezký.“ ujistil ji Pavel.

„Ty snad myslíš jenom na to jedno!“ šťouchla do něj loktem. „Já myslela to odpoledne! Procházku. A to sáňkování. Připadala jsem si, jako kdyby mi bylo zase osm nebo devět. Bylo to takový… bezstarostný. A zítra spolu budeme zdobit stromeček! To jsem vždycky milovala. Ale nejhezčí stejně bylo, když jsem byla úplně malá a vůbec jsem netušila, co se děje.

Pamatuju si, že jsem pobryndala ubrus polívkou…“ zasmála se „Potom táta někam odešel. A za chvilku se ozval zvoneček. A naši potom otevřeli dveře od obýváku a tam stál ozdobený stromek a na něm svítily svíčky. Pořád si dokážu vzpomenout na jejich vůni.

No a ten stromek mi připadal strašně velikej. Ale prej byl mrňavej, naši se báli, abych na sebe nestrhnula velkej stromek. A dostala jsem panenku, malou, ale moc se mi líbila. Možná ji někde ještě mám.“

„A co ty?“

Pavel jí neodpovídal, jen klidně oddychoval ve spánku. Opatrně vzala jeho ruku a položila si ji na prsa. Zavřela oči a snažila se podržet v paměti i ty nejmenší detaily – vůni vosku, cinknutí zvonečku, šum rodičovských hlasů za dveřmi.

„A teď jsem šťastná znovu,“ zašeptala do tmy, i když věděla, že Pavel už spí.

Generováno AI

Autor: Martin Novotný | pátek 22.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXX. - Postavení mimo hru

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

21.5.2026 v 0:00 | Karma: 6,22 | Přečteno: 100x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXIX. - Genius amoris

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

20.5.2026 v 0:00 | Karma: 7,16 | Přečteno: 117x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXVIII. - Ta blbá √−1

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

19.5.2026 v 0:00 | Karma: 7,36 | Přečteno: 138x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXVII. - V armádě se neděkuje

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

18.5.2026 v 0:00 | Karma: 7,42 | Přečteno: 145x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXVI. - Pták Holub

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

17.5.2026 v 0:00 | Karma: 7,88 | Přečteno: 158x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Policie na Náchodsku rozbila drogový gang, obvinila tři lidi

ilustrační snímek
21. května 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog....

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...
21. května 2026  14:32,  aktualizováno  20:22

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové...

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...
21. května 2026  20:12

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
21. května 2026  20:10

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Martin Novotný

  • Počet článků 32
  • Celková karma 6,24
  • Průměrná čtenost 147x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.