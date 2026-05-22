Konečná stanice Marseille XXXI. - Zvoneček do tmy
22. prosince 1979
„Cvak“ ozval se za jejich propletenými těly budík „22:43 22.12.“
Nataša se protáhla, spokojeně vydechla a zkoumavě se na něj podívala.
„Co myslíš…půjde to? Ještě jedno milování?“
Pavel se rozesmál, přehodil ruku přes oči a teatrálně zasténal: „Ještě jednou? Holka, vždyť jsem celý odpoledne tahal ty saně do kopce! Ty jsi se jen vezla, smála se, a já makal jak kůň!“
„Ale neříkej…“ zazubila se Nataša a pošťouchla ho prstem do žeber. „Já jsem tě musela vyhrabávat z tý závěje!“
„Vyhrabávat?“ uchechtl se Pavel, „Spíš to vypadalo, že se tam chceš zahrabat se mnou.“
Nataša na něj vyplázla jazyk a stočila se mu do náruče.
„Dobře, tak dneska máš padla… ale zítra tě už šetřit nebudu.“
„Zítra,“ zašeptal jí do vlasů, „dobře, ale zítra budeš nahoře ty! A já se budu dívat na tyhle tvoje krásný kůzlátka.“
Rozesmála se a přitulila k němu pevněji. „Ale bylo to hezký, viď?“
„Milování s tebou je vždycky hezký.“ ujistil ji Pavel.
„Ty snad myslíš jenom na to jedno!“ šťouchla do něj loktem. „Já myslela to odpoledne! Procházku. A to sáňkování. Připadala jsem si, jako kdyby mi bylo zase osm nebo devět. Bylo to takový… bezstarostný. A zítra spolu budeme zdobit stromeček! To jsem vždycky milovala. Ale nejhezčí stejně bylo, když jsem byla úplně malá a vůbec jsem netušila, co se děje.
Pamatuju si, že jsem pobryndala ubrus polívkou…“ zasmála se „Potom táta někam odešel. A za chvilku se ozval zvoneček. A naši potom otevřeli dveře od obýváku a tam stál ozdobený stromek a na něm svítily svíčky. Pořád si dokážu vzpomenout na jejich vůni.
No a ten stromek mi připadal strašně velikej. Ale prej byl mrňavej, naši se báli, abych na sebe nestrhnula velkej stromek. A dostala jsem panenku, malou, ale moc se mi líbila. Možná ji někde ještě mám.“
„A co ty?“
Pavel jí neodpovídal, jen klidně oddychoval ve spánku. Opatrně vzala jeho ruku a položila si ji na prsa. Zavřela oči a snažila se podržet v paměti i ty nejmenší detaily – vůni vosku, cinknutí zvonečku, šum rodičovských hlasů za dveřmi.
„A teď jsem šťastná znovu,“ zašeptala do tmy, i když věděla, že Pavel už spí.
Martin Novotný
