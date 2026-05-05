Konečná stanice Marseille XIX. - Udání.
Karlovy Vary – 13. srpna 1979
„Dobrý den, soudruhu Kučero,“ ozvalo se za jeho zády.
Alois v duchu zaklel. Do prdele, bába Číhalová. Co zas ta čarodějnice chce?
„Dobrý den, paní Číhalová,“ odpověděl nahlas a už odemykal branku.
„To máme ale hezké počasí, že? To si to mladí užijou!“ spustila ona.
„Jo, je hezky. Ale už by mohlo sprchnout,“ odsekl, a snažil se zmizet dřív, než začne drbat.
„Nataše to s tím mladým Svobodou moc sluší,“ nedala se.
Alois ztuhl s klíčem v zámku. Pomalu se otočil, tvář ledová. „S jakým mladým?“
„No, Svoboda, co bydlí dole na Lidické. Teď je na vojně, ale byl doma na dovolence. Viděly jsme ho s Rambouskovou v uniformě. No sluší mu to! Po tak urostlým vojákovi musí holky šílet! A že prý už byl i u vás doma… Plánujete už svatbu?“
Alois se na ni zadíval dlouze, bez mrknutí. Potom promluvil tiše, ale každé slovo sekalo do vzduchu: „Paní Číhalová, když už si povídáme o rodinách… Co váš zeťák? Jak má na krku to rozkrádání socialistickýho majetku? Už to SNB uzavřela? Nebo se na to máme podívat pořádně – a tentokrát tak, aby seděl hodně dlouho?“
Číhalová zbledla a zůstala stát jako přimražená, ústa pootevřená.
Alois už mezitím odemkl a prošel brankou. Ještě než zavřel, otočil se a dodal: „Tak vidíte. Každý by si měl hlídat hlavně svoji rodinu.“
Zabouchl branku a vešel do domu. Chvíli postával v předsíni, ruce složené za zády. Na zamračené tváři se postupně objevil až nebezpečný úsměv. „Tak ženský, vy jste chtěly přechytračit estébáka… Tohle si vypijete!“
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVIII. - dopisy
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVII. - Nabídka.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVI. - Bojový úkol
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XV. - Držte jazyk za zuby.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille - info2.
Pokud máte zájem - udělal jsem body v mapě. Mohlo by pomoci v orientaci těm, co neznají Karlovy Vary a okolí.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Cenu Jantar za celoživotní přínos dostal dramaturg festivalů Petr Rotrekl
Moravskoslezskou uměleckou Cenu Jantar za celoživotní přínos dnes na galavečeru v Ostravě získal...
V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, přístupná zatím není
V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Je zavěšená na železničním mostu....
Proč zaměstnávat neslyšící? Firmy získají spolehlivé a motivované pracovníky
Firmy často přehlížejí skupinu lidí, která může výrazně posílit jejich tým i firemní kulturu....
Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů
Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 22
- Celková karma 5,51
- Průměrná čtenost 122x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.