Konečná stanice Marseille LXI. - Guláš pro kamaráda
Devátý den – 14. července 1980
Jídelna hučela tlumeným hovorem. Cinkání příborů, šouravé kroky, cizí jazyky splývající v neurčité šumění. Z kuchyňského okénka se nesla vůně omáčky s nádechem železa z plechu a pod tím vším – všudypřítomný pach dezinfekce.
Nataša se před chvilkou vrátila od lékaře. Další odběr krve. Seděla sama u stolu u okna. Před sebou měla tác s jídlem. Pavla poslali k doktorovi chvíli po ní. Ještě se nevrátil. U vedlejšího stolu si dvě postarší ženy šeptaly. Jejich pohledy každou chvíli sklouzly k Nataše.
Ze zadní části jídelny se blížil muž. Zarostlý, v umaštěné bundě, pohled neklidný a ostražitý. Zastavil se u jejího stolu.
„To máte nějakej zvláštní příděl pro prominentní fízlovu dcerušku, nebo co?“ řekl dost nahlas, aby to slyšeli i ostatní.
Nataša se na něj podívala s napětím v očích. „Co to má znamenat?“ zeptala se tiše.
Muž se zasmál. Hrubě, krátce. „No hele, holka z osmnáctky. Tatínek estébák. A teď si tady hraje na uprchlici. A guláš má jako první. Není to krásný?“
Jedna z žen u vedlejšího stolu zvedla obočí. „To je pravda? Ty jsi dcera estébáka?!“
Nataša neuhnula pohledem. Řekla tiše, ale chladně: „Jsem dcera člověka, kterému nacisti zabili tátu a bratra. Který věřil, že dělá správnou věc. A o tom, co je pravda, vy víte kulový.“
Muž vítězoslavně rozhodil ruce. „Jo, věřil. A kvůli takovejm jako on teď sedíme tady. Kvůli takovejm jako ty. My jsme zdrhli před režimem. Vy jste si jen přijeli na výlet.“
Nataša vstala. Ruce se jí třásly. Neřekla nic. Jen stála, jako by hledala vzduch, který jí chyběl v plicích.
V tu chvíli se otevřely dveře. Pavel. Vysoký, ramenatý, unavený, ale bdělý. Zmapoval situaci v několika vteřinách.
„Děje se něco?“ zeptal se klidně, ale s hlasem jako napnutý drát.
Muž se ušklíbl. „Jen si povídáme. S estébačkou! Trochu pravdy, to neuškodí.“
Pavel došel až k němu. Jediným pohybem mu sevřel paže kolem těla. Muž nestačil zareagovat. Ztratil rovnováhu. Pavel ho bez námahy zvedl a nesl napříč jídelnou. Lžíce cinkly o tác, někdo zatajil dech.
U prázdného stolu ho postavil na nohy.
„Seď tady a neser se do nás,“ řekl klidně, ale zblízka. „Nikdo tady nechce problémy. Ale jestli se ještě jednou někdo opře do mojí holky – tak si pro mě přijedou karabiníci. Ale pro něj hrobník.“
Posadil ho ke stolu a beze slova odešel zpět. Vzal svůj tác a vrátil se s ním k muži. Položil ho před něj. „Abys neměl hlad,“ pronesl tiše, s pohledem, který už žádný komentář nepotřeboval.
V jídelně bylo ticho. Tlumočnice u výdejního okénka měla oči dokořán. Z rohu se ozvalo nesmělé tlesknutí, ale hned zaniklo v trapnosti situace.
Vtom se z kuchyňských dveří vynořila kuchařka – robustní žena s krátkými vlasy, bílou zástěrou a výrazem, který nepřipouštěl diskusi. V jedné ruce nesla tác s čerstvým jídlem, v druhé lžíci.
Přistoupila k Pavlovi a podala mu tác. „Vemte si to na pokoj, prosím. Zasloužíte si jíst v klidu,“ řekla česky se silným přízvukem. A naklonila se blíž. „Ten chlap mě tady sere už tejden. S každým má problém. Vy jste první, kdo mu konečně zatnul tipec. Děkuju.“
Pavel chvíli mlčel. Nakonec kývl. „Děkuju. A promiňte.“
Žena se usmála a otočila se na patě. Při odchodu si tiše zabručela: „Stupido…“ a zmizela v kuchyni.
Nataša následovala Pavla ke dveřím. Na chodbě Pavel přičichl k novému tácu. „Zase guláš,“ poznamenal.
„Dneska druhá porce,“ usmála se Nataša.
„Ne. Ta první je pro našeho kamaráda. Ať má sílu držet hubu,“ řekl Pavel a naposledy se ohlédl do jídelny.
|Natašin deník 14.7.1980 večer
V jídelně se do mě pustil jeden z těch věčně nespokojených. Zarostlý, nervózní typ. Mluvil nahlas. O tátovi. O tom, že jsem dcerou estébáka. Že jsme sem přijeli na výlet. Že máme guláš a výhody.
Zraňovalo mě to. Ale ne tak slova – jako spíš ten tón. Ten chtěl ublížit. Nevěděla jsem, co říct.
Potom vešel Pavel. Neřekl ani slovo. Prostě k němu došel, chytil ho jako pytel brambor, odnesl přes celou jídelnu a posadil ke stolu. Klidně, bez hysterie.
|Natašin deník 15.7.1980
Dnes ráno si nás vyzvedli. Jdeme na pohovor s francouzskou stranou.
Čeká nás paní z ambasády. Stejná kancelář jako při výslechu. A prý je to Francouzka, co pozná, kdo mluví pravdu.Trochu se bojím. Ale taky se těším.
Jestli obstojíme i před ní… možná už opravdu budeme trochu Francouzi.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXII. - Poslední pohovor
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Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LX. - Podepsaný puk - mezi světy.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
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Konečná stanice Marseille LVIII. - Francouzka
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Martin Novotný
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