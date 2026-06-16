Konečná stanice Marseille LIII. - Cette nuit sera chaude
Ankaran – 5. července 1980 večer
Volha zastavila před vchodem. Motor utichl, dveře se otevřely. Do auta pronikl zpěv cikád, ve vzduchu se mísila vůně moře, borovic a grilovaného masa z hotelové restaurace.
Pavel vystoupil jako první, otevřel kufr a začal vykládat zavazadla. Nataša se protáhla, narovnala sukni a vzala si kabelku. Lenka si stěžovala na horko.
„Hotel Convent – to vůbec nevypadá špatně,“ prohlásil Alois. „A hlavně – podívej se na ty zdi, tam se bude držet chládek.“ Zívnul, ještě jednou, „Teda lidi já jsem rozlámanej. Království za postel!“
Recepční jim podal klíče. „Dvije sobe 213 i 214. Nasuprot, gore po stepenicama. Drugi kat.“ (Dva pokoje 213 a 214. Naproti nahoru po schodech. Druhé patro.)
Pak se zadíval na Aloise: „Trebate li večeras putovnice?“ (Budete dnes potřebovat pasy?)
Alois zavrtěl hlavou.
„Dobro. Kad budete trebati, bit će ovdje.“ (Dobře. Až je budete potřebovat, budou tady.)
„Chladněji tady je…, ale výtah ne,“ vrčel otec. „Jsem utahanej jak kotě a ještě tady lezu jak po horách. 211, 212, 213, 214. Tak tady to je!“
„Pavle, ty s Natašou 213, my 214. Tady jsou klíče od auta. Skoč přeparkovat za hotel. Klíčky nech u sebe. Jdeme do hajan.“ a plácnul manželku přes zadek. Ta protočila oči.
Znovu vykoukl ze dveří. „A vy dva, žádný skopičiny! Na podzim nastupujete oba do školy. Sviště si nechte na potom! Sejdeme se na snídani.“
Pavel se usmál, ale nic neřekl. Vzal klíče a kufr, zamířil s Natašou do pokoje. Uvnitř bylo chladno, ticho. Nataša si sedla na postel, Pavel položil kufr ke dveřím.
„Kouknu, jestli je čistý vzduch.“ Vyšel před dveře. Chvíli stál na chodbě… zaklepal. Dveře se otevřely. Nataša stála připravená, s kufrem v ruce. Měla na sobě lehké šaty, vlasy sepnuté, oči klidné.
Seběhli schody. Recepční halou duněly jejich kroky jako poslední ozvěna bezpečí.
Na recepci seděl starý muž s šedivým balkánským knírkem, který vypadal, jako by zde pracoval od dob Tita. Nikotinem zbarvené prsty přebíraly účtenky, když Nataša přistoupila k pultu.
„S’il vous plaît... Vous parlez français?“ (Prosím… mluvíte francouzsky?)
Její hlas se zlomil v polovině věty.
Muž zvedl obočí, oči však zůstaly skloněné k papírům.
„Oui, mademoiselle.“ (Ano, slečno.)
V jeho francouzštině cítila vůni levné rakije a hořké kávy. Nataša přikývla a tiše dodala:
„Et… nos passeports, s’il vous plaît.“ (A… naše pasy, prosím.)
Recepční beze slova sáhl pod desku a položil na pult čtyři doklady v tmavých obalech. Pak se, jakoby nic, vrátil k papírům.
Na pult položila dva dopisy - jeden s čerstvě napsanou českou adresou, druhý označený číslem 214.
„J’ai deux lettres ici,“ vydechla. (Mám tady dva dopisy.), jako by se bála, že ji někdo uslyší.
„Celui-ci…“ Ukazováček se jí lehce chvěl nad obálkou. „envoyez-le demain matin en Tchécoslovaquie.“ (Tenhle odešlete zítra ráno do Československa.)
„Et celui-là...“ Polkla naprázdno, „donnez-le demain matin à monsieur et madame de la chambre 214. S’il vous plaît, ne les confondez pas.“ (A tenhle… dejte zítra ráno panu a paní z pokoje 214. Prosím, nespleťte si je.)
