Konečná stanice Marseille XLVI -Matika, kam se podíváš
25. dubna 1980
Nataša vešla do třídy s pocitem, že má v břiše kámen. Ruce se jí třásly, propisku skoro nedokázala udržet. Posadila se do lavice, před sebou čistý papír, a cítila, jak se jí potí dlaně.
Rozdali zadání. Srdce jí bušilo tak silně, až ji bolela hruď. První příklad – zírala na něj a nechápala. Věděla, že to má umět, ale čísla se jí rozplývala před očima. Druhý příklad – to samé. Propadla panice. Já to zkazím. Já nic nevím…
Zrak jí padl na třetí úkol: „Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce f(x)=|sin(x)|.“
Nataše cukly koutky, vzpomněla si na včerejšek. Pavlova ruka, její smích, slovo „minimum“… Než se stačila zarazit, vyprskla smíchy. Několik hlav se otočilo, učitel ji přísně sjel pohledem. „Slečno Kučerová?“
„Promiňte,“ vyhrkla, rudá až za ušima.
Ale nervozita byla pryč. Úloha jí připadala směšně snadná. Rychle ji vyřešila a s lehkým srdcem se vrátila k prvnímu příkladu. Najednou jí to došlo. Já jsem blbá! Vždyť je to úplně jednoduchý!
Potom už jela příklad za příkladem. Pero klouzalo po papíře, jedna úloha za druhou. Strach byl pryč, zůstalo jen soustředění.
V učebně vládlo napjaté ticho. Potom se přihlásil Tomáš – přezdívali mu „Zweinštajn“ – a odevzdal papíry. Chvilku po něm Karel.
Nataša zvedla hlavu, srdce jí bušilo, ale věděla, že má hotovo. Přihlásila se.
„Slečno Kučerová?“ pozvedl obočí učitel. „Vy to vzdáváte?“
Nataša se narovnala, zrudlá, ale s jiskrou v očích. „Ne, proč? Já to chci odevzdat!“
Učitel si ji chvíli měřil, nakonec vzal beze slova papíry. Nataša se otočila a vyšla ze třídy. Nohy měla jako z vaty, chodba se pod ní houpala – ale poprvé za dlouhou dobu se usmívala.
Odpoledne už na Pavla čekala u branky. Když se objevil, rozběhla se k němu a pověsila se mu kolem krku.
„Tak co?“ zeptal se nedočkavě.
„Hele… začátek byl hroznej,“ přiznala a kousla se do rtu. „První dva příklady, úplný zatmění. Ruce se mi třásly, myslela jsem, že to vzdám.“
„A?“
„Potom přišla derivace ∣sin(x)∣…“ zrudla a sklopila oči. „Vzpomněla jsem si na včerejšek. A vyprskla jsem smíchy přímo uprostřed třídy.“
Pavel se rozchechtal. „Ty vážně? Před učitelem?“
„Jo,“ zakryla si tvář dlaněmi. „Ale víš co? Najednou to ze mě všechno spadlo. Nervozita byla pryč a já jela jak motorová myš. Už jsem se nezastavila.“
„Vidíš,“ přitáhl si ji k sobě. „Takže nakonec dobrý.“
„Asi jo,“ přikývla a usmála se. „Výsledky ještě nevíme, ale… mám pocit, že to vyšlo.“
V zámku zacinkaly klíče.
„Táta,“ vydechla Nataša a rychle se od Pavla odtáhla.
Do předsíně vešel Alois, odložil aktovku a svlékl kabát. „Tak co, maturantko?“ spustil hned mezi dveřmi. „Jak dopadla písemka?“
„Začátek byl hroznej,“ přiznala Nataša poslušně, „první dva příklady mi vůbec nešly. Ale nakonec jsem se chytla a udělala jsem všechno.“
Alois si ji změřil pohledem. „Všechno?“
„Jo,“ kývla. „Postupy by měly být správně, snad jsem se někde nepřehlídla...“
Alois se posadil, rozepnul hodinky a položil je na stůl. „Dobře. Chyby se najdou vždycky, ale hlavní je, že jsi to nevzdala. To by byla ostuda.“
Mávl rukou. „No nic – hlavní je, že už máš písemky za sebou. Teď zbývají jen ústní. Už víš, kdy to bude?“
„Říkali, týden od šestadvacátého května,“ přikývla Nataša. „Přesný den nám ale ještě nedali.“
„Tak ještě měsíc,“ zhodnotil Alois.
Z předsíně se ozvalo další odemykání a vzápětí dveře bouchly o stěnu.
„Pojďte mi někdo vzít ty krabice, ať to nerozsypu po podlaze!“ zavolala Lenka.
