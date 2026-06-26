Konečná stanice Marseille LXIII. - La Scala
15. července 1980 odpoledne
Bylo pozdě odpoledne. Pavel seděl na lůžku, lékař listoval jeho kartou. Na okenní římse hučel ventilátor, smrdělo to tam dezinfekcí a okoralým potem. Tlumočnice, mladá Češka s pevným hlasem, stála vedle doktora a sledovala Pavla s nečitelným výrazem.
Lékař spustil italsky, ukázal do spisu a potom na Pavla. Tlumočnice přeložila – až moc nahlas. „Pan doktor říká, že vaše výsledky nejsou v pořádku. Musíte okamžitě do karantény.“
Pavel se zarazil. „Co prosím?“
Doktor něco pronesl, tentokrát s teatrálním a oplzlým gestem.
Tlumočnice ani nemrkla. „Vysoce nakažlivé. Syfilis. Pozitivní krevní test. Překročil všechny limity. Pan doktor říká, že jste nebezpeční i pro ostatní.“
Pavel otevřel ústa, chtěl něco říct, ale ona ho zarazila jemným gestem ruky. Přistoupila blíž a polohlasem dodala: „Poslouchej dobře. Teď to neřeš! Jdete do izolace, ty i Nataša! A jedete pryč, s tímhle tady nemůžete být.“
Pavel zmateně přikývl. Nechápal. Nataša a on. Měli jen jeden druhého. Od prvního setkání pro něj jiná žena neexistovala. Takže Nataša? Nemohl tomu věřit. Doktor přikývl a zavolal sestru. Dva chlapi v bílém ho odvedli pryč postranním východem.
Strčili ho do dveří pokoje s kusem papíru „Stanza per l’isolamento“ (Izolační pokoj).
Dveře tiše klaply. Nataša seděla na posteli v nemocniční košili, v ruce kelímek s čajem. Ve tváři pohled, jaký u ní nikdy nezažil. „Ty děvkaři!“ zařvala, a podala mu papír. Šeptem dodala „Tady, přečti si to!“ a pokračovala v řevu „Já kráva blbá se nechám ukecat, že mě miluje!“
Pavel vzal papír:
|Omlouváme se vám. Oba jste naprosto zdraví. Snad jste si tento vzkaz přečetli dříve, než jste se začali hádat a obviňovat.Bylo to nutné – v táboře je někdo, kdo o vás předává informace StB. Zatím nevíme, kdo to je. Možná ho tímto přimějeme k chybě. Prosíme vás, hrajte dnes ještě roli zhrzených milenců.
Nataša si držela peřinu na obličeji a škubala sebou. Byly slyšet její vzlyky. Ale Pavel viděl, že dusí smích. Pochopil. Sedl si vedle ní na postel, přitáhl si ji a zařval „Co já? Já byl na vojně. Kdo ví, s kým ty jsi si užívala. Děvko!“
Nataša se pleskla rukou přes nahé stehno: „Hajzle!“
Vzpomněla si na svůj deníček, chytla Pavla za ruku „Pojď!“ šeptla, košile z ní spadla na zem a odtáhla ho ke stolu. Sedla si na desku a přitáhla si ho mezi stehna. V očích měla oheň i smích.
„Mluv! Tak dělej ty hajzle!“
Pavel pochopil, shodil kalhoty. „Co chceš slyšet, že jsi kurva?“ a přisál se jí na ústa. Chvilka ticha.
„Já a kurva? Chceš to vědět? Máš ho sice velkýho,“ sjela rukou mezi ně, chytla ho a nasměrovala dovnitř, „ale to je všechno, jako milenec stojíš za hovno. Jau!“ vyjekla, když do ní Pavel prudce vstoupil. „Pusť mi tu ruku!“
„A že jsi si nestěžovala!“ jejich pohyby se zrychlovaly.
„Protože mi tě bylo mi tě líto! Ubožáku!“
„Frigido!“
„Nech mě!“ syčela. „Nech mě nebo tě zmlátím!“
„To chci vidět!“ zasyčel a políbil ji. Tvrdě. Jako trest i omluvu.
Stůl zaskřípěl.
„Zmrde!“ vyjekla do prostoru, aby to přehlušila. „Nenávidím tě!“
„Táhni děvko!“ Bylo slyšet smýknutí, to ji otočil čelem ke stolu.
„Nech mě!“ vyštěkla. „Říkám, pusť mě!“
Znovu do ní vstoupil, plesknul ji silou přes zadek.
„Fackovat ženskou, to ti jde! Příště si najdu Itala!“ zaječela.
„A já Francouzku. Bez názorů!“ odsekl.
