Konečná stanice Marseille XLVIII -Den pašování blbců
28. května 1980
Ráno v kuchyni panovalo ticho, jaké by se hodilo spíš k pohřbu než ke snídani. Nataša seděla nad krajícem chleba s máslem a medem, ale sotva do sebe dostala pár soust.
„Musíš něco sníst,“ pobízela ji Lenka a snažila se znít klidně. „Bez energie to nepůjde.“
„Já vím, mami…“ špitla Nataša a sklopila oči k talíři.
Alois seděl proti ní, ruce složené na stole. Byl nezvykle zamlklý. „Nervy mít můžeš,“ řekl nakonec vážně, „ale nesmí tě to sežrat. Když ses dokázala prokousat písemkama, zvládneš i tohle. Všichni věříme, že to dáš.“
Pavel položil před Natašu hrnek s čajem a pousmál se. „Hele, Jahůdko… maturita je jen pašování blbců přes hranice moudrosti. Takže když prošli jiní, ty to zvládneš s prstem v nose.“
Lenka se málem zakuckala a podívala se na něj vyčítavě. Alois protočil oči, ale koutky rtů se mu nepatrně zvedly.
Nataša se poprvé od rána zasmála. „Pašování, jo? No tak snad tam nebude nějakej vlčák.“
Škola voněla křídou a leštěnou podlahou, ale ve vzduchu viselo napětí, které by se dalo krájet. Čtvrťáci chodili po chodbách jako vyměnění – bledší, tišší, oblečení svátečně. Na nástěnce visel rozpis: čeština, ruština, matematika, francouzština.
Čeština
Nataša si vytáhla lístek a usedla do lavice k přípravě. Ruce se jí chvěly, ale když spatřila téma, zklidnila se: Český romantismus. K. H. Mácha. Máj.
Začala zeširoka. Nejdřív u K. J. Erbena a jeho Kytice, u balad, viny a trestu. Potom přešla přes Tyla ke Karlu Sabinovi. Mluvila rychleji, než chtěla, ale aspoň už neměla pocit, že se jí třesou ruce.
„Slečno Kučerová,“ zastavil ji předseda komise a shovívavě se pousmál, „nerad vás přerušuji, ale nemáme dnes jen vás. Zkuste už přejít k Máchovi.“
„Ano, samozřejmě,“ přikývla Nataša a zrudla. „Omlouvám se, chtěla jsem jen nejdřív zmínit, že mezi romantiky nepatřil jen Mácha.“
Nadechla se. Mácha. Máj. To zvládne. Psala o něm sloh, znala pasáže nazpaměť. Teď už pokračovala klidněji, soustředěněji — o romantickém hrdinovi, vině, trestu, samotě, lásce a smrti.
„Děkujeme,“ přikývl češtinář. „To byla pěkná odpověď.“
Ulevilo se jí. První překážka byla za ní.
Ruština
Los padl na „Leningrad – bílé noci“.
Nataša se nadechla a začala plynule rusky. Popsala založení města Petrem Velikým, Ermitáž, Petropavlovskou pevnost i slavný křižník Aurora. Pak přešla k bílým nocím – vysvětlila, že trvají od května do července, že se město v tu dobu stává romantickým a plným poezie. Nakonec přidala pár veršů Puškina věnovaných Petrohradu.
Ruštinář spokojeně přikývl. „Очень хорошо, отлично.“
Předseda komise si udělal poznámku. „Výborně, slečno Kučerová.“
Matematika
Tady šlo do tuhého. Vytáhla si otázku: Dokažte, že odmocnina ze dvou je iracionální číslo.
Čtvrt hodiny přípravy u stolu – tužka drkotala o papír, ale prsty si nakonec zapamatovaly Pavlův trénink. Když se postavila k tabuli, hlas se jí třásl jen první větu. Dál už mluvila plynuleji:
„Použila bych důkaz sporem. Takže se pokusíme dokázat, že odmocnina ze dvou je racionální číslo.
Že je číslo racionální znamená, že se dá vyjádřit jako zlomek dvou přirozených čísel p a q, která jsou nesoudělná.
