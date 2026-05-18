Konečná stanice Marseille XXVII. - V armádě se neděkuje
28. listopadu 1979
Pavel zaklepal, vstoupil a postavil se do pozoru. „Soudruhu nadporučíku, desátník Svoboda.“
„Tak copak, Svobodo? Posaďte se,“ ukázal Novák na židli.
Pavel zhluboka vydechl a položil na stůl složku s vyplněnou přihláškou. „Soudruhu nadporučíku, tady je ta přihláška na VAAZ.“
Novák si papíry přitáhl, listoval jimi a přitom se na Pavla koutkem oka podíval. „No vida. Tak jste si to rozmyslel. Já jsem vám to říkal už před půl rokem – že byste na to měl.“
„Ano, soudruhu nadporučíku,“ přikývl Pavel. „Rozhodl jsem se.“
Novák odložil složku. „Chtěl jsem si vás zavolat, ale vy jste mi přišel do rány sám,“ a ukázal na stůl. Na stole ležely hlášení o výsledcích jednotek. Novák se v nich chvíli prohrabával a vyndával listy na hromádku: „Tohle jsou všechno výsledky, ve kterých je vaše družstvo hodnoceno jako nejlepší. Na druhé hromádce měly být vaše průsery. Ale žádný jsem nenašel.“
Buch – na místo, kde měla být druhá hromádka dopadla složka. „Až na tohle! To je ta nešťastná šikana v umývárně. Nevím, kam to zařadit.“ Novák na něj mrkl. „Asi to přesunu na tu první hromádku.“
„Kurva, jak to děláte? Víte, že tohle byl sakra dobrej nápad – udělat z vás velitele?“
Pavel jen pokrčil rameny, trochu zaskočený pochvalou.
„A teď k věci,“ pokračoval Novák. „Opušťák na svátky jsem vám sice slíbil, ale…“
Pavlovi se v tu chvíli zastavilo srdce. Už s Natašou plánovali, jaké to bude.
„…ale to byste měl tři dny doma a tři dny na cestu. Co když vám dám půlku dovolené a k ní dva dny za výsledky a tři dny na cestu? Devatenáctý až osmadvacátý prosinec. Osmnáctého po službě si vyzvedněte papíry a vyražte.“
Pavlovi se srdce rozběhlo. Zvedl hlavu, oči mu na chvíli zazářily. „Rozumím, soudruhu nadporučíku. Děkuji.“
Novák se ušklíbl. „V armádě se neděkuje. Jasný?“
„Ano, soudruhu nadporučíku. Jasný!“
Pavel ještě chvilku rozpačitě přešlapoval. „Soudruhu nadporučíku, můžu mít prosbu?“
Novák se na něj podíval „O co jde? Do civilu vás teď nepustím,“ usmál se.
„To ne. Já jen… neznáte náhodou někoho tady v posádkové tiskárně?“
„Náhodou znám. Co potřebujete?“
„No, jenom svázat sto listů papíru a dát na to nějaké desky. Aby to slušně vypadalo.“
„Vám už nestačí metr?“ zašklebil se Novák.
„To nebude pro mě,“ rychle vysvětloval Pavel „Když já přemýšlím, co holce k Vánocům… No a napadla mě básnička – na každý den jedno slovo, nebo verš.“
„A sakra, máme na rotě Puškina,“ zasmál se Novák „Zajděte si do tiskárny za praporčíkem Slivkou. Řekněte mu, že vás posílám já. A domluvte si s ním, jak to má vypadat.“
„Děkuji soudruhu nadporučíku.“
„Neděkujte a už padejte, družstvo na vás čeká.“
Martin Novotný