Byl v ní hluboko, několik pohybů a Nataša se rozvzlykala. Po chvilce se narovnala, vyklouzl z ní, otočila se a přisála se mu na ústa. Potom se otočila, u postele zvedla košili, oblékla si ji a vklouzla pod deku. „Do konce života tě nechci vidět!“ dodala plačtivě s úsměvem.
„Jak chceš,“ zabručel, sednul na svoji postel a poslal jí vzdušný polibek.
Za chvilku oba usnuli, po deseti dnech byli oba ve spánku šťastní a uvolnění.
Pavla probudilo zaklepání na dveře. Podíval se na hodinky – půl desáté.
Dveře se tiše otevřely a dovnitř vešla tlumočnice z ordinace, s dvěma elegantními kartonovými taškami s logem Trattoria Giulietta. Vůně česneku, vývaru, másla a rozmarýnu pronikla do místnosti dřív než ona.
Nejdřív se tvářila omluvně. „Zapomněli jsme vám napsat, že je tady mikrofon,“ ale hned spiklenecky pokračovala: „Říkali jsme si, že po takovém… představení vám vyhládlo. A že si zasloužíte něco lepšího než konzervy,“ pronesla s úsměvem, zatímco vyndávala jednotlivé krabičky na stůl. „Chlapi se na to složili. Italové, Francouzi. A podle důstojníka ze SISDE to bylo lepší než La Scala.“
Pečlivě rozložila ubrousky, upravila příbory a vyndávala jednotlivé krabičky. „Jako předkrm máte Prosciutto di San Daniele e melone, na hlavní chod Risotto agli scampi a nakonec něco sladkého – Panna cotta s malinami a na pití Livio Felluga Tocai Friulano.“
„Přeji dobrou chuť. A nebojte – mikrofon je tentokrát vypnutý. Aspoň doufám,“ dodala tlumeně a mrkla na Natašu.
„Zítra odjíždíte už o půl třetí ráno, to odpoledne bylo pro všechny kolem. A mimochodem – na chodbu dali tajnou kameru. Několikrát během vašeho… vystoupení tudy prošel muž, zastavil se, poslouchal u dveří. Potom se přihlásil, že chce jít do kostela. Pokusil se volat na československou ambasádu. Teď si ho vzala do práce SISDE. A vůbec se mu to nelíbí.“
Nataša se rozesmála. Pavel jen zavrtěl hlavou.
|Natašin deník 15.7.1980 večer
Francouzská úřednice byla klidná, mluvila stručně, bez emocí, ale když řekla, že nás Francie přijímá, něco se ve mně zlomilo. Ne úplně, ale poprvé od našeho útěku jsem se necítila jako zavazadlo, které někdo zapomněl na letišti. Zítra ráno odjíždíme. Do Lyonu. Na hranicích si nás převezmou Francouzi. Oficiálně. Už to není ‚jestli‘ – je to ‚kdy‘. A to ‚kdy‘ je zítra.
Potom mě odvedli na karanténu. Prý máme oba syfilis. Syfilis! Málem se mi zbořil svět. Nevěřila jsem tomu, ale stejně to zabolelo. Můj první kluk byl Pavel. A on? Že by někde něco chytil?
Ale na stole byl papír – že je to jen jako. Že nás potřebují schovat, protože někdo v táboře donáší. A máme hrát hádku, jakože zhrzený milenci s pohlavní nemocí.
Hlavně nahlas. Pro jistotu.
Když přišel, spustila jsem na něj jak hysterka. Ale pochopil. Věděl. A přidal se. A pak… po těch deseti dnech… jsme to už nevydrželi.
Dělali jsme to na stole. Mezi řevem a nadávkami. A o to víc to vzrušovalo. Pleskl mě přes zadek, řval, že jsem děvka, já mu to vracela. Pořád cítím tu jeho ruku.
Ale bylo to silné. Tak silné, že když jsme byli oba hotoví, třásly se mi kolena.Vklouzla jsem pod deku a spala jak zabitá.
A pak klepání. Tlumočnice. Řekla, že to všechno… slyšeli. Italové. Francouzi. A že to bylo lepší než La Scala.
Nevím, možná bych se měla stydět, ale nějak se nestydím.
A potom to jídlo – opravdové! Šunka a meloun. Rizoto s krevetami. Panna cotta s malinami. A víno – opravdu víno, ne čaj z plecháčku. Řekla, že se na to chlapi složili.
Zítra o půl třetí vyrážíme. Všichni si budou myslet, že jsme na venerologii. Ale my budeme už na cestě. Do Francie.Opravdu.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXII. - Poslední pohovor
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXI. - Guláš pro kamaráda
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LX. - Podepsaný puk - mezi světy.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LIX. - To není fér!
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LVIII. - Francouzka
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
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