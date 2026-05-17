Konečná stanice Marseille XXVI. - Pták Holub
5. listopadu 1979
Kasárna spala. Pavel se probudil s tlakem v břiše, nazul pantofle a tiše prošel chodbou. Dlažba studila, v nose cítil pach leštěnky a zatuchliny. U dveří umývárny zaslechl tlumený chechtot. Smích jiný – opilecký, krutý. Opatrně pootevřel dveře.
Uprostřed místnosti stály dva plechové žlaby, mezi nimi trubka s kohoutky. Na mokré podlaze klečel nahý kluk z posledního nástupního termínu. Hubený, úzká záda, žebra mu čněla jako rybí kostra. Třásl se. Na kůži měl čerstvé puchýře od típaných cigaret.
„Hele, podívej na něj! Vypadá jak radiátor!“ zařval jeden z mazáků a přitlačil mu další cigaretu mezi lopatky. Kluk sykavě zaskučel.
„Jo, akorát tenhle blbě topí!“ zachechtal se druhý a kopl ho do boku. „A ještě se jmenuje Holub. Pták Holub, ty vole.“
Třetí se nesmál. V ruce držel koště, konec lesklý od bílé Indulony. „Hele buzno, tohle se ti bude líbit!“
„Dost.“
Hlas Pavla prořízl umývárnu. Tři opilci se otočili. Nejprve překvapeně, potom s úšklebkem.
„No ne, Kong! Chceš Indulonu? S tou tvojí kládou se mu to bude líbit ještě víc!“
„Svobodo, vypadni, tohle není tvoje věc.“
Pavel udělal krok vpřed, pantofle mlaskly o dlažbu. „Teď je to moje věc. Pustíte ho, nebo skončíte na marodce.“
Mazáci se na sebe podívali a okamžitě ho obstoupili – jeden zprava, druhý zleva, třetí čelně.
„Svobodo, ty estébácká šlapko!“ zasyčel jeden. „Umíš počítat? Jsme tři – takže si navzájem dosvědčíme, že jsme tady nebyli. A kdo tě zmlátil? To ti nikdo neuvěří. A tahle buzna bude držet hubu!“
První se ohnal pěstí. Pavel reagoval automaticky - úkrok stranou a pravá pěst trefila bradu. Mazákovi zhasly oči.
Tělo se bezvládně zřítilo k zemi a hlava narazila do dlažby s tupým zvukem.
Ten zvuk Pavla zarazil.
Jen na zlomek vteřiny. Ale stačilo to.
Z boku se mihla násada. Mířila mu na krk. Pavel se pohnul pozdě — spíš instinktem než vědomě — a rána ho zasáhla přes rameno. Dřevo zapraskalo, bolest mu vystřelila do páteře a levá ruka na okamžik přestala poslouchat.
Zakolísal. Pantofle mu ujela na mokré dlažbě a dopadl na koleno.
Ucítil něčí předloktí, jak se ho pokusilo sevřít pod bradou. Od ucha ho dusil dech kysele páchnoucí alkoholem a cigaretami. Pokusil se předloktí chytit, ale levá ruka ho neposlechla. Prsty jen bezmocně sklouzly po rukávu.
Tlak zesílil.
Pavel se zvedl z kolene napůl silou, napůl vztekem. Zacouval. Mazák mu visel na zádech jako pytel. První náraz do žlabu jen zaduněl. Druhý už sevření povolil.
Pavel zalapal po dechu, chytil ho za vlasy a límec, otočil se bokem a vrazil mu hlavu na hranu plechového žlabu.
Kov zaduněl. Plech se prohnul.
Mazák se sesunul k zemi s ústy plnými krve.
Svobodník nakopl Pavla z boku do žeber. Náraz vyrazil Pavlovi dech. Svezl se na mokrou dlažbu.
Svobodník se na něj vrhl. Pavel se převalil stranou a podkopl mu nohu. Poddůstojník máchl rukama a hlavou narazil do kachliček na stěně. Svezl se k zemi. Po bílé stěně se až k podlaze táhla krvavá šmouha.
Pavel se snažil popadnout dech. Sáhl si na nakopnutá žebra. Bolelo to, ale doufal, že žádné není zlomené. Rameno mu pulzovalo bolestí, krev mu stékala po čele. Zvedl se. Pod nohama ležely dva kusy přeraženého koštěte.
Přešel k prvnímu z mazáků. Naklonil se, přiložil mu ruku k ústům – dýchal, těžce a chrčivě, ale dýchal. Pavel mu popleskal po tváři. Oči se na okamžik pohnuly.
