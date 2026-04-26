Konečná stanice Marseille X.
15. července 1979 - plán
Slunce se teprve prodíralo mezi stromy, když se Pavel tiše vykradl z postele. Nataša ještě spala, přikrčená pod peřinou, vlasy rozházené po polštáři. V kuchyni nakrájel chleba a namazal krajíce máslem. Uvařil kávu, všechno naskládal na tác, přidal cukřenku – a přihodil k tomu blok a tužku.
„Dobré ráno, spáči,“ usmál se, když otevřel dveře do pokoje. Nataša zamžourala, ale když uviděla jídlo, shodila deku a posadila se. „Ty jsi zlatej. Chlebík s máslem...“
„Ještě vylepšení,“ dodal a nasypal na máslo cukr.
„Jako malej jsem to miloval,“ a podal jí talíř s krajícem.
„To neznám,“ usmála se a zakousla se do chleba.
„Hmm, výborný,“ dodala s plnou pusou.
Zrníčka cukru se jí sypala na nahá prsa a bříško.
„Opatrně, nebo budeme spát ještě s mravencema,“ usmál se a položil blok mezi talíře.
„A tohle je co?“ zvedla obočí.
„Včera jsme si řekli, že máme dvě možnosti. Tak dneska začneme plánovat. Zkouší se všechno – i blbosti. Kdo ví, co z toho nakonec zůstane.“
Nataša se zasmála a natáhla k němu ruku pro hrnek.
„Tak jo. Ale píšeš ty, máš hezčí písmo.“
Pavel vzal tužku a na první stránku udělal dva velké nadpisy:
1. ZŮSTAT 2. UTÉCT
„Tak. A teď: co obnáší zůstat?“
Nataša si ukousla chleba a mluvila s plnou pusou: „Být hodná holka. Ty bys byl vzorný voják, já vzorná dcera. A hlavně bychom se museli zalíbit tátovi.“
„Čili: zeťák,“ zapsal a podtrhl to silnou čarou. „A nevýhoda?“
„Budeme pořád pod dohledem. A museli bychom dělat to, co je správné podle něj – a špatné podle nás. Zlatá klec. Když se mu znelíbíš, zničí tě.“
Přikývl a zakroužkoval slovo klec. „Dobře. A teď útěk.“
Položila si hrnek a zadívala se z okna. „Svoboda. Mohli bychom si myslet a dělat, co chceme. Ale… obrovský problém je, jak se k ní dostat.“
„Fajn, tak pojďme vymyslet jak!“ Pavel nakreslil dvě šipky.
„Přes hranici asi ne,“ zavrtěla hlavou. „To je šílené riziko. Psi, světla, kulky v zádech…“
„Tak zbývá Jugoslávie. A potom přes Rakousko nebo Itálii. Jenže mně samotnému nikdy vycestovat nedovolí.“
„Tobě samotnému ne,“ zopakovala pomalu.
Podezíravě se na ni podíval. „A ty si myslíš, že s tebou jo?“
„Jenom se mnou ne,“ odsekla, ale v očích jí zajiskřilo. „ale já už tam několikrát byla. S tátou.“
Pavlovi se rozšířily zorničky. „Počkej… tak ty myslíš…?“
„Jo,“ přikývla s napětím. „zase se dostáváme k tomu, že budeš muset být vzorný zeťák.“
Položil tužku, chvíli ji jen pozoroval a za okamžik se zasmál: „Takže ať chceme, nebo nechceme, všechno se pořád točí kolem tvého otce.“
„Jo,“ řekla tiše. „A právě proto musíme hrát podle jeho not. Ale jen tak dlouho, dokud nás to nedostane ven.“
„Fajn. A jak?“
„Příští rok maturuju. Když to dopadne dobře, bude mě chtít odměnit. Vždyť jsem ti říkala, co mi slíbil za jedničku z frániny. A že to splnil, když jednička byla. Za maturu s výborným výsledkem… to už by mě mohl vzít klidně i do Ameriky, kdyby to šlo.“
Pavel nadzdvihl obočí. „Počkej, ty doufáš, že by nás vzal rovnou do Francie?“
„Ne. Mě by tam vzal s sebou, ale bez tebe. Takže moje přání bude jednoduché: k moři s Pavlíčkem.“
„Rumunsko a Bulharsko nepřipadá v úvahu,“ dodal Pavel.
„Jo. Ale pro něj jsou to naštěstí prasátka. Polsko a NDR je podle něj ledárna. Takže zbývá jedině Jugoslávie.“
„Nebo Sovětský svaz,“ otřásl se Pavel.
