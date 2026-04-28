Konečná stanice Marseille XII.
16. července 1979 večer
Pavel se otočil na bok, podepřel si hlavu loktem a zadíval se na ni. „Máme poslední večer tady.“
Odmlčel se. Po chvilce navázal, „kdy jsme sami… můžu začít s výslechem?“
„S jakým výslechem?“ zamrkala.
„No, příprava na tvýho tátu,“ usmál se. „Jestli mám obstát, musím o něm vědět co nejvíc..“
Nataša se rozesmála. „Ty jsi fakt blázen… Ale počkej, něco mě napadlo. Sjela mu rukou do klína. Chvíli si s ním hrála, usmála se a pomalu nasedla. „Sakra, to je hluboko,“ sykla, opřela se mu o hruď a zavrtěla boky.
„Tak jo. Na začátku se ptáš ty – za odpověď jedno zhoupnutí. Potom tě budu zkoušet já. Správně jedno, špatně tři. A uvidíme, kdo vydrží dýl.“
„Tak já se ptám,“ usmál se. „Kupuju si odpovědi.“
„Makarenko, Freud a Pavlov v jednom,“ zabručel a začal. „Co má táta nejradši k jídlu?“
„Maso. Řízek, guláš. Sladký mít nemusí.“
„A pití?“
„Pivo. Tvrdý jenom s chlapama.“
„Kouří?“
„Kouření nesnáší.“
„Jakou má barvu očí?“
„Hnědou. Po svým tátovi, je na to pyšnej.“
„Chceš si ještě koupit odpověď?“
Pavel zavrtěl hlavou.
Naklonila se a olízla mu ucho.
„Tak test. Kdy mám narozeniny?“
„Šestý září?“
Zasmála se a zhoupla . „Pátého září. To si zapamatuj. Ale málem jsi se trefil.“
Pokračovala v otázkách, on odpovídal. Pro oba bylo pořád těžší se soustředit. Cítil, jak se jí začínají chvět nohy. Už sotva dýchala.
„Poslední otázka. Jak se jmenuje náš pes?“
„Vy psa nemáte!“ vyhrkl.
„Správně...“ poslední zhoupnutí boků a zlomila se v pase. Pavel ji chytil za boky a přitáhl si ji. Zůstali přitisknutí, udýchaní, ruce vpletené do vlasů.
„Ty tvoje metody si budu pamatovat,“ zavrčel. „Počkej, až se budeš učit na maturu!“
„Tak to buď budu opakovat maturitu v září,“ usmála se, „nebo budu mít samé jedničky. Protáhla se a přitiskla k Pavlovi zády. Vzala jeho ruku, položila si ji na břicho a zašeptala: „Takhle chci, abys mě vždycky držel.“
Pavel ji políbil do vlasů. „Budu,“ zašeptal.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille -info
Informace ke změnám v již vydaných příspěvcích. - přidané větší obrázky - pozvánka na skupinu knihy na FB
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille II.
S hrůzou v očích jsem zjistil, že jsem nevložil jednu kapitolu... Takže dodatečně vkládám a omlouvám se. Asi nedávalo smysl, kde se Nataša nejednou vzala.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XI.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu" a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille X.
Martin Novotný

Konečná stanice Marseille X.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille IX.
Martin Novotný

Konečná stanice Marseille IX.
