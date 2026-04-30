Konečná stanice Marseille XIV.
18. července 1979
Nataša se probudila brzy, podobně jako na chatě. Tam by se ale přitulila k Pavlovi a zase usnula. Teď tedy vstala, natáhla si tričko a bosá sešla do kuchyně. Z koupelny se ozýval šum vody a trochu falešné popěvování. Usmála se.
Otevřela ledničku „Tak copak tady máme? Hmm, kousek slaniny a vajíčka.“
Vytáhla pánev a během pár minut se linula vůně osmažené slaniny a vajíček. Do toho cvakl toustovač. Rozdělila vajíčka na dva talíře, přidala plátky slaniny.
„Natuš, proč ještě nejsi v posteli?“ vyjekla Lenka, když vešla do kuchyně. Vlasy měla ještě mokré, sušila je osuškou, kterou si teď narychlo přidržela přes prsa.
„Klid mami, sluší ti to. A já jsem jenom tvoje dcera,“ usmála se Nataša. „A proč nejsem v posteli? Probudila jsem se a… samotnou mě to tam nebaví.“
Položila talíře na stůl, „Nech tu osušku a pojď se nasnídat. Dáš si čaj, nebo kafe? Vlastně, že se ptám – kafe.“ Zavrčel a zasyčel presovač.
Lenka se podívala na dceru, bosé nohy, zpod krátkého trička vykukuje nahý zadeček. Usmála se, odložila osušku a sedla si ke snídani. Když před sebou měla i hrnek s kávou a Nataša si sedla naproti, usmála se: „Natuš, víš, kdy jsem takhle snídala naposledy? To jsi ještě nebyla na světě. Děkuju.“
„A co dneska budeš dělat?“ zeptala se, když odložila hrnek.
„Asi skočím do knihovny,“ odpověděla Nataša. „Chci si půjčit něco k francouzštině. Víš, že z ní chci maturovat.“
Lenka nadzdvihla obočí. „Francouzština? V půlce prázdnin?“
„Mami, Pavel mi za pár dní odjede. Takhle se aspoň zabavím a rychleji mi to uteče,“ usmála se Nataša a zakousla se do chleba. „A třeba najdu i nějakou knížku francouzsky. Aspoň to vyzkouším. A… na začátku dubna se vrátí z vojny. Domluvili jsme se, že mi pomůže s matikou. Ta mi dělá starosti větší…“
Lenka se pousmála, v očích se jí ale zračil souhlas. „No, jestli tě to baví… tak proč ne.“
Nataša se zasmála, vstala a posbírala talíře. „Tak já to uklidím a vyrazím, než tam bude plno.“
„Dobře,“ přikývla Lenka. „Já musím do práce. Ale počítáš s tím, že táta dnes přijede z Prahy? Tak ať tady to nádobí nestraší!“
Nataša přikývla, ale v očích jí na okamžik probleskl stín. Toho si však Lenka nevšimla – právě se znovu napila kávy a už myslela na to, co všechno dnes stihnout.
Dřevěná podlaha v knihovně zavrzala. Nataša se postavila před katalog, vypsala si čísla signatur a s uspokojením položila lístek na pult. Francouzština pro pokročilé, gramofonové desky, a k tomu Sartra.
Mladý student za pultem si ji chvíli prohlížel, než se natáhl po lístku. „Sartre tady je, ale desky – musím zkontrolovat, jestli nejsou zrovna půjčené. Případně si je můžete zarezervovat.“
„A učebnice?“
„To je Francouzština II. Měla by být volná. A k tomu máme čítanku textů – spíš pro studenty gymnázia.“
Nataša se usmála. „To by bylo fajn. A když otočíte lístek, uvidíte tam ještě dva tituly.“
Otočil lístek – Naso a Kámasútra. Jeho obočí vylétlo vzhůru a koutky rtů se mu roztáhly do samolibého úšklebku.
