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Konečná stanice Marseille LVIII. - Francouzka

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

Pátý den – 10. července 1980

Na chodbě před jídelnou zavolal známý hlas: „Dobrý den! To jsem ráda, že vás potkávám!“ Tlumočnice k nim zamířila s úsměvem a šanonem v ruce. „Už je tady paní z francouzského úřadu. Čeká vás… tam, co jsme byli posledně.“

Nataša i Pavel přikývli a šli chodbou, kde to páchlo dezinfekcí a převařeným zelím. Místnost vypadala stejně jako před pár dny. Jen za stolem dnes seděla jiná žena. Ne Italka, ale Francouzka, elegantní, v sytě modrém kostýmu, brýle s tenkými obroučkami, výraz v obličeji zároveň přísný i unavený.

Vytvořeno AI

„Bonjour,“ řekla úřednice, aniž by vstala. Přes brýle si je změřila pohledem. „Řekli jste, že mluvíte francouzsky. Pokud mi opravdu rozumíte, nebudeme potřebovat tlumočníka.“

Pavel se na ni podíval a lehce přikývl. V hlase měl slabou nejistotu, ale odpověděl klidně:

„Ano. Pokud by něco bylo nad naše síly, řekneme si.“

Úřednice lehce pozvedla obočí. „To se stává málokdy. Vy opravdu francouzsky mluvíte?“

Nataša kývla. „Ano. Učili jsme se čtyři roky na gymnáziu. Jazyk i reálie. Já ještě chodila rok do jazykové školy.“

„Francie? Protože mluvíte francouzsky?“ zopakovala s mírným náznakem pochybnosti. „To je ten hlavní důvod?“

„Znalost jazyka nám umožní žít od začátku samostatně,“ odpověděla Nataša. „Nechceme být závislí. Chceme být užiteční.“

„A během studia jsme o Francii slyšeli víc než o jiných zemích,“ dodal Pavel. „Pravda, některé věci možná nebyly úplně objektivní…“

Nataša pokrčila rameny. „Nechceme lhát – učili nás i věci, které nebyly moc hezké. Kolonie, Indočína, Alžírsko. Že jste nás v roce 1938 nechali samotné. Co byla propaganda a co pravda, to jsme nedokázali rozlišit. Ale základ máme. Dnes už je Francie demokratický stát, bez kolonií...“

Úřednice si založila ruce. „A co konkrétně jste se učili? Řekněte mi něco, co si pamatujete.“

Nataša se na chvíli zamyslela. „Třeba že ve Francii vznikla Deklarace práv člověka a občana. A že ve Francouzské revoluci popravili krále. To nám říkali často. Ale taky že vznikla republika, že se Francie bránila proti koalici evropských monarchií…“

AI ilustrace vytvořená v ComfyUI, inspirovaná motivem Marianne a obrazem Eugèna Delacroixe Svoboda vede lid (1830). Nejde o reprodukci originálu.

„A taky že právě Francie položila základy moderní demokracie. A že tam vznikl významný odpor proti fašismu. Studovali jsme Dreyfusovu aféru, Camuse, Sartra...“

Francouzka zvedla oči od papírů. „To je nezvyklé. Ostatní běženci obvykle znají tak pět slov. Vy znáte francouzskou literaturu?“

„Snažili jsme se,“ řekla Nataša. „Půjčovali jsme si knížky. Když máte zájem o jiný svět, najdete si cestu.“

„A vaše vzdělání?“ listovala dál. „Maturita, ano?“

Pavel přikývl. „Ano. Já jsem se po maturitě hlásil na vysokou – strojařina. Neuspěl jsem. Potom mě povolali na vojnu. Mám řidičák na nákladní auto, v civilu jsem jezdil jako brigádník. Technika mě baví.“

„A vy, slečno?“

„Mohla jsem jít studovat. Táta by mi pomohl dostat se na jakoukoli školu. Ale zároveň jsem nechtěla být v nesvobodě. Kdybych nepotkala Pavla, asi bych dneska studovala. A trápila se tam.“ Podívala se na Pavla. „Spolu jsme se odhodlali odejít.“

Úřednice si je chvíli prohlížela a tiše poznamenala:

„Takže to vás spojilo víc než jen láska.“

„Ne. Nejdřív byla láska,“ odpověděl Pavel tiše, ale pevně. „A potom jsme zjistili, že máme i podobné názory. A že ani jeden nechceme žít tam.“

Žena zavřela složku a položila ji opatrně na stůl.

„Děkuji vám. Tohle bylo jedno z nejsrozumitelnějších jednání, které jsem tady zažila. Máte štěstí, že umíte jazyk. Pokud vás Francie přijme, bude pro vás jednodušší začít.“

„Děkujeme za možnost. A za čas,“ řekla Nataša.

Úřednice se lehce usmála.

Autor: Martin Novotný | neděle 21.6.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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