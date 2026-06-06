Konečná stanice Marseille XLIV. - Totální nasazení?
28. března 1980
„Svoboda! Jak to, že se ještě válíte v posteli?“ zařval Novák. „Máte už být na rozcvičce!“
Pavel trhl hlavou, vylétl z peřiny a instinktivně natáhl ruku k horní palandě. Jenže prsty sevřely prázdný vzduch. Promnul si oči – žádná kasárna, žádná cimra, jen známé stěny jeho pokoje. Zůstal stát bosý uprostřed místnosti, srdce mu ještě bušilo. Nakonec mu došlo: Civil. Už žádný budíček.
Podíval se na hodinky – půl osmé. A v tu chvíli jediná myšlenka: Nataša. V osm hodin začíná vyučování.
Rychle se oblékl, snídani nechal být a vyrazil ven. Ranní jarní chlad ho udeřil do tváře, až se mu rozproudila krev. Tak ani doma nezůstanu bez ranního kilometru.
Klusal po Lidické, zahnul ke gymnáziu – a teď ji uviděl. Šla pár metrů před ním, přes rameno kabelu s učením, vlasy jí poletovaly ve větru. Usmál se. Byla skutečná, ne sen.
Zrychlil. Tři kroky, dva, jeden – pravou rukou ji pevně objal kolem pasu, nadzvedl a levou podsul pod stehna. Najednou ji držel v náručí jako princeznu.
„Jéžišmarjá!“ vyjekla, instinktivně se chytila jeho ramene – a potom poznala smích. „Pavle?!“
„“Konečně tě mám!“ zasmál se zadýchaně a přitiskl ji k sobě.
„Ty ses zbláznil!“ vydechla, ale oči jí svítily radostí. Přisála se mu na ústa.
„Tobě už nevadí, že nás ostatní vidí?“ podivil se.
„Ne! Ať koukaj a závidí,“ prohlásila drze a objala ho kolem krku, aby nesklouzla.
„Tak jdeme až do třídy, ne?“ navrhl a pokračoval ke vchodu.
Za dveřmi stál tělocvikář, rychle otevřel. „Mám volat sanitu? Kotník, nebo koleno?“
„Pane profesore, sanita asi nepomůže.“ prohlásila „Je to srdce.“
Spolužáci vybuchli smíchem.
„Mazej ven, komediante!“ rozesmál se učitel. „A Kučerová do třídy!“
Nataša se usmála a políbila Pavla ještě jednou – schválně tak, aby to holky z její třídy dobře viděly. „Tak, ať puknou závistí,“ pošeptala mu.
Pavel ji jemně postavil na zem. „Tak kdy pro tebe mám přijít?“ zeptal se rychle, než ji učitel popohnal dál.
„Dneska končíme ve dvě,“ zazněla odpověď s jiskřičkou v očích. „Počkej na mě před školou.“
„Budu tam,“ slíbil.
„Tak padej, padej!“ pustil se do něj učitel „Za chvíli zvoní, ty tady nemáš co dělat. Slyšels! Poklusem!“
Pavel udělal ukázkový ‚Čelem vzad‘, vyklusal z budovy a už krokem se vracel k zastávce autobusu.
Vybral peníze ve spořitelně a stavil se na snídani v cukrárně. Po deváté hodině vcházel do klenotnictví v Lázeňské ulici. Za sklem se blyštěly prstýnky, řetízky a náramky. Chvíli stál u vitríny a přemýšlel, když se mu zezadu na oči přitiskly dvě dlaně.
„Hádej, kdo!“ ozvalo se veselým hlasem.
