Konečná stanice Marseille XIII.
17. července 1979
Dnes to bylo jiné než předchozí rána. Les už nevoněl dobrodružstvím, ale loučením. Vzduch byl chladnější, tráva mokrá rosou a uvnitř chaty se všechno zdálo zvláštně tiché, jako by i dřevěné stěny věděly, že je to naposledy.
Pavel nachystal snídani – kousek chleba, zbytek paštiky, hrnek čaje. Nataša ještě ležela, zabalená v peřině, ale oči měla otevřené. „Už budeme muset, viď?“
„Raději jo. Zkusíme se tety nenápadně zeptat na cestu přes Jugoslávii a Itálii.“
Balení jim trvalo dlouho. Nataša se několikrát vrátila, jednou pro hřeben, potom pro svetr, potom jen tak, aby se ještě jednou podívala z okna. Pavel zamkl, chvíli držel kliku v ruce a pak klíč pomalu vytáhl. Strčil ho do kapsy, jako by vážil víc než obvykle.
Jeli mlčky, každý se svými myšlenkami. U cesty se Nataša zastavila, slezla z kola, utrhla květinu a zastrčila si ji za ucho. „Aspoň něco si odtud vezmu,“ pousmála se, ale úsměv byl spíš dojatý.
Přijeli před dům v Americké, kola postavili ke vchodu a vyběhli po schodech.
Cinknutí zvonku.
„Aha, to jste vy,“ otevřela teta dveře s úsměvem. „Tak pojďte dál, ať se mi neztratíte na schodech. A klíč máte?“
Pavel ho vyndal z kapsy. „Máme, paní… tedy teto.“
„Dobře.“
Na stole už čekal talíř s buchtami a džbán vody.
„Tak povídejte, jak bylo na chatě?“
„Krásně,“ odpověděla Nataša. „Vůbec se nám nechtělo pryč.“
„To se nedivím. Jezdím tam teď málo, ale vždycky si říkám, že by se tam dalo žít i napořád.“
„Teti… můžu se tě na něco zeptat?“ ozvala se Nataša.
Teta zpozorněla. „Ptej se.“
„Poslední dny jsme si s Pavlem hodně povídali. O budoucnosti. O tom, co bude po maturitě… a taky o tom, že kdybychom chtěli… no… jít jinam. Ven. Zatím je to ještě úvaha, ale… tátův přístup mě ubíjí. A moc nevěřím tomu, že by se měl změnit.“
Bylo chvíli ticho. Jen tikot hodin na zdi. Teta se opřela do židle a pomalu přejela prstem po hraně hrnku.
„Ven,“ zopakovala tiše. „Holčičko, to není jen tak. Není to výlet na půl dne do Mariánek.“
„Já vím,“ řekla rychle Nataša. „Jen… chtěli jsme vědět, jestli neznáš někoho, kdo… kdo by dokázal poradit. Jak to vůbec chodí.“
Teta se na ni zadívala dlouze. Její pohled sklouzl k Pavlovi.
„Máš kuráž, že to říkáš nahlas. Ale musíte vědět, že i zdi mají uši. Takže co teď povím, zůstane mezi námi.“
Nataša přikývla. Pavel se narovnal.
„Vím o lidech, kteří utekli,“ pokračovala teta tiše. „Někteří skončili v Rakousku, v Německu, jiní v Itálii. A vím i o těch, co se tam nedostali, protože je chytli ještě tady. Nebo je vrátili zpátky. To není hra. Ale… jsou i cesty, které se dají projít, když máš správné dveře a správná jména.“
„Jaká jména?“ vyhrkl Pavel.
Teta se pousmála, ale v očích jí nezůstalo nic lehkého.
„To vám teď neřeknu. Ne proto, že bych nechtěla – ale protože na to ještě nejste připravení. A hlavně – kdyby se to provalilo, bylo by to špatné pro vás i pro mě. A hlavně pro ty, za kterými bych vás poslala.“
Nataša si skousla ret, Pavel přikývl. „Takže to jde?“ zeptal se tiše.
