Konečná stanice Marseille LXII. - Poslední pohovor
Desátý den – 15. července 1980
Místnost byla prostá. Tmavý stůl, dvě židle naproti sobě. Za stolem seděla žena kolem padesátky. Vlasy s náznakem šedin měla sčesané dozadu, na nose brýle. V rukou držela složku se známými jmény. Nezvedla oči – zatím.
Seděli proti ní. Oba napjatí. V tom tichu bylo něco těžkého. Čekání. Čekání, které už snad mělo skončit.
Konečně se na ně podívala. Čistou francouzštinou, s lehkým úsměvem na rtech, řekla: „Naše úřady rozhodly, že vaše žádost o azyl je důvodná. Francie je připravená vás přijmout.“
Slova spadla do místnosti jako kámen na hladinu vody. Pavel pohlédl na Natašu. Neusmál se – ale něco v jeho pohledu povolilo. Jako když po dlouhé cestě konečně víš, že jsi v bezpečí.
Nataša sklonila hlavu a tiše řekla: „Děkujeme… moc děkujeme.“
Žena zůstala formální, ale tón jejího hlasu byl o odstín měkčí. „Dnes ještě půjdete k lékaři.“ Na okamžik se zarazila. „Když bude všechno v pořádku, večer dostanete oficiální dokumenty. A zítra dopoledne pojedete autobusem do Lyonu.“
Pavel kývl. Promluvil tiše, ale rozhodně: „Uděláme všechno pro to, abychom vám tu důvěru oplatili.“
Žena si sundala brýle, krátce se na něj zadívala. Bylo v tom porozumění, ale žádné emoce navíc. „To není závazek vůči mně. Ale vůči zemi, která vás přijme.“
Nataša sklopila oči. Pavel ji vzal za ruku. Víc nebylo potřeba.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXI. - Guláš pro kamaráda
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