Knihovnice, která seděla vedle, se k nim naklonila. „Slečno, jestli to myslíte vážně s francouzštinou, zkuste si zajít na střední ekonomickou školu. Víte kde to je? Mají tam večerní jazykovku, vedou i francouzštinu. S deskami a čítankami se něco naučíte, ale s učitelem to jde líp.“
„Děkuju,“ přikývla Nataša. „Podívám se tam.“
Student se ještě usmál a přisadil: „Kdybyste potřebovala s tím Sartrem nebo něčím jiným pomoct, rád vám to vysvětlím. Francouzština se nejlíp probírá večer se sklenkou vína.“
Nataša se na něj podívala s pobaveně zdviženým obočím. „Mladíku, máte dobrého zubaře?“
„Prosím?“ znejistěl.
„Protože jestli se o vašich návrzích zmíním svému příteli, možná budete brzo potřebovat nový chrup.“
Knihovnice se uchechtla a podala jí svazky přes pult. „To je dobře, že se umíte bránit. Hodně zdaru s tou francouzštinou.“
Nataša vyrazila z knihovny v tašce knížky a desky. Už doma ji napadlo, že by dneska mohla překvapit. Otec se vrací, a i když ji štval svými postoji, pořád to byl táta. A řízek měl přece rád vždycky.
V masně bylo plno. Fronta až ke dveřím, ženy v šátcích přešlapovaly, u pultu řezník s rameny jak skříň sekal a porcoval. Nataša se vmáčkla dovnitř, v ruce seznam: Wienerschnitzel – telecí maso.
„Prosím vás… máte telecí na řízky?“
Řezník se rozesmál: „Telecí? To tu neuvidíte, slečinko. Leda v Praze pro papaláše. Ale mám kuřata. Vemte dvě – řízky z prsou, stehna na oběd, skelet na polívku. Zbyde i na zítra.“
Vzadu se někdo uchechtl: „Holka si myslí, že dostane vídeňskej řízek jak ve filmu.“
Zrudla, ale ustála to. „Tak dvě kuřata. Jen… já to neumím rozřezat.“
„Maličkost slečno,“ mávl rukou. „Koukejte jak na to!“ Popadl nůž, a za okamžik maso zmizelo v papíru.
„A jak tu polívku?“ zeptala se nejistě.
Řezník se usmál: „Jednoduchý. Zalejte vodou, přidejte sůl, pepř, pár kuliček nového koření… a hlavně zeleninu. Vedle v zelenině si kupte mrkev, petržel a kousek celeru. Vařte pomalu, ať to táhne. To zvládnete.“
Zezadu z fronty se ozval káravý ženský hlas: „No jo, pro mladý holky má vždycky čas a radu… Slečno, nezdržujte!“
Řezník jen bručel: „Ticho tam, taky jste to kdysi neuměly.“
Nataša se na něj usmála, „Děkuji.“ a podala mu ruku. Popadla zabalené maso. V zelenině přidala svazek mrkve, dvě petržele a malý celer.
Připadala si skoro dospělá. Dnes to nebude jen holčička s francouzštinou, ale ta, která uvaří pro rodinu.
Teď stála u linky, vlasy stažené do gumičky, přes tričko si uvázala vybledlou zástěru. Otevřená kuchařka ležela na stole, zatížená solničkou, aby se sama nezavírala.
Vařila pro tátu, ale v hlavě ji tížila myšlenka: Řízek bych mnohem radši smažila pro Pavla.
Jen si to představila – on u stolu, dlouhé nohy složené pod židlí, s tím tichým úsměvem, který ji vždycky rozechvěl. Stačilo málo a nemohla přestat myslet na jejich dny na chatě.
Zakroutila hlavou, jako by se chtěla vrátit zpět k realitě. Na pánvi už prskalo sádlo a místností se začala linout známá vůně.
Uklidila, v hrnci na plotně čekala polévka, na talíři na lince řízky a brambory. Posadila se v obýváku s učebnicí. Na gramofonu se otáčela deska s francouzštinou – pomalý, zvučný hlas diktoval základní fráze.
