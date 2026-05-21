Konečná stanice Marseille XXX. - Postavení mimo hru
21. prosince 1979
Barevná obrazovka blikala a komentátor hulákal, že puk skončil za mantinelem. „Zakázané uvolnění,“ ozvalo se z reproduktoru.
Alois seděl v křesle, oči přilepené na obrazovce, hrnek od čaje prázdný. Jen tak bokem houkl: „Přinesl sis věci, Pavle?“
„Ano,“ odpověděl Pavel s úsměvem. „Už jsem se nastěhoval.“
„Hm… dobrý,“ zabručel Alois a ani nemrkl, protože se zrovna vhazovalo.
Sověti se dostali do útoku, náš brankář kryl střelu. „To bylo vo fous!“ zavrčel Alois a hned přihodil další otázku: „A stromek?“
„Máme,“ řekla Nataša hrdě. „Stříbrnej smrk, až do stropu.“
„Táhli jsme ho oba z hájovny,“ doplnil Pavel. „Ještě mám ruce od smůly.“
„Aspoň něco,“ utrousil otec a přilepil se zpátky k obrazovce.
Lenka nakoukla z kuchyně: „Aloisi, dáš si čaj?“
„Teď ne, počkej na přerušení!“ mávl rukou.
Komentátor křičel: „Čechoslováci v útoku! Skvělá přihrávka!“
Alois se naklonil dopředu, napjatý. Jen tak mezi zuby dodal: „A cukroví?“
„Maminka už má skoro všechno napečeno,“ hlásila Nataša. „A my jsme pomáhali.“
„Aspoň že tak,“ odvětil, aniž by spustil oči z ledu.
Za okamžik vyštěkl: „Natašo, přines mi pivo, nemůžu odejít!“
„Vždyť máš nohy!“ bránila se, ale už vstávala. Pavel ji chytil za ruku a pošeptal: „Vidíš, velitel v akci.“
Uchechtla se, postavila otci lahev na stůl – a on jen sykl: „Do prdele, tohle musí chytit!“
Popadl Natašu za ruku: „Pavle sedni si a koukej!“
„Tati, já jsem Nataša, ne Pavel“ ohradila se.
„To je dobře, tak koukej!“
Začínala přesilovka ČSSR, Pavel se zvedl: „Tak my už půjdeme s Natašou spát.“
„Jasně, užijte si to! Do toho! To je šance jak hrom, z toho musí něco bejt!“ vyhrkl Alois, oči pořád na televizi.
Nataša okamžitě zrudla, Pavel se zarazil a koutky mu cukly. Lenka se otočila od stolu: „Aloisi! To snad nemyslíš vážně…“
„Co je zas?“ vzhlédl nechápavě, ale hned se vrátil k obrazovce.
Pavel a Nataša se vytratili do chodby. Pavel se k ní naklonil a pošeptal: „Rozkaz zněl jasně.“
„Tátu bych asi měla poslechnout…“ štouchla ho loktem, a oči jí pořád zářily smíchem.
Leželi v posteli, pod peřinou, Pavel ji hladil po zádech, Nataša mu šeptala do ucha. Byli ponoření jen do sebe, když najednou z obýváku zabučel komentátor: „Tlak před brankou! To je šance!“
Aloisův hlas se s řevem přidal: „Dej ho tam! No, na co čekáš?!“
Pavel okamžitě ztuhl, Nataša se mu v náručí přestala hýbat. Vyměnili si pohled – a do toho se ozvalo: „Dělejte, hejbejte se! No voni tam snad chrápou!“
Nataša zabořila tvář do polštáře. „Bože…“
Pavel se chytil za hlavu a zašeptal: „Tohle je stoprocentní antikoncepce.“
„Do kdy je ten turnaj?“ zavrčela Nataša podrážděně.
„Dneska končí,“ ušklíbl se Pavel. „Ale vidíš, máme vlastního trenéra.“
„Ráno bude táta vyspávat… Budeme se milovat ráno,“ navrhla Nataša.
„Doufám, že ráno nebude koukat pro změnu maminka třeba na tenis“ zavrčel Pavel.
Oba se rozesmáli tak, že museli tlumit smích do polštářů, aby to nebylo slyšet v obýváku
Martin Novotný
