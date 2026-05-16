Konečná stanice Marseille XXV. - Metro a Sahara
Říjen 1979
O pár týdnů později už stál Pavel v ložnici, kde se shromáždilo torzo jeho družstva – sedm starších vojáků, kteří měli za sebou několik měsíců služby. Nováčci ještě nedorazili, ale vzduch byl nabitý očekáváním. Velitelem družstva byl jmenován teprve včera, zároveň s povýšením na desátníka. Tak rychlý postup – dvakrát za tři měsíce – byl neobvyklý a Pavel si dobře uvědomoval, že v tom má prsty Alois.
„Pojďte si promluvit,“ řekl klidně, ale s autoritou, která nenechávala prostor pro protesty.
Muži se posadili na postele nebo opřeli o zeď, někteří s křivým úsměvem, jako by čekali, co přijde. Pavel si sedl na stoličku uprostřed a podíval se každému do očí.
„Teď, když přebírám družstvo, si ujasníme pár věcí. Vysvětlí mi někdo, k čemu je dobrý šikanovat mladý? Metro, Sahara a podobný píčoviny. Jestli mi na to dáte rozumnej důvod, nechám vás v tom pokračovat.“
„Je to tradice,“ ozval se někdo.
„Jo, tohle jsem čekal,“ ušklíbl se Pavel. „Tradice mi je u prdele. Já se neptám, co se dělalo vždycky. Ptám se, k čemu je to dobrý nám.“
„To jako budeme dělat rajony stejně jako oni?“
„Ne. Špinavou práci udělají mladý. Chodby, hajzly, úklid. To k tomu patří. Ale nebudem je tejrat kravinama, kvůli kterým budou k hovnu. My je naučíme, co mají umět. Oni odmakaj bordel. Když budou umět, budem mít míň průserů, lepší výsledky a víc klidu.“
„A cigára zadarmo? Buzení v noci? Buzerace pro zábavu? To je cesta do prdele. Když uviděj, že se u nás maj líp než jinde, donesou vám to sami. A ještě budou držet hubu a krok.“
„A platí ještě jedna věc. Nebudete se to snažit vynahradit jinde! Cizí ptáky nešikanovat. A naše bránit.“
Podsaditý svobodník s přezdívkou „Kuba“, si odfrkl:
„To mluvíš hezky, Kongu… ale mladý jsou od toho, aby drželi hubu a krok. Takhle to chodí.“
Pavel vstal, krokem přešel k němu a zastavil se přímo před ním. Díval se mu z výšky do očí. „Buď si nerozumíme, nebo budeš mít problém. Ano, mladý budou držet hubu a krok. Budou dělat, co se jim řekne. Ale bude se jim říkat to, co má smysl pro dobro jednotky. Ne pro zábavu nějakýho idiota! Rozumíš? Buď to pochopíte rozumem, nebo vám to z hlavy vymlátím. A já bych radši tu první variantu. A pokud si někdo myslí, že porušuju tradici, může si na mě jít stěžovat Novákovi.“
Kuba ztuhl, sklopil pohled a mlčky kývl. Pavel se otočil zpátky k ostatním. „Takže takhle to bude! Jasný?“
