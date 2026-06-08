Konečná stanice Marseille XLV. Hard Days, Hard Nights
Před maturitou.
První večer po brigádě odpadl Pavel už kolem desáté. Jen zamumlal „dobrou, Jahůdko“ a hned spal. Nataša ještě dlouho seděla vedle v pokojíku, překládala ruské texty a dělala si poznámky do čtenářského deníku. Kolem druhé v noci zhasla lampičku a tiše vklouzla k Pavlovi do postele. Přitáhl si ji v polospánku blíž, aniž by se probudil.
Ráno v pět hodin vstal, oblékl se a v půl šesté už vyrážel do práce. Nataša ze sna natáhla ruku po prázdné posteli, ale spala dál.
Tak to vypadalo skoro každý den. Pavel přes den dřel na stavbě – rozvážel věci po stavbách. Někdy ale nezůstalo jen u řízení. „Nefunguje pumpik, musíme počkat, než ho opraví.“ „To jste se zbláznili? Na ten cement na stavbě čekají!“
„No a co? Přece to nebudem tahat ručně…“
Pavel natáhnul rukavice a začal nakládat sám. Za chvíli se skladníci přidali.
Každé odpoledne pomáhal Nataše s matikou – funkce, goniometrie, limity – potom se Pavel svalil do postele. Usínal rychle, zatímco Nataša se znovu ponořila do češtiny, ruštiny a francouzštiny. Občas touha přemohla únavu i během týdne, většinou večer, než Pavel usnul. Někdy bylo milování plné vášně, někdy něžné. A ona se potom stejně zvedla, oblékla a do noci seděla u sešitů.
Jednou týdně si vyhradil večer na trénink boxu. Ve staré tělocvičně to vonělo potem a pryskyřicí. Pavel tam vypustil všechno, co v něm bublalo – rány do pytle, sparing, pot na podlaze. Cítil, že to potřebuje. Nataša zatím doma seděla nad učebnicemi, a když se vrátil, čekala na něj čerstvě zalitá konvice čaje.
A o víkendech? Ty patřily jen jim dvěma. Dopoledne si ještě chvíli prošli příklady, ale po obědě už knížky zůstaly v Natašině pokojíku. Pavel ji přitiskl k sobě a ona mu s úsměvem sama zavřela sešit před nosem. „Tohle počká,“ zašeptala a políbila ho. Do noci se milovali, jako by doháněli všechno, co všední dny nedovolily. Ráno zůstávali ležet dlouho v posteli, těsně u sebe, jako by chtěli dohnat i doteky.
Během týdne si Pavel s Natašou většinou našli čas i na krátkou návštěvu u jeho rodičů. Josef sice bručel, že dělá dřinu za pár korun, ale v očích měl hrdost. Jana zas přistrčila kávu a koláč, jako by to bylo samozřejmé, a Natašu přijímala bez váhání jako svou. Pavel si odnášel pocit, že domov má pořád otevřené dveře – a že teď už patří i jí.
V pondělí sedmého dubna, po návratu ze šichty, se znovu stavil ve zlatnictví. U Havelky už na něj čekala malá sametová krabička. Zlatník ji otevřel – uvnitř se blyštěly jahůdky z červených granátů se zelenými lístky z vltavínu.
„Pěkný, že jo?“ zabručel Havelka spokojeně. „Prototyp. Až to uvidí Rusáci, budou chtít taky. Ale tyhle jsou první. Pro vaši slečnu.“
Veronika stála opodál a usmála se na Pavla. „Jen si představ, jak jí budou slušet. To bude maturantka, co?“
Na chvíli se odmlčela, a omotávala si pramen havraních vlasů kolem prstu. „Tak co mezi váma, všechno v pořádku?“
Pavel se na ni podíval podezíravě. „Jo, v pořádku. Ale dneska se od tebe radši držím dál – žádný tvoje vlasy na kabátě už nechci.“
Rozesmála se, až jí oči zazářily. „Tak promiň, prostě jsem si to nemohla nechat ujít! Ale pamatuj si – co vztah nezabije, to ho posílí.“
„Ty bys potřebovala někoho, kdo ti pořádně seřeže zadek,“ odsekl Pavel, když Havelka odešel.
Veronice se v očích rošťácky zablesklo.
„A ne, já se nenabízím,“ dodal rychle a schválně přísně, aby uťal její reakci.
Vzduch mezi nimi na okamžik zajiskřil, Pavel se natáhl pro krabičku. Vzal ji do dlaně a měl pocit, jako by držel něco mnohem cennějšího než šperk. „Děkuju,“ řekl prostě a zaplatil ze zbytku vybraných peněz. Krabičku pečlivě schoval do kapsy bundy.
V polovině dubna přinesl poprvé výplatu – rozdělil ji do tří obálek. Jednu položil na stůl u Kučerů, druhou odnesl na Lidickou. „Vydělávám – nechci být nikomu na krku,“ řekl prostě. Alois jen kývl hlavou a schoval obálku do zásuvky. Lenka se na něj podívala trochu jinak než obvykle – bylo v tom víc, než jen souhlas, možná i kus úcty. Třetí obálku ukázal Nataše – „To je pro nás.“
Dny utíkaly. Ráno náklaďák a cement, odpoledne matika a unavený spánek, noci patřily Natašiným sešitům. V pátek 25. dubna ji čekala maturitní písemka z matematiky. Češtinu a ruštinu už měla za sebou, ale z matiky měla pořád strach.
„Pavlíčku, já se bojím, že to zkazím,“ postěžovala si ve čtvrtek večer a kousala si ret.
Pavel ji přitáhl k sobě. „Neboj, vždyť to všechno umíš. Všechno jsme prošli. Hlavně nesmíš zmatkovat. Tak třeba – derivace cosinu?“
„Mínus sinus,“ odpověděla pohotově. „A když je derivace nula, tak je tam maximum nebo minimum. Takhle.“ Vzala mu dlaň a položila si ji na prso.
„A co tady?“ usmál se a pootočil dlaň, prsty mířil k bradavce.
„Tady funkce roste,“ rozesmála se. „Derivace je kladná!“
„Dobře. A co tady?“ zajel jí rukou po zádech mezi půlky.
Nataša se rozřechtala. „Tam není derivace definovaná. Ale je tam minimum!“
Martin Novotný
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