Když se ozvaly klíče v zámku, rychle vstala. Otec vešel dovnitř, kabát přes ruku, unavený, ale spokojený.
„Tak jsem doma,“ řekl suše a políbil ji na tvář.
„Ahoj, tati,“ usmála se. „Máš hlad?“
„To víš, že jo,“ odvětil, odložil tašku a posadil se ke stolu.
Nataša bez dalších slov přinesla polévku. Postavila před něj talíř.
Alois se pustil do jídla, zamručel uznale. „Tohle je dobrý. Už dlouho jsme neměli pořádnou slepičí…“
„Kuřecí,“ opravila ho potichu.
Když donesla hlavní chod, trochu se zarazil. „Řízek. Ale… kuřecí?“
Na okamžik znejistěla. „Vadí ti to?“
Otec zakroutil hlavou. „Ne, naopak. Mám je raději. Jen mě tím maminka překvapila – vždycky říká, že je s nima víc práce než s vepřovýma.“
Nataša neodpověděla, jen mu podala přílohu.
V tu chvíli se otevřely dveře a vešla Lenka s taškou v ruce. „Tak nesu sekanou,“ hlásila, trochu zadýchaná.
Alois zvedl oči od talíře. „Sekanou? a proč by ještě měla být sekaná? Mám polévku a řízky, to mi stačí.“
Lenka se zarazila. „Jakou polévku? Jaké řízky?“
Všichni tři na sebe na okamžik pohlédli – otec s lžící, matka s balíčkem masa a dcera s talířem v ruce.
„Mami, trváš na sekaný, nebo si dáš taky polívku a řízek?“
Lenka se pousmála a položila tašku na linku. „Tak to vypadá, že jsem se dneska hnala zbytečně…“
Alois přikývl a znovu se pustil do řízku. „Jestli tohle vařila naše Nataša, tak už se nemusíme bát, že by doma hladověla.“
Nataša sklopila oči, ale koutky rtů se jí zvedly v tichém úsměvu. No, ještě že jsi neřekl, že se můžu vdávat! řekla si v duchu.
Lenka se posadila ke stolu a natáhla se pro talíř. „Tak mi taky trochu dej,“ řekla smířlivě.
Nataša nalila polévku. „Promiň mami, příště se musíme domluvit, jak to bude s jídlem. Na zítra mám ještě v lednici čtyři stehna.“
Lenka se na ni podívala, koutky rtů jí zacukaly a tiše, jen beze zvuku, vyslovila: „Pavel?“
Nataša zavrtěla hlavou a naznačila: „Ne!“
Alois odložil příbor, otřel si ústa ubrouskem a spokojeně se opřel. „V Praze jsme měli poradu,“ začal klidně. „Za chvíli zase přijde výročí a všelijací křiklouni se budou chtít předvádět. Studenti, chartisti, faráři… všichni ti věční nespokojenci. Už máme připravený plán, jak jim zatnout tipec.“
Nataša ztuhla, lžíce se zastavila nad talířem.
„A co když půjdou jenom položit kytky?“ utrousila tiše.
Otec se pousmál. „Tak dostanou přes ruce i s kytkama. Vždycky si myslí, že změní svět. A my je vrátíme zpátky na zem.“
Lenka rychle sklopila oči do talíře, jako by chtěla být někde jinde. Nataše se sevřel žaludek, ale dojedla polévku do poslední lžíce. Potom prudce položila lžíci.
„Ježiši! Já asi nechala kabelku v knihovně!“ vyhrkla a podívala se na hodiny. „Ještě tam budou, já letím…“ Vstala tak prudce, až se židle zadrhla o koberec a zamířila ke dveřím.
„Počkej, vždyť—“ začala Lenka, ale Nataša už si brala sandály a klíče.
„Neboj, do večeře jsem zpátky!“ houkla z předsíně a zabouchla za sebou dveře.
