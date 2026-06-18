Konečná stanice Marseille LV. - Poslala vás StB?
6. července 1980 odpoledne
Po obědě je přivedli do kanceláře na další pohovor. Do nosu je uhodil pach cigaret, připálené kávy a starého papíru.
„Posaďte se,“ naznačil jim rukou starší muž za kovovým stolem.
Tak nějak si Pavel představoval italského úředníka. Neurčitý věk, menší postavy, začínající bříško, brýle, levný šedivý oblek, stejně unavený jako výraz jeho tváře.
Muž si odkašlal, otevřel složku a spustil: „Buongiorno. Mi chiamo Antonio Bianchi. Sono stato incaricato del vostro caso.“
Pavel i Nataša na něj jen nechápavě zírali. Úředník zmlkl, podíval se přes brýle a poklepal perem o stůl a zabručel: „Ah... non capite…“ (Aha, nerozumíte)
V tu chvíli vešla mladá žena v civilu, s omluvným výrazem na tváři. V ruce držela tlustou složku.
„Dobrý den,“ kývla směrem ke dvojici. „Jmenuji se Krátká. Budu tlumočit.“
„Perfetto. Allora cominciamo,“ řekl Bianchi a přisunul si brýle blíž k očím.
„Toto je pan Antonio Bianchi,“ tlumočila Krátká. „Dostal na starost váš případ. Nejde o výslech, jen o pohovor kvůli žádosti o azyl.“
Bianchi si otevřel poznámky. „Nataša Kučerová, Pavel Svoboda. Z Československa. Tvrdíte, že utíkáte před perzekucí. Ale je tu problém. Podívejte se, pane Svobodo – tady je telex z Prahy. Byl jste přijat na vojenskou akademii. A vy, slečno Kučerová, jste dcera příslušníka Státní bezpečnosti. Jak mám věřit, že nejste agenti komunistů?“
„Nejsme špioni,“ vyhrkl Pavel. „Tu přihlášku na akademii jsem podal jen proto, abych získal důvěru jejího otce. Chtěli jsme pryč. Moje rodina sama čelila perzekuci – otec byl po roce 1968 vyloučen z KSČ, přišel o práci, teď dělá údržbáře. Pokud si chcete něco ověřit – o dva roky dřív mě nevzali na vysokou, protože jsme byli politicky nespolehliví. Na VAAZ mě vzali jen díky jejímu otci. A když zjistil, že spolu chodíme, nechal mě z Opavy eskortovat těma svejma gorilama! Do prdele… Promiňte, pane.“
„Kvůli mýmu otci mě v Drahovicích všichni nenáviděli,“ přidala se tiše Nataša. „Nikdo se se mnou nebavil. Nenáviděla jsem tam život.“
Bianchi je gestem zastavil.
„Perzekuce vašeho otce, pane Svobodo? a eskort z Opavy? To jsou závažná tvrzení. Máte nějaké důkazy, že nejste špioni? Něco hmatatelného?“
„Tohle je od pana Mareše,“ podala Nataša obálku. „Hudebník z Drahovic. Má americké občanství. Riskoval, když to psal.“
Bianchi si obálku potěžkal v ruce, podezíravě si ji prohlédl.
„Traduca, la prego,“ (Přeložit prosím) podal ji tlumočnici.
|Vážený pane,
Dovolte, abych Vám představil Pavla Svobodu a Natašu Kučerovou, mladé lidi z mého města Karlovy Vary. Znám je osobně a mohu se zaručit za jejich čestný charakter a upřímnou touhu po svobodném životě mimo totalitní režim.
Pokud byste chtěl ověřit mou totožnost:V letech 1908–1925 jsem působil v New Yorku a byl jsem jmenován druhým kapelníkem United States Army West Point Band samotným velitelem vojenských kapel Spojených států.
Současně jsem byl angažován u Fox Film Corporation (20th Century Fox), kde jsem působil jako saxofonista a vedoucí hudebního tělesa. Mé jméno se nachází v archivech této společnosti.
Jsem také dlouholetým členem Teosofické společnosti, jejíž pobočky ve Francii a Itálii mě znají.Za druhé světové války jsem byl v Karlových Varech vězněn gestapem za poslech amerického rozhlasu a za svou orientaci na západní kulturu.
Proto Vás žádám, abyste Pavla a Natašu nepovažoval za podezřelé, ale za děti Evropy, které si zaslouží příležitost k novému životu v prostředí svobody.
Václav Mareš
„Ehm…“ natáhl Bianchi ruku k tlumočnici. „Podejte mi to.“ Prohlédl si dopis, obrátil list proti světlu a zamračil se. „Ale to mohl napsat kdokoli. Kdo mi zaručí, že ten Mareš vůbec existuje?“
Krátká naklonila hlavu. „Pane doktore, zmiňuje West Point Band a Fox Film Corporation. To se dá ověřit poměrně rychle – přes americkou ambasádu v Římě.“
Bianchi přikývl a už si poznamenával do složky: „Bene. Ambasciata americana, reparto culturale… e magari anche i teosofi a Firenze.“
(Dobře. Americká ambasáda, kulturní oddělení… a třeba i teosofové ve Florencii.)