Když sahala po peněžence, muž mávl rukou: „Ne vous inquiétez pas.“ (Nedělejte si starosti.)
Oči barvy zažloutlého novinového papíru konečně pozvedl.
„Cela sera réglé par nos soins.“ (Postaráme se o to.)
Pak, s pohledem upřeným ke dveřím, vytáhl zpod pultu láhev vody s oranžovým štítkem.
„Cette nuit sera chaude,“ (Tahle noc bude horká.) procedil mezi zuby.
A poté, co se ujistil, že jsou sami. „Et... longue route devant vous, oui ?“ (A… dlouhá cesta před vámi, že?)
Nataša znejistěla. „C’est... pour nous?“ (To je… pro nás?) Prst jí zůstal viset ve vzduchu nad neznámou lahví.
Koutky jeho kníru povylezly vzhůru. „Bien sûr,“ (Samozřejmě.) zašeptal a strčil dopisy pod přepážku.
„Et bonne chance... les enfants.“ (A hodně štěstí… děti.)
Když otevírali dveře, zaslechli ještě jeho chraplavý hlas, jak si brouká: „Sloboda, sloboda...“
Motor Volhy nezavrčel – jen se nadechl. Světla rozřízla noc směrem k hranici. Silnice byla prázdná. Jen cikády a vzdálené šumění moře. Volha tiše vrčela, světla ztlumená. Pavel řídil pomalu, soustředěně. Nataša mlčela, v rukou mapu, oči upřené střídavě do mapy a do tmy.
„Tady,“ řekla tiše, když minuli poslední odbočku. „Za tou zatáčkou by měl být přechod.“
Pavel přikývl. Zastavil u krajnice, kousek od olivového háje. Vypnul motor. Vystoupili. Otevřel kufr, vytáhl kufřík. Klíčky vzal s sebou. Na sedadlo položil obálku.
|Auto je v pořádku. Nechceme ho ukrást. Jen jsme museli jít dál.
Zamknul zevnitř dveře a klíčky položil na obálku. Ještě jednou se podíval na auto – poslední kotvu, kterou tu nechávali. Pak zabouchl dveře.
Pohlédli na sebe. Přikývla. Vydali se pěšky po krajnici. Ticho. Jen jejich kroky a srdce, které bušilo až v krku.
Pár desítek kroků a před nimi se ze tmy vynořila stará oprýskaná budova. Pavlovi připomínala strážnici u muničáku. Jenže tady nebyl žádný drátěný plot, žádná vrata s ostnatým drátem. Jen bouda u silnice.
Zastavili se.
„Nespletla si se na mapě?“ zašeptal. Hlas skoro nepatřil jemu.“ Tohle přece nemůže být hranice na západ!“
„Tak v mapě ještě číst umím!“ odsekla nervózně. „Sice jsem nebyla na vojně, ale blbá taky nejsem!“
„Promiň Jahůdko, ale vzpomeň si na hranici do blbýho Maďarska! A tohle má být hranice na západ! Tohle vypadá jako větší zastávka autobusu!“
„Pojď! Buď to je hranice, a tam chceme! Nebo je to něco jinýho, no…“
Po pár metrech uviděli značku, částečně schovanou za keřem, na červeném podkladu bílý nápis „CARINARNICA“ a o kousek níž tabulku „ITALY - ITALIJA →“
„Tak jsme tady asi správně.“
Před budovou zablikalo světýlko… jako žhavý uhlík ve tmě.
„Pavle,“ ozvala se Nataša „já si tady připadám jak Mařenka s Jeníčkem!“
Pavel vyprskl. „Jo, ježibaba zatápí v peci!“
Nataša se nervózně rozesmála.
Nad vchodem se rozsvítilo světlo. Pod ním seděl celník, cigaretu v ruce, nohy na stole, vedle láhev rakije. Oči měl přivřené, prsty bubnovaly do rytmu písničky z tranzistoráku.
