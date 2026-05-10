Konečná stanice Marseille - Otázky

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

„Tak co teď?“ zeptala se Nataša a podívala se z okna ven, za poslední HTML tag.

Pavel pokrčil rameny. „Teď? Teď asi budeme čekat.“

„Na co?“ otočila se k němu Lenka.

„Na čtenáře,“ odpověděl Pavel. „Jestli jim stojíme za to, aby s námi šli dál.“

Alois si odkašlal. „Já bych byl opatrný s tím, kdo kam půjde. V dnešní době člověk nikdy neví.“

„Tati,“ povzdechla si Nataša, „aspoň jednou nevyšetřuj.“

Lenka se pousmála. „Já myslím, že jsme jim toho už řekli dost. Možná až moc.“

„Hodně toho ještě neví…“ namítl Pavel tiše.

„Chceš snad říct, že něco tajíte?“ zpozorněl Alois.

Nataša se k Pavlovi otočila. Věděla, co tím myslí. Některé věci se nedají vyprávět jen tak mezi řádky na blogu. Potřebují víc místa. Víc ticha. A možná i papír, který člověk drží v ruce.

Alois přejel pohledem všechny kolem stolu. „Takže tady končíme?“

„Tady si dáme přestávku,“ řekla Nataša. „Zatím. Náš příběh došel až sem, ale čtenáři přece ví, jak se jmenuje.“

Pavel se pousmál. „A konečná stanice neznamená, že cesta končí.“

Alois si odkašlal. „Na konečné jen vystoupíš z jednoho vlaku. Dál musíš pěšky. Nebo jinak.“

„Vidíš?“ podívala se na něj Nataša. „Když chceš, umíš být skoro básník.“

„To si vyprošuju,“ zamračil se Alois. „Nikdo normální nemluví ve verších. Akorát Mikuláš. To věděl i starej Dickens.“

Pavel se usmál. „Jestli s námi čtenáři budou chtít jít dál.“

Lenka se podívala ke dveřím, jako by za nimi někdo právě stál. „Tak se jich zeptej.“

Nataša chvíli mlčela. Pak se obrátila přímo k těm, kteří došli až sem.

„Chcete jít s námi dál? A jestli ano… myslíte si, že by si náš příběh zasloužil i papírové stránky knihy? Napište nám to. Klidně dole do diskuse.“

Autor: Martin Novotný | neděle 10.5.2026 0:08 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Martin Novotný

  • Počet článků 21
  • Celková karma 5,58
  • Průměrná čtenost 139x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