Nataša se zvedla a převzala nákup. „Co je tam dobrýho?“
„Chlebíčky. A věnečky. Na oslavu, že to máš za sebou,“ mrkla Lenka. „Rakvičky jsem radši nebrala!“ zasmála se.
„Tak co, zvládla jsi to?“
„Myslím, že jo.“
Alois mávl rukou: „Talířky sem! Dám si chlebíčky! Jaký jsi vzala? a věneček si vezmu taky! Jak sladký moc nemusím, tak teď si dám s chutí! A až bude i po ústních… Oslavíme to pořádně. Se skutečným šampusem!“
Lenka se pustila do chlebíčku. „Tak vyprávěj, Natuš!“
Nataša začala znovu líčit písemku, tentokrát už s menším třesem v hlase. Chlebíčky mizely ze stolu jeden po druhém a Alois se nakonec natáhl po věnečku. Zakousl se — a šlehačka mu přistála rovnou na kalhotách.
„No to se dalo čekat!“ zahartusila Lenka. „To jsou ty kalhoty z práce, co? Sundej je, ať to dám vyprat.“
Alois něco zamručel, zvedl se od stolu a za chvíli už Lence podával kalhoty. „Jdu koukat na televizi.“
„Pavle,“ houkl od obrazovky, „pojď se dívat! Jako důstojník bys to měl vidět! Poslední díl — dobytí Berlína!“
Pavel se pousmál, ale zavrtěl hlavou. „Teď si spíš, než jako důstojník připadám jako závozník. Rád bych, ale musím se jít vyspat.“
Nataša se na něj usmála a přidala se: „Jo, jsme oba hotoví. Radši půjdeme nahoru, než abychom tu usnuli u televize.“
Nataša se vrátila z koupelny, zavřela dveře pokoje a z nočního stolku vyndala s potutelným úsměvem malou lahvičku olejíčku.
„Pavlíčku,“ našpulila rty a naklonila se k němu, „chceš dneska prozkoumat minimum mojí funkce ∣sin(x)∣?“
Pavel se rozesmál a přitáhl si ji k sobě. „Ale tam není derivace definovaná!“
„Ty jsi přece šikovnej… když se do mě ponoříš, nějaké řešení najdeš,“ zašeptala mu do ucha a přejela mu prsty po krku dolů na hruď.
Pavel jí ruku chytil a otočil ji na břicho. „Tak ukaž, kde má tvoje funkce maximum,“ zavrčel pobaveně a kousl ji do zadečku.
„Jauvajs,“ Nataša se zachichotala, „Vidíš?“ vydechla. „Tvoje funkce roste, kladná derivace.“
„Tak ji nenecháme klesnout,“ zašeptal a políbil ji mezi lopatkami.
„To je dobře,“ vydechla do polštáře. „Protože jinak bys nenašel to moje minimum.“
„Tak ukaž… nejdřív prozkoumáme okolí bodu, kde derivace není definovaná,“ zašeptal, vzal lahvičku a promnul si pár kapek oleje mezi prsty.
„Matematici řeší problémy,“ uchechtl se, „ale já bych řekl, že u tebe žádný problém není…“
Zasmála se, ale vzápětí jí unikl tichý vzdech, když jeho prst vklouzl tam, kde si to představovala. „No vidíš… už máš limitu zleva i zprava,“ vydechla do polštáře, tváře rozpálené.
„Řešení se nám otevírá,“ zašeptal jí do ucha. Nataša zavzdychala.
„Tak co… zkusíš tam dosadit?“
„Ne,“ usmál se a políbil ji mezi lopatky, „teď už uděláme průnik funkcí.“
Pohladil ji, a přitlačil. Nataša tiše zasténala, nejdřív nervózně, potom s rostoucí jistotou.
„A průnik… je neprázdný,“ šeptla rozechvěle, když cítila, jak ji vyplňuje.
Pavel zůstal chvíli nehybný, jen ji objímal a hladil.
„Pavlíčku… takhle je to krásný,“ vydechla a pohnula boky proti němu.
Sama si určovala tempo řešení rovnice, která se pomalu, ale jistě blížila ke svému výsledku.
Nataša se nadechla, tváře jí hořely. Pavel ji vyplňoval zezadu a ona natáhla ruku vpřed a sklouzla prsty tam, kde to znala nejlíp.