„Žije,“ zamumlal. Narovnal se a podíval se na zbylé. Druhý mazák seděl shrbený u žlabu, obě ruce přitisknuté k puse. Tvář měl nepřirozeně zkřivenou, krev mu protékala mezi prsty a na dlažbě ležely dva zuby.
Poddůstojník u stěny byl při vědomí, ale otřesený, z nosu mu tekla krev.
Pavel mu strhl sako a přehodil ho přes ramena nahého vojáka.
„Postav se,“ zasyčel na svobodníka. Ten se pokusil odvrátit, ale Pavel mu zkroutil ruku za zády, až bolestí zaskučel. „Řekl jsem – postav se.“
Jednou rukou podpíral nováčka, druhou vedl svobodníka v bolestivém chvatu chodbou. Pantofle mu mlaskaly o dlažbu, když je táhl k dozorčímu.
Dozorčí zvedl hlavu od stolu, oči rozespalé.
„Co to má znamenat?“
Pavel strhl z kluka sako. Na zádech rudé popáleniny.
„Šikana. Típali o něj cigára. Plus něco navíc.“
Dozorčí ztuhl, pak zavrtěl hlavou: „Hele, Svobodo, uděláme zápis, ráno si to s nima vyřídí Novák. Zase nic tak hroznýho se neděje…“
Pavel k němu došel, klidně, ale s očima tvrdýma jak kámen. Vzal telefon ze stolku. „Tohle není interní průser. To je trestný čin. A navíc – dva pitomci tam leží u žlabů. Pokud se jim v noci něco stane, bude to na tebe.“
Odmlčel se a ukázal bradou ke dveřím: „Vzbuď pomocníka. Ať je tam jde hlídat.“ Vytočil číslo. „Tady desátník Svoboda, druhá rota. Okamžitě přijeďte. Šikana, zraněný voják, tři pachatelé opilí a zranění.“
Dozorčí jen polkl a mlčel.
Za chvilku zaduněly schody, když nahoru vyběhl dozorčí útvaru, kabát rozepnutý, čepici v ruce. Venku u vchodu stál UAZ, z výfuku se ještě kouřilo. Dozorčí roty stál strnule u stolku, Pavel kousek vedle, podpíral nahého nováčka v přehozeném saku a držel poddůstojníka se zkroucenou rukou za zády.
„Co se tu děje?“ začal nadávat dozorčí útvaru. „Proč mi volal nějakej desátník Svoboda a ne vy, dozorčí?!“
Dozorčí se nadechl, ale Pavel ho přerušil:
„Volal jsem já, soudruhu kapitáne. Dozorčí běžel zkontrolovat ty dva, co zůstali v umývárně. Mně není dobře, tak jsem zůstal tady. Dozorčí mě pověřil, abych vám zavolal.“
Dozorčí roty se nevěřícně podíval na Pavla – v očích se mu mísila úleva a vděčnost. Dozorčí útvaru si Pavla změřil pohledem – krev na čele, roztrhané pyžamo od krve, těžký dech. Potom ukázal na oběť.
„A tohle?“
Pavel strhl sako z jeho ramen. Na zádech rudé popáleniny, puchýře od cigaret. Kluk se třásl a zakryl si tvář.
Dozorčí útvaru ztuhl. „Tohle jde okamžitě na ošetřovnu.“ Otočil se k dozorčímu: „Volejte posádkovou ošetřovnu. Ať sem hned pošlou zdravotníka se sanitou!“
Dozorčí útvaru si prohlížel poddůstojníka, kterého Pavel držel.
„Pachatel?“
„Velitel tý trojice,“ odvětil Pavel.
„Dobře. Ten zůstane tady, dozorčí ho pohlídá a zavolá veliteli roty, že tady má mimořádku. Svoboda, jste schopen jít se mnou? Jdeme se podívat na tu umývárnu.“
Pavel jen přikývl. U dveří umývárny postával pomocník dozorčího. „Oba dýchají, soudruhu kapitáne. Jsou při vědomí, ale nevypadají dobře.“
Uvnitř to páchlo kouřem, močí a krví. Voda stékala po kachličkách, plechové žlaby byly postříkané. Jeden mazák seděl u stěny, třásl se, krev mu tekla z pusy, v dlani držel dva zuby. Druhý ležel opřený o žlab, oči zakalené, chrčel a sem tam sebou cukl.
Dozorčí útvaru přešel k prohnutému plechu žlabu, potom se sehnul k zemi. Zvedl přeraženou násadu koštěte, konec zamaštěný od bílé Indulony.
„A co tohle?“ zeptal se tvrdě.