Pavel se otočil a spatřil Veroniku, dívku ze včerejšího autobusu. „Tak co, pohádali jste se a přišel jsi za mnou?“
Pavel se pousmál. „Ne, to ne. Já jsem tu kvůli náušnicím. Chci je pro Natašu k maturitě.“
Veronika se zakousla do rtu, ale rychle se vzpamatovala. „Tak to jsi tu správně,“ zasmála se. „Máme to nejlepší zboží za nejlepší ceny. Našel jsi něco, co by se ti líbilo?“
„Zatím ne. Všechno je to… luxusní, ale takový – bez nápadu. Kruh, kytka… Víš, říkám jí Jahůdko, tak třeba jahůdky…?“
„Zkus kosa, ten jahody žere!“ zavrčela, ale bylo cítit, že je to žertem. „Počkej, zavolám šéfa.“
Zadními dveřmi vyšel starší muž v bílém plášti, podsaditý, plešatící, se zlatým prstenem na malíčku. „Co je, Veroniko? Zase sis nevěděla rady?“
„Pane Havelka,“ zazpívala sladce, „máme tady zákazníka, který potřebuje něco speciálního. Pro slečnu k maturitě.“
Havelka přimhouřil oči na Pavla, potom na Veroniku. „A co by to mělo být?“
Pavel trochu znejistěl. „Náušnice. Jemné, lehké, nic přehnaného. Říkám jí Jahůdko… tak jsem si říkal, jahůdky – červené kamínky a zelené lístky. Vltavíny?“
Zlatník si založil ruce na prsou. „Vltavín? Hm. To není levná záležitost. Ale…“ Vzal do prstů tužku a začal kreslit.
Veronika se mezitím opřela zezadu o jeho židli, předklonila se tak, že se jí prsa dotýkala jeho zad, a sladce protáhla: „Pane Havelka, vy jste tak šikovnej… kam na ty nápady chodíte?“ Pohladila ho po ruce.
Havelka se samolibě usmál, chytil ji kolem boků a přitáhl blíž. Veronika protočila oči směrem k Pavlovi a mimikou mu dala najevo, že přesně ví, jak starého vobšourníka zvládnout.
„Fajn. Do týdne to máte hotové. Cena…“ začal Havelka, ale Veronika mu skočila do řeči.
„Tohle by se určitě líbilo i Rusákům. Berte to jako prototyp – vyfotíme to a budeme to nabízet jako to nejluxusnější. A budeme tvrdit, že si to tady objednala… jak se jmenuje?“
„Nataša,“ odpověděl Pavel.
„No vidíte!“ rozesmála se Veronika. „Že si to tady objednala Nastassja Kinski, když tu byla na festivalu. Jenom si to představte – Náušnice model ‚Nastassja Kinski 1980‘.“
Havelka se zarazil, potom se rozchechtal. „Veroniko, ten nápad je tak praštěnej, až je skvělej! Už se tady párkrát Rusové ptali po něčem mladistvějším. Většinou tvrdili, že pro dceru nebo neteř… podle mě spíš pro sekretářku.“
Znovu se sklonil ke kresbě a připsal poznámku: kapky ve tvaru jahody, zelené lístky z vltavínu.
Zaklapl blok s nákresem. „Tak tohle už je hotová věc. Jen bude potřeba udělat pár fotek…“
„Myslíte třeba takhle.“ skočila mu do řeči a otočila se bokem, stáhla si halenku přes ramena až pod lopatky, a přehodila si vlasy na druhou stranu. „Tady by ty jahůdky visely… no, řekněte sám, pane Havelka, nebylo by to dokonalé?“
Havelka zamručel a naklonil hlavu, jako by si už představoval hotový snímek. „No, to by teda bylo. Museli bychom jen sehnat někoho s foťákem a pořádným světlem… Ty moje čertice,“ uchechtl se a přitáhl si ji blíž.
Pavel zrudl a raději odvrátil pohled k vitríně s hodinkami. Připadal si, jako by se ocitl na cizí scéně, do které nepatří.
Veronika koutkem oka sledovala jeho rozpaky a potutelně se usmála. Mimicky mu naznačila: klid, jen divadlo. Vzpřímila se, narovnala halenku a spustila profesionálním tónem: „Ale to až potom, pane Havelka. Zatím tady máme zákazníka, který to potřebuje hlavně pro svou slečnu.“
„No dobrá, dobrá,“ zabručel, jako by se vracel z jiného světa. „Takže záloha – tisíc korun. Zbytek při převzetí. Do týdne budou jahůdky hotové. A Verunko, ty fotky opravdu uděláme!“
Veronika se zazubila: „Vidíš? Říkala jsem ti, že to zařídím.“
Pavel se na ni podíval, trochu rozpačitě. „Ty sis tam ze mě dělala srandu, viď?“
„Ale vůbec ne,“ usmála se. „Je to starej mlsnej kocour. Když mu člověk zahraje divadlo, nechá se obměkčit. A já chtěla, aby tvoje Jahůdka dostala ty nejhezčí náušnice.“ Podala mu účet. „Takže… ber to jako dárek ode mě.“
Potom k němu sklonila hlavu, skoro šeptem dodala: „Ale jestli tě ta tvoje Jahoda někdy nechá… tak jsi můj!“ a mrkla na něj s potutelným úsměvem.
