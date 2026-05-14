Konečná stanice Marseille XXIII. - Kdo nás prozradil?
Pavel se sprchoval první. Když vyšel z koupelny, měl kolem pasu omotanou osušku, kapky vody mu stékaly po zádech. Trochu nesvůj přešel chodbou, v hostinském pokoji odložil osušku na židli a vklouzl pod peřinu. Přitáhl si ji až k bradě a čekal.
Za chvíli se otevřely dveře. Nataša vešla tiše, zahalená v osušce. Odložila ji k té Pavlově. Měla na sobě jen kalhotky a v ruce schovávala vložku. Podívala se na Pavla, její oči na okamžik sklouzly stranou.
„Musím ti něco říct,“ začala a sedla si na kraj postele. „Dnes… z milování nic nebude. Víš proč.“ Na okamžik zvedla ruku s vložkou, jako by se chtěla omluvit za něco, co nemohla ovlivnit. „Teď a tady doma… to nejde.“
Pavel natáhl ruku a vzal ji za prsty. „Jasně, já vím… to není problém.“
Nataša se pousmála, v očích měla trochu rozpaky, trochu jiskru. „Ale nechci, abys měl pocit, že tě odbývám. „Pamatuješ, co jsme zkoušeli na chatě? Zadeček... Tehdy to bolelo… ale od té doby jsem…“ zčervenala, „…jsem to zkoušela doma. Sama. Asi jsem přišla, jak na to.“
Zadívala se mu přímo do očí a šeptla: „Zkusíme to znovu, chceš?“
Stáhla si kalhotky a položila je stranou. Stočila se bokem k Pavlovi, jako by se mu chtěla přiznat, že je trochu nervózní.
„Teď už to bude jiné,“ zašeptala a sevřela jeho ruku. „Zkoušela jsem to… a jde to líp.“
Slunce se protahovalo skrz záclonu, na koberci ležel zlatý pruh světla. Pavel se probudil jako první. Nataša ležela na boku, zády k němu. Na sobě jen kalhotky, peřinu měla stočenou mezi stehny.
Zvedl ruku a přejel jí konečky prstů po páteři, od krku až k lemu kalhotek. Prohnula se a protáhla se, otočila se na bříško.
Pavel se natáhl po tubě na jejím nočním stolku. Promnul si dlaně s krémem, aby ho zahřál, a začal ji jemně masírovat. Pomalu klouzal dolů po páteři, cítil pod prsty jednotlivé obratle, cítil, jak se její dech prohlubuje. Občas tiše zasténala. Když se dostal k bedrům, lehce přitlačil – Nataša tiše vydechla, podsadila pánev, jako by mu chtěla dát najevo, kde chce cítit jeho dotek.
„Tam… přesně tam,“ zašeptala.
Pavel se soustředil na místo těsně nad zadečkem, nad lemem jejích kalhotek. Cítil, jak se pod jeho doteky uvolňuje, její dosud napnuté svaly povolují. Občas sjel dlaněmi až k zadečku a znovu vystoupal nahoru, aby jí záda zůstala rozehřátá.
Nataša se prohnula, položila tvář do polštáře a natáhla po něm ruku dozadu. Jen tak, aby věděla, že je s ní v těsném spojení. „Je to nádherné, Pavle,“ vydechla.
Nepřestával, dokud necítil, že její svaly jsou úplně uvolněné. Postupně méně a méně tlačil, až jen přejížděl po její kůži konečky prstů.
„Myslíš, že jsou tady vaši?“ zašeptal jí do ucha.
„Je čtvrtek,“ vydechla v polospánku, „oba jsou v práci.“
Pohladil ji po zadečku, Nataša se zavrtěla, vzal peřinu a přikryl ji. „Jdu se podívat po něčem k jídlu,“ zašeptal. Odpověď už neslyšel, jen Natašino oddychování.
Uvázal si osušku kolem pasu a seběhl do kuchyně. Na stole ležel papír. Energické mužské písmo: „Užívejte si volna, zítra ráno vezu Pavla do Opavy.“
A pod ním:„Natuško, jídlo máte v lednici. Máma.“
Pavel se usmál – takže do Opavy nemusím vlakem…
Na experimenty s pressovačem se necítil, tak raději udělal čaj. Nakrájel chleba, namazal ho máslem a prohledával lednici – chtělo by to marmeládu…
Narazil na sklenici – Confiture de cedrat. Věděl z francouzštiny, že confiture je džem, ale cedrát? Co to je? Ochutnal. Určitě to je džem, ale na pomeranč to bylo moc nakyslé a trochu nahořklé. Tak asi grepfruit! V každém případě to bylo dobré. Namazal tím chleby a vyrazil za Natašou.
Když vešel do pokoje, ještě spala. Opatrně postavil tác na noční stolek a naklonil se nad ni. „Jahůdko,“ zašeptal.
Zamrkala, pomalu otevřela oči a usmála se. „Ty jsi… udělal snídani?“
„Není to nic velkýho,“ omlouval se skoro, „jen čaj a chleba s nějakou divnou marmeládou. Ale chutná dobře.“
Nataša si kousla do chleba, na jazyku se jí rozlila povědomá chuť. Zasmála se a málem se zakuckala. „Víš, co to je, Pavle? To je cedrátový džem, táta si ho přivezl ze Saint-Tropez. Říkal, ať mu ho nesežerem!“
Pavel zrudl, ale taky se rozesmál. „Tak to jsem ho právě obětoval na oltář lásky. Myslíš, že mě za to pošle zpátky do Opavy pěšky?“
„Ne,“ uklidnila ho, „Neboj, má tam ještě jednu skleničku.“ Položila ukazovák do vrstvy džemu na chlebu, nabrala džem a nabídla prst Pavlovi k olíznutí.