Pavel, opřený o zeď, si odfrkl: „To mi přerazili o rameno. A jemu hrozili, že mu to narvou do zadku.“
Dozorčí útvaru se na něj ostře podíval. „To myslíte vážně?“
Pavel kývl k mastnému konci. „Říkali, že je buzerant a že si užije.“
Bylo ticho, jen kapání vody z kohoutku. Pomocník se nervózně ošil.
„Co se tady do prdele děje?!“ ozvalo se ze dveří. Na prahu stál Novák, ještě v civilu. Rozhlédl se po místnosti – dva zmlácení mazáci, promáčknutý plech žlabu, přeražená násada a Pavel s krvavým čelem.
„Do hajzlu,“ vydechl tiše. Kývl na dévéťáka. „Luboši, od této chvíle přebírám rotu.“
Dozorčí útvaru přikývl. Novák se otočil k Pavlovi.
„Zase Svoboda! Ty jsi magnet na průsery! Ale dobře že jsi tady byl.“ Oči mu padly na násadu. „Co to je?“
„To si nech vyprávět tady od Svobody,“ ukázal dévéťák bradou na Pavla. „Pro mě je to vrchol hnusu!“
Pavel jen pokrčil rameny, „chtěli mu to narvat do prdele.“
Novák vytřeštil oči. „Tak to jsou ti tři vzorní vojáci, co nám sem poslali z Ostravy…“ Na okamžik se odmlčel a dodal tišeji, skoro pro sebe: „Čert nám je byl dlužnej.“
V umývárně bylo slyšet jen kapání vody. Pomocník sklopil oči, dévéťák si srovnal opasek s pistolí a přikývl. Venku už houkaly sanitky.
„Odvezte je všechny do vojenskýho špitálu.“ rozhodl Novák. „Ty tři do jedné sanity a ať je po prohlídce rovnou odvezou do posádkové věznice.
Druhá sanita – Holub a Svoboda. Svobodu, pokud si ho tam nenechají, ať ho pošlou co nejdřív sem. A umývárnu zamknout a hlídat, dokud to nepřevezme vyšetřovatel.“
Dveře sanitek se zabouchly, motory zařvaly. Kolona světel zmizela ve tmě.
Ráno, krátce po sedmé, před vchodem zastavil vojenský UAZ. Z něj vystoupil Pavel – rameno zafixované, bok ovázaný. V noci mu v nemocnici udělali rentgen: žebra byla jen naražená.
U stolku už čekal Novák. „Jak je?“
„Žiju,“ pokrčil rameny Pavel.
„To je dobře, desátníku,“ plácl ho Novák dobrosrdečně po rameni.
„Do prdele, to bolí,“ zkroutil se Pavel bolestí.
Novák hned ucukl, jako by se sám spálil. „Sakra… promiň. To jsem podělal.“
Potom se na něj podíval vážněji: „Ale jsem rád, že jste zpátky. Fakt rád.“
„Co mladej? A ti tři?“ zeptal se Pavel.
„Mladej se jmenuje Holub, toho si tam nechali. A ty tři po vyšetření odvezli rovnou do věznice.“
„Ty vole, to příjmení má za trest,“ ujelo Pavlovi.
Venku před vchodem zastavila černá Volha. Dva muži v uniformách, chladné výrazy. U stolku se krátce legitimovali.
„Vojenská kontrarozvědka. Kapitán Konečný, nadporučík Hlaváček. Přijeli jsme převzít případ,“ řekl starší z nich a podíval se na Nováka.
Novák přikývl. „Rota je vám k dispozici, soudruzi.“
„Začneme na místě,“ dodal mladší z dvojice a podíval se na Pavla „To je kdo?“
Novák se narovnal. „Desátník Svoboda. Velitel družstva, byl přímo u toho.“
Konečný si Pavla změřil pohledem, všiml si obvazu na rameni a stehů na čele.
„Dobře. Půjde s námi. Chceme vidět tu umývárnu.“
Hlaváček si jen suše poznamenal do bloku: Svoboda – svědek, účastník potyčky. Kývl směrem ke dveřím. „Veďte nás, soudruhu nadporučíku.“
Novák odemkl, otevřel dveře a ustoupil stranou. Voda kapala z kohoutku, na podlaze, stěně i na žlabu byla už zaschlá krev.
Konečný přešel dovnitř, obhlédl místnost pomalým, zkušeným pohledem. Ukázal na promáčklý zakrvácený plech: „Tady to někdo schytal.“
Hlaváček si přiklekl k podlaze, zvedl přeraženou násadu od koštěte, konec zamaštěný bílou mastí. Bez komentáře ji vložil do igelitového pytle.
Oba muži se narovnali a otočili k Pavlovi.
