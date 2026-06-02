Konečná stanice Marseille XLII - I lampasáci jsou lidi.
26. března 1980
Hospoda „U Bílého lva“ byla zakouřená, vzduch těžký od piva a rumu. U stolu v rohu seděli jen dva – nadporučík Novák a desátník Svoboda. Novák odsunul prázdný půllitr a kývl na číšníka. „Dvě další. A pro mě zase vodku!“
Obrátil k Pavlovi. „Tak. Zítra poslední budíček. Jaký to je?“
Pavel se pousmál. „Téměř dva roky jsem se na to strašně těšil. Celou dobu jsem to bral jako vykoupení, konec utrpení… Ale teď už to tak jednoznačně nevidím. Je to trochu jako škola. Na základce, na gymplu… jsme to každej brali jako nutný zlo. Ráno vstát, jít do školy, sedět tam, doma dělat úkoly…
Ale, jak jsem byl o Vánocích na dovolený, prostě jsem se na gympl musel jít podívat. A najednou jsem si přál, abych se tam mohl vrátit. A myslím si, že s vojnou to bude podobný. Za pár let se na to špatný zapomene a budu vzpomínat na to dobrý.“
Novák se napil a naklonil se blíž: „To jsi řekl hezky, Pavle. A víš co… zejtra už nebudeš desátník Svoboda, ale civil. Tak si říkám, že bychom si mohli tykat. Já jsem Mirek.“
Pavel se na okamžik zarazil, ale přikývl. „Děkuju… Mirku. Toho si vážím.“
„Já si zase vážím tebe, Pavle.“
Novák si zapálil cigaretu, „Vrchní, další vodku!“ Chvíli mlčky kouřil. „Víš, Pavle, málokdo mi tu zůstal v hlavě. Ty jo. Umíš udržet klid, když jde do tuhýho. To dokáže málokdo.“
„Já jsem jen dělal, co bylo potřeba,“ řekl Pavel tiše.
Novákovi už se začínal trochu motat jazyk. „Hele, a řekni mi – jaká je ta holka, pro kterou jsi před Vánocema sháněl někoho z tiskárny? To není jenom tak, aby se voják tahal s básničkama a knížečkama.“
Pavlovi trochu zrudly tváře. „Nataša. Gymnazistka. Chytrá, živá… prostě moje. Tu knížečku jsem jí chtěl dát pod stromek. Jeden verš na každej den.“
Novák zabreptal. „No vida. Básník mezi vojákama. Kvůli takové už se vyplatí hrát si na Puškina, co?“
Pavel jen přikývl. „Jo. Ona je důvod, proč jsem občas dokázal držet klid, když šlo do tuhého. Bez ní by to nešlo.“
Číšník přinesl další piva a už automaticky i vodku, pěna přetekla přes okraj. Oba zvedli sklenice.
Novák zvedl půllitr: „Tak na krásu našich koní a rychlost našich těch… no, žen.“ Napil se a pěna mu ulpěla na rtu. „Víš, Pavle, kdybys nebyl tak zatraceně vysokej, tak bych tě… já nevím… asi bych tě chtěl mít za zeťáka. Jenomže já mám…“zasmál se, „…já mám jenom pětiletýho syna!“
Pavel se zasmál. „To radši zůstaneme jenom u toho tykání, Mirku.“
„Ale ne, fakt! Pojď, dáme si dvojitýho Brežněva…“ Novák rozpažil ruce a teatrálně naklonil hlavu. „No, dej mi pusu, Pavle!“
Pavel protočil oči a vstal. „Mirku, myslím, že už toho máš dost.“ Chytil ho za loket a zvedl ze židle. „Jdeme.“
Novák zakolísal, ale nechal se vést ke dveřím. „Víš, Pavle,“ zamumlal, „až budeš někdy v životě ve vedení, pamatuj si… lampasáci jsou lidi! To si pamatuj!“
Venku byl chladný březnový vzduch. Zakouřená hospoda zůstala za nimi a Pavel vedl Nováka po dlažbě. Nad hlavou se třpytily hvězdy.
„Zpívat!“ zařval Novák a spustil „Přes spáleniště, přes krvavé řeky…“
„Drž hubu, nebo na nás přijedou esenbáci,“ zasyčel Pavel.
Novák se uchechtl a mávl rukou. „A víš… víš vlastně, proč esenbáci vždycky chodí dva?“
„No to jsem teda zvědavej,“ povzdechl si Pavel.
„Protože…,“ Novák se zastavil, aby se nadechl, „protože jeden zná cestu tam… a… a ten druhej zpátky!“
Rozchechtal se, když mu uklouzla noha na dlažbě. „Tak zpívat aspoň potichu…“ dodal a začal si pod nosem broukat.
Došli k náměstí. Pavel se zastavil.
„Hele, Mirku, kam tě mám dovést? Kasárna nebo domů?“
Novák na něj chvíli zíral, jako by nechápal otázku. Nakonec zamumlal: „Domů… kousek od Smetanových sadů… Dům číslo… pětadvacet. Panelák. Třetí patro. Manželka se lekne, ale… no aspoň uvidí, že mám dobrý vojáky.“
„Dobře,“ kývl Pavel a pevně ho chytil za loket. „Jdeme.“
Cesta trvala dvacet minut. Novák chvíli mlel páté přes deváté o vojně, chvíli zpíval, chvíli jen mlčel a potácel se. Pavel ho podpíral, nechtěl ho nechat upadnout.
U paneláku se zastavili. Pavel se podíval na zvonky a prstem přejel po jménech: Novák. Zmáčkl.
Za okamžik se otevřelo okno. „Miroslave?!“ ozval se ženský hlas. „Proboha, cos to zase…“
„Dobrý večer,“ zavolal nahoru Pavel. „Já jsem Svoboda, od něj z útvaru. Vedu vám manžela domů. Je v pořádku, jen trochu… unavenej.“
Chvíli ticho, potom povzdech: „Tak ho sem přiveďte. Výtah nejede a sama bych to nezvládla.“
Pavel vzal Nováka kolem ramen a odtáhl ho až k bytu. Ve dveřích stála žena v županu, unavené oči, ale vděčný pohled. „Děkuju vám, soudruhu desátníku.“
Potom se otočila na nadporučíka, „To už musíš chlastat i se záklaďákama?“
Novák zvedl ruku, jako by chtěl něco slavnostně přísahat. „Pavel není žádnej vobyčejnej záklaďák! Je to kvádr! Já ho ukecal, aby podal přihlášku na tu… no… aklademii, ženská! Proto mi dali odměnu na Vánoce!“
Žena si jen unaveně povzdechla a zatáhla ho dovnitř. „No jo, radši pojď spát, Mirku.“
Novák se ještě otočil, poloviční úsměv. „Pavle… pamatuj… lampasáci jsou lidi…! A já du blejt!“ a zmizel za dveřmi.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XLI - Přestupný den
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XL - Pár centimetrů
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXIX - Čedok
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXVIII - A radši to spal.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XXXVII - 7.62x39
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu
Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy....
Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu
Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z...
Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje
Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech...
Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova
Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 43
- Celková karma 5,80
- Průměrná čtenost 139x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.