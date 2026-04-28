Konečná stanice Marseille XII. - Škola hrou.
16. července 1979 večer
Pavel se otočil na bok, podepřel si hlavu loktem a zadíval se na ni. „Máme poslední večer tady.“
Odmlčel se. Po chvilce navázal, „kdy jsme sami… můžu začít s výslechem?“
„S jakým výslechem?“ zamrkala.
„No, příprava na tvýho tátu,“ usmál se. „Jestli mám obstát, musím o něm vědět co nejvíc..“
Nataša se rozesmála. „Ty jsi fakt blázen… Ale počkej, něco mě napadlo. Sjela mu rukou do klína. Chvíli si s ním hrála, usmála se a pomalu nasedla. „Sakra, to je hluboko,“ sykla, opřela se mu o hruď a zavrtěla boky.
„Tak jo. Na začátku se ptáš ty – za odpověď jedno zhoupnutí. Potom tě budu zkoušet já. Správně jedno, špatně tři. A uvidíme, kdo vydrží dýl.“
„Tak já se ptám,“ usmál se. „Kupuju si odpovědi.“
„Makarenko, Freud a Pavlov v jednom,“ zabručel a začal. „Co má táta nejradši k jídlu?“
„Maso. Řízek, guláš. Sladký mít nemusí.“
„A pití?“
„Pivo. Tvrdý jenom s chlapama.“
„Kouří?“
„Kouření nesnáší.“
„Jakou má barvu očí?“
„Hnědou. Po svým tátovi, je na to pyšnej.“
„Chceš si ještě koupit odpověď?“
Pavel zavrtěl hlavou.
Naklonila se a olízla mu ucho.
„Tak test. Kdy mám narozeniny?“
„Šestý září?“
Zasmála se a zhoupla . „Pátého září. To si zapamatuj. Ale málem jsi se trefil.“
Pokračovala v otázkách, on odpovídal. Pro oba bylo pořád těžší se soustředit. Cítil, jak se jí začínají chvět nohy. Už sotva dýchala.
„Poslední otázka. Jak se jmenuje náš pes?“
„Vy psa nemáte!“ vyhrkl.
„Správně...“ poslední zhoupnutí boků a zlomila se v pase. Pavel ji chytil za boky a přitáhl si ji. Zůstali přitisknutí, udýchaní, ruce vpletené do vlasů.
„Ty tvoje metody si budu pamatovat,“ zavrčel. „Počkej, až se budeš učit na maturu!“
„Tak to buď budu opakovat maturitu v září,“ usmála se, „nebo budu mít samé jedničky. Protáhla se a přitiskla k Pavlovi zády. Vzala jeho ruku, položila si ji na břicho a zašeptala: „Takhle chci, abys mě vždycky držel.“
Pavel ji políbil do vlasů. „Budu,“ zašeptal.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVI. - Bojový úkol
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XV. - Držte jazyk za zuby.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille - info2.
Pokud máte zájem - udělal jsem body v mapě. Mohlo by pomoci v orientaci těm, co neznají Karlovy Vary a okolí.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIV. - Hodná dcera.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIII. - Všechno má svůj čas.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Krásný byt na Práchni
Kamenický Šenov - Prácheň, okres Česká Lípa
2 145 200 Kč
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.