Konečná stanice Marseille XV.
19. července 1979
Ráno bylo v bytě ticho. Rodiče už byli v práci, na stole v kuchyni ležel mámin vzkaz: Jsme v práci, vrátím se později. Podívala se do ledničky. V hrnci byla ještě půlka polévky, na talíři tři řízky. Fajn, dneska nemusím vařit, nebo až přijdu zpátky.
Chvíli seděla s hrnkem čaje, před sebou otevřenou učebnici francouzštiny. Slova jí však mizela před očima. Musí za Pavlem. V paneláku vyběhla dvě patra a zazvonila.
Otevřel Pavel. Vtáhl ji dovnitř. „Pojď, naši jsou v práci.“
Vrhla se mu kolem krku. „Dva dny bez tebe a jsem z toho úplně hotová“
Vjel jí rukama pod tričko, hladil ji po nahých zádech. „Pojď ke mně, naši nejsou doma. Můžeme se milovat.“
„Pavlíčku, moc bych chtěla, ale nezajdeme nejdřív k tetě? Musíme s ní mluvit… No víš o čem…?“
Pavel přikývl. „Tak jo. Zkusíme jí popsat, jak to plánujeme. A říkala, že zná někoho, kdo by nějak pomohl.“
Zazvonili. Za chvilku teta otevřela. „Co tak brzy, mládeži?“
Nataša spustila: „Teto, mám takový intimní problém…“ a významně zakroutila hlavou.
Božena na ni pohlédla a hned pochopila. „Aha. A jdeš s ním za zdravotní sestrou, co? Co jste zase vyváděli?“ utrousila polohlasem, už když za nimi zamykala dveře.
Bez dalších slov přitáhla záclony, přešla k rádiu na kredenci, otočila knoflíkem – z reproduktoru se ozvala dechovka a šum. Přidala hlasitost, až zvuk vyplnil pokoj. „Aspoň nebude ticho,“ poznamenala klidně, posadila se ke stolu a kývla. „Tak, teď mluvte.“
Nataša s Pavlem si vyměnili pohled a Pavel začal: „Chceme do Jugoslávie. Dá se tam jet oficiálně. A odtud by se dalo přejít přes hranici do Itálie. Tam požádat o azyl.“
Krátce se odmlčel a dodal: „A víme, že k tomu musíme využít i jeho postavení. Pro Aloise musím být vysněný zeťák. Chceme, aby nás až do Jugoslávie dovezl on. Svým vlastním vlivem. Takže – budu hrát jeho hru, dokud to půjde. Potřebujeme ale poradit… Třeba, jak se dostat z Jugoslávie do Itálie? A jak to potom probíhá v Itálii.“
Teta si ho chvíli měřila, potom pomalu přikývla. „Chlapče tobě to myslí. Jenže pozor – to, co ti tady pomůže, se tam venku obrátí proti vám. Dcera estébáka a voják? To je pro Západ podezřelý pár. Oni vám neuvěří, že utíkáte kvůli svobodě. Pro ně budete jen děti z rodiny, co se měly jako prasata v žitě. Nebo dokonce špioni.“
Božena se naklonila blíž. „Z Jugoslávie do Itálie se dostali jiní, ale není to žádná procházka. Hranice je hlídaná, někde jsou i miny. A když vás chytí, vrátí vás zpátky. To by vám nepomohlo už nic – a už vůbec ne to, že máš doma otce estébáka.“
„Tak co máme dělat?“ zeptala se Nataša tiše.
„Musíte do toho dát něco už tady,“ řekla teta rozhodně. „Jugoslávští celníci, hlavně v noci, nejsou žádní svatí. Rádi se napijou a ještě raději vezmou něco do kapsy. Buď valuty, šperky, nebo kvalitní cigarety. Valuty jsou risk – to je jasný úplatek. Ale cigarety? Ty klidně můžeš můžeš před celníkem nazvat dárkem. Marlboro, Camel, Winston… to jim udělá větší radost než stovka dinárů.“
Pavel přikývl. „Takže sehnat bony a nakoupit v Tuzexu.“
„Správně,“ kývla Božena. „Vaše výhoda bude, že vám bagáž na hranicích nikdo prohlížet nebude. To vám zařídí Alois, aniž by o tom věděl. A až tam budete, mluvte na celníky německy, anglicky, francouzsky – čímkoli, co nerozumí. Udělají, že nechápou, a nechají vás jít. Jen nikdy nezkoušejte vyjednávat česky. To by vás měli v hrsti.“
Božena se na chvíli odmlčela. „A v Itálii? Nečekejte, že vás tam někdo hned obejme. Nejprve vás odvezou do tábora pro uprchlíky. Tam budete čekat, až si vás pozvou k výslechu. Budou chtít slyšet, proč jste utekli, co vás k tomu vedlo. A tady je ten problém – vy dva nevypadáte jako pronásledovaní. Vy vypadáte jako děti z privilegované rodiny. Dcera estébáka a voják. Budou předpokládat, že si vymýšlíte, nebo ještě hůř – že vás tam poslali.“
Nataša polkla naprázdno. „Tak co máme říct?“
„Říkat budete pravdu,“ řekla teta tvrdě. „Ale aby vám ji uvěřili, budete potřebovat víc než slova. Budete potřebovat, aby se za vás někdo postavil. Někdo, komu tam venku věří.“
Podívala se střídavě na Pavla a Natašu. „Tady ve Varech je pár lidí... Když ti vám napíšou doporučení, že vás znají a že vaše rozhodnutí není žádná komedie, ale vážná věc – to vám otevře dveře. Takové dopisy mají cenu zlata.“
„A… dokázala byste je sehnat?“ zeptal se Pavel.