„Jde,“ přikývla teta. „Ale musíte vědět – není cesty zpět. A není to romantika, jak si to malujete. Venku je svoboda, ale taky hlad a práce od rána do noci. Jste na to připravení?“
Chvíli mlčeli. Nataša zvedla hlavu. „Ano.“
Pavel položil ruku na její, krátce a pevně. „Jsme.“
Teta se zadívala na jejich sepnuté ruce a povzdechla si. „Dobře. Tak teď jděte a hlavně – nemluvte o tom. Všechno má svůj čas.“ Ukázala jim klíč. „A tu chatu si někdy zas půjčte.“
Usmála se. „Dneska to řešit nebudeme, ale stavte se a budete mi vyprávět, jak to chcete provést. Zkusím vám říct, jestli neplánujete hloupost.“
Před Kučerovic domem se zastavili. Nataša položila Pavlovi ruku na rameno a podívala se mu do očí. „Hele, zítra radši ne. Táta se má vrátit, a kdyby tě potkal, byl by z toho malér.“
Pavel přikývl. „Jasně. Tak se uvidíme pozítří. Přijď za mnou domů.“
„Domluveno.“ Usmála se, a ještě ho krátce objala, než odemkla branku. Společně vešli na dvůr a do předsíně.
„Mami?“ zavolala Nataša.
Lenka vykoukla z kuchyně, v ruce utěrku. „No vida, už jste zpátky.“ Když uviděla Pavla, pousmála se. „Ahoj, Pavle. Tak co – chata přežila?“
„Přežila,“ usmál se Pavel. „A musím říct, že i my dva. Bylo tam moc hezky.“
„To věřím,“ přikývla Lenka. „Tak díky, že jsi ji přivedl v pořádku domů.“
„Rádo se stalo,“ odpověděl klidně. „Tak já vás nechám.“
Podíval se na Natašu a kývl. „Měj se, Jahůdko.“
„Ty taky, Pavlíčku,“ pousmála se Nataša a doprovodila ho ke dveřím.
Když za ním zaklaply dveře, Lenka se obrátila na dceru a pozorně si ji prohlédla.
„Tak povídej,“ řekla nakonec. „Jaké to bylo?“
Nataša si sedla proti ní, ani na okamžik nezaváhala. „Bylo to krásný. Byli jsme spolu sami. Celý týden. A… milovali jsme se. Ne jednou.“
Lenka zůstala ztuhle sedět, prsty sevřely ouško hrnku. „Natašo… tohle mi takhle napřímo říkáš?“
„Ano,“ přikývla dívka klidně. „Protože se nemám za co stydět. Miluju ho. A věřím mu. A byly to věci, o kterých jsem ani netušila, že je někdy budu dělat. Že se vůbec dělají. A bylo to úžasný.“
Lenka si povzdechla a na chvíli sklopila oči k ubrusu, který začala rovnat, i když na něm nebyla jediná vráska. „Víš, já bych tohle vlastní mámě nikdy neřekla,“ pronesla tiše. „Možná ti trochu závidím, že mi to dokážeš říct. A moje máma by mi záviděla, že mi to říkáš.“
„Já vím,“ pousmála se Nataša. „Ale nemusíš se bát. My jsme opatrní. Fakt.“ Na chvíli se odmlčela a potom dodala tišeji: „Víš… jiné holky by si o tomhle povídaly ve škole s kamarádkama. Ale já žádnou nemám. A co je divného na tom, že to, co jiné řeknou kamarádce, řeknu já svojí mámě? A navíc – když to vidím ve škole: kamarádka to rozkecá a do týdne to ví půlka školy.“
Lenka ji ještě chvíli držela, pak se naklonila blíž. Jako by sama sebe překvapila, zvedla druhou ruku a lehce jí prstem udělala křížek na čelo. „Pro štěstí,“ řekla tiše.
Nataša zamrkala. Nečekala to, máma nic takového nedělala, spíš babička. Na okamžik se jí sevřelo hrdlo, potom ji objala. „Díky, mami.“
Lenka se usmála a pohladila ji po vlasech.
„Najedla ses vůbec?“
„Ne, od rána ne,“ přiznala Nataša.
„Tak si něco vem, v lednici je jídlo od včerejška. A ohřej si to.“
Nataša kývla, vytáhla hrnec a za chvíli už seděla u stolu s talířem. Lenka jí v tichu nalila vodu a obě chvíli mlčely. Nataša se při jídle dívala z okna. Tráva na zahradě byla po dešti tmavě zelená a už přerůstala.