Než stačil cokoliv říct, už se rozesmála, otočila se na podpatku a zmizela zpátky za pult.
Pavel prošel kolem kolonády, minul Lázně III a kolem pošty dorazil na Tržnici Zrovna mu před nosem odjela desítka do Lidické.
Pokrčil rameny a postavil se k jízdnímu řádu. Všiml si inzerátu: Pozemní stavby, n. p. „Řidiče skupiny C přijmeme ihned i brigádníky. Přihlášky osobně, Stará Kysibelská 14, Drahovice.“
Pavel se pousmál. Náhoda? Nebo příležitost? Měl v kapse čerstvě vybrané peníze, hlavu plnou plánů – a teď i nabídku, která mohla znamenat brigádu. Ozvalo se syčení brzd a před Pavlem zastavila červená Karosa ŠM 11 s linkovým číslem 6. Pavel se vmáčkl dovnitř.
Vůně nafty a mastnoty se mísila s jarním vzduchem, motor zaburácel a autobus se rozjel kolem řeky. Zastávku před konečnou vystoupil a zamířil k areálu Pozemních staveb.
„Kampak, mladíku? Tady není kolonáda,“ zarazil ho vrátný, sotva se přiblížil k bráně.
„Přišel jsem se zeptat na práci,“ nenechal se Pavel odradit. „Prý sháníte řidiče na náklaďák.“
„To sháníme,“ zakýval hlavou vrátný a ukázal rukou do areálu. „Vidíš támhle tu velkou halu vlevo?“
„Vidím.“
„No tak tam nepůjdeš.“
Pavel si odfrkl. „To jsou teda vtipy.“
„Tak se nečil,“ uchechtl se chlap. „Ten přízemní barák napravo. Vlezeš dovnitř, nejdřív je kantýna a za ní osobní. Tam se hlásí všichni.“
Pavel přimhouřil oči. „Doufám, že tam nejsou jen hajzly.“
Vrátný se rozřehtal tak, až mu poskočila čepice na hlavě. „Neboj, hajzly najdeš taky, ale ty jsou vlevo za kantýnou. Ty chceš doprava.“
Na osobním oddělení vyplnil krátký formulář. Personalistka si projela jeho vojenské papíry a uznale pokývala hlavou. „Řidičák C máte, něco naježděno taky… jen by to chtělo ještě vstupní prohlídku. Zkusíte to ještě dneska?“
„Snad to stihnu, jinak ji dodám hned po víkendu,“ navrhl Pavel.
Žena se na okamžik zamyslela. „Dobře. Já to posunu dispečerovi Krejčímu. Ten má pod sebou řidiče. Asi bude ještě v kantýně. Pokud chcete, můžete si zajít na jídlo.“
V kantýně to vonělo gulášem. Pavel si vzal tác, usedl k prázdnému stolu a zrovna dojídal, když se od výdejního okna vynořil podsaditý chlap v montérkách, s cigaretou za uchem.
„Ty jsi ten voják?“ houkl na něj.
„Jo, Svoboda. Hlásil jsem se na osobním.“
Chlap k němu došel, natáhl ruku. „Krejčí. Mám na starosti auta. Prý máš céčko a jsi volnej hned.“
„Můžu nastoupit od pondělka,“ přikývl Pavel. „Ale musím říct na rovinu – jen brigáda. Duben, květen. V červnu mám přijímačky na vejšku, v červenci už budu pryč.“
Krejčí si odfrkl a zakýval hlavou. „Hele, aspoň to. Támhle Karásek má zlámanou ruku, do června určitě nevezme volant do ruky. Takže to akorát vyjde – ty zaskočíš a v červnu se uvidí. My budem rádi, že nám auta nehnijou na place.“
Plácl Pavla po rameni. „Máš teď čas?“
„Jo,“ přikývl Pavel. „akorát potřebuju být do druhý před gymplem.“
„Super, tak až dojíš, tak vezmem auto a předvedeš se, jak jezdíš. A rovnou sjedem na středisko. Vyřídíš si tam prohlídku a já odvezu papíry a auto zpátky. Miládka z osobního zavolá doktorovi, ať tě vezme hned.“
„To je skvělý šéfe! A co že taková péče?“
„Mladej, nejsou lidi! A když tě nechám pobíhat po městě, tak mi tě přetáhnou od ČSAD.“
Venku si Krejčí zapálil, odfoukl kouř z cigára a kývl k parkovišti.
