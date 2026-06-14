Konečná stanice Marseille LI. - Teď zítřek neexistuje
4. července 1980
„Tahle dovolená v hotelu má něco do sebe,“ liboval si Alois, když s Pavlem ukládal zavazadla do kufru. „Auto je poloprázdný.“
Včera to u Kučerů ještě vypadalo jako po výbuchu. Otevřené kufry, hromádky oblečení, boty rozházené po koberci. Dnes už bylo všechno srovnané a zavřené.
Na dně kufru, který balila Nataša, ležela mezi oblečením učebnice francouzštiny. Na první pohled obyčejná knížka, kterou si někdo tvrdohlavě bere i k moři. Mezi jejími stránkami ale byly zasunuté ty nejcennější věci, které vezli. Alespoň pro ně dva.
Dvě obálky od Boženy.
„Ještě tohle,“ podával Pavel Aloisovi tašku a další kufřík. „Prej jsou tam věci na cestu.“
„Hoď je dozadu, vejdou se,“ mávl Alois rukou a natáhl se po další tašce. „A kde jsou ty naše dvě cestovatelky?“ uchechtl se a dodal: „Už je ti jasný, Pavle, proč ženský nechodí na vojnu? Dokážeš si je představit při poplachu…?“
„Říkal jsi něco, Aloisi?“ ozvala se Lenka od dveří, v ruce klíče. „Natuš, vem tu tašku s jídlem do auta. Já zamknu.“
„Tak zamkni, ať už jedeme! Sporák je vypnutej? Žehlička?“
„Jo, vypnutý a je zamčeno,“ hlásila Lenka a s Natašou nastoupily dozadu, na hlavách velké plážové klobouky.
Alois nastartoval Volhu a spokojeně zabručel, motor naskočil na první pokus.
„Takže, rodino,“ začal velitelským tónem, „jedeme Vary – Praha – Bratislava. V Praze zastávka, za Prahou řídí Pavel. V Bratislavě máme hotel. A zejtra ráno přes Maďary a potom dolů – podle situace Buševec nebo Letenye. S trochou štěstí budeme večer koukat na moře.“
Podíval se do zpětného zrcátka – a pohled mu zůstal viset na dvou širokých kloboucích, co zakrývaly celou zadní lavici.
„Ženský, to si děláte srandu? Já vůbec nevidím dozadu! Pokrývky hlavy sejmout!“
Nataša s Lenkou se rozesmály a poslušně klobouky sundaly. Pavel se ušklíbl: „Jo, v ótéčku jsem toho viděl ještě míň.“
Alois zabručel něco o „disciplině v posádce“, zařadil a Volha vyjela z Drahovic směrem k Praze.
Za Bochovem se Nataša naklonila dopředu, v očích jí jiskřilo: „Pavlíčku, ty náušničky jsou úžasný, prostě jsem si je musela vzít s sebou!“
Aloisovi cukla ruka na volantu. „Cože? Natašo, to snad nemyslíš vážně!“ zaburácel a pohlédl na ni do zrcátka. „To zas budu žehlit průser na hranicích?“
„Ale tati,“ usmála se nevinně, „celníci si budou myslet, že to jsou jen barevný sklíčka. Nikdo přece nebude tak blbej jako tvoje dcera, aby si k moři bral granátový náušnice!“
V autě to na okamžik ztichlo. Nakonec Alois povolil a unaveně mávl rukou. „Natuš, promiň… já vím, že máš z Pavlova dárku radost. Vracet se kvůli tomu nebudem.“
„Neboj, tati,“ usmála se Nataša a sevřela Pavlovu ruku.
Do Bratislavy dorazili po osmé večer. Horko ještě nepolevilo. Hotel vypadal jako šedivá betonová kostka – účelný, ale bez špetky půvabu.
Alois ukázal recepčnímu služební papíry. „Dvojlůžák pro nás dva,“ kývl směrem k ženě, „a druhý pro mladé.“ Obratem dostal dva klíče.
Dveře zaklaply. Pavel otočil klíčem v zámku. Uvnitř typický hotelový pokoj – dvě postele s těžkou přikrývkou, šedá skříň, závěsy, které nešly úplně zatáhnout, a vzduch, v němž se míchal pach čističe podlah a unaveného dne.
„Otevřu okno, nebo se tu udusíme.“
Když se otočil do pokoje, Nataša už stála u postele nahá. U nohou hromádka zpoceného oblečení.
„Sprchu. Na sprchu se těším už od Prahy.“
Vešla do koupelny. Stála pod vlažným proudem, když se závěs rozhrnul. „Máš tam…?“
„Ne,“ přerušila ho, „ale stejně se vejdeš.“
Pavel, ještě s potem stékajícím po hrudníku, vklouzl k ní.
Sprchový kout byl maličký, vyzděný, se zašlým igelitovým závěsem. Teplota vody kolísala mezi vlažnou a překvapivě studenou.
„Fuj, smrdíš jako fabrika,“ ohrnula nos, ale rukou ho přitáhla pod proud.
Pěna z levného hotelového mýdla mu stékala po ramenou. Nataša mu jemně pročesávala zpěněné vlasy prsty, když vtom:
„Ale ne!“
Ledový proud je zasáhl naplno. Oba se instinktivně přikrčili a přitiskli k sobě. Natašin smích se odrážel od obkladů. Pavel využil momentu – jedním pohybem ji zvedl. Chytla se ho kolem krku a nohy mu sevřela kolem pasu.
„Teď už aspoň nesmrdíš,“ zašeptala mu do ucha.
Udýchaný, ale se smíchem, ji nesl zpátky do pokoje.
„Počkej… budeme to mít mokrý!“
„Řešíš teď fakt mokrej flek?“ mávl Pavel rukou.
Z otevřeného kufru na stole vzal osušku – původně určenou na pláž – a hodil ji přes rozvrzanou postel.
„Socialistická vynalézavost,“ zamumlal.
Natašin smích se změnil v tlumený vzdech, když její záda dopadla do pomačkaného povlečení.
Postel pod jejich vahou klesla o kus níž, než výrobce zamýšlel.
Venku řvala dieselová lokomotiva, ale v tomhle pokoji bez klimatizace čas patřil jen jim.
Nataša ho přitáhla k sobě. Nahá, bez zábran – nešlo už jen o vášeň, ale o dotek, o blízkost.
Z vedlejšího pokoje se ozývala televize – zprávy o úspěších pětiletky.
Pavel sáhl po vypínači. V pokoji se setmělo. Zářil už jen lesk jejích očí.
„Poslední tady,“ zašeptal mezi polibky.
„Teď zítra neexistuje,“ přerušila ho.
Zvenčí se ozvalo zařinčení nárazníků, dutý náraz a kovové skřípění, jak posunovači spojovali vagóny. Krátké zahoukání lokomotivy, potom tlumené hlasy od kolejiště:
„Kam to ide?“
„Taliansko. Terst!“
Souprava se rozjela a těžké dunění se začalo vzdalovat nocí.
Martin Novotný
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