„Jdu něco dělat,“ prohlásila a odešla z kuchyně.
Za pár minut Lenka zaslechla bzučení sekačky. Vyběhla na zahradu. Nataša v kraťasech a tričku tlačila elektrickou sekačku, za ní zůstával čistě posekaný pruh trávníku.
„Mami, kam táta dává tu posekanou trávu?“ zavolala.
„Na kompost,“ odpověděla Lenka automaticky. „Ale můžeš ji nasypat pod rybízy a angrešty, aspoň tam neporoste plevel.“ Teprve teď jí došlo, proč vlastně šla ven. „Počkej, co tě to popadlo? Táta by to posekal, až přijede.“
„Maminko,“ řekla Nataša a zastavila sekačku, aby ji slyšela. „Ty chodíš do práce, uvařila jsi. Táta… no, ten je na poradě v Praze. A já? Já mám prázdniny a týden jsem si jen užívala na chatě. Tak je fér, abych taky něco užitečného udělala.“
Lenka ji chvíli pozorovala – drobnou postavu, jak se pere se sekačkou, s vlasy přilepenými k čelu potem, a přesto s úsměvem. V hrdle se jí cosi sevřelo.
„Ty mi ale dospíváš,“ řekla spíš pro sebe.
Nataša se na ni zazubila. „Aspoň bude mít táta překvapení. Bude si myslet, že se trávník posekal sám.“
Večer se dům ponořil do ticha. Lenka už byla v ložnici, světlo pod dveřmi zhaslo a chodba potemněla. Nataša se dlouho sprchovala, nechávala po sobě stékat proud teplé vody. Zavřela oči a v hlavě jí běžely obrazy posledních dnů – Pavlův smích, jeho ruce na jejích bocích, jejich koupání v přehradě.
Zabalila se do osušky a potichu přešla do svého pokoje. Odložila osušku a nahá vlezla pod peřinu. Chvíli hledala tu správnou polohu, jako by vedle ní měl ležet Pavel. Chyběl jí jeho dech i těžká ruka na jejím břiše. Zavrtěla se, přitiskla kolena k sobě a zhluboka vydechla.
„Tak to bude teď,“ pomyslela si. „Pavel tady bude ještě čtyři dny a potom odjede zpátky na vojnu. A potom devět měsíců. Bez něj. I když… měl by dostat ještě jednou dovolenou.“
Ale přesto – neusnula smutná. V koutcích rtů se jí usadil slabý úsměv. Protože věděla, že už si odnesla něco, co jí nikdo nevezme – pocit, že může být svobodná, že může být sama sebou. A že až potom uvidí Pavla, bude to ještě silnější.
Na okamžik se jí sevřelo hrdlo, když si představila, že by měl zítra stát u dveří otec. Jako by vůbec netušil, že ta ‚poslušná holčička‘ je už pryč. Že už se mu nikdy nevrátí. A přesto bude muset nasadit tu tvář, kterou zná – sklopit oči, kývat, tvářit se, že nic. Hrát hru, aby měla pokoj.
Pod peřinou sevřela dlaň v pěst a znovu ji uvolnila. „Dokud jsme tady, musím hrát,“ zašeptala do tmy. „Ale ve skutečnosti už to nejsem já.“
Vzpomněla si na snění u přehrady. Představovat si život ve Francii bylo těžší, tak si jen položila dlaň na břicho a představila si, že si tam nese kousek Pavla. Usmála se.
Z dálky se ozývalo táhlé mrouskání koček, krátké zasyčení, a zase ticho. Nataša se zachumlala do peřiny, zavřela oči a nechala klid noci, aby ji odnesl do spánku.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XII.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille -info
Informace ke změnám v již vydaných příspěvcích. - přidané větší obrázky - pozvánka na skupinu knihy na FB
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille II.
S hrůzou v očích jsem zjistil, že jsem nevložil jednu kapitolu... Takže dodatečně vkládám a omlouvám se. Asi nedávalo smysl, kde se Nataša nejednou vzala.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XI.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille X.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové
Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního...
Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl -...
V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 15
- Celková karma 4,80
- Průměrná čtenost 113x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.