Božena si povzdechla. „Zkusím to. Ale nic vám neslíbuju. Musím si to dobře rozmyslet a domluvit. A vy mezitím…“ naklonila se blíž, „vy mezitím držte jazyk za zuby.“
Nakonec sáhla k rádiu, ztlumila ho a zvedla hlas, aby to bylo slyšet i na chodbu: „No tak vidíš, ten test je spolehlivý. Je to v pořádku, asi jen zpoždění. Ale příště už žádné ‚Bez je to lepší!‘ Rozumíme si?“
Nataša sklopila oči a přikývla. „Rozumíme,“ řekla dost nahlas, aby to proniklo přes dveře.
„Děkujeme, teto, budeme se snažit už žádné problémy nemít. Ale kdyby přece… můžeme se stavit?“ prohlásil Pavel a významně na tetu mrknul.
Božena se na něj zadívala, koutkem úst se jí mihnul úsměv.
„No, raději se do podobných trablů nedostávejte,“ řekla polohlasem, ale nakonec dodala vážnějším tónem: „Když bude opravdu třeba – víte, kde mě najdete.“
Nataša přikývla. Věděla přesně, co tím teta myslí.
Když vyšli od tety, chvíli šli mlčky vedle sebe. V hlavě jim ještě doznívala slova „držte jazyk za zuby.“ Rádio s dechovkou jako by nepřestalo hrát ani venku, oba z toho měli svíravý pocit.
Pavel stiskl Natašinou ruku. „Pojď ke mně,“ řekl prostě.
Neodporovala.
Byt byl prázdný, rodiče v práci. Slunce pálilo do oken, vzduch se skoro nehýbal. Pavel sotva zavřel dveře bytu, už měl Natašu v náručí. Objímali se, líbali.
„Pavle…“ vydechla mezi polibky.
„Já vím,“ zašeptal, ale místo odpovědi ji přitiskl ke zdi a pohladil po stehně.
Byli naléhaví, nedočkaví, jako by jim každý okamžik mohl někdo vzít. Nataša mu sama stáhla tričko, Pavel jí rozepnul šaty tak prudce, až se knoflíčky rozkutálely po podlaze. Vůbec jim to nevadilo – spíš naopak, ještě víc to rozpálilo jejich touhu.
Chytil ji do náruče, odnesl k sobě do pokoje a svalil se s ní na postel. Ozval se zvuk lámaného dřeva. Najednou leželi mezi matracemi a zbytky postele.
„Do prdele,“ zaklel Pavel, ale hned chytil peřinu, hodil ji na koberec a převalil se na ni s Natašou v náručí.
„V Americe tam je blaze, tam se šuká na podlaze!“ zavrčel.
Tentokrát to nebyla něžná hra jako na chatě, ale bouře – prudké přírazy, stisk prstů do kůže, výkřiky, které se ztratily v dusném odpoledni. A i když v paneláku tenké stěny obvykle prozradily každé zakašlání, dnes se zdálo, že svět venku neexistuje.
Když konečně zůstali vyčerpaně ležet, těla ještě vlhká, dech se jim pomalu uklidňoval, nastalo ticho. Jen tikot hodin ze stěny a vzdálené šumění města.
Nataša se přitiskla k Pavlovi a položila si hlavu na jeho rameno. „Jestli nás od té hranice vrátí sem… už se nikdy neuvidíme,“ zašeptala.
Pavel ji políbil do vlasů. „Nesmíme se nechat chytit. Musíme mít něco, čím je obměkčíme. Božka říkala cigarety.“
„Cigarety?“ zamračila se. „Vždyť ani jeden nekouříme. Táta s mámou taky ne. A najednou se u nás objeví karton Marlboro? To by bylo podezřelý. Tohle jim nevysvětlíme.“
Pavel si povzdechl a zadíval se do stropu. „Máš pravdu. A kdybych je sehnal já, Alois by si myslel, že jsem pašerák. To není úplně image vysněnýho zetě.“
Nataša se na chvíli odmlčela, opřela se o loket a zadívala se na něj. „Ale šperk… to je jiný. Když koupíme prsten, před rodiči to bude dárek k svátku. A na hranici? Prostě prstýnek na mojí ruce. Když ho ‚omylem‘ necháme celníkovi, bude to dávat smysl.“
Pavel nadzvedl obočí. „Takže koupíme prstýnek?“
„Přesně tak,“ kývla. „Jako jízdenku přes hranici.“
Na okamžik bylo zase ticho. Pavel natáhl ruku, pohladil ji po tváři a řekl tiše, skoro slavnostně: „Tak je rozhodnuto. Prsten pro celníka. Nebude ti to potom líto?“
Nataša mu sevřela dlaň a položila si ji na prsa. „To skutečné přijde až tam – ve Francii,“ zašeptala.
Leželi vedle sebe dlouho, dokud je nepřinutil čas. A když se oblékali, oba věděli, že odteď už budou každou minutu prožívat naplno – jako poslední kapitoly před nevyhnutelným odjezdem.
Doma si sedla s učebnicí francouzštiny ke stolu, připadala si zase jako ‚hodná dcera‘. Ale uvnitř se pořád chvěla po Pavlově dotecích – a věděla, že právě tyhle chvíle jí budou držet, až se vrátí do ubíjející role poslušné holky.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille - info2.
Pokud máte zájem - udělal jsem body v mapě. Mohlo by pomoci v orientaci těm, co neznají Karlovy Vary a okolí.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIV.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIII.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XII.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille -info
Informace ke změnám v již vydaných příspěvcích. - přidané větší obrázky - pozvánka na skupinu knihy na FB
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom
V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace...
PRAHA 19
ČARODEJNICE VE KBELÍCH
Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
