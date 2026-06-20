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Konečná stanice Marseille LVII. - Čekání

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Natašin deník 9.7.1980, večer
Píšu až večer, přitom celý den nebylo co dělat.

Někteří emigranti mohou ven, my ještě ne. Oba už jsme strašně unavení. Nejhorší je, že to není z práce. Právě naopak! Z ubíjející nudy, která jen zvyšuje napětí.
Není čím zaměstnat ruce ani mozek. Na čtení jen italské noviny, kterým nerozumíme, pár ošoupaných knížek v němčině a jeden výtisk Švejka, který jde z ruky do ruky.

Dneska jsme se s Pavlem pohádali. Podruhé za dobu, co jsme spolu. Kvůli kravině. Ale doma bylo to udobřování moc hezké. Tady není kde se schovat. Ani kde se pořádně udobřit. Už abychom odtud vypadnuli.

Podařilo se mi posunky domluvit s kuchařkou a ona nám dovolila umýt nádobí po večeři. Slast! Doma mě máma musela nutit. Tady se těším zítra na snídani ne kvůli jídlu, ale kvůli špinavému nádobí.
A DOKONCE! MŮŽU JÍ POMÁHAT S MAKARONAMA NA OBĚD!

Je tady dost Čechů. Ale straní se nás. Stejně jako se mě lidi stranili doma. Možná o nás něco ví. Možná něco prosáklo ze spisu. Nebo prostě jen závist.

Zítra má přijet někdo z Francie. Máme plánovaný pohovor s francouzskou úřednicí. To jsem zvědavá, co bude chtít.

P.S. Mám na TO strašnou chuť! Jsem nadržená jak stepní koza! Ať jsem s Pavlem, nebo ne, pořád myslím na to, jak spolu... Klidně bych to dělala v jídelně na stole. Tohle je horší, než když byl na vojně.

Vytvořeno AI

Autor: Martin Novotný | sobota 20.6.2026 0:00 | karma článku: 3,11 | přečteno: 56x

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