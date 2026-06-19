Konečná stanice Marseille LVI. - Trochu Francouzi

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|Natašin deník 8.7.1980
Včera to byla nuda. Ale aspoň jsme si odpočinuli. Celý den jsme byli spolu a povídali si. O tom, co bylo, ale hlavně o tom, co nás čeká. V noci se mi ale stejně po Pavlovi stýská. Dnes s námi prý bude mluvit nějaká sociální pracovnice. Má to být prý poměrně důležité. To jsem zvědavá, co bude chtít!
Třetí den – 8. července 1980
Už čekali, spolu s tlumočnicí, kterou znali už od Bianchiho, v místnosti, která neměla ani tolik srdečnosti jako jeho kancelář. Stěny byly holé, stůl šedivý, židle kovové a studené.
Dveře se otevřely. Vešla žena kolem padesátky, v kalhotovém kostýmu a s výrazem lehké únavy.
„Dobrý den, ne, nevstávejte, to není nutné.“ Pohledem zavadila o Natašu. „Tady nejsme ve škole.“ Usadila se za stůl a začala listovat ve formulářích. „Žádali jste o Francii.“ Zvedla oči. „Ale proč právě Francie? A ne Německo, Rakousko, Belgie? Máte tam příbuzné?“
Pavel zavrtěl hlavou.
„Ne. Ale známe jazyk. Učili jsme se francouzsky čtyři roky.“
„Oui,“ přidala se Nataša. „A nejen jazyk. Částečně i literaturu a dějiny.“
Úřednice se na chvíli zastavila a přimhouřila oči. „A koho například?“
Nataša se narovnala. „Například Albert Camus,“ odpověděla.
A potom tiše a plynule, se slabým přízvukem: „Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier… je ne sais pas.“ (Dnes zemřela máma. Nebo možná včera… nevím.)
Žena na ni chvíli mlčky zírala. Nakonec zavřela desky, jako by odpověď už znala. „Allora… forse siete già un po’ francesi.“ (“Tak tedy… možná už jste trochu Francouzi.“)
Vytvořeno AI
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