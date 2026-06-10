Konečná stanice Marseille XLVII -Krize
15. května 1980, 12 dnů do maturity
Nataša seděla shrbená nad sešitem, bradu opřenou o dlaň. Oči jí klouzaly po řádcích, ale slova se jí slévala v šedou šmouhu. Třikrát si přečetla stejnou větu a stejně netušila, o co v ní jde. Hlavu měla těžkou, víčka jí padala. Na okamžik se jí pero zastavilo uprostřed věty, než jí v ruce ochablo. Zakývala se a trhla sebou – probudila se, když se čelo málem dotklo papíru.
Pavel vešel tiše, s bundou přes rameno. Chvíli ji pozoroval. Všiml si tmavých kruhů pod očima a rozházených sešitů na stole. „Jahůdko,“ oslovil ji jemně.
„Hm?“ vzhlédla rozespale, unavený pohled matně zaostřil na něj. „Já… já to nedám, Pavle. Nemůžu spát, v noci koukám do stropu a přes den usínám nad tímhle. Hlava mi to nebere…“
Položil jí ruku na rameno. „Tak takhle to dál nejde. Když tě to učení dusí, musíš zkusit něco jinýho. Půjdeš se mnou na trénink.“
„Na trénink?“ zamumlala. „Na box? Ten v otázkách není…“
„Právě proto,“ pousmál se. „Tam na tohle na chvíli zapomeneš. A vymlátíš ze sebe stres. Pojď, obleč se.“
Staré dřevěné podlahy vrzaly, vzduch byl těžký. Pytle se houpaly, v rohu funěli chlapi u sparingu.
Pavel jí podal malé rukavice. „Vezmi si to, ať si nezlámeš prsty,“ řekl suše a mrkl na ni. „A teď si představ, že ten pytel je předseda komise. Máš z něj vymlátit jedničky.“
Nataša se zasmála, sevřela rukavice a natáhla ruku: „Tak jo, soudruhu předsedo!“ Napjala se a udeřila — pořádně, jak to šlo. Pytel hupl, vzduch zasyčel a v jejích plicích se něco uvolnilo.
„Loket výš,“ opravil ji Pavel. „Nesekej, dej celou ránu. Jo, takhle!“
„Dědku! Zasranej! Naval… jedničku!“ štěkala mezi údery, tváře zrudlé, vlasy rozlítané. Každé bum–bum–bum odseklo kousek strachu.
„Dech! Vydechni při ráně!“ připomněl jí Pavel.
„Matika! Jedna! Ruština! Jedna!“ křičela, a do pytle sázela jednu pecku za druhou.
U sparringu to najednou utichlo. Dva kluci přišli blíž, zaujatě koukali.
„Tý holce šibe?“ uchechtl se jeden.
Pavel se ani neohlédl. „Ne. Jen se připravuje na maturu.“
Druhý se poškrábal na bradě a uznale hvízdl. „To je dobře divoká kočka! A je volná?“
„Slečno, nešla byste potom na pivo?“ houkl s úšklebkem.
Nataša se zachechtala mezi ranami, ale nepřestávala sázet jednu ránu za druhou. „Sorry, kluci… já, už, trenéra, mám!“ křičela, a ještě silněji mlátila do pytle.
Pavel se konečně otočil. „To je moje kotě, takže ruce pryč!“ houkl varování. Potom položil Nataše dlaň na rameno a ztišil hlas: „Tak vidíš. U maturity tě nikdo na pivo zvát nebude, ale jestli do toho půjdeš takhle… tak to bude na jedničku.“
Nataša se zlomila v pase, rozesmála se, znovu se narovnala a mlátila dál. Nakonec se chytla Pavla, udýchaná, ale s očima rozzářenýma. „Pavle, to je… to je boží! Já se cítím, jako bych složila maturitu už teď!“
Domů dorazili před osmou. Lenka s Aloisem seděli v obýváku, povídali si a smáli se, v televizi běžely zprávy. Nataša se svalila do křesla. Nejdřív odpovídala polohlasem, ale za chvilku jí hlava pomalu klesla do opěradla.
„Potřebuje se vyspat,“ řekl Pavel tiše, vstal a zvedl ji do náruče. „Dobrou,“ kývl rodičům a odnesl ji nahoru.
V koupelně jí opatrně svlékl, posadil do vany a smyl z ní pot z tělocvičny. Sama se skoro neprobrala, jen cosi zamumlala a nechala se zvednout a osušit. Odnesl ji do postele, přikryl, a ještě chvíli u ní seděl, než se její dech srovnal do klidného rytmu.
Byla to první noc po dlouhé době, kdy spala bez převalování a beze snů o maturitní komisi.
Ráno otevřela oči dřív, než zazvonil budík. Cítila se odpočatá a svěží. Pavel se oblékal do práce, když se na něj usmála:
„Miláčku… já jsem se konečně vyspala. Ale vůbec si nepamatuju, jak jsem se dostala do postele. Akorát mně bolí ruce a ramena.“
„Protože jsem tě z obýváku musel odnést a osprchovat,“ usmál se, přitáhl ji k sobě a políbil na čelo. „Až se vrátím, namažu ti ramena. Ať můžeš klidně pokračovat v přípravě.“
Následující týden pokračovala v učení, ale vyčerpání na chvíli zmizelo. Dokázala se zase soustředit a spala v klidu.
„Pavlíčku, nestyděl ses za mě na tom tréninku?“ přivinula se k němu ve čtvrtek, když přišel z práce.
„Co tě to napadlo? Akorát jsem si tě musel hlídat,“ zasmál se Pavel. „Byl tam o tebe velkej zájem.“
Nataša se začervenala, ale v očích jí zasvítilo pobavení. „No jo… a víš co? Nevzal bys mě tam zase? Mně to fakt pomohlo.“
Pavel ji políbil do vlasů. „Tak jo, Jahůdko. Dneska tě tam zase vezmu. Ať má maturita ještě jednu pořádnou nakládačku.“
Tentokrát nevypadala Nataša nejistě. Nasazovala si rukavice s pohledem, ve kterém bylo odhodlání.
„Jahůdko,“ usmál se Pavel, „předseda komise čeká. Dneska si to s ním vyřídíš?“
„Dneska mu zlomím čelist,“ pronesla teatrálně. „A nakopu mu koule!“
Pavel se rozesmál. „Tak jo, ale tentokrát nejen rány. Musíš se hýbat. Box není jen o síle, ale i o nohách. Nesmíš stát jako pařez.“
Postavila se k pytli, rozkročila nohy, sevřela pěsti. První rána zaduněla, pytel se zhoupnul.
Začala střídat rány s drobnými poskoky. Každý úder měl větší jistotu než předchozí, dech šel s rytmem.
„Levou! Kryj! Pravá!“ křikl Pavel.
Po chvíli byla zpocená, tváře jí planuly, ale nepřestávala se hýbat. Ruce už měla těžké, ale pořád do pytle sázela jednu ránu za druhou. Nakonec se zastavila a padla se smíchem Pavlovi do náruče.
„Teď už to nebyla jen nakládačka,“ řekl jí do ucha. „Tohle už byl skutečný box. Jestli takhle půjdeš i k maturitě, tak se nemáš čeho bát.“
Martin Novotný
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