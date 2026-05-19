Konečná stanice Marseille XXVIII. - Ta blbá √−1
19. prosince 1979
Pavel vystoupil z vlaku. Posledních čtrnáct dnů měl napilno. Přes den ho zaměstnávaly povinnosti velitele družstva a večer výroba dárku pro Natašu. Knížečku mu v tiskárně sice udělali do druhého dne, ale s psaním skončil až včera.
Nasedl na autobus. Za chvíli vystupoval na Lidické. Vyběhl po schodech a odemkl. To je divný – bylo zamčeno. Touhle dobou by máma byla zabraná do pečení.
„Asi je nějaký problém v práci, tak se zdržela,“ pomyslel si.
Tašku si hodil do pokoje a vyrazil za Natašou. Branka byla odemčená, tak zazvonil u dveří. Ozvaly se kroky, poznal, že jde Nataša, a tak se postavil těsně za dveře.
„Tfuj, to jsem se lekla! Já bych tě…“ nadávala Nataša a vrhla se mu kolem krku. „Jak to, že jsi tady už teď? Tvrdil jsi, že přijedeš těsně před Vánocema!“
„No, zařídil jsem si to,“ odpověděl. „Přijel jsem dřív, abych si zkontroloval, jestli tady nemáš nějakýho chlapa.“ rýpnul si Pavel a rychle uhýbal před Natašou, která ho naoko mlátila.
„Jo, uhodl jsi, mám tady návštěvu! Jen se pojď podívat,“ popadla ho za ruku a táhla do kuchyně.
Překvapeně zůstal stát ve dveřích. To, co viděl, ho dostalo. U kuchyňské linky se točila jeho mamka spolu s Lenkou. Na válu těsto, plechy v zapnuté troubě, všude vonělo cukroví.
„Ahoj, Pavlíčku,“ ozvala se jako první máma. „Domluvily jsme se s Lenkou, že budeme péct spolu. Když jsme si porovnaly recepty, zjistily jsme, že bychom pekly každá to samé…“
„…no a že dohromady nám to půjde rychleji a veseleji,“ dodala Lenka.
„A já se to přece musím pořádně naučit,“ smála se Nataša. „Popříští Vánoce přece budu muset péct v Brně sama!“
„Natašo, to chceš říct, že nepřijedete na Vánoce domů?“ zhrozily se Lenka s Janou unisono.
Rozesmáli se všichni čtyři.
„Natuš, nandej nějaké cukroví a vem Pavla do obýváku. Určitě si máte co povídat. My to tady zvládneme spolu, viď, Jani,“ usmála se Lenka.
Nataša vzala talíř a narovnala na něj pracny, rohlíčky a linecké. „Tak my půjdeme ke mně,“ oznámila a táhla Pavla za ruku.
„Já čumím jak blázen,“ vydechl, když za nimi zaklaply dveře. „Ještě mi řekni, že Alois s tátou jsou v hospodě nebo na hokeji a mně z toho klepne!“
„To zatím ne,“ usmála se, „ale už si řekli dobrý den a podali si ruce.“
Otevřela dveře svého pokoje, položila talíř s cukrovím na psací stůl a posadila Pavla na židli. Otočila se a zamknula dveře. „Pavlíčku, já tě potřebuju…,“ zašeptala.
Chytil ji za ruku, přitáhl a posadil si ji rozkročmo čelem k sobě. Zajel jí rukama pod svetřík a zápasil se zapínáním podprsenky.
„To je blbej vynález,“ bručel.
„Počkej,“ zasmála se nervózně, „já sama, nebo mi ji zničíš. Ale bude se mi tak špatně soustředit na učení.“
Pavel se zarazil. „Na učení?“
Nataša sklopila oči. „Máme problém… teda dva,“ vyhrkla zkroušeně. „Jednak ještě krvácím – do pozítří to bude dobrý. Ale ten druhý… Dostala jsem v pondělí z matiky čtyřku. Táta to ještě neví, ale až to zjistí, bude hodně naštvanej. Prosila jsem učitele a on mi to nechá napsat znova… jenže já tomu vůbec nerozumím.“
„Komplexní čísla?“ odhadl Pavel.
„Jo!“ vyhrkla. „Taková kravina! k čemu to vůbec je? Nějaký blbý ‚i‘, jak s tím mám počítat?“
„Pojď, sedni si normálně. Pamatuješ si na kvadratický rovnice?“
„Jo, na ty je ten vzoreček,“ přikývla Nataša. „A mají buď dvě, jedno, nebo žádný řešení.“
„No, dobře. Akorát že řešení mají vždycky,“ vysvětlil Pavel a přitáhl si papír. „Podívej…“ Začal jí ukazovat výpočty.
