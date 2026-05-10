Konečná stanice Marseille - Otázky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
„Tak co teď?“ zeptala se Nataša a podívala se z okna ven, za poslední HTML tag.
Pavel pokrčil rameny. „Teď? Teď asi budeme čekat.“
„Na co?“ otočila se k němu Lenka.
„Na čtenáře,“ odpověděl Pavel. „Jestli jim stojíme za to, aby s námi šli dál.“
Alois si odkašlal. „Já bych byl opatrný s tím, kdo kam půjde. V dnešní době člověk nikdy neví.“
„Tati,“ povzdechla si Nataša, „aspoň jednou nevyšetřuj.“
Lenka se pousmála. „Já myslím, že jsme jim toho už řekli dost. Možná až moc.“
„Hodně toho ještě neví…“ namítl Pavel tiše.
„Chceš snad říct, že něco tajíte?“ zpozorněl Alois.
Nataša se k Pavlovi otočila. Věděla, co tím myslí. Některé věci se nedají vyprávět jen tak mezi řádky na blogu. Potřebují víc místa. Víc ticha. A možná i papír, který člověk drží v ruce.
Alois přejel pohledem všechny kolem stolu. „Takže tady končíme?“
„Tady si dáme přestávku,“ řekla Nataša. „Zatím. Náš příběh došel až sem, ale čtenáři přece ví, jak se jmenuje.“
Pavel se pousmál. „A konečná stanice neznamená, že cesta končí.“
Alois si odkašlal. „Na konečné jen vystoupíš z jednoho vlaku. Dál musíš pěšky. Nebo jinak.“
„Vidíš?“ podívala se na něj Nataša. „Když chceš, umíš být skoro básník.“
„To si vyprošuju,“ zamračil se Alois. „Nikdo normální nemluví ve verších. Akorát Mikuláš. To věděl i starej Dickens.“
Pavel se usmál. „Jestli s námi čtenáři budou chtít jít dál.“
Lenka se podívala ke dveřím, jako by za nimi někdo právě stál. „Tak se jich zeptej.“
Nataša chvíli mlčela. Pak se obrátila přímo k těm, kteří došli až sem.
„Chcete jít s námi dál? A jestli ano… myslíte si, že by si náš příběh zasloužil i papírové stránky knihy? Napište nám to. Klidně dole do diskuse.“
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XIX. - Udání.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVIII. - dopisy
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVII. - Nabídka.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XVI. - Bojový úkol
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille XV. - Držte jazyk za zuby.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Soutěž Best in Design ve Zlíně ovládl projekt zaměřený na ochranu vod
Absolutní vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže Best in Design, která je součástí...
Olívie a neviditelné zemětřesení nejlepším snímkem Anifilmu pro děti a mládež
Snímek Olívie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Iborry Rizové se stal nejlepším...
Dobrovolní hasiči na Žďársku usilují o pokoření rekordu v dálkové přepravě vody
Více než 2000 dobrovolných hasičů se dnes na Žďársku snaží překonat 16 let starý rekord v dálkové...
Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil padesátiletý muž
Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku....
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 21
- Celková karma 5,58
- Průměrná čtenost 139x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.