„Ima li ikog tamo?“ (Je tam někdo?) zavolal líně.
Pavel přistoupil blíž a mezi prsty zvedl zlatý prstýnek, aby se v šeru zableskl.
„Peut-être que nous l’avons trouvé devant la douane… peut-être qu’il pourrait être à vous.“ (Možná jsme ho našli před celnicí. Možná by mohl být váš.)
Celník se pousmál, típl cigaretu o patník.
„Možda ste došli iz Italije… i želite se vratiti tamo.“ (Možná jste přišli z Itálie a chcete se tam vrátit.)
Chvíli ticho. Natáhl ruku – prstýnek zmizel v jeho dlani. Pak mávnul směrem k silnici: „Idite. Brzo.“ (Běžte. Rychle)
„To je všechno?“ zašeptala.
„Jo, tady je to… asi všechno,“ řekl Pavel a pevně ji táhl za ruku.
Před nimi se tyčila betonová budova s nápisem ‚DOGANA ITALIANA‘. Nad vchodem visely dvě vlajky. Poznali ale jen italskou trikolóru. Druhá byla modrá se zlatým orlem.
Mladý celník v zelenomodré uniformě po nich bez zájmu přejel pohledem. „Passaporti,“ (Pasy) zamumlal.
Pavel položil na pult československé doklady. Celník zdvihl obočí.
„Cecoslovacchi? Senza auto?“(Čechoslováci? Bez auta?) v jeho hlase bylo slyšet nedůvěru.
Nataša se nadechla a spustila francouzsky: „Nous demandons l’asile politique...“ (Žádáme o politický azyl…)
Starší celník s knírkem, který právě popíjel espresso, se k nim otočil. „Aspetti,“ (Počkejte.) přerušil ji a zmizel v kanceláři.
Mladý celník si prohlížel Natašu, „Bella ragazza dell’Est,“ (Krasavice z Východu) řekl svému kolegovi.
„Smettila di fissarla e lavora!“ (Přestaň na ni civět a dělej!) odsekl druhý, aniž by zvedl oči z novin Corriere della Sera.
Konečně se vrátil starší celník s formuláři. Položil je na pult, nasadil si brýle a řekl:
„Firmerete qui. Domani interrogatorio a Udine. Normalmente vi portiamo prima a Trieste, ma il campo è pieno. Questa volta andate subito a Udine.“ (Podepište tady. Zítra výslech v Udine. Normálně vás vozíme nejdřív do Terstu, ale tábor je plný. Tentokrát jedete rovnou do Udine.)
Pavel podepsal. Když je vedli k bílému Fiatu 127, Nataša se poprvé od příjezdu do Itálie zhluboka nadechla. Vůně olivovníků a moře byla stejná jako v Saint-Tropez, ale tentokrát to byl opravdu vzduch svobody.
Udine noc 5.- 6. července 1980
Nataša nemohla spát. Matrace byla tvrdá, přikrývka tenká a cizí. Ale nejvíc ji pálilo ticho. V hlavě jí hučelo jako v nemocničním pokoji. Prázdný prostor, kam se nevejde klid.
Vzpomněla si na Bratislavu. Na pohodlnější postel, mokrý ručník, Pavlovu kůži vonící po hotelovém mýdle. Na to, jak se jí smál do vlasů, jak šeptal „zítra už budeme pryč.“
A ona mu tehdy řekla, že zítra neexistuje. Teď si to přála vzít zpátky. Otočila se na bok. Sevřela prsty roh polštáře. Byl hrubý. Jako by tu někdo nechal zbytek starého života.
V koutku oka ji pálila slza, ale nestékala. Jen tam tiše seděla, stejně jako ona. „Dobrou, Pavle,“ pomyslela si. „Kdybys mě slyšel… kdybys tu byl.“
Z druhé strany chodby zavrzaly dveře. Ztuhla. Následovalo zase ticho. Ticho, které už znala. To, co zbyde, když všechno zůstane za tebou.
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