„Tak povídejte, desátníku,“ řekl Konečný. „Stručně a jasně – co se tu stalo?“
Pavel se opřel o zeď, rameno mu pulzovalo bolestí. „Holub klečel nahý na podlaze. Týrali ho cigaretami, smáli se mu, říkali mu buzerant. Hrozili mu, že mu tohle,“ kývl k pytli s násadou, „narvou do zadku. Mně nabídli, jestli… No, jestli se mu nechci udělat do zadku. Když jsem jim řekl, že toho mají nechat, tak se na mě vrhli.“
„Pokračujte,“ pobídl ho Hlaváček, tužka připravená nad blokem.
„Jednoho jsem srazil, potom mi další přerazil tu násadu o rameno a zkusil mě škrtit. Tomu jsem rozbil hlavu o žlab. Když jsem byl na zemi, tak mi svobodník nakopl do žeber a vrhnul se na mě. Podařilo se mi podkopnout mu nohy a on přistál hlavou támhle na zdi. Prohlídnul jsem ty dva, co vypadali nejhůř a odvedl jsem Holuba a svobodníka k dozorčímu. S pomocí dozorčího jsme přivolali dozorčího útvaru a sanitku.“
Konečný si ho chvíli měřil, potom se zeptal: „Takže shrnuto – vy jste jediný, kdo zasáhl proti třem pachatelům, zajistil oběť a předal je dozorčímu?“
Pavel přikývl. „Nikdo jiný tady nebyl, musel jsem to udělat já, soudruhu kapitáne.“
Hlaváček zaklapl blok. „Dobře. To pro začátek stačí. Zbytek sepíšeme do protokolu.“
Novák otevřel dveře do své kanceláře a pustil je dovnitř. Všichni se posadili, jen Pavel zůstal stát opřený o zeď.
„Tady jsou posudky těch tří,“ řekl Novák a položil na stůl složku. „Oficiálně – vzorní vojáci. Spolehliví, schopní vést kolektiv.“
Konečný ji pobaveně pootevřel, zalistoval a hodil ji zpátky na stůl. „Papír snese všechno.“ Otočil se k Hlaváčkovi. „Máme něco z Ostravy?“
Hlaváček otevřel hnědou obálku a začal číst monotónním hlasem: „Květen – vojín Novotný, útěk z kasáren, dopaden na nádraží. Červen – vojín Beneš, nalezen oběšený na půdě, dokonaná sebevražda. Červen – vojín Hruška, hospitalizace po předávkování prášky. Vše uzavřeno jako individuální selhání. Bez disciplinárních opatření vůči starším ročníkům.“
V místnosti se rozhostilo ticho. Konečný zaklapl obálku a podíval se na Nováka: „Takže podle všeho to nebyl první průser. Jen první, který už nešlo ututlat. Vaši tři ‚vzorní‘ byli zjevně součástí stejné party.“
Novák sevřel ruce v pěst. „Do prdele! Zbavili se jich a hodili to na nás.“
„Tentokrát už to pod koberec zamést nejde,“ řekl Konečný tvrdě. „Kvůli němu.“ a ukázal na Pavla.
„Moment! Vy z toho obviňujete Svobodu?“ zděsil se Novák.
„Tu otázku myslíte vážně?“ zeptal se Konečný udiveně. „Samozřejmě že ne! Díky Svobodovi jde případ k vojenské prokuratuře. Bude soud. A exemplární trest.“
Novák vydechl, napětí z něj spadlo. „Dobře, to jsem chtěl slyšet.“
V kasárnách se ale život brzy vrátil do starých kolejí. Rozcvičky, služby, cvičení. Jen mezi vojáky se šeptalo, že od té doby se už nikdo neodvážil šikanovat nováčky.
Mezi Opavou a Karlovými Vary dál putovaly dopisy. Někdy dlouhé, někdy jen pár řádek. Dozvídal se, že Nataša exceluje ve francouzštině – učitelka ji dokonce nechala vykládat gramatiku celé třídě. Že se trápí s matematikou: „mám komplexy z komplexních čísel“. Že se mámy začaly scházet na kafe. A že tátové jsou jak dva psi – občas na sebe vrčí, ale už se nervou.
A mezi tím vším byly i ty drobné něžnůstky, které mu dělaly největší radost.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXV. - Metro a Sahara
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXIV. - VRACÍME VÁM SVOBODU
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXIII. - Kdo nás prozradil?
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXII. - Richelieu
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXI. - Výslech
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem
Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny....
Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem
Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první...
1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS
Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl...
2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla...
- Počet článků 27
- Celková karma 5,34
- Průměrná čtenost 141x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.