„Nebo Kuba,“ uchechtla se Nataša. „Ale táta nesnáší letadla, takže máme kliku.“
„To bychom jeli sami?“
„Asi ne. A ani by to nebylo dobré. Viděla jsem, jak na hranicích kontrolovali lidi. Auto jim rozebrali šroubek po šroubku… a táta jen ukázal pasy a jeli jsme.“
„Dobře, to vypadá nadějně… Ale jak se utíká přes Jugoslávii? Asi to není jen přijít na hranici: ‚Dobrý den, my chceme utéct…‘.“ Ušklíbl se, ale v očích měl vážnou otázku.
„No, tak to taky nevím,“ přiznala Nataša. „Jak se dostat z Jugoslávie do Itálie? a jestli vůbec Italové někoho pustí. Nechají nás? Nebo nás vrátí zpátky?“
„Vrátí… rovnou do náruče našich,“ doplnil tiše. „A to by byl konec. To by nebyl žádný soud, jen průser pro mě i pro tebe.“
Nataša sevřela blok. „Asi tam existují tábory. Uprchlické. Něco jsem o tom slyšela. Že lidi přijdou na policii a požádají o azyl. Ale jak to funguje, to netuším.“
„Tábory?“ Pavel si to slovo chvíli převaloval na jazyku. „Taky to může znamenat dráty a strážní věže.“
„To už moc koukáš na filmy,“ pokusila se usmát, ale nešlo jí to. „Spíš baráky, kde čekáš, co s tebou bude. Ale jistý to není.“
Chvíli bylo ticho, jen se ozývalo klapání tužky. Pavel konečně načrtl do bloku tři velké otazníky. „Jugoslávie – Itálie – co dál?“ přečetl nahlas. „Tohle musíme zjistit. Jinak se nehneme z místa.“
Nataša přikývla. „Ale aspoň víme jedno. Že klíčem je táta a Jugoslávie. Bez toho se ven nedostaneme.“
Pavel se zamračil, tužku převaloval mezi prsty a na papíře nervózně kreslil spirálu. „Nevíš o někom, kdo utekl? Nebo aspoň má známé venku? Někoho, kdo by dokázal poradit… a přitom bychom měli jistotu, že nás nezradí?“
Chvíli mlčela. „Možná teta. Vždyť jsi viděl, co tady má na čtení… a pamatuješ, jak jsem ti říkala, že s tátou byla několikrát na kordy?“
„Kvůli čemu?“ vzhlédl, jako by vytušil důležitou stopu.
„Pořád jí předhazoval, že toho jejich primáře jednou sejmou. Že si ho StB podá. A ona se mu smála do očí, že na něj jsou moc malí páni. Táta zuřil, ale neudělal nic.“
Pavel zvedl obočí, z hlasu bylo slyšet uznání. „Takže ona se jim nebojí říct rovnou do očí, že na některé nemají? To zní, jako by měla víc kuráže než polovina chlapů, co znám.“
„Je jeho sestra! A krev není voda. To asi tetu před ním chrání. Kdo ví, jaké má známosti… Právě proto si myslím, že by mohla vědět víc. Nebo aspoň poradit, na koho se obrátit.“
Teď do bloku napsal velkým písmem jedno jediné slovo a obtáhl ho silnou čárou: TETA.
Nakonec přikývl. „Dobře. Za pokus to stojí. Ale musíme hrát hodně opatrně. Od tety zjistíme, jak se dostat do Itálie. Ale jak s tvým tátou? Mám se mu jít představit už teď, jak se vrátíme z chaty?“
„Pavlíčku, to asi ne, teď, až se vrátí, tak bude rozdivočelej z té jejich porady v Praze.“
„Tak ty myslíš, že až se vrátím z vojny? V dubnu?“
„Asi jo.“ Najednou se zarazila. „Počkej, to se do té doby neuvidíme?“
„Neboj, ještě mi zbývá deset dnů dovolené za tenhle rok! Takže někdy na podzim znovu přijedu. Snad. A když neudělám průšvih, tak bych mohl přijet buď na Vánoce nebo na Silvestra.“
Nataša se usmála. „Vánoce by byly príma. Táta je z nich vždycky naměkko.“
„Tak to zkusím Nováka zpracovat hned, jak přijedu do kasáren. Snad do vyjde.“
„Dobře, tak máme téměř vymyšlený plán na útěk. A plán na dnešek máš taky?“ rýpla si Nataša a sebrala mu tužku a blok.
„Dělej, zvedej se, venku praží sluníčko, jdeme k vodě!“
Martin Novotný
Další články autora
