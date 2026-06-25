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Konečná stanice Marseille LXII. - Poslední pohovor

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

Desátý den – 15. července 1980

Místnost byla prostá. Tmavý stůl, dvě židle naproti sobě. Za stolem seděla žena kolem padesátky. Vlasy s náznakem šedin měla sčesané dozadu, na nose brýle. V rukou držela složku se známými jmény. Nezvedla oči – zatím.

Seděli proti ní. Oba napjatí. V tom tichu bylo něco těžkého. Čekání. Čekání, které už snad mělo skončit.

Konečně se na ně podívala. Čistou francouzštinou, s lehkým úsměvem na rtech, řekla: „Naše úřady rozhodly, že vaše žádost o azyl je důvodná. Francie je připravená vás přijmout.“

Slova spadla do místnosti jako kámen na hladinu vody. Pavel pohlédl na Natašu. Neusmál se – ale něco v jeho pohledu povolilo. Jako když po dlouhé cestě konečně víš, že jsi v bezpečí.

Nataša sklonila hlavu a tiše řekla: „Děkujeme… moc děkujeme.“

Žena zůstala formální, ale tón jejího hlasu byl o odstín měkčí. „Dnes ještě půjdete k lékaři.“ Na okamžik se zarazila. „Když bude všechno v pořádku, večer dostanete oficiální dokumenty. A zítra dopoledne pojedete autobusem do Lyonu.“

Pavel kývl. Promluvil tiše, ale rozhodně: „Uděláme všechno pro to, abychom vám tu důvěru oplatili.“

Žena si sundala brýle, krátce se na něj zadívala. Bylo v tom porozumění, ale žádné emoce navíc. „To není závazek vůči mně. Ale vůči zemi, která vás přijme.“

Nataša sklopila oči. Pavel ji vzal za ruku. Víc nebylo potřeba.

Autor: Martin Novotný | čtvrtek 25.6.2026 0:00 | karma článku: 5,78 | přečteno: 96x

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Martin Novotný

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