„Tak hele, můžeš si vybrat. Liazka, Tatrovka stotřicetosma, nebo stará vejtřaska.“
Pavel se pousmál. „Pokud máme jet ke středisku bez pokuty, tak Tatra ani Liazka neprojdou. Je tam cedule sedm a půl tuny. Jedině V3S.“
Krejčí se na něj překvapeně podíval, uchechtl se. „Ty vole, vojáku, ty nejsi žádnej jeliman. Ty jsi z Drahovic, že víš, kde je jaká značka? Většina by se hnala rovnou do Tatry, jen aby se mohli předvádět. Tak pojď, vejtřasku znáš z armády, to budeš jak doma.“
Kabina V3Sky ho přivítala známou směsí nafty a oleje. Motor zachrochtal, roztočil se do nerovnoměrného dunění a Pavlova ruka našla páky s jistotou, kterou měl v krvi. Pustil spojku, auto se pohnulo vpřed, přesně tak, jak si pamatoval.
„No vida,“ brouknul Krejčí, který seděl vedle a zapřel se loktem o dveře. „Jedeš s tím jak starej mazák. Vojna byla dobrá škola, co?“
„Aspoň na něco,“ ušklíbl se Pavel a kličkoval mezi jámami na dvoře.
„Zkus si najet támhle k rampě,“ ukázal Krejčí.
„Budeme něco nakládat? Abych rovnou sundal čelo.“
„A myslí ti to. Ale jen tam najeď.“
„Půjdete mi ukázat?“
„No konečně někdo s rozumem a ne frajer,“ kývl Krejčí a vyskočil z auta.
„Pojeď… můžeš, můžeš… STOP!“ křikl zezadu.
Pavel jemně šlápl na brzdu. V3S sykla vzduchem a zastavila se tak, že zadní čelo skoro lízalo rampu.
„Hotovo,“ kývl spokojeně Krejčí. „Tohle každej napoprvý nedá. Vojna ti dala dobrou školu. Tak a teď vyrazíme ke středisku.“
Zaparkovali u zdravotního střediska.
„Tady to postav a běž. Doktor tě má vzít hned. Já počkám.“
Za dvacet minut stál Pavel zase u auta a podával Krejčímu papíry s razítkem.
„V pořádku?“
„Jo. Akorát mě zvážil – a nějak jsem přibral. Budu s tím muset něco udělat,“ postěžoval si Pavel.
„Neblbni!“ zasmál se Krejčí. „Lehkej chlap je horší než lehká ženská. Tak v pondělí! V šest! Nebo tě mám někam ještě hodit?“
„Ne, to je v pohodě, já vyjdu tady dvě stě metrů a jsem u gymplu.“
Pavel stál opřený o zábradlí před gymnáziem a čekal. Když se konečně otevřely dveře a vyhrnuli se z nich čtvrťáci, poznal ji hned – šla sama, ale oči jí okamžitě zaplály, když ho zahlédla. Rozběhla se k němu.
„Ty jsi fakt přišel,“ vydechla, když k němu došla. „Já už skoro nevěřila.“
„Říkal jsem, že budu,“ usmál se a natáhl k ní ruku. „Jdeme k vám?“
Nataša ji chytila, ale hned vzápětí něco zahlédla. Přejela prsty po jeho kabátě a zachytila dlouhý černý vlas. Zvedla ho mezi prsty a přimhouřila oči. „A tohle? Tvoje? Nebo nějaká bruneta v mezičase?“
Doprčic, blesklo Pavlovi hlavou. Veronika! Asi jak se na mě přitiskla, když mi zakrývala oči. Nebo… ta potvora by byla schopná mi tam ten vlas narafičit schválně. Třeba při placení.
