Konečná stanice Marseille LX. - Podepsaný puk - mezi světy.
Sedmý den – 12. července 1980
Bianchiho kancelář zůstala stejná – nevlídná, funkční, s nábytkem, který pamatoval Mussoliniho. Ale dnes působila o něco světleji. Možná to dělala jiná tlumočnice – mladší, přirozeně milá, možná jen fakt, že za stolem seděl Bianchi, který už je znal. Bez brýlí, přesto přísný, ale méně unavený než minule.
Gestem je vyzval ke vstupu. „Dobrý den. Děkuji, že jste přišli včas. Máme konečně odpovědi,“ začal italsky. Tlumočnice přeložila s úsměvem, který oběma napověděl, že zprávy budou dobré.
Bianchi pokračoval: „Oba dopisy – od pana Mareše i pana Rottera – byly ověřeny. Američané potvrdili, že dopis psal skutečně Mareš. A v Cortině d’Ampezzo nám poskytli staré tréninkové zápisy, psané Rotterovou rukou. Odborník potvrdil naprostou shodu s dopisem, který jste přinesli.“
Tlumočnice se znovu pousmála, tentokrát téměř hrdě, jako by ověření dopisů bylo i její zásluhou. „Na základě těchto informací jsme dospěli k závěru, že vaše žádost o azyl je důvodná. Z naší strany bude doporučeno kladné stanovisko. Teď už je to na Francouzích.“
Nataša téměř neslyšně řekla: „Děkujeme.“
Pavel ji doplnil: „Děkujeme, pane Bianchi. A omlouvám se za ten výbuch... před týdnem.“
Tlumočnice jeho slova přetlumočila. Bianchi lehce pozvedl obočí a mírně pokrčil rameny. „To už je zapomenuto. Taky bych asi křičel, kdyby mi v mládí rozbili život.“
Nataša sklopila pohled. V místnosti se na chvíli rozhostilo ticho. Bianchi si srovnal papíry a pokračoval: „Další pohovor vás čeká s francouzským styčným pracovníkem. Pokud bude souhlas, do týdne byste mohli být převezeni. Ale…“ Zastavil se. Jeho pohled ztmavl.
„Musím být upřímný. Pokud by v Československu někdo tvrdil, že jste špioni nebo nebezpeční lidé, Francie vás možná přesto přijme. Ale pokud někdo začne tvrdit, že jste utekli kvůli škole nebo z jiných osobních důvodů… může to být komplikace.“
Pavel se narovnal. „My nemáme co skrývat. Neutekli jsme za studiem. Utekli jsme, protože jsme chtěli být svobodní.“
„To jste říkali už minule,“ přikývl Bianchi. „A dnes vám mohu říct – vaše šance jsou velmi dobré. Čekejte na francouzského zástupce. Možná přijde i lékař. Potom už zbývá jen čekat na rozhodnutí.“
Tlumočnice se na ně podívala a česky, téměř šeptem, řekla: „Máte štěstí, že ti dva psali. A že pan Rotter tady byl někdo. Hodně štěstí.“
Pavel se zvedl a podal Bianchimu ruku. Ten chvíli váhal, potom mu ji stiskl. Pevně, s mírným náznakem respektu. Nataša jen tiše kývla hlavou, ale její oči se na okamžik rozzářily.
„Ať vám Francie přinese to, co hledáte,“ řekl Bianchi.
Dveře se za nimi téměř zavřely, ale Bianchi vyšel ještě jednou za nimi. Zastavil Pavla nenápadně u schodiště. Otočil se, jako by se chtěl ujistit, že je nikdo nesleduje a přešel do kostrbaté, ale zřetelně srozumitelné francouštiny: „Monsieur Pavel... vous n’avez pas... quelque chose? Un souvenir... de monsieur Rotter? Une photo? Une carte?“ (Pane Pavle... nemáte... něco? Nějaký suvenýr... od pana Rottera? Fotku? Kartu?)
Pavel se pousmál. Bylo v tom něco, co v posledních týdnech z jeho tváře téměř zmizelo. „Bohužel ne, pane Bianchi,“ odpověděl. „Ale kdybych tenkrát věděl, že budeme jednat s vámi, poprosil bych pana Rottera o podepsaný puk s věnováním.“
Bianchi se zasmál. Krátce, tiše, ale s opravdovým pobavením.
„Dommage… ma famille est folle de hockey,“ (Škoda... moje rodina je blázen do hokeje) povzdechl si a pokrčil rameny.
„Tak snad příště,“ dodal Pavel.
Nataša je pozorovala s mírným zmatkem v očích, ale Pavel jen kývl, jako by říkal: Všechno v pořádku.
|Natašin deník 12.7.1980, večer
Dnes jsme byli znovu u Bianchiho. Potvrdili oba dopisy – od pana Mareše i od pana Rottera. Když to řekl, skoro se mi chtělo brečet. Asi už nám věří!
Potom na chodbě oslovil Pavla. Tajně. Zkoušel, jestli nemá nějaký suvenýr od Rottera! Pavel mu řekl, že ne. Ale že kdyby to věděl, tak mu přivezl puk – s podpisem.
Oba se rozesmáli. Bianchi se zasmál!Možná opravdu máme šanci. Možná už brzo.
Pavel se dnes opravdu smál tak, že to nebyla jen maska. Bylo to krásné.
|Natašin deník 13.7.1980
Dnes byl divný den. Všichni se tvářili, jako bychom už byli pryč. Italové nám říkají Francesi. Češi na nás skoro nemluví.
Jsme mezi světy. Ani tady, ani tam.
|Natašin deník 14.7.1980
Stále čekáme. Ale prý přijde styčný důstojník z francouzské ambasády. Tlumočnice říkala, že může být rozhodnuto během pár dní.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LXII. - Poslední pohovor
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.
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