Konečná stanice Marseille XXIV. - VRACÍME VÁM SVOBODU
7. září 1979
Budík zazvonil ještě za šera. Nataša ho okamžitě umlčela, jen aby nevzbudil půlku domu. Otočila se k Pavlovi – spal tvrdě, paži přes ni. Chvíli ho jen pozorovala a v duchu si říkala, že by nejradši zastavila čas.
„Pavle,“ zašeptala mu do ucha. „Vstávej. Je šest.“
Zamžoural, promnul si oči a vzdychl. „Ještě pět minut…“
„Nemáš pět minut. Táta říkal v sedm,“ připomněla mu tiše, ale s něhou.
V kuchyni už bylo slyšet kroky. Alois naléval do hrnků kávu, energický, jako by šlo o obyčejný pracovní den.
Nataša a Pavel se rychle oblékli – Pavel pořád ve stejné košili a kalhotách, ve kterých přijel. Nataša mu upravila límec, pohladila ho po tváři. „Dávej na sebe pozor. A napiš mi, hned jak to půjde. A už můžeš psát sem, ne k Božce.“
„Napíšu,“ slíbil. Přitáhl si ji k sobě a políbil ji dlouze, beze spěchu. „A ty mi slib, že budeš trpělivá. Už jen kousek, Jahůdko.“
Dole v kuchyni Alois popíjel kávu. „Tak, chlapče, jsi připravený?“ zeptal se, jako by to byla jen běžná cesta. V jeho hlase nebylo nic z toho napětí předchozích dní.
Pavel přikývl. Vzal z věšáku sako a čepici a obrátil se ještě jednou k Nataše.
Objala ho, pevně, skoro až bolestně. „Vrať se,“ zašeptala mu do ucha.
Alois si odkašlal. „Dobrá, jedem. Je to dlouhá cesta.“
Dveře se za nimi zavřely, v domě zůstalo ticho. Nataša stála u okna, dokud auto nezmizelo za rohem.
Motor Volhy hučel tlumeně, krajina za okny se líně sunula. Pavel koukal ven, ale v hlavě měl guláš. Káva mu ještě hřála žaludek, ale srdce mu bušilo až v krku.
Alois řídil, jedna ruka na volantu, druhá občas sáhla po minerálce. Hodinu jeli mlčky. Až potom Alois promluvil:
„Tak poslouchej, Pavle. Než tě vyložím v kasárnách, musíme si ujasnit, jaká byla tvoje role. Nechci, aby ses prokecnul, a nechci mít doma dceru v slzách.“
Pavel polkl. „Rozumím.“
Alois dál sledoval silnici. „Nebyl jsi zadržen. Nikdy. Jasný? Svobodník Svoboda byl jen požádán o spolupráci. Potřebovali jsme tě vyslechnout kvůli jedný citlivý věci – asi jsi byl svědkem něčeho během dovolený. Když se tě někdo bude ptát, musel jsi podepsat mlčenlivost.“
„Takže… když se budou ptát?“
„Řekneš, že jsme tě vyslechli. Že víc jim říct nesmíš. Hotovo.“
Pavel přikývl, ale ztěžka. „A co když budou mít pochybnosti? Vždyť ani pouta jsem neměl…“
Alois se na něj krátce podíval, koutkem úst mu cuklo. „Právě proto ti uvěří. Kdybys byl zadržený, vypadal bys jinak. A všichni to vědí. Když ti řeknou, že jsi měl kliku, tak přikývni. Budeš pro ně ten kluk, co má paměť na obličeje a trošku analytický myšlení. A víš, že to není lež.“
Pavel se nadechl a vydechl. V hlavě mu to pořád hučelo, ale aspoň měl teď vodítko. Podíval se na Aloise. „Díky. Vážně.“
Alois si jen odfrkl a zařadil nižší rychlost. „Neříkej díky. Jen to neposer. To stačí.“
„A uděláme to takhle: přivezu tě do kasáren a půjdu s tebou na rotu. Tam už pro tebe budu soudruh Kučera, jasný? Žádnej Alois! Já půjdu nejdřív za tím tvým velitelem roty a promluvím s ním. A potom pojedu za velitelem divize.“
Volha zastavila před bránou opavských kasáren.
Alois suše pronesl: „Státní bezpečnost. Potřebuji mluvit s nadporučíkem Novákem,“ a ukázal průkaz. Pavel seděl na místě spolujezdce, trochu se potil, ale snažil se tvářit klidně.
Dozorčí se vrátil od telefonu a zvedl závoru. „Můžete jet, soudruh nadporučík vás čeká. Mám vám ukázat cestu?“
„Není třeba,“ odmítl Alois. „Soudruh Svoboda ji zná dobře.“
Volha projela bránou, okolo nástupiště a zabrzdila před vchodem. Alois vypnul motor, sáhl na zadní sedadlo a vytáhl kožený kufřík. Vystoupil první, narovnal si sako. Pavel ho následoval ze své strany.
„Soudruhu Svobodo, odveďte mě k vašemu veliteli.“
Pavel ho vedl po schodišti do druhého patra. Nadporučík Novák už čekal u stolku dozorčího. Když spatřil Aloise, zpozorněl, Pavlovi věnoval jen letmý pohled.
„Soudruhu nadporučíku,“ oslovil ho Alois, „Tady Svobodu vám v pořádku vracíme. Ale potřebuji si s vámi na chvíli promluvit.“
Novák kývl a odvedl Aloise do kanceláře. Dveře se za nimi zavřely a Pavel zůstal na chodbě sám. Po několika minutách se dveře otevřely. Alois vyšel první, s nenápadným úsměvem, Novák šel za ním.
Alois položil Pavlovi ruku na rameno. „Jak jsme si řekli,“ dodal tiše, ale pevně.
Narovnal se a nahlas, už oficiálně: „Soudruhu nadporučíku, děkuji za váš čas.“
Novák přikývl. „Bylo mi potěšením, soudruhu Kučero.“
Alois se otočil, se samozřejmým klidem odcházel chodbou zpět k autu. Pavel zůstal stát, dokud nezmizel za rohem.
Nadporučík se podíval na Pavla. „Pojďte dovnitř, svobodníku.“
Pavel poslechl.
„Sedněte si, Svobodo.“ řekl Novák už klidněji. „Kafe?“
„Děkuji, dneska si ho dám s radostí.“
„Vysvětlíte mi konečně, o co vlastně šlo? Ten StBák mi něco vyprávěl, ale rozumnej z toho nejsem.“
„No, jak jsem byl na dovolený, tak jsem něco viděl… a oni o tom chtěli vědět. Víc vám ale nesmím říct. Musel jsem jim podepsat mlčenlivost.“
„Dobře, tak nic neříkejte… Jenom… Mně, kluků z roty, tady útvaru… týkalo se to nějak?“
„Ne, soudruhu nadporučíku, nikoho z útvaru se to netýkalo, to vám říct můžu.“
„Dobře. Ať už to bylo cokoliv… jsem rád, že vás vidím zpátky.“
„A když už vás mám tady, za měsíc si přebíráte družstvo od desátníka Charváta.“
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXIII. - Kdo nás prozradil?
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXII. - Richelieu
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXI. - Výslech
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XX. - Zatčení
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIX. - Udání.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.