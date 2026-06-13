Konečná stanice Marseille L. - Neříkej to nahlas.
23. června 1980
Den byl dusný, mraky se táhly nízko a hrozilo, že každou chvíli začne pršet. Vraceli se ze zlatnictví, kde koupili dva jednoduché zlaté prstýnky. Jeden teď měl na prstě Pavel, druhý Nataša. Pro ostatní měly být jen ‚hrou na manželství‘, ale pro ně byly jízdenkou na svobodu a drobnou investicí. Odbočili směrem k nemocnici a vešli do domu.
„Tak co, přišli jste se pochlubit, jak jste dopadli u přijímaček? Soudružko soudkyně, soudruhu generále,“ uvítala je Božka a zatáhla je do bytu.
„Mám jahodovou bublaninu, jako tenkrát když jste přišli poprvé, dáte si?“
„Že váháš, teti!“
Božka zesílila rádio. „Tak jak se vám vede, děti?“ začala vyzvídat.
„Přijímačky v pohodě,“ usmála se Nataša. „Ale víš sama, že na nich vlastně nesejde,“ dodala tiše. „Že přijetí by zařídil táta tak jako tak. A že my na žádnou školu nejdeme.“
„Tak jsme se snažili ještě trošku dohnat francouzštinu,“ navázal Pavel. „Ta se nám snad bude hodit víc.“
Božka si je znovu pomalu prohlédla. „Dobře, tak tady to máte,“ řekla pomalu. „Dva dopisy. Jednomu říkám Mareš, druhému Rotter. „Ty dva znají ve Varech všichni — a za hranicema je budou znát taky. Nejsou to žádný zázračný papíry, ale pomoct vám můžou. Dávejte si na ně pozor.“
Pavel přikývl a vzal obálku s takovou vážností, jako by držel něco víc než papír. Nataša mlčela, jen se jí leskly oči.
Božka si všimla prstýnku na Pavlově ruce. Zvedla obočí a chytla Natašu za prsty. „No počkej, co to máte? Vy jste se vzali?“
„Ne, teti, neblázni!“ vyhrkla Nataša, tváře jí zčervenaly. „To je jen… jízdenka přes hranici. A kdyby byla nouze, tak aspoň něco malého a cenného. Prstýnky jsou nejmíň nápadné.“