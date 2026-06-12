Konečná stanice Marseille XLIX -Plán: Čtvrtého července.
Oslava
V sobotu dopoledne bylo pořád pod mrakem, ale déšť už ustal. V poledne u branky zastavila bílá dodávka s logem hotelu Imperiál. Vyskočili dva muži v bílém a začali nosit dovnitř podnosy a termonádoby.
Lenka vyšla ven s rukama v bok. „Aloisi, co to zas má znamenat?“
„To je oběd,“ usmál se vítězoslavně. „Maturantka s vyznamenáním si zaslouží víc než chlebíčky z lahůdkářství. Nebo sis myslela, že si opečeme buřty?“ Za plotem se mihla hlava sousedky, která dělala, že jde jen tak kolem.
Alois na ni zavolal: „Paní Číhalová, abyste nemusela pátrat – tohle není svatba, ale oslava maturity.“ Potom se naklonil k Lence a zabručel polohlasně: „Bába zvědavá…“
„Pavle, pojď mi pomoct, tyhle dva stoly odneseme na terasu!“
„Aloisi, co blázníš? Na co stoly na terasu?“ pustila se do něj Lenka. „Je chladno, tam zmrzneme. Jíst budeme vevnitř.“
Alois se narovnal, založil ruce v bok a spokojeně se usmál. „Klid, Leni. Hlavní hostina bude tady v obýváku, to se neboj. Ale na terase nás čeká malé překvapení.“
„Překvapení?“ opáčila podezíravě.
„Neboj, ale nic ti neprozradím. Jen věř, že tohle se v Karlových Varech jen tak nevidí,“ odtušil a mrkl na Pavla. „Tak pojď, ať to máme nahoře, než dorazí hosti.“
Lenka si založila ruce. „Doufám, že nevymejšlíš nějakou kravinu! Třeba ohňostroj! Nerada bych vyhořela, nebo aby někoho vezli do špitálu.“
Alois se jen rozchechtal. „Do špitálu? To jedině z přežrání!“
Krátce po druhé hodině se ozval zvonek. Pavel vyšel do předsíně a za dveřmi už stáli Svobodovi.
„Mami, tati, pojďte dál,“ usmál se Pavel a pomohl jim z kabátů.
Alois stál připravený v obýváku, dvě skleničky koňaku už čekaly na stolku. Lenka do něj nenápadně šťouchla loktem, aby se Josefovi náhodou nevyhnul.
Alois vykročil vpřed, podal Josefovi ruku a druhou mu vtiskl skleničku. „Josef, vítej u nás. Vím, že v politice si nikdy rozumět nebudeme… ale dneska nejde o politiku.“ Zvedl skleničku. „Dneska jde o naše mladý. Nataše se povedla matura – a kvůli nim si připijeme.“
Josef se na něj chvíli díval, přikývl a ťukl s ním. „Na to si klidně připijeme.“
Jana se hned přitočila k Lence: „Proč jsi nedala vědět? Byla bych ti pomohla s občerstvením.“ Pohled jí padl na prostřený stůl. Oči se jí rozšířily. „No… tak s tímhle bych ti asi nepomohla. To je… plněná kachna?“
Lenka se pousmála a s povzdechem kývla hlavou k Aloisovi. „Klid, Jani. To není moje práce. Alois to všechno objednal z Imperiálu. Je jak malej kluk – prostě se musí předvádět. Ale ochutnej, je to opravdu dobrý.“
Za pár minut se ozval zvonek znovu. Alois šel otevřít a ve dveřích stála teta Božena, s taškou a šátkem na hlavě.
„Ahoj, brácho,“ houkla ještě z prahu. „Ne, kabát mi brát nemusíš – ty bys mi tam určitě strčil nějakou štěnici!“
V místnosti to na okamžik ztichlo. Lenka protočila oči a Nataša se pousmála – to byla prostě teta Božka.