Uchechtl se a zakroutil hlavou. „Nejspíš autobus. Jedna taková… asi-metrická ženská, asi metr na metr a metrák k tomu, se na mě narvala i s taškama. Asi mi tam ulpělo tohle. Ale hele – já mám radši blondýnky, co jsou tak akorát do ruky a co unesu.“
„No dobře. Ale pamatuj si — jestli tě někdy načapám s jinou, tak tě odnesu sama. Rovnou na márách.“
„Neblázni,“ zasmál se a políbil ji na spánek. „Pro mě je jen jedna Jahůdka.“
Přitiskla se k němu. „Fuj, ty smrdíš naftou.“
Pavel se zasmál. „To bude od vejtřasky. Dneska mě vzali na brigádu u Pozemních staveb. Od pondělka jezdím jako řidič.“
„Tak proto máš ruce černý,“ ušklíbla se. „A budeš na mě mít vůbec čas?“
„No to je mi otázka!“
„Proč jsi si bral brigádu? Já tě potřebuju, abys mi pomáhal s matikou! Já to sama nedám. Rozhodně ne tak, jak jsme slíbili tátovi. A pětadvacátýho dubna píšeme maturitní písemku.“
„Neboj,“ uklidnil ji. „Matiku budeme dělat odpoledne a večer. Jezdím od šesti, o půl třetí končím. Nemůžu se měsíce válet doma nebo u vás.“
„Počkej! Od šesti? V kolik budeš muset vstávat?“
„Počítám kolem pátý.“
„Do prdele, to by mě zabilo…!“
„Budu si muset zvyknout. A chodit dřív spát…“
„No vidíš — to ten tátův nápad, abys přes týden spal u vašich, nebude fungovat! A hlavně — už se nic novýho neučíme, procvičujeme… Já chci, abychom spali spolu. Když budeš spát u nás, tak ušetříš plno času. A po pravdě — na nějaké každodenní noční hrátky asi taky nebudu mít sílu.“
„To už budeme pomalu jako manželé,“ zasmál se Pavel, „Dvakrát týdně a ještě bídně!“
„No dneska s žádnym ‚bídně‘ nepočítej chlapečku!“ rozesmála se Nataša. „Dneska pořádně!“
Najednou se zarazila. „Počkej, jak to, že už jsi tady? Vždyť jsi psal, že končíš až jednatřicátého!“
„A tobě to vadí? Pustili mně dřív. U útvaru byla šikana. Že tys měla něco naplánovanýho s tím svým ctitelem z knihovny!“ rýpnul si.
„Ty zmetku! Já ti dám ctitele z knihovny!“ vykřikla a začala ho naoko mlátit pěstičkou do ramene.
Pavel ji chytil, přitáhl k sobě a ztišil hlas. „Necháš toho! Pamatuješ si, co bylo na chatě, když jsi mě shodila do mokrýho mechu?“
Nataša zrudla, ale koutky jí cukaly smíchem. „Dostala jsem na holou…“ připustila šeptem.
„No právě,“ usmál se Pavel a plácl ji lehce po zadku. „Tak chceš repete?“
Nataša se mu zadívala do očí a kývla hlavou.
„Ale dneska ne, za chvíli přijdou naši!“ zašeptala a stulila se mu do náruče.
„Koho to tu máme?“ ozvalo se jim za zády.
Nataša nadskočila leknutím. „Tfuj! Mami, tohle mi nedělej! Víš, jak jsem se lekla?“
„Ty máš nějaký špatný svědomí,“ zasmála se Lenka. „Dobrý den, Pavle. Nataša říkala, že máš přijet až prvního dubna.“
„Pustili mě o pět dnů dřív, neměl jsem vybranou dovolenou. Já vám vezmu ten nákup,“ nabídl se.
„Děkuju. A jdeme dovnitř, ne? Tam se bude povídat líp.“
V kuchyni to hned ožilo. Lenka položila síťovku na stůl a začala z ní vykládat nákup.