„Jo, aha! Takže takhle to je!“ rozzářily se jí oči. „Já zkusím tenhle příklad!“
„Paráda – vyšlo to!“ přikývla spokojeně.
„Počkej, Jahůdko, ještě si spočítáš tři příklady,“ prohlásil Pavel tajemně. „Tohle bude odveta za tu tvoji výuku na chatě.“
Posadil si ji na klín.
„Tak počítej!“ pobídnul ji a začal ji hladit.
„Ty jsi hroznej, takhle se nedá soustředit!“ smála se Nataša.
„Ale dá,“ broukl jí u ucha a zajel rukama pod svetr. „První příklad – spočítej absolutní hodnotu čísla 3 + 4i.“
Nataša se snažila udržet rovnou čáru na papíře, ale prsty se jí třásly. „Pythagorova věta… pět!“ vyhrkla.
„Správně,“ pochválil ji a mezi slovy ji jemně stiskl. „Druhý. (1 + i) na druhou?“
„Bože… to je…“ zasténala. „Jedna plus dvě i plus i na druhou… takže nula plus dva i!“
„Výborně, už to chápeš.“ Přitáhl si ji blíž a políbil ji na krk. „A teď poslední. Tohle tě potrápí… (2 – i) krát (2 + i).“
Nataša se smála, zalykala a snažila se počítat nahlas: „To je čtyři plus dvě i minus dvě i minus i na druhou… takže pět!“
„Nee, ne,“ vyjekla, když ucítila jeho jazyk v uchu.
„Tak je to pět, nebo ne?“ zasmál se.
„Výsledek je pět, ale ty mi nech ouško!“ zaprotestovala a vyskočila. Pavel ji chytil za ruku a stáhl zpátky, tentokrát čelem k sobě.
Přitiskla se k němu. „Děkuju, Pavlíčku, bez tebe bych tu matiku nedala.“
Ucítila jeho vzrušení, podívala se mu do očí, „Můžu pusou, chceš?“
Pavel se usmál a pohladil ji po tváři „Říkala jsi, že v pátek už budeme spolu, tady. Tak já počkám.“
Nataša se ještě víc přitisknula a zašeptala: „Tak jo, o to víc se budu těšit!“
Uslyšeli klapnutí vchodových dveří a za chvilku i hluboký hlas z kuchyně.
Nataša si rychle natáhla svetřík. „Pojď, už je tady táta!“ Chytila Pavla za ruku a zašeptala: „Hlavně ať se dneska neptá na školu!“
Vešli do kuchyně. Alois právě odložil kabát a hned se narovnal, když je spatřil.
„A soudruh desátník!“ podal Pavlovi ruku. „Tak jak bylo v Opavě?“
„Jako na vojně,“ pousmál se Pavel. „Ale dá se to zvládnout. Povýšili mě a dali mi velení družstva.“
„No dobrý! Takže poddůstojník a velitel!“ uznale ho poplácal po rameni. „A jak ti jde velení? Zobáci poslouchají?“
„Musím zaklepat, ale jo. Podle Nováka jsme nejlepší družstvo na rotě. Díky tomu už jsem tady, jinak bych přijel až těsně před Vánocema.“
Alois se otočil na dceru: „No vidíš, Natašo, jak šikovného kluka sis našla. A co ty ve škole?“
Nataša sklopila oči. „No… Pavel si tak šikovnou holku nenašel. Včera jsem dostala čtyřku z matiky.“
Aloisovi se v obličeji na okamžik objevilo zklamání. Nataša proto rychle pokračovala: „Ale zítra píšu opravnou písemku. A Pavlíček mi to dneska vysvětlil a naučil.“
„Natašo!“ vyjel na ni Alois. „Není to kvůli té francouzštině? Děláš francouzštinu na jazykovce a nestíháš matiku na gymplu!“
„Ne, to je proto, že to matikář neumí vysvětlit,“ bránila se. „Většina lidí ve třídě dostala špatnou známku.“
Pavel klidně vstoupil do hovoru: „Můžu potvrdit, že už jí to jde. Dneska jsme spolu počítali a zvládla to skvěle. Myslím, že tu opravu zítra dá.“
Alois se na ně zadíval, chvíli mlčel a potom kývl. „No dobře. Ale ber to vážně, Natašo. Francouzština je pěkná věc, ale bez matematiky neodmaturuješ.“
Odložil aktovku vedle stolu a přešel k praktičtější otázce.
