Konečná stanice Marseille LIV. - Prohlídka
První den – 6. července 1980 ráno.
|Natašin deník
Zjistila jsem, že jsem si přibalila tento notýsek. Paráda, budu si psát deník. Kdo ví, možná budu novinářka, psaní mě ve škole bavilo. Právničinu ve Francii budu dělat těžko.
V noci se mi špatně spalo, i když jsem byla hrozně unavená. Cizí prostředí, a ještě spát v takové ratejně. Jak ve vězení.
Máme jít k doktorovi. Jestli se mi bude chtít hrabat mezi nohama, tak to nedám!
Ozval se protivný ženský hlas: „Falli entrare uno per uno. Cominciamo con la ragazza.“(Pošlete je dovnitř po jednom. Začneme s dívkou.)
„Natašo budete první. Půjdu s vámi,“ zvedla se tlumočnice. „Nemusíte se bát, budu všechno tlumočit. Až skončíte, zavolají Pavla.“
Za stolem seděl mladý lékař, na stole papíry, které vyplnili. Ale hlavní slovo tady měl asi někdo jiný. Vedle stolu stála zdravotní sestra. Takhle nějak si Nataša představovala dozorkyni v koncentráku. Robustní, přísný pohled, vlasy do drdolu. Chyběl jen bičík v ruce. A ty vlasy nebyly blond, ale černé s prosvítajícími šedinami.
Kupodivu nezačala sestra, ale lékař: „Máte s sebou zdravotní dokumentaci? Očkovací průkaz?“
„Ne. Ale mám to napsané. Nechtěla jsem si ho brát – kdyby ho někdo po cestě našel, těžko bych vysvětlovala, proč to mám na dovolené.“
Vytáhla z kapsy pečlivě složený lístek.
„Podejte mi to.“ Usmála se tlumočnice a začala překládat.
„Tetanus… záškrt… spalničky… příušnice… zarděnky… černý kašel… TBC… pravé neštovice… klíšťová encefalitida“
Lékař zvedl udiveně oči od papírů. „Come?! L’encefalite da zecche? Da noi non si fa questo vaccino! Neanche nell’esercito!“
„Pan doktor říká, že tohle očkování u nich není běžné.“
„Každé léto jsem nějaká klíšťata měla,“ vysvětlovala Nataša. „Asi jim chutnám. Doktor na středisku mi to očkování doporučil.“
Lékař uznale přikývnul. „Sta bene. Continuiamo.“ (Dobře. Pokračujme.)
„Těhotná, nejste?“
Nataša zavrtěla hlavou. „Ne určitě ne“
Sestra jí mlčky podala kelímek a ukázala na dveře.
„Potřebují moč, toaleta je tam,“ vysvětlila tlumočnice.
Sestra zařvala do dveří na chodbu: „Il prossimo! Dentro! Muoviti, forza!“ (Další! Dovnitř! Pohyb, honem!)
„Pojďte dál,“ vykoukla tlumočnice a usmála se na Pavla. „Ona má zase svůj den, ale klid.“
Sestra si ho změřila pohledem od hlavy k patě. Škrtla si poznámku do papíru a ukázala tužkou na váhu. Stála před Pavlem, drdol sotva ve výšce jeho prsou, a snažila se ho nejdřív změřit. „Questo metro è troppo corto! È da un anno che ci mandano albanesi rachitici e pieni di pidocchi, e adesso mi arriva questo armadio!“ (Ten metr je moc krátký! Celý rok nám sem posílají rachitické zavšivené Albánce – a teď mi přijde tahle skříň!)
„Scendi! Quanto sei alto?“ zavrčela rezignovaně. (“Slez dolů! Kolik měříš?“)
„Ptá se, kolik měříte,“ řekla tlumočnice se zájmem v hlase.
„Dvě stě pět.“
„A váha?“
„Sto patnáct.“
Pavel si otráveně povzdechl a posadil se na lehátko.
„Avete qualche problema di salute? Qualcosa di grave nel passato?“ (Máte nějaké zdravotní potíže? Něco vážného v minulosti?)
„Ptá se, jestli jste měl někdy vážnou nemoc.“
„Před týdnem jsem měl rakovinu žaludku a mrtvici,“ prohlásil otráveně Pavel. „Ale už je to dobrý.“
„Cosa ha detto?“ (Co to řekl?)
„Ne, nic.“ Tlumočnice dusila smích. „Říkal, že... že se cítí dobře.“
Lékař zaklepal prstem na stůl: „Bene. Una radiografia del torace e un’analisi del sangue.“ (Dobře. Rentgen hrudníku a krevní testy.)
Sestra spustila kulometnou dávku italštiny.
Tlumočnice to s úšklebkem shrnula: „Počkejte na chodbě u rentgenu. Zavolají vás.“
„Ta sestra snad dělala už za Mengeleho,“ zhodnotil Pavel situaci na chodbě. „Pomalu se začínám bát, aby nás neposlala do sprch.“
Nataša se na něj s únavou usmála. V koutku očí se jí zableskl náznak pobavení. Ale rychle to přešlo.
Tohle ještě nekončí.
Martin Novotný
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