Potom platí dva krát q na druhou rovná se p na druhou. Z toho plyne, že p na druhou je sudé.
Pokud je sudé p na druhou, tak je sudé i p.
Označíme tedy p jako dvě k a dosadíme zpátky do rovnice. Vyjde nám, že i q je sudé. Ale to odporuje naší podmínce, že p a q jsou nesoudělná.“
Zvedla k učitelům oči. „Což je rozpor. Odmocnina ze dvou tedy není racionální číslo.“
Chvíli ticho. Matikář se usmál: „Děkujeme. Už věřím, že ty písemky jste zvládla poctivě.“
Francouzština
Poslední zkouška. Téma na lístku: Mon école. Nataša se rozzářila a začala francouzsky vyprávět o škole, učitelích, o svých předmětech – a také o Pavlovi. „Il m’aide avec mes études, surtout en mathématiques. Il a des méthodes très particulières. Mais je préfère ne pas en décrire le principe ici.“ (Pomáhá mi s učením, hlavně s matematikou. Má velmi zvláštní metody. Ale raději bych tu jejich princip nerozebírala.)
Francouzštinářka vyprskla smíchy, zakryla si ústa a snažila se vysvětlit zbytku komise, co Nataša řekla. Předseda si odkašlal a napsal na papírek větu a papír podal francouzštinářce.
Francouzštinářka se pousmála a přetlumočila do francouzštiny: „Monsieur le président dit qu’au vu de vos résultats en mathématiques, ses méthodes l’intéresseraient.“ (Pan předseda říká, že vzhledem k tomu, jak jste zvládla matematiku, by ho ty metody zajímaly.)
Nataša se usmála a francouzsky odpověděla: „C’est la méthode Makarenko–Freud–Pavlov.“
(Je to speciální metoda: Makarenko–Freud–Pavlov.)
Zbytek komise sice nerozuměl každému slovu, ale ta tři jména pochopili. Třídní potlačil úsměv, předseda se usmál nahlas. „Tak to máte, slečno Kučerová, opravdu originálního učitele.“
Všechen stres, všechny obavy z Nataši spadly. Vyšla před školu, zavřela oči a nastavila tvář slunci. Tělem jí stoupal pocit euforie. Ještě včera se bála, jestli maturitu vůbec udělá… a teď měla vyznamenání.
„Maturááá!“ ozval se za ní řev. „Mazéééc, jdem na Smícháč!“
„Kučerová! s tou francouzštinou to bylo boží, jak jsi komisi utřela!“
„Ty vole, to byla síla! Jak předseda čuměl…“
„Natašo, pojď taky!“
Na chvilku zaváhala. Do včerejška jsem pro ně byla jen dcera estébáka… Nejradši by už byla s rodiči a s Pavlem, chtěla vidět, že mají radost stejně jako ona. Potom si ale uvědomila, že doma zatím stejně nikdo není – a že by vlastně bylo fér oslavit tenhle den i se spolužáky. Na to, aby všechno vyprávěla rodičům, bude večer času dost.
„Tak dobře, já přijdu,“ přikývla.
„Jasně, přijď! Musíš nám vyprávět o Makarenkovi, Freudovi a Pavlovovi!“
„Sakra,“ pomyslela si, „to jsem zase něco plácla. Ale na komisi to fungovalo skvěle.“
Doma bylo prázdno – Lenka s Aloisem ještě v práci, Pavel na šichtě. Nataša chvilku bloumala po kuchyni, vzala papír a napsala vzkaz:
„Maturita dopadla skvěle. Jdu se spolužáky na mazec na Smícháč. Dám na sebe pozor. Pavlíčku, prosím, přijď pro mě v devět.“
Papír položila doprostřed stolu, přejela po něm dlaní, jako by tím chtěla dodat svým slovům větší váhu, a vyrazila za ostatními.
