Konečná stanice Marseille XXIX. - Genius amoris
20. prosince 1979
Pavel si dopřál luxus, který na vojně neexistoval – spal, dokud se mu chtělo. Vstal až těsně před polednem. V kuchyni si ohřál jídlo z ledničky. Vojna v něm zanechala zvyk rychle do sebe naházet porci a běžet dál, ale dneska měl čas.
Vzpomněl si na Natašu, asi už má písemku za sebou. Byl zvědavý, jak dopadla a nechtěl čekat až se sejdou u Kučerů. Oblékl se a vypravil se jí naproti. Lákala ho představa, že se vrátí o tři roky zpátky, do školních let a aspoň nakoukne do budovy, kde strávil čtyři roky života.
Podíval se na hodinky. Ještě je brzy, čekal by tam dlouho. Pokračoval dál až k zahradnictví u konečné autobusu. Chtěl Nataše udělat radost. Vybral svazeček rychlených konvalinek, svázaný bílou stužkou. Opatrně je schoval do kapsy, aby venku nezmrzly.
Zkrátil si cestu přes školní hřiště. Děti ze základky tam zrovna vedly sněhovou válku. Dva kluci, tak sedm – osm let, se rozeběhli k němu. „Pane vojáku, nemáte nějaké odznáčky?“
Pavel se musel zasmát. „Kluci, nemám tady nic! A to, co mám na sobě, to vám dát nemůžu. Počkejte si tak deset, dvanáct let a budete mít vlastní.“
Zatvářili se smutně a otočili se k odchodu. Bylo mu jich líto. Znovu si prošacoval kapsy. Narazil na prázdnou nábojnici ze samopalu.
Přiložil si ji ke rtu a hvízdnul. Kluci se otočili. „Pojďte sem!“ zavolal. „Něco jsem našel.“
V mžiku byli u něj. Ukázal jim nábojnici. „Ale mám jenom jednu. Takže, kdo se trefí koulí do té značky blíž ke středu,“ ukázal na značku zákazu zastavení, „ten ji dostane.“
Oba se rozzářili. První těsně minul. Druhý se trefil do modrého pole. Pavel mu podal nábojnici „Ale nikde se s ní moc nechlub, neměl bych ti ji dávat!“
Druhému pohladil rameno. „Nic si z toho nedělej. Za pár let zjistíš, že jsou mnohem zajímavější věci než kus mosazi. Máte ve třídě hezký holky, ne?“
Chlapec kývnul.
„No vidíš, tak běž válčit, než tě začnou zajímat.“
Kluci se rozesmáli a utíkali zpátky do koulovačky. Pavel se pousmál a vydal se ke vchodu gymnázia. V kapse schovával konvalinky a vzpomněl si, že na něj čeká ta nejhezčí holka, jakou kdy poznal. Vešel do vestibulu a zastavil se u dveří. Kytičku raději vyndal a držel v ruce – tady už nezmrzne. Díval se ven, na vířící sníh.
Najednou ucítil zaklepání na rameno a za zády známý hlas: „Potřebujete něco, vojáku?“
Otočil se. „Pane profesore, to je překvapení.“
Šimonovský se usmál a podal mu ruku. „Svoboda… Pavel. Tahle figura se nedá zapomenout. Co vy tady?“
„Ale, jen jsem se chtěl trochu vrátit v čase a nasát genia loci.“
„Genius loci… nu, to je duch místa,“ pousmál se profesor. „Ale když vás tak vidím s kytičkou v ruce, tipoval bych spíš na genia amoris. Ten se prý zjevuje vždycky, když někde čeká mladý muž na dívku.“
Ozvalo se zvonění.
Pavel se lehce pousmál. „Máte pravdu, pane profesore. Jako vždycky.“
Ze schodů od šaten se vyhrnula vlna studentů. Několik dívek z Natašiny třídy si všimlo, jak Pavel stojí u dveří s konvalinkami v ruce. Zastavily se, šeptaly si, jedna do druhé strčila loktem a potichu se zachichotaly.
„Vidíš ho? To je fakt pro někoho tady?“
„Hele, má kytku!“
Pavel jejich pohledy nevnímal. Čekal jen na jednu tvář.
A potom se objevila. Nataša vyšla o pár vteřin později než ostatní, tašku přes rameno. Na okamžik se zarazila, když ho spatřila, a v tu chvíli se jí oči rozzářily. Rozběhla se a skočila mu kolem krku.
„Pavle!“ vydechla.
Pavel ji chytil do náruče, jako by byla lehká jako pírko.
Ještě než ji postavil zpátky na zem, otočil se na Šimonovského a s úsměvem dodal: „Čekal jsem na nejhezčí holku, která kdy chodila na tenhle gympl.“
Venku jim dech stoupal do mrazu v obláčcích. Nataša ho chytila za ruku a skoro hned spustila: „Víš co? Dneska jsem si tu čtyřku opravila. Dostala jsem jedničku!“
Pavel se zastavil a podíval se na ni. „Jedničku? No to je paráda…,“ a podal jí svazeček konvalinek. „Tak tohle máš jako odměnu.“
Nataša je vzala do dlaně, přivoněla a rozzářila se. „Voní jako jaro… a od tebe je to ta nejhezčí jednička, jakou jsem kdy dostala.“
Pavel se usmál, objal ji kolem ramen a vykročili spolu k jejímu domu.