Zavřel složku a znovu se podíval na Pavla. „Ale i tak – dopis mohl napsat kdokoli. Klidně StB jeho jménem. Jak si máme ověřit rukopis?“
Pavel si odkašlal. „Možná máte pravdu, pane Bianchi. Ale tohoto pána si v Itálii snad někdo pamatovat bude. Je to od pana Rudolfa Rottera. Byl trenérem v Cortině d’Ampezzo a trénoval i vaši národní hokejovou reprezentaci.“
Bianchi ztuhl. „Come, Rotter? Rudolf? Questo devo leggerlo subito!“ (Cože, Rotter? Rudolf? To si musím hned přečíst!) Obálku málem vytrhl Pavlovi z ruky.
„Ma è in ceco?! Voglio sapere cosa dice! Traduca, la prego!“ (Ale to je česky?! Chci vědět, co tam stojí! Přeložte to, prosím!)
|Vážený pane,
Jmenuji se Rudolf Rotter, narodil jsem se 22. ledna 1918 v Praze.
V šedesátých letech jsem působil jako trenér hokejového klubu Cortina d’Ampezzo a v letech 1968 a 1972 vedl italskou reprezentaci na mistrovství světa.
Po návratu do Československa žiji v Karlových Varech, ve čtvrti Drahovice.
Znám osobně Pavla Svobodu a Natašu Kučerovou. Nataša je dcera příslušníka StB a už od dětství byla kvůli otci vyloučena z kolektivu. Pavel pochází z rodiny, která byla perzekvována po roce 1968. Oba měli důvody odejít.Nejsou agenti. Jsou to mladí lidé, kteří chtěli žít svobodně. Kdybych měl jedinou pochybnost, nikdy bych tento dopis nenapsal.
Pokud chcete ověřit pravost tohoto dopisu, obraťte se na pana Giovanniho Rossiho, zlatníka v Miláně. V roce 1947 jsem u něj koupil prsten z bílého zlata se safírem jako dar pro manželku přítele.
Tuto informaci nezná nikdo jiný.
S úctou,
Rudolf Rotter, bývalý trenér italské reprezentace
Bianchi zvedl hlavu, jeho oči byly náhle jiné. Rozevřený dopis držel opatrně, jako vzácný artefakt. Otáčel jej v prstech, nakonec ho uctivě položil na stůl. „Pane Svobodo… celá rodina jsme hokejoví fanoušci. Ale tohle… musím bohužel přidat do spisu.“
Zvedl telefon. „Giovanni Rossi v Miláně. A hokejový svaz – zjistit rukopis.“
„Pan Rotter by nikdy nelhal. Učil děti bruslit. Všichni ho znali. Pan Mareš hrál každé Vánoce koledy,“ dodala Nataša tiše s očima plnýma naděje:
Pavel přikývl. „Pane Bianchi, ty dopisy jsou pravé. Ti lidé znají náš příběh. Riskovali kvůli nám. Prosím – věřte jim.“
Bianchi přikývl, aniž by odtrhl zrak od spisu. „Dobře. Rozhodneme po ověření dopisů. Do té doby zůstanete v Udine. Ale pokud lžete, zjistíme to.“
Nataša sklonila hlavu. Pavel se na ni podíval a pod stolem ji chytil za ruku.
|Natašin deník 7.7.1980
Včera to byl záhul. Pohovor s Bianchim. To dopadlo asi dost dobře. Pomohl nám hlavně dopis od pana Rottera. Bianchi z něj byl úplně hotovej. Asi by ho nejraději ukradl ze spisu a pověsil doma místo kříže.
Zdravotní prohlídka – proč pořád všechny zajímá, jestli nejsem těhotná! Pavel už byl hodně vytočenej, naštěstí to byly jen ty jeho vtípky. Ale tlumočnici se asi líbí… Vyškrábala bych jí oči!
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LIV. - Prohlídka
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LIII. - Cette nuit sera chaude
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LII. - Tovább a Sretan put.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LI. - Teď zítřek neexistuje
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille L. - Neříkej to nahlas.
Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
V Uherském Brodě se otevřel domov komunitního typu pro dospělé s postižením
V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s...
Ivo Mitáček bude kandidovat do Senátu ve zlínském obvodu s podporou STAN
Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude v podzimních senátních volbách v obvodu 78 Zlín...
Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava muže, na místě zemřel
Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet...
Ať se pomník Radeckého vrátí na Malostranské náměstí, souhlasí zastupitelé
Zastupitelé Prahy souhlasili s návratem pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Dnes to...
Prodej stavebního pozemku 856 m2 v obci Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan, okres Benešov
4 100 000 Kč
- Počet článků 56
- Celková karma 5,95
- Průměrná čtenost 142x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.