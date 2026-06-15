Konečná stanice Marseille LII. - Tovább a Sretan put.
5. července 1980 ráno
Ráno se vzbudili dřív, než zazvonil budík. Slunce už se opíralo do oken. Vzduch stál. Na stole zbytek vody z večera, na povlečení mapa potu. V koupelně se střídali tiše, bez mluvení.
V jídelně tichý provoz. Pár hostů u stolků, u pultu termoska s čajem a tác s máslem. Alois rozložil noviny, ale nečetl je. Lenka si namazala rohlík a upřeně zírala do krajiny za oknem.
„Jak jste spali?“
„Krátce,“ odpověděla Nataša.
„Ale v pořádku,“ dodal Pavel.
Alois kývl. „Dnes to dáme na jeden zátah.“
Na silnicích ještě nebyl provoz. Slunce rychle sílilo. Alois seděl za volantem, oči přivřené, ruce pevně na volantu. V Rusovcích zastavili. Před nimi stál Trabant s českou značkou. Mladý pár, dvě děti, střešní nosič přetížený kufry. Jeden pohraničník prohlížel jejich doklady, další dva kontrolovali auto a věci rozložené na dece za autem: konzervy, sáček s rohlíky, dětské boty, otevřený kufr s oblečením. Malý kluk začal brečet. Matka ho objala. Otec stál opodál, beze slova.
Pavel to sledoval tiše.
„Kvůli špekáčkům?“ řekl potichu.
„Kvůli zvyku,“ odpověděl Alois.
První pohraničník zvedl oči od papírů a pohlédl k nim. Pohled mu sklouzl po Volze, zastavil se na poznávací značce. Rychle se podíval do papírů připnutých na desce, kterou držel v ruce, a znovu na značku.
Kývl na kolegy, aby pokračovali s Trabantem, a přešel k Volze.
Alois stáhl okénko a podal mu doklady dřív, než si o ně stačil říct.
Pohraničník zběžně prošel pasy, porovnal jména, krátce nakoukl dovnitř auta , usmál se na Lenku s Natašou a vrátil doklady Aloisovi.
„V pořádku. Šťastnou cestu, soudruhu.“
Ustoupil stranou a rukou ukázal, aby Trabanta objeli.
Alois zařadil. Volha se pomalu protáhla kolem otevřeného kufru, kolem deky s vyloženými věcmi a kolem otce, který se ani neotočil.
Pavel se mírně naklonil. „To bylo nějaký rychlý, ne?“
„Proč zdržovat, když vědí, kdo jede,“ odvětil Alois klidně.
Silnice mezi Győrem a Szombathely byly rozžhavené už v deset dopoledne. Okna dokořán, ale dovnitř proudil jen horký vítr. Silnice hrbaté, města zaprášená. V rádiu maďarská dechovka.
Pavel vzadu klimbal. Nataša mu položila hlavu na rameno a zavřela oči. Alois řídil se soustředěním, jako by nešlo jen o cestu, ale o úkol.
Za Szombathelym to vzdal.
„Pavle, dál řídíš ty. Já se upeču.“
Zastavili u čerpací stanice u Zalaegerszegu. Plechový přístřešek. Vedro. Vzduch jako deka. Pavel natankoval, Alois šel zaplatit.
Nataša sáhla do vitríny pro oranžovou Fantu. „Tady ji aspoň chladí pořádně.“
Pavel si vzal Coca-Colu, Lenka minerálku. Alois vybral Tonic.
„Tohle mě udrží při vědomí,“ zamumlal.
Seděli na obrubníku ve stínu cisterny. Horký beton, lepkavé sklo v rukou, za zády rachot odjíždějícího autobusu.
„Kolik ještě?“ zeptala se matka.
„Ještě dost. Letenye, Goričan. A dál a dál.“
Alois vstal a hodil láhev do popelnice. „Jestli to půjde hladce, jsme večer u moře.“
Pavel nastartoval, kola Volhy se zakousla do asfaltu a cesta se znovu natáhla do nekonečné čáry vedoucí k hranicím.
