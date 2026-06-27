Konečná stanice Marseille LXIV. - Rozkošný dům
16. července 1980
2:30 ráno. Nádvoří azylového centra, Udine.
Bylo ticho a vzduch voněl po dešti. Beton pod nohama byl vlhký a bílý Peugeot 504 bez označení čekal u brány s tichým motorem. Tlumené světlo nad vchodem házelo dlouhé stíny. Pavel měl přes rameno vak s věcmi, Nataša si zívla a prohrábla si vlasy. Dveře za nimi se tiše zavřely.
U auta postával muž v šedé bundě, vousatý, s brýlemi, které by se víc hodily profesorovi než agentovi. Usmál se na Natašu, nevtíravě. „Mademoiselle… s’il n’y avait pas monsieur Svoboda, je vous aurais sûrement draguée.“ (Slečno… kdyby tu nebyl pan Svoboda, určitě bych se vás pokusil sbalit.)
Nataša se zasmála, až to v tichu znělo moc nahlas. Pavel se jen otočil a s hranou přísností poznamenal: „Mais seulement après la frontière, s’il vous plaît.“ (Ale až za hranicemi, prosím.)
Muž se uklonil jako herec po derniéře. „Bonne chance,“ řekl tiše.
Nataša nasedla. Pavel se ještě jednou podíval na budovu. Tmavá okna, zamčené dveře. Nic po nich nezůstane – jen záznam ve složce a nahrávka, která prý stála za to.
Motor naskočil. Auto pomalu vyjelo bránou. Brzy je spolkla tma.
Na dálnici před Cremonou
Uvnitř auta bylo teplo a ticho. Vpředu seděl řidič – mladý, s rukama jako ze železa – a vedle něj starší muž, zřejmě koordinátor. Mluvili tiše francouzsky, jakoby mimochodem. Pavel seděl vzadu, levou ruku za hlavou, pravou kolem ramen Nataši. Spala – nebo to alespoň předstírala.
„Ils pensent toujours qu’ils vont à Lyon ?“ (Pořád si myslí, že jedou do Lyonu?)
„Oui. Et c’est mieux comme ça.“ (Jo. A je to tak lepší.)
Pavel otevřel oči, aniž by se pohnul. „Já vím, že to není Lyon. Jedeme už nějakou dobu na jih, ne na západ.“
Muž se otočil, překvapený. Pavel pokračoval: „Ale pokud nám nevěříte, řekněte to rovnou. Nejsme idioti. Jen unavení.“
Chvíli ticho. Nakonec se muž pousmál. „Dobrá. Marseille. Ne Lyon. Kvůli vaší bezpečnosti. Tam už se moc ptají.“
„Chápu,“ řekl Pavel tiše. „Díky, že jste to aspoň řekl nahlas.“
12:30 – odpočívadlo u La Turbie
Zastavili u špinavé benzinky. Káva z automatu páchla plastem, ale byla horká. Pavel si sedl na kraj obrubníku, protáhl nohy. Nataša se vrátila z toalet, vlasy měla rozcuchané, oči zarudlé.
„Viděla jsem tam na zdi nápis. ‚La liberté est une femme nue.‘ (Svoboda je nahá žena.) Co si o tom myslíš?“ zeptala se tiše.
Pavel se usmál. „Že Francie bude komplikovanější, než jsme si mysleli.“
Nataša si sedla vedle něj, ruce kolem kolen.
„Kdybych měla pocit, že budeme opravdu svobodní, klidně bych se svlékla. Ale mám dojem, že nás teprve čeká nový druh otroctví.“
„Možná. Ale aspoň si budeme moct vybrat, komu prodáme ruce. A komu neprodáme duši.“
16:20 – příjezd do Marseille
Příměstská zóna. Šedé, rozpraskané domy, ploty z pletiva, auta zaparkovaná ve třech řadách. Z přístavu bylo cítit naftu, rybinu a horký kov. Peugeot zahnul do boční ulice.
Nad vchodem třípatrového omláceného domu byla ještě patrná vybledlá stopa po kovových písmenech, teď už dávno sundaných. Z tmavší omítky se dal přečíst nápis „MAISON DE PLAIS…“ – zbytek zůstal nečitelný. V omítce kolem portálu byly díry po střelbě, nikdo to neopravoval.
Vedle vchodových dveří ze zdi koukaly utrhané kabely, kdysi tam zřejmě visely lucerny. Na oprýskaných dveřích visela mosazná tabulka s nápisem:
„Centre d’accueil provisoire – République française“
Muž z předního sedadla se otočil. „Tady vystoupíte. Uvnitř vám řeknou, co dál. Schůzky, ubytování, dočasné doklady. Bude to nepříjemné. Ale zvládnete to.“
Pavel přikývl. Vzal vak, Nataše podržel dveře.
„Bonne chance,“ dodal Francouz tiše. Tentokrát ne ironicky.
Uvnitř tlumené světlo, pach dezinfekce a zatuchlých koberců. Na lavici v rohu seděla černošská rodina. Holčička s copánky kreslila propiskou do starého katalogu La Redoute. U přepážky, která působila dojmem barového pultu, se hádal muž s přízvukem z Maghrebu, jeho hlas se odrážel od zrcadel, která kdysi zdobila bar. Úřednice se tvářila znuděně, jako by tu pracovala odjakživa.
Pavel jí podal obálku, kterou dostal. Žena si ji vzala, ani nezvedla oči.
„Jméno?“
„Svoboda.“
„A vy?“
„Kučerová.“
„Manželé?“
Nataša zaváhala.
„Snadno ověřitelné,“ řekl Pavel klidně. „Pokud to někomu stojí za to.“
Úřednice něco zapsala, pokynula rukou ke dveřím vpravo. „Pokoj šestnáct. Doleva, potom doprava. Zítra v osm k posudkové komisi. A… nedělejte problémy. Tady už není...“ odkašlala si, „...hotel.“
Chodba byla úzká, stěny natřené kdysi béžovou, teď zašedlou barvou. Čísla pokojů na křivých plechových destičkách, některá už chyběla a jen tmavší obdélníky na omítce ukazovaly, kde kdysi visela. Nad dveřmi s číslem 16 poblikávala slabá žárovka. Klika byla ošoupaná do matna, v zářezu zámku zůstávaly šmouhy od stovek rukou.
Pavel sáhl na kliku a dveře se s vrznutím pootevřely.
Uvnitř dvě kovové postele, skříň, stolek s plastovou konvicí. Na stěně byl stále patrný bledý obdélník, stín po pelesti dvoulůžka, které tu kdysi stálo. Omítka kolem byla zašedlá, v rozích se odlupovala. Okno nešlo otevřít. Pach zatuchliny a levných dezinfekčních prostředků – a pod tím jako by stále byl cítit odér těžkého parfému a cigaret, usazený ve zdech.
Nataša si sedla na postel. Vzdychla.
„Je to hnus. Ale... možná je to první místo, kde nás nikdo nezná.“
„A první místo, kde můžeme začít něco dělat. Skutečně dělat. Ne jenom snít.“
Nataša přikývla. Pomalu se položila na matraci.
Pavel zůstal stát u okna a díval se ven. Dole prošla žena s taškami. Vedla malého kluka, který jednou rukou třímal obal od nanuku a druhou si držel kalhoty, které mu padaly. U vrat přístavu hulákal někdo ve vestě. Přišlo mu to známé a nové zároveň.
Nakonec se otočil.
„Vítej v Marseille.“
Martin Novotný
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