„No jo, Božka a její fóry,“ zavrčel Alois, ale nebyla v tom zlost. Vzal ji kolem ramen a přivedl ke stolu. „Dáš si něco na pití?“
„Jenom přípitek,“ kývla k láhvi na stole. „Moët & Chandon — no vida. Komus to zabavil? A znám se. Dneska chci mít hlavu čistou.“
Alois sáhl po láhvi a s teatrálním klidem stáhl drátěný košíček. Zátka s hlasitým puk! vyletěla a perlivý proud zašuměl do připravených skleniček.
„Tak,“ řekl a rozhlédl se po hostech. „Na Natašu. Na naši maturantku s vyznamenáním. Ať si pamatuje, že když se něco udělá pořádně, stojí to za to.“
Skleničky cinkly a Nataše se leskly oči. „Děkuju,“ zašeptala, hrdlo jí sevřelo dojetí.
Po přípitku přišla řada na dárky. Lenka s Aloisem předali malé sametové pouzdro s dámskými hodinkami. „Abys měla vždycky čas pod kontrolou,“ řekla Lenka s úsměvem.
Jana položila na stůl knihu s věnováním a přidala elegantní blůzku. „Pro slečnu studentku,“ usmála se.
Božena sáhla do své tašky a podala Nataše starý svazek básní. „Byl to dárek k mé maturitě. A teď patří tobě.“
Nakonec Pavel vytáhl z kapsy malou krabičku. Podal ji Nataše, trochu rozpačitě, ale s hřejivým úsměvem. „Pro tebe.“
Nataša otevřela krabičku – uvnitř se zaleskly dvě náušnice ve tvaru jahod. Zlato, červené granáty jako plody a zelené vltavíny jako lístky. Na okamžik zavládlo ticho.
Lenka vydechla: „Tak to je nádhera… české granáty a vltavíny.“
Božena přikývla a pousmála se. „No, Natuš, takovej klenot se v naší rodině ještě nenosil.“
„Ty tedy víš, co vybrat, Pavle,“ dodal Alois a v očích mu probleskl respekt.
Chvíli se jen dívala na lesklé jahody v krabičce, pak zvedla oči k Pavlovi. „Pomůžeš mi?“
Pavel jemně vyndal jednu náušnici a zapnul ji na její ucho, potom druhou. Granáty a vltavíny se rozzářily v odpoledním světle.
„No podívej se na ni,“ vydechla Lenka dojatě. „Jako princezna.“
Božka přikývla, koutky úst jí cukaly. „Tohle jí budou závidět i Rusáci na kolonádě.“
Nataša se usmála, dotkla se rukou svých nových náušnic a oči jí zářily.
Alois si vzal znovu slovo. „Takže, berte si, na co máte chuť – kachna, chlebíčky, uzený losos jsou připravené.“ Odmlčel se, přitom jeho oči jiskřily.
„A teď pojďte se mnou. Máme ještě jedno překvapení.“
Lenka protočila oči. „Aloisi, prosím tě…“
„Žádný strach, ohňostroj ne,“ usmál se. „Jen něco, co v Karlových Varech jen tak neuvidíte.“
Vyvedl všechny na terasu, kde už na dvou stolech stály kotlíky na hořácích a kolem mísy s kostkami chleba a zeleniny. Vůně rozpuštěného sýra se linula chladným večerem.
„Sýrové fondue,“ oznámil pyšně Alois. „Švýcarská specialita. Namáčejte a ochutnávejte.“
„Hmm, dobrý“ zhodnotil Josef, „Jako smažák bez strouhanky.“
„Josef, nedělej ostudu,“ napomenula ho Jana.
„Ale vždyť má pravdu!“ přisadila si Božka „Akorát... cítím v tom nějakej alkohol. Alois, ty mě chceš ožrat!“ rýpla si.
„Srandičky, prdelky!“ vrčel Alois „Hlavně mi nepodpalte barák!“
Nataša stála po Pavlově boku, oči jí zářily ještě víc než nové náušnice. Zdálo se, že na chvíli zapomněli na všechno kolem.