„Hele, táta už je doma,“ ukázala Nataša na cestičku od branky v čerstvém sněhu vedly ke vchodu mužské stopy.
Od dveří slyšeli z kuchyně cinkání příboru. Alois už seděl u stolu, před sebou talíř. Pohlédl na ně a bez obalu se zeptal: „Tak jak dopadla ta písemka?“
Nataša svěsila ramena a nasadila smutný obličej. „Ani se neptej tati… Bez šance.“
Alois přestal jíst a zvedl k ní oči. Pavel se podíval nechápavě. Už chtěl něco říct, když Nataša náhle vyhrkla: „Bez šance… pro učitele! Prostě jsem měla všechno správně. Mám jedničku!“
Alois se zarazil, koutky úst se mu nepatrně zvedly. „Jedničku?“
„Ano,“ přikývla hrdě. „Pavel mi to vysvětlil.“
Pohled otce sklouzl na Pavla a zpět k Nataše. Přikývl. „Dobrá práce.“
Nataša využila okamžik a dodala: „A když mi bude Pavel pomáhat, dám to i u maturity – na jedničku nebo dvojku.“
Alois si ji změřil přísným pohledem. „Hm. No tak dobře. Pokud bude maturita s vyznamenáním, dostaneš odměnu.“
Nataša se rozzářila. „Opravdu?“
„Opravdu!“ kývl Alois. „Ale bude to chtít makat.“
„Platí!“ usmála se a chytla Pavla za ruku.
Nataša se spiklenecky naklonila k Pavlovi. „Nepůjdeme se ještě projít? Chtěla bych si projít vánoční město.“
Venku už se setmělo, pod lampami se třpytil sníh. Po stranách chodníků byl nahrnutý sníh, často museli jít jeden za druhým, ale ani na okamžik se nepustili – ruce měli pevně propletené.
Zahnuli do Ondřejské. V úzké strmé uličce se staré domy tyčily těsně vedle sebe, oranžové lampy vrhaly dlouhé stíny.
„V noci jsem se tady vždycky trochu bála.“ přiznala Nataša. „A někdy se mi potom zdály strašidelné sny.“
Míjeli kostel sv. Ondřeje, jeho okna mdlá, tichá a trochu tajemná. Potom se ulička otevřela a oni se dostali na břeh Teplé.
Bylo to, jako přijít do jiného světa. Tady už to hrálo barvami. Výlohy obchodů byly slavnostně vyzdobené: dřevěné hračky, keramika, papírové ozdoby, skleněné koule.
Pavel ji zastavil a ukázal na výlohu hračkářství, kde ve výloze stál plyšový medvěd a pod ním kroužily vláčky po kolejišti. Malé děti s nosy přitisknutými na sklo hltaly každý pohyb mašinky.
Pavel se pousmál. „Kolikrát jsem tu stál, dokud mě nevyhnal hlad.“
Nataša mu stiskla ruku a vtáhla ho dovnitř. „Tak pojď. Chci to prožít znova, aspoň trochu...“
Stará dřevěná podlaha zaskřípala. „Jo, pořád skřípe – tohle prkno!“ vzdychla Nataša.
Pavel vzal do ruky malé autíčko, roztočil kolečka a usmál se. „Podobný jsem chtěl mít. Nikdy jsem se ho nedočkal.“
„Já zase tuhle panenku,“ řekla Nataša tiše. „Ale máma řekla, že jich mám doma dost.“ Na okamžik zmlkla, pohladila krabici s kostkami a dodala: „Za pár let bych tady chtěla zase nakupovat… Ale ne pro sebe.“
Pavel se na ni podíval, objal ji kolem pasu a řekl prostě: „To jednou bude.“
Usmáli se na sebe a vyšli zpět do zimní noci. Pokračovali dál, sníh křupal pod nohama a dech se jim měnil v páru. Nataša zvedla hlavu, rozchechtala se a ukázala vzhůru.
„Podívej!“
Pavel vzhlédl. Nad ‚Ovocem-Zeleninou‘ poblikával neon, některá písmena zhaslá. Do tmy zářilo jen: OV CE Z LENINA.
„Ovce z Lenina,“ vyprskla Nataša mezi smíchem.
„No jo,“ přikývl Pavel. „Podojit a ostříhat.“
Rozesmáli se tak, že se museli zastavit. Vraceli se mlčky, občas na sebe pohlédli a smích jim znovu zacukal koutky.
Na zápraží se zastavili a setřásli z bot sníh. Pavel se naklonil k Nataše a tiše zašeptal:
„Tohle byl krásnej večer.“
„A bude jich ještě spousta,“ odpově
děla a pevně mu stiskla ruku.
Sotva vešli do chodby, ozval se z kuchyně Aloisův hlas: „Kde se couráte? Chtěl jsem vás poslat do hájovny pro stromek!“
Alois se objevil ve dveřích, ruce založené. Nakonec mávl rukou: „Ale co! Pavle, zítra můžeš vyzvednout Natuš u školy a stavíte se tam spolu. Stromek je na moje jméno. A vemte si nějaký starý rukavice, není to žádnej chcípáček, ať nejste celý ulepený od smoly.“
Martin Novotný
