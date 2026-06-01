Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečná stanice Marseille XLI - Přestupný den

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

29. února 1980

Pavel zaklepal na dveře kanceláře.

„Dál!“ ozvalo se zevnitř.

Nadporučík Novák seděl u stolu, před sebou hromadu složek. Když zvedl oči a uviděl Pavla, koutky mu cukly do úsměvu.

„Soudruhu nadporučíku, desátník Svoboda, přišel jsem na váš rozkaz.“

Novák odložil pero, podepřel si bradu rukou. „Mám pro vás novinky. Zaprvé: Kvůli té mimořádce se šikanou, vyšetřování a soudu jste si nestihl vybrat dovolenou. Pár dnů vám zbývá. A teď už vám je nedám, potřebuju vás tady. Takže se rozhodlo, že půjdete domů dřív. Měl jste končit třicátého prvního března, ale do civilu půjdete sedmadvacátýho. Souhlasíte?“

Pavlovi se na chvíli zatajil dech. „Ano, soudruhu nadporučíku.“

„Ale,“ zvedl Novák prst, „než se začnete radovat, musíte předat družstvo. Chci mít jistotu, že až odejdete, zůstane po vás pořádek. Váš nástupce a kluci musejí být připravení. Vy jste si tu udělal jméno, tak ho nezničte poslední týden.“

Novák se na okamžik odmlčel, následně se naklonil blíž.

„Oficiálně nástupce určíme my. Ale zajímá mě – koho byste doporučil vy?“

Pavel chvilku váhal. „Kdybych si měl vybrat, tak Vojtu. Maká poctivě, kluci ho poslouchají a nemá potřebu machrovat. Ale rozhodnutí je samozřejmě na vás.“

Novák přikývl. „Hm. Chtěl jsem jenom slyšet váš názor.“

„A zadruhé: Zítra na nástupu dostanete od velitele pluku odměnu. Chtěli vás mimořádně povýšit na četaře, ale když si uvědomili, že na Akademii z vás za pár měsíců bude rotmistr, tak se rozhodli jinak. Máte hodinky?“

„Mám.“ Podíval se Pavel na zápěstí. „Bude jedenáct.“

Novák se rozesmál. „No tak budete mít ještě jedny. Na památku.“

Nadporučík se opřel v křesle. „No, Svobodo, upřímně – bude mi tady po vás trochu smutno. Ale, pořád je šance, že se někde v armádě uvidíme. Za pět let doděláte školu a třeba nastoupíte tady.“

„Nevím, jestli bych chtěl začínat tady v Opavě. Ale pokud bych si měl vybrat nadřízeného, tak vás.“

Novák chvíli Pavla mlčky pozoroval. Potom se narovnal a tónem, který byl napůl vážný a napůl pobavený, řekl: „Fajn, Svobodo. Na 26. března máte vycházku. A jdeme do hospody. Spolu.“

Pavel na okamžik znejistěl, jestli slyšel správně. „Rozumím, soudruhu nadporučíku.“

„To není rozkaz,“ pousmál se Novák. „To je nabídka. Tak si to v kalendáři poznačte, ať nemáte náhodou něco jiného.“

Pavel se poprvé od začátku rozhovoru opravdu usmál. „Nebojte, tohle si nenechám ujít.“

Generováno AI

Autor: Martin Novotný | pondělí 1.6.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XL - Pár centimetrů

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

31.5.2026 v 0:00 | Karma: 3,07 | Přečteno: 78x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXIX - Čedok

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

30.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,44 | Přečteno: 85x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXVIII - A radši to spal.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

29.5.2026 v 0:00 | Karma: 5,07 | Přečteno: 102x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXVII - 7.62x39

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

28.5.2026 v 0:00 | Karma: 5,31 | Přečteno: 123x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXVI - Nebreč, Jahůdko

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

27.5.2026 v 0:00 | Karma: 5,45 | Přečteno: 138x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
24. května 2026

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...
1. června 2026,  aktualizováno 

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...

Poslední den MS v hokeji 2026: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři opět těsně neuspěli

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
1. června 2026,  aktualizováno 

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den...

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
31. května 2026  18:28,  aktualizováno  1. 6.

Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva...

Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Naděje domácích utnuli mistři z Finska

Trofej vítězů na MS v hokeji.
1. června 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo ke konci. V utkání o bronz Norové senzačně...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Novotný

  • Počet článků 42
  • Celková karma 5,84
  • Průměrná čtenost 140x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.