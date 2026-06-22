Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečná stanice Marseille LIX. - To není fér!

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah
Natašin deník 11.7.1980 ráno

Včera se to povedlo! Byla tu ta francouzská úřednice. Už když vešla, měla jsem pocit, že to nebude jen tak. Vypadala přísně, ale zároveň zvědavě. A když jsme začali mluvit, poznala, že rozumíme. Po pár větách už se na nás dívala úplně jinak.

Důležité je, že to asi dopadlo dobře. Na konci řekla, že máme výhodu. A že začínáme společným jazykem.Možná opravdu začínáme. A možná… se Francie jednou stane naším domovem.

Natašin deník 11.7.1980, večer

Dneska už to začíná být trochu dusné. Ostatní Češi si myslí, že jsme nějací protekční. Že si nás pořád zvou, že s námi někdo jedná, že to prý „není fér“.

Ale jak by to mohli chápat? Jsme tu jediní, kdo žádal o Francii. Ostatní chtějí do Německa nebo Rakouska. My jsme si vybrali jinou cestu – a asi je prostě kratší. Ale i tak to není příjemné. Dívají se na nás skrz prsty. Přitom s nimi ani nezacházejí špatně, jen jim to nejde tak rychle. Někteří neumí žádný jazyk, někteří čekají, co se stane… a my prostě jen děláme, co jsme si řekli, že uděláme.

Zítra máme jít znovu k Bianchimu. Doufám, že bude mít dobré zprávy. A že už se to konečně pohne. Možná se stěhujeme. Možná už brzo.

P.S. Už to nemůžu vydržet! Chtěli jsme se s Pavlem zavřít na záchodě… Normálně si zašukat… ale pořád tam někdo chodil. Jako by se celý barák zbláznil a pil celý den kafe.

Generováno AI


Autor: Martin Novotný | pondělí 22.6.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LVIII. - Francouzka

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

21.6.2026 v 0:00 | Karma: 7,94 | Přečteno: 124x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LVII. - Čekání

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

20.6.2026 v 0:00 | Karma: 4,22 | Přečteno: 99x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LVI. - Trochu Francouzi

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

19.6.2026 v 0:00 | Karma: 6,84 | Přečteno: 122x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LV. - Poslala vás StB?

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

18.6.2026 v 0:00 | Karma: 8,62 | Přečteno: 162x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille LIV. - Prohlídka

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

17.6.2026 v 0:00 | Karma: 6,79 | Přečteno: 159x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....
16. června 2026  14:41,  aktualizováno  17. 6. 13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.
18. června 2026  19:19

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
17. června 2026  9:59

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací
18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 7:31

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....

Olomoucký soud vynese po čtyřech letech rozsudek v kauze krácení daní za paliva

ilustrační snímek
22. června 2026,  aktualizováno 

Olomoucký krajský soud dnes vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při...

Muž na elektrokoloběžce utrpěl v Opavě po srážce s osobním autem těžká zranění

ilustrační snímek
21. června 2026  20:57,  aktualizováno  20:57

Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se dnes po poledni v Opavě těžce...

Požár chalupy v Liptani na Bruntálsku způsobil škodu tři miliony korun

ilustrační snímek
21. června 2026  20:29,  aktualizováno  20:29

Osm jednotek hasičů zasahovalo dnes u požáru chalupy v Bučávce, místní části obce Liptaň na...

V Prostějově padl osm let starý teplotní rekord, bylo tam 32,6 stupně Celsia

ilustrační snímek
21. června 2026  20:03,  aktualizováno  20:03

V Prostějově dnes padl osm let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě...

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Martin Novotný

  • Počet článků 60
  • Celková karma 6,02
  • Průměrná čtenost 141x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.