Silnice se začala zužovat, krajina zarůstala nálety, provoz houstl. Vedro už nebylo jen fyzické – bylo všude. Na skle, na volantu, v záhybech mezi prsty. Pavel mžoural přes čelní sklo, když zahlédl dlouhou kolonu před sebou.
„Letenye,“ poznamenal.
Alois se probudil ze spánku, natáhl se dopředu a přehodil si kapesník na čelo. „Střídáme.“
Pavel nezaváhal. Zastavil u krajnice, vystoupil, protáhl záda a obcházel auto. Alois usedl za volant, jako by tam celou dobu patřil. Beze slova.
Kolona se sunula pomalu. Vpředu bledé budky celnice, nad nimi vývěska s kurzovním lístkem. U výjezdu stál voják se samopalem a sklenicí limonády.
Když dojeli na řadu, pohraničník přistoupil zleva k okénku.
Alois stáhl sklo.
„Útiokmányokat, kérem.“ (Cestovní doklady, prosím.)
Alois klidně podal pasy všech čtyř. „Tranzit. Jugoslávia. Rodina.“
Pohraničník je přejel pohledem. Očima se zastavil na poznávací značce Volhy, o vteřinu déle, než bylo nutné. Mlčel.
„Valuta?“
„Osmdesát marek. Na výměnu v Záhřebu. Dináry.“
Chvíli bylo ticho, následovalo kývnutí na kolegu. Kufr se otevřel. Uvnitř jen kufry a smotaná síťovka.
Bez komentáře ho zavřel.
„Tovább.“ (Jeďte dál.)
Alois zařadil. V očích se mu zablesklo napětí, ale tvář zůstala klidná. Pavel pokývl hlavou.
„To bylo… nečekaně hladký.“
Alois neodpověděl. Sjížděli dolů k jugoslávské straně.
Minuli oprýskanou ceduli s rudou hvězdou:
SAVEZNA CARINA – GRANIČNI PRIJELAZ GORIČAN
Na dvoře vlály vlajky, ve výklenku mezi okénky visel obraz Tita s černou páskou přes roh. Fronta se sunula vpřed. Škodovku s přívěsem před nimi kontrolovali důkladněji než ostatní.
Alois stáhl okénko ještě předtím, než celník přišel.
„Dobar dan.“ (Dobrý den.)
„Dobar.“
„Pasovi.“ (Pasy.)
Celník listoval pomalu, porovnával tváře s fotografiemi.
„Kamo idete? Dinari??“ (Kam jedete? Dináry?)
„Turisti. Koper. Osamsto dinara. Zaměněno u nas..“
Krátký pohled, kývnutí.
„Prtljag?“ (Zavazadla?)
Alois klidně vystoupil, otevřel kufr.
„Koferi. Odjeća, osobne stvari. Ništa više..“ (Kufry. Oblečení, osobní věci. Nic víc.)
Celník nahlédl dovnitř, potom se otočil na Pavla.
„Prvi put?“ (Poprvé?)
Pavel přikývl. „Da. Prvý.“
Celník se pousmál a podíval na Natašu.
„On brzo shvati.“ (Rychle se učí.)
Zaklapl pasy. „Sretan put.“ (Šťastnou cestu.)
Alois nasedl, zavřel kufr a otočil klíčkem. Motor Volhy tiše zavrčel. Jeli mlčky. Teprve když míjeli první jugoslávský billboard s reklamou na cigarety, Pavel si oddechl: „Tak to by bylo.“
Alois jen přikývl.
„Ještě pár hodin. A pak – pláž.“
Vzadu Nataša tiše otevřela okénko. Zdálo se jí, že vzduch, který dovnitř vtrhl, voní jinak. Tráva, prach, rozpálený asfalt a někde daleko… sůl a svoboda.
Martin Novotný
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