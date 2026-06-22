Konečná stanice Marseille LIX. - To není fér!
|Natašin deník 11.7.1980 ráno
Včera se to povedlo! Byla tu ta francouzská úřednice. Už když vešla, měla jsem pocit, že to nebude jen tak. Vypadala přísně, ale zároveň zvědavě. A když jsme začali mluvit, poznala, že rozumíme. Po pár větách už se na nás dívala úplně jinak.
Důležité je, že to asi dopadlo dobře. Na konci řekla, že máme výhodu. A že začínáme společným jazykem.Možná opravdu začínáme. A možná… se Francie jednou stane naším domovem.
|Natašin deník 11.7.1980, večer
Dneska už to začíná být trochu dusné. Ostatní Češi si myslí, že jsme nějací protekční. Že si nás pořád zvou, že s námi někdo jedná, že to prý „není fér“.
Ale jak by to mohli chápat? Jsme tu jediní, kdo žádal o Francii. Ostatní chtějí do Německa nebo Rakouska. My jsme si vybrali jinou cestu – a asi je prostě kratší. Ale i tak to není příjemné. Dívají se na nás skrz prsty. Přitom s nimi ani nezacházejí špatně, jen jim to nejde tak rychle. Někteří neumí žádný jazyk, někteří čekají, co se stane… a my prostě jen děláme, co jsme si řekli, že uděláme.
Zítra máme jít znovu k Bianchimu. Doufám, že bude mít dobré zprávy. A že už se to konečně pohne. Možná se stěhujeme. Možná už brzo.
P.S. Už to nemůžu vydržet! Chtěli jsme se s Pavlem zavřít na záchodě… Normálně si zašukat… ale pořád tam někdo chodil. Jako by se celý barák zbláznil a pil celý den kafe.
Martin Novotný
Konečná stanice Marseille LVIII. - Francouzka
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