Alois se na manželku překvapeně podíval. „Co to mělo být?“
Lenka pokrčila rameny a odvrátila se k lince. „Kabelka, no…“ řekla tiše, jako by tím chtěla vysvětlit víc, než zaznělo.
Nataša vyběhla z domu a zamířila rovnou k paneláku, kde bydleli Svobodovi. Dole škubla za dveře, bylo otevřeno.
Vyběhla dvě patra a zazvonila u bytu. Dveře se otevřely, paní Svobodová stála na prahu s utěrkou v ruce.
„Natašo? Jdeš za Pavlem?“
„Ano… můžu?“
„No jistě, je v pokoji.“
Nataša vešla, sundala si sandály a zamířila chodbou k Pavlovu pokoji. Zaklepala a hned vstoupila. Pavel seděl u psacího stolu s otevřenou knížkou. Zvedl hlavu – a hned poznal, že něco není v pořádku.
„Co se stalo?“ zeptal se.
„Já už nechci!“ vyhrkla. Zavřela dveře a opřela se o ně zády. „Chci pryč! Ten hajzl se těší, až bude mlátit studenty, faráře, každého, kdo mu přijde pod ruku! Říkal to s úsměvem, Pavle… s radostí!“
Pavel ji vzal do náručí. „Jahůdko, klid…“
„Neříkej mi klid! Já kráva se mu vařím s polívkou, dělám řízky, protože je má rád. A potom poslouchám, jak se těší, až lidi zmlátí obuškem! Já to nedokážu vydržet!“
Objal ji, cítil, jak se jí chvěje celé tělo. „Já vím,“ zašeptal. „Já vím.“
V tu chvíli se otevřely dveře a ozval se hlas paní Svobodové: „Děcka, nechcete něco k pití?“
„Ne, mami, dobrý,“ zavolal Pavel a pustil Natašu.
„Tak já budu v kuchyni,“ usmála se paní Svobodová a dveře se znovu zavřely.
Pavel se sklonil k Nataše a pošeptal: „O útěku před mámou nemluv! Teď ne.“
Nataša přikývla, hřbetem ruky si otřela oči. „Dobře… ale já už fakt nemůžu, Pavle. Tohle ne.“
Pavel ji vzal do náručí „Ještě to musíme vydržet Jahůdko. Ale nejsi v tom sama, rozumíš?“
Nataša zavřela oči a přitiskla tvář k jeho rameni. Aspoň někde je ještě bezpečno, problesklo jí hlavou.
„Pavle, zítra jdeme za tetou!“
Když se vrátila domů, zabouchla dveře trochu hlasitěji, než bylo nutné, a zamířila rovnou do pokoje. „No já jsem blbá!“ ozvalo se hned vzápětí. „Já ji mám určitě v tý tašce z knihovny… no jasně!“
Ve dveřích se objevila Lenka. „Našla jsi ji?“
Nataša vítězoslavně zvedla kabelku. „Jo! Byla u knížek, celou dobu. Já se z toho jednou zblázním.“
„Kvůli tomu jsi musela zdrhnout od jídla jak splašená?“ ozval se Alois.
„To říkáš ty? Mám tam občanku! Co by mi asi řekli esenbáci, kdyby ji někdo sebral? Mimochodem – v knihovně mi říkali, že na ekonomce běží večerní jazykovka. Mají tam i francouzštinu. To by mi fakt pomohlo ve studiu. Nedalo by se to nějak zařídit?“
Alois se na ni podíval, v očích mu na okamžik zajiskřilo. „Francouzština? To je dobře. To je řeč diplomacie. Jo, podívám se na to. Když budeš chtít, zařídím to.“
Když odcházel zpátky do obýváku, spokojeně se usmál. Aspoň je vidět, že má rozum. Práva a francouzština – s tím se neztratí. Takovou dceru mi můžou všichni závidět.
Nataša se posadila, jako by se nechumelilo, a položila kabelku na stolek. Výborně, pomyslela si.
Martin Novotný
- Počet článků 16
- Celková karma 5,29
- Průměrná čtenost 119x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.