„Tak,“ vydechla se smíchem, „teď pokrývám celej definiční obor.“
Pavel se zadýchaně zasmál do její šíje a přitiskl se k ní pevněji. „No vidíš… a já myslel, že zvládnu jen minimum.“
Nataša ztuhla, prsty sevřela prostěradlo a celé její tělo se začalo chvět v krátkých, prudkých vlnách. Její třes Pavla strhnul s sebou – cítil, jak ho svírá, jak se jejich pohyby propojily v jediném rytmu. Přitiskl se k ní pevně, až oba vydechli současně, jako by na okamžik sdíleli jeden dech i jeden puls.
Ještě chvíli cítil, jak se Nataša chvěje. Hladil ji po vlasech, pomalu, bez spěchu.
Nataša se protáhla, zabořila tvář do polštáře a tiše vydechla: „Sakra… tohle… tohle ještě nikdy…“
Pavel se usmál, políbil ji do vlasů a objal ji pevněji. „Tak vidíš, Jahůdko. Vždycky je něco poprvý.“
„Ale tohle bylo… úplně jiný,“ vzdychla, a ještě jednou se otřásla doznívajícím chvěním.
Písemka byla za ní, ale úleva netrvala dlouho. Ve středu už učitel naznačil, že má všechny práce opravené. Jenže výsledky jim slíbili vyhlásit až po víkendu.
„Já to určitě pokazila,“ posteskla si Nataša v neděli večer, když seděla nad sešitem. „Učitel se na mě díval tak divně, když jsem to odevzdávala. A v pátek taky. Takový zvláštní pohled…“
„Neblázni,“ uklidňoval ji Pavel a přisunul se k ní. „Víš, co říkal táta? Že hlavní je to nevzdat. A ty jsi to nevzdala.“
„No jo, ale co když tam mám nějakou pitomou chybu?“
„Tak to bude chyba. Ale pořád za dvě. Ty to dáš,“ řekl rozhodně a pohladil ji po vlasech.
V pondělí se napětí konečně zlomilo.
Učitel si stoupl před tabuli s hromádkou opravených prací a začal je rozdávat. „Kučerová,“ zavolal.
Nataše se sevřel žaludek. Vzala si papír a srdce jí bušilo, než se odvážila podívat na známku. Dvojka. Úleva jí projela celým tělem, málem se jí podlomila kolena.
„Slečno Kučerová,“ ozvalo se od katedry. „Kolik je čtyři na druhou?“
„Šestnáct,“ vyhrkla okamžitě.
„No a proč jste mi tady napsala osm?“ ťukl prstem do papíru. „Takové hloupé chyby! Nepozornost!“
Na chvíli se odmlčel, zvedl oči. „Ale… překvapila jste mě. Tak dobrý výsledek jsem od vás nečekal. A kdyby to bylo za jedna… asi bych vás podezíral, že máte tahák. Nebo že vám někdo napovídal.“
Učitel si ji ještě chvíli měřil, ale jen mávl rukou. „Češtinu i ruštinu máte za jedna, tohle za dva – takže na vyznamenání je šance. Jen to u ústních nepokazit.“
Večer u stolu Alois hned spustil: „Tak co? Jak dopadly písemky?“
„Matika za dvě,“ řekla Nataša. „Čeština a ruština za jedna.“
Alois na ni chvíli hleděl, nakonec přikývl. „Za dvě? Tak to je paráda. Já už se bál, že z toho bude trojka. Takže – dobrý.“
„Škoda jen, že jsem udělala hloupý chyby,“ sklopila oči. „Blbý numerický chyby.“
„No jo,“ mávl rukou Alois. „To se stane.“
Ohlédl se po Pavlovi. „Ale víš co? Od tý doby, co jsi s ním,“ kývl bradou směrem k Pavlovi, „tak jdeš v matice nahoru. Takže – Pavle, vypadá to, že ti musím poděkovat.“
Pavel trochu zrudl. „Já jen vysvětlil, co a jak. Zbytek je na Nataše.“
„No, ať je to, jak chce,“ usmál se Alois, „hlavní je, že to funguje. Nejdřív jsem měl strach, že spolu budete jen blbnout a na školu se vykašlete. Ale překvapili jste mě. Vypadá to, že k sobě opravdu patříte“.
Lenka položila příbor a pohladila dceru po ruce. „Vidíš? a to ses tak bála. Teď už jen ústní a máš to v kapse.“
Teď se Nataša zakousla do učení ještě víc. Čtenářský deník, maturitní otázky, sešity z matiky – všechno měla rozložené na stole. Dny se slévaly do jediné šňůry. V noci se převalovala, nad ránem usínala a přes den jí padala hlava nad papíry.
Pavel i rodiče si toho všímali. „Nesmíš se takhle ničit,“ domlouval jí Alois, ale Nataša jen mávla rukou. „Musím, tati. Ještě aspoň pár dní vydržím.“
Martin Novotný
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