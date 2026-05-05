Konečná stanice Marseille XIX. - Udání.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Prolog Předchozí Následující

Karlovy Vary13. srpna 1979

„Dobrý den, soudruhu Kučero,“ ozvalo se za jeho zády.

Alois v duchu zaklel. Do prdele, bába Číhalová. Co zas ta čarodějnice chce?

„Dobrý den, paní Číhalová,“ odpověděl nahlas a už odemykal branku.

„To máme ale hezké počasí, že? To si to mladí užijou!“ spustila ona.

„Jo, je hezky. Ale už by mohlo sprchnout,“ odsekl, a snažil se zmizet dřív, než začne drbat.

„Nataše to s tím mladým Svobodou moc sluší,“ nedala se.

Alois ztuhl s klíčem v zámku. Pomalu se otočil, tvář ledová. „S jakým mladým?“

„No, Svoboda, co bydlí dole na Lidické. Teď je na vojně, ale byl doma na dovolence. Viděly jsme ho s Rambouskovou v uniformě. No sluší mu to! Po tak urostlým vojákovi musí holky šílet! A že prý už byl i u vás doma… Plánujete už svatbu?“

Alois se na ni zadíval dlouze, bez mrknutí. Potom promluvil tiše, ale každé slovo sekalo do vzduchu: „Paní Číhalová, když už si povídáme o rodinách… Co váš zeťák? Jak má na krku to rozkrádání socialistickýho majetku? Už to SNB uzavřela? Nebo se na to máme podívat pořádně – a tentokrát tak, aby seděl hodně dlouho?“

Číhalová zbledla a zůstala stát jako přimražená, ústa pootevřená.

Alois už mezitím odemkl a prošel brankou. Ještě než zavřel, otočil se a dodal: „Tak vidíte. Každý by si měl hlídat hlavně svoji rodinu.“

Zabouchl branku a vešel do domu. Chvíli postával v předsíni, ruce složené za zády. Na zamračené tváři se postupně objevil až nebezpečný úsměv. „Tak ženský, vy jste chtěly přechytračit estébáka… Tohle si vypijete!“

Autor: Martin Novotný | úterý 5.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVIII. - dopisy

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

4.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,26 | Přečteno: 102x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVII. - Nabídka.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

3.5.2026 v 7:00 | Karma: 4,76 | Přečteno: 110x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVI. - Bojový úkol

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

2.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,28 | Přečteno: 143x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XV. - Držte jazyk za zuby.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

1.5.2026 v 7:00 | Karma: 4,83 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille - info2.

Pokud máte zájem - udělal jsem body v mapě. Mohlo by pomoci v orientaci těm, co neznají Karlovy Vary a okolí.

30.4.2026 v 15:35 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Miniblogy
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Cenu Jantar za celoživotní přínos dostal dramaturg festivalů Petr Rotrekl

ilustrační snímek
4. května 2026  20:19,  aktualizováno  20:19

Moravskoslezskou uměleckou Cenu Jantar za celoživotní přínos dnes na galavečeru v Ostravě získal...

V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, přístupná zatím není

V DÄ›ÄŤĂ­nÄ› je hotovĂˇ lĂˇvka pĹ™es Labe pro pÄ›ĹˇĂ­ a cyklisty, pĹ™Ă­stupnĂˇ zatĂ­m nenĂ­
4. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Je zavěšená na železničním mostu....

Proč zaměstnávat neslyšící? Firmy získají spolehlivé a motivované pracovníky

Zaměstnávání neslyšících
4. května 2026  21:28

Firmy často přehlížejí skupinu lidí, která může výrazně posílit jejich tým i firemní kulturu....

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.
4. května 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Martin Novotný

  • Počet článků 22
  • Celková karma 5,51
  • Průměrná čtenost 122x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.