„Tak, jaký máte plán, mládeži? Štědrý večer tady u nás. Souhlasíš, Pavle?“
„Dobře,“ přikývl Pavel. „Večeře a stromeček tady, ale potom bychom se chtěli jít projít a stavit se u našich. Aspoň na chvilku.“
Alois se ušklíbl: „Fajn. Ale ne že mi polezete do kostela na půlnoční!“
„A první svátek vánoční bychom chtěli jít s Natašou k našim na oběd,“ navrhl Pavel.
Alois jen přikývl.
„Ale na Štěpána budete tady!“ vložila se do hovoru Lenka, která mezitím donesla na stůl čaj. „Mám na mrazáku husu.“
Pavel s Natašou se na sebe podívali a usmáli se. „Tak jo,“ kývla Nataša. „Máme domluveno.“
Alois je však zarazil pohledem: „Ještě jedna věc. Zítra a pozítří jdeš do školy. Takže Pavel spí v pokoji pro hosty sám, a ty spíš u sebe v pokojíku. Nechci, abys ve škole usínala, protože jste tu celou noc řádili! A ne, že se mi v noci slezete.“
Pavel se usmál a zvedl ruku v uklidňujícím gestu: „Já myslím, že to nebude nutné. Stejně jsem chtěl ty dva dny přespat doma, ať si mě rodiče taky trochu užijí.“
Na okamžik zavládlo ticho. Alois přikývl, spokojený, že jeho slovo platí.
Pavel se rozloučil a vyšel ven. Město už bylo ponořené do zimního večera, z nebe se sypal sníh a pomalu se snášel k zemi. Všechno už bylo pokryto čistou bílou peřinou bez jediné stopy. Zastavil se, opřel se o kmen holého javoru a díval se nahoru do světla lampy, jak se před ní snášejí vločky.
Chvíli tak vzpomínal na Vánoce před deseti, patnácti lety. Potom se nadechl, sebral se a pokračoval v cestě. Chladný vzduch mu pročistil hlavu a s každým krokem cítil, jak z něj opadává napětí, které si přinesl od Kučerů. O pár minut později už otevíral dveře na Lidické a oklepával sníh z uniformy.
Z obýváku zaslechl, jak v televizi Deyl prohlásil: „Skáču dobře, skáču rád“ a hned nato tátův hlas: „Vidíš ho Jano? To je stejnej debil, jako náš náměstek.“
Pavel vešel do pokoje, na černobílé obrazovce běžel Anděl na horách. Josef seděl v křesle se sklenicí čaje, vedle něj Jana s pletením.
„No vida, koho nám sem čerti nesou,“ houkl Josef a vstal. Podal Pavlovi ruku – pevný stisk, ale v očích mu svítilo teplo. „Tak co, synáčku, jak je na vojně?“
„Dá se to,“ pousmál se Pavel. „Povýšili mě – velím družstvu.“
„Hezky!“ uznale kývl Josef a usedl zpátky. „Koukám, že máš už dvě pecky.“
Mrknul na Janu: „Vidíš, mámo? Vojna z něj dělá chlapa.“
Pavel si sedl mezi ně. Po celém dni cítil, že teprve tady je doma – obyčejné teplo, bez výslechů a napětí.
„U Kučerů jsme domluvili Vánoce,“ začal. „Štědrý večer budeme u nich, ale večer se stavíme na chvilku tady, na Boží hod oběd tady, a na Štěpána zase tam.“
„Ale jo, těšíme se, že se ukážeš s tou svojí… Natašou,“ spustil Josef. „Je to milá holka. Jen škoda, že má takovýho tátu. Ale ona si ho nevybrala.“
„Nech toho, Josefe,“ okřikla ho Jana a šťouchla do něj pletací jehlicí. „Koukej na televizi a neřeš to.“
Na obrazovce se zatím Anděl usmíval na zasněžené hory a Josef se s úlevou opřel zpátky do křesla. Pavel si uvědomil, že domov je tady jiný svět než ten, který nechal za dveřmi u Kučerů.
Generováno AI
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXVII. - V armádě se neděkuje
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXVI. - Pták Holub
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXV. - Metro a Sahara
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXIV. - VRACÍME VÁM SVOBODU
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXIII. - Kdo nás prozradil?
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem
Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny....
Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem
Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapsala si první...
1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS
Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl...
2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla...
Rozlehlý pozemek a rodinný dům Střemy
Střemy, okres Mělník
3 800 000 Kč
- Počet článků 29
- Celková karma 5,97
- Průměrná čtenost 146x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.