Smícháč
Hospoda voněla pivem a smaženým sýrem, všude smích, tleskání, výskání. Spolužáci připíjeli jeden druhému, starosti byly pryč. Nataša pila střídmě – pivo ucucávala, víc se smála a zpívala než popíjela. Přesto bylo kolem stále víc těch, co se potáceli, mávali půllitry a objímali každého, kdo šel kolem.
Chvilku před devátou se Nataša zvedla. „Já už půjdu, doma jsou zvědaví...“
„Kam tak brzo?“ volali spolužáci. „Vždyť večer teprv začíná!“
„Já mám svoje plány,“ usmála se a zamířila ke dveřím.
Vzduch byl chladnější, z lamp dopadalo oranžové světlo. Z hospody se ozývaly výkřiky, občas zvuk skla, ale venku panoval klid. Nataša se opřela o zábradlí a čekala.
Za ní se potácivě objevil spolužák Milan, tváře červené, oči skelné. „Hele… Naty… já tě doprovodím,“ zahučel a chytil ji kolem pasu.
„Já nepotřebuju doprovodit,“ vyklouzla mu, ale on ji přitáhl blíž.
„Nebuď taková. Pojď, dáme ještě pusu…“ naklonil se, dech páchl pivem.
Nataša se zapřela rukama. „Nech mě, Milane.“
„No tak, vždyť je to radostnej den!“ zasmál se a zkusil ji políbit.
Chvíli se s ním postrkovala, ale když ji jednou rukou pevně sevřel kolem pasu, a druhou zajel pod sukni, došla jí trpělivost. Kopla ho nártem mezi nohy.
Milan jen zachrčel, padl na zem a začal se svíjet. „Děvko estébácká…,“ zafuněl.
Nataša si rovnala sukni a vydechla. „Stačilo ti to, nebo chceš ještě?“
Ze tmy vystoupil vysoký stín. Pavel stál opodál a celou dobu je sledoval, jestli bude muset zasáhnout. Teď udělal pár kroků, přehodil bundu přes rameno a sehnul se k Milanovi. „Buď rád, že tě jenom nakopla do koulí! Kdyby tě vzala pěstí do obličeje, tak si jdeš pro vysvědčení s přeraženým nosem.“
Otočil se na Natašu. „Hele, Jahůdko… v boxu by tě za ten kop diskvalifikovali, ale tady? Čistý K. O.“
Nataša se rozesmála, oči jí ještě jiskřily adrenalinem. „A zrovna mě to začínalo bavit!“
Pavel ji pohladil po vlasech a pousmál se: „To vidím. Ale pojď domů šampiónko, čekáme tam na tebe.“
Před domem se Nataša zarazila. „Ty jsi říkal, že na mě čekáte. A přitom je všude tma…“ v hlase měla náznak zklamání.
Pavel už strkal klíč do zámku. „Asi jsme přišli pozdě. Trochu ses zdržela s tím svým nápadníkem,“ ušklíbl se a jemně ji postrčil dovnitř. „Tak pojď!“
Najednou – cvak! Světlo zaplavilo místnost.
Před Natašou stál prostřený stůl: chlebíčky se šunkou, mísa s rostbífem, talíř zákusků a uprostřed otevřená láhev červeného vína.
„Tak pojď sem, maturantko!“ vyhrkla Lenka a už ji objímala. „No tak, povídej – jak to dopadlo?“
Nataša se rozzářila. „Čeština, ruština a francouzština za jedna, matika dvojka. Mám vyznamenání!“
Lenka vykřikla radostí a přitiskla ji k sobě. „Já to věděla!“
Alois vstal od stolu, zvedl skleničku a s vážnou tváří pronesl: „Tohle je důvod k přípitku. Myslel jsem, že matika dopadne hůř. Ale ty jsi mě vyvedla z omylu. Jsem na tebe pyšný, Natašo.“ Podal jí ruku a objal ji.
Pak dodal s úsměvem: „A dnešní večer je jen předehra.“
„Předehra k čemu?“ nadzvedla obočí.
„V sobotu bude pořádná oslava. Už jsem všechno zařídil – Svobodovi, Božena… Ať se ví, že naše maturantka má vyznamenání.“
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