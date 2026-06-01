Konečná stanice Marseille XLI - Přestupný den
29. února 1980
Pavel zaklepal na dveře kanceláře.
„Dál!“ ozvalo se zevnitř.
Nadporučík Novák seděl u stolu, před sebou hromadu složek. Když zvedl oči a uviděl Pavla, koutky mu cukly do úsměvu.
„Soudruhu nadporučíku, desátník Svoboda, přišel jsem na váš rozkaz.“
Novák odložil pero, podepřel si bradu rukou. „Mám pro vás novinky. Zaprvé: Kvůli té mimořádce se šikanou, vyšetřování a soudu jste si nestihl vybrat dovolenou. Pár dnů vám zbývá. A teď už vám je nedám, potřebuju vás tady. Takže se rozhodlo, že půjdete domů dřív. Měl jste končit třicátého prvního března, ale do civilu půjdete sedmadvacátýho. Souhlasíte?“
Pavlovi se na chvíli zatajil dech. „Ano, soudruhu nadporučíku.“
„Ale,“ zvedl Novák prst, „než se začnete radovat, musíte předat družstvo. Chci mít jistotu, že až odejdete, zůstane po vás pořádek. Váš nástupce a kluci musejí být připravení. Vy jste si tu udělal jméno, tak ho nezničte poslední týden.“
Novák se na okamžik odmlčel, následně se naklonil blíž.
„Oficiálně nástupce určíme my. Ale zajímá mě – koho byste doporučil vy?“
Pavel chvilku váhal. „Kdybych si měl vybrat, tak Vojtu. Maká poctivě, kluci ho poslouchají a nemá potřebu machrovat. Ale rozhodnutí je samozřejmě na vás.“
Novák přikývl. „Hm. Chtěl jsem jenom slyšet váš názor.“
„A zadruhé: Zítra na nástupu dostanete od velitele pluku odměnu. Chtěli vás mimořádně povýšit na četaře, ale když si uvědomili, že na Akademii z vás za pár měsíců bude rotmistr, tak se rozhodli jinak. Máte hodinky?“
„Mám.“ Podíval se Pavel na zápěstí. „Bude jedenáct.“
Novák se rozesmál. „No tak budete mít ještě jedny. Na památku.“
Nadporučík se opřel v křesle. „No, Svobodo, upřímně – bude mi tady po vás trochu smutno. Ale, pořád je šance, že se někde v armádě uvidíme. Za pět let doděláte školu a třeba nastoupíte tady.“
„Nevím, jestli bych chtěl začínat tady v Opavě. Ale pokud bych si měl vybrat nadřízeného, tak vás.“
Novák chvíli Pavla mlčky pozoroval. Potom se narovnal a tónem, který byl napůl vážný a napůl pobavený, řekl: „Fajn, Svobodo. Na 26. března máte vycházku. A jdeme do hospody. Spolu.“
Pavel na okamžik znejistěl, jestli slyšel správně. „Rozumím, soudruhu nadporučíku.“
„To není rozkaz,“ pousmál se Novák. „To je nabídka. Tak si to v kalendáři poznačte, ať nemáte náhodou něco jiného.“
Pavel se poprvé od začátku rozhovoru opravdu usmál. „Nebojte, tohle si nenechám ujít.“