Olízl prst, chvíli se na sebe dívali, až se oba začali smát.
Potom ale Pavel trochu zvážněl. Spolknul sousto a pohladil Natašu po ruce.
„Víš, Jahůdko… já pořád přemýšlím nad tím, co se včera stalo. To, jak mě sebrali v Opavě, šílená jízda do Varů… Ten výslech, tvůj táta…“
Nataša nakrčila obočí. „Já taky. Celou dobu jsem čekala, co se stane. Ale místo toho… kytky, dárek, ty jsi tady. Skoro jako by to byla oslava, ne výslech.“
„Právě,“ přitakal Pavel. „Jenže… já pořád nevím, jak se o nás dozvěděl. Já jsem si jistý, že jsem mu nic neprozradil, co by nám mohlo uškodit. Ale radši bychom si to měli srovnat, aby nás nic nepřekvapilo.“
Nataša si povzdechla, zabořila tvář do polštáře a znovu se na něj podívala. „Tak jo. Musíme zjistit, co vlastně ví. A proč to hrál takhle.“
Po snídani zůstali ještě dlouho v posteli, povídali si, objímali se a nakonec na chvíli usnuli znovu, každý s hlavou opřenou o rameno toho druhého. Čas běžel jinak – venku žilo město svůj všední den, ale pro ně byl svět jen čtyři stěny pokoje a šustění prostěradla. Když se odpoledne sešli dole v obýváku, Lenka už měla uvařenou kávu. Alois seděl v křesle, jako by na ně čekal. Pavel se posadil na kraj pohovky, nervózně si pohrával s lžičkou, zatímco Nataša stála u okna a hledala odvahu. Nakonec se nadechla a vyhrkla:
„Tati… jak jsi to vlastně zjistil? Že je Pavel. To nebylo jen tak.“
Alois se zasmál. „Odemykal jsem vrátka a ta čarodějnice Číhalová se mě zeptala, kdy budete mít svatbu. Že vás viděla, jak se scházíte dole u stánku a že jste šli i k nám domu. A Roubalová poznala Pavla. No a když jsem věděl, kdo Pavel je a že je na vojně, tak to už nebyl problém.“
„Ale naštvali jste mě všichni: ty, máma i Pavel. Ale nejvíc ty s mámou. Tajily jste to přede mnou. A dozvědět jsem se to musel od slepice Číhalové.“
„Já tu ženskou…,“ vyhrkla Nataša, oči jí plály.
„Já ti to říkala, Natuško. Číhalová má uši jak netopejr a hubu jak amplión,“ ozvala se Lenka z kuchyně.
Alois se pousmál a zavrtěl hlavou. „Klid. To není chyba Pavla ani tvoje. Prostě to se stane. Aspoň jste měli premiéru. A já měl důvod Pavla poznat. Nebo tobě vadí, že ti Pavel přál k narozeninám?“
„Promiň, tati,“ řekla tiše a natáhla k němu ruku. Prsty se dotkla jeho dlaně, skoro nesměle. „Já jsem se ti to bála říct… že se budeš zlobit. Že mi řekneš, že kluka až po maturitě.“
Odmlčela se, sklopila oči a potom se podívala na Pavla, jako by z něj brala odvahu. „Ale my už jsme se s Pavlíčkem našli. A to se přece nedá vzít zpátky. Nedá se říct, že se jako najdeme až po maturitě…“
Alois chvíli mlčel. Její slova se mu zarývala pod kůži. Viděl před sebou už ne malou holku s copánky, ale mladou ženu, která si stojí za svým. Pevně sevřel její ruku, až se na okamžik zalekla, ale potom ucítila, jak jeho stisk povolil.
„Natuško… já se nezlobím,“ řekl pomalu, vážně. „Jen jsem nechtěl, aby ti někdo ublížil. Věř mi, že to je to jediné, co mám pořád v hlavě.“ Podíval se na Pavla a zpátky na ni. „A jestli jsi přesvědčená, že tohle je tvůj kluk… tak já to respektuju. Protože ty jsi moje dcera. A já tě mám rád víc než všechno ostatní.“
Když se setmělo a v domě zůstalo ticho, Pavel a Nataša leželi vedle sebe v pokoji pro hosty. Na stolku stály růže, které dostala od Pavla, vůně pomalu vyprchávala.
„Pavle…,“ začala Nataša tiše, „táta říkal, že mě má raději než cokoli na světě… Myslíš, že mu to někdy můžeme říct? Že chceme pryč?“
Pavel ji pevně objal. „Nevím. On tě má rád, to jo. Ale nikdy nevíš, jestli pro něj nebude důležitější strana než vlastní dcera.“
Nataša přitiskla tvář k jeho hrudi. „A právě toho se bojím. Musíme to udělat potají. On by nám to nikdy nedovolil.“
„Tak to se shodneme,“ souhlasil Pavel. „Když to uděláme sami, aspoň bude mít možnost říct, že o ničem nevěděl. A jestli tě má opravdu radši než stranu, tak to pochopí. A jestli ne… tak mu to říct nesmíme.“
Chvíli leželi mlčky. Jediný zvuk bylo tikání hodin z chodby.
Nataša zvedla hlavu a políbila ho. „Tak je rozhodnuto. Nikomu ani slovo.“
„Nikomu,“ zopakoval Pavel a přitiskl ji k sobě ještě pevněji.
Martin Novotný
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.