„Čí jsou tady ty dětský lyže?“ ozvalo se z předsíně. „Pavel má přece přijet až prvního…“
Nataša vyběhla do chodby. „Pavla pustili kvůli nějaký šikaně o pět dnů dřív.“
„Cože, kvůli šikaně?“ zamručel Alois, když si zouval boty. „To by ho spíš zavřeli, než pustili, ne?“
Na prahu kuchyně se zarazil. Očima přejel Pavla a přimhouřil oči. „Tak jak to s tebou je? Holka mi tady tvrdí, že jsi někoho šikanoval a oni tě pustili dřív z vojny.“
Pavel se rozesmál. „Ne, tři mazáci šikanovali mladýho. A dost nechutně. Náhodou jsem se u toho objevil…“ odmlčel se a pokrčil rameny. „No a nějak jsme si ručně sdělili názory. Druhej den se do toho pustili kontráši, chtěli mě mít po ruce kvůli výslechům. A kvůli svědectví u soudu. Tak mi zůstala nevybraná dovolená. A hodinky jako odměna od velitele pluku.“
Na chvíli se odmlčel a dodal: „Ti tři skončili v Sabinově.“
Alois si zřetelně oddychnul, „Já si říkal, že to Nataša nějak zvojtila. Tohle už dává smysl.“
„Ten blázen si dneska domluvil brigádu,“ postěžovala si Nataša „Od pondělka jezdí jako řidič u Pozemek!“
„Natašo, já Pavla na jednu stranu chápu. Nicnedělání je zlo. Ještě by ti začal chlastat,“ zastal se ho Alois „Ale na druhou stranu, mohl jsi počkat Pavle. Určitě bych ti sehnal nějakou lepší práci.“
„Když já jsem chtěl najít něco sám, abyste mě nemusel vodit za ručičku,“ hájil se Pavel. „A řídit mě baví. Navíc, začínám v šest ráno, končím v půl třetí. A potom už můžu pomáhat Nataše s matikou.“
„Kristova noho! V šest ráno?“ zděsil se Alois. „To budeš vstávat kdy? V pět? Z Lidický do práce, potom zase na Lidickou, potom sem učit Natašu, v noci zpátky na Lidickou? To je jak totální nasazení!“
„Nějak to zvládnu.“
Lenka odložila nůž, kterým krájela chleba. „Ty, Aloisi,“ ozvala se klidně, „A co kdyby Pavel spal tady? Ušetřilo by mu to ty cesty. A na Kysibelskou to má odtud přece jen o kousek blíž. A stejně už tady mladý spali spolu o svátcích a víkendech.“
„Tedy mami, ty jsi hlava!“ ozvala se Nataša „A my už ve škole stejně nic novýho nebereme. Takže, tati, nemusíš mít strach, že bych tam usínala. Stejně se budu do noci učit.“
Alois si založil ruce na prsou. „Takže mi tím oznamujete, že budete spát spolu v pokoji pro hosty... Spolu,“ zdůraznil.
Nataša protočila oči. „Tati, ono to asi nebude tak, jak si myslíš,“ řekla s hranou nevinností. „Odpoledne a večer budeme dělat matiku, Pavel potom půjde spát a já v noci budu drtit češtinu, ruštinu a fráninu. Takže na to, co sis myslel… budeme mít čas tak maximálně o víkendech.“
Lenka se zasmála. „No vidíš, Aloisi, vyřešili to líp než my dva kdysi.“
Alois si vzdychnul, vstal ze židle a šel do předsíně. Za chvilku se vrátil, v ruce dva klíče.
„Takže, aby bylo jasno, nebudu tady nikomu dělat dveřníka.“ Podal klíče Pavlovi, „tohle je od baráku, tohle od branky. Ráno za sebou zamkneš. A budeš potichu, jasný? Žádný rámus v pět ráno.“
„Děkuju. Já… já nevím co na to říct,“ poděkoval Pavel.
Nataša vyskočila ze židle a pověsila se tátovi kolem krku. „Tati, děkuju! Ty jsi nejlepší!“
Alois se nechal obejmout, ale hned zvedl prst. „No jo, jen aby z toho vašeho učení nebylo břicho. Na to bacha!“
Po chvíli dodal: „A mládeži – mamka už vám to v pokoji chystat nebude. Takže uspořádat si to tam, povléct… hezky sami. To vám jenom prospěje.“
Nataša vyskočila a popadla Pavla za ruku. Pojď mi pomoct srazit postele. Já už je povleču a ty si zatím zajdeš pro věci.
Večer se Pavel vrátil z Lidické s taškou přes rameno. V domě už bylo ticho, jen z Natašina pokoje prosvítal pruh světla pod dveřmi. Zaklepal lehce, otevřel a vešel dovnitř.
Nataša seděla u stolu, kolem rozházené sešity a učebnice. Podívala se na něj a rozzářila se. „Tak už jsi tady!“ vyskočila a přiběhla k němu. „Máš všechno?“
„Jo, pár věcí na spaní a něco čistýho,“ přikývl Pavel a postavil tašku do kouta. „A hlavně – sebe.“
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Bývalý vojenský bunkr u Přáslavic na Olomoucku zpřístupnil v letošní turistické sezoně návštěvníkům...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
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Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.