Božka se ale po chvíli nenápadně odsunula, obhlédla, jestli ji nikdo nesleduje, a naklonila se k Nataše s Pavlem. „Vy dva, pojďte na chvilku stranou,“ zašeptala. „O tomhle nechci mluvit před celým ansámblem.“
Odvedla je kousek za roh domu, kde už nebylo slyšet tolik smíchu ani cinkání skleniček. Zůstali stát u staré lavičky pod jabloní. Božka si založila ruce na prsou a podívala se na ně s úsměvem, v němž ale nebyla legrace.
„Tak,“ začala, „povídejte. Ještě pořád to chcete udělat? Nerozmysleli jste si to?“
„Jasně že chceme teti,“ přisvědčila potichu Nataša.
„Tak dobře,“ vzdychla Božka. „Mám pro vás ty dopisy. Ale ne tady!“ dodala rychle. „Kdy máte odjíždět?“
„Čtvrtého července, v pátek.“
„To si vybral Alois symbolický datum,“ usmála se. „Tak jo. Přijďte si pro ně v půlce června, dřív ne. Nerada bych, aby je tady našel Alois.“
Pavel přikývl. „Rozumíme.“
„A pořád platí: držet jazyk za zuby!“ zopakovala Božka, tentokrát ostřeji, než byli zvyklí.
Nataša sklopila oči a podívala se na tetu s vděčností. „Děkujeme.“
Božka jen mávla rukou, jako by to chtěla shodit. „Děkovat budete, až budete pryč. Teď zpátky, než začne být brácha podezřívavej.“
Setmělo se, na dně kotlíků se připalovaly poslední zbytky sýra, hosté se zvedali od stolů. V kuchyni ještě voněla káva a na stole zůstaly poslední kousky dortu. Josef s Janou se začali chystat k odchodu.
„Bylo to moc hezké, Leni,“ poděkovala Jana a objala Natašu. „A ještě jednou gratuluju, holčičko.“
Josef si s Aloisem potřásl rukou. „Tak zas někdy. A bez politiky,“ dodal s úšklebkem, který měl naznačit, že dnešek zvládli bez hádek.
„Tak určitě za pět let,“ dodal Alois. „A to bude sakra veliký, až budeme slavit dvoje státnice!“
„Alois, a jak můžeš vědět,“ vložila se mu do plánů Božka, „že před tím nebudou křtiny?“
„Ségra neprovokuj!“ odseknul Alois „Oni nejsou blbý.“
„No, no… aby ses nepo…“ nedala se „Aspoň bys místo lidí hlídal vnouče!“
Dveře se zavřely a dům se ponořil do klidnějšího ticha. Lenka začala sklízet talíře, Alois se spokojeně usadil do křesla a dopíjel kávu.
Nataša stála vedle Pavla, dotýkala se nových náušnic a cítila, jak jí v uších ještě jemně chladí kov.
Pavel ji vzal kolem ramen. „Tak co, maturantko. Spokojená?“
„Jo,“ vydechla a usmála se. „Bylo to… krásný.“
Venku se obloha konečně protrhla a mezi mraky vykouklo pár hvězd.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLVIII -Den pašování blbců
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLVII -Krize
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLVI -Matika, kam se podíváš
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLV. Hard Days, Hard Nights
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLIV. - Totální nasazení?
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...
Představení festivalu Korespondance se podruhé uskutečnila i v Jihlavě
V jihlavském parku Gustava Mahlera dnes oficiálně začal festival Korespondance. Jeho 14. ročník...
Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty, škoda je 350 milionů
Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově...
Brno Art Open zavede návštěvníky do Denisových sadů, ukáže vize budoucnosti
Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open letos zavede návštěvníky do Denisových sadů a...
Podnikatelský inkubátor Třebíč prodá, i přes kritiku opozice
Zastupitelstvo Třebíče dnes přes kritiku opozice schválilo prodej bývalého podnikatelského...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 50
- Celková karma 5,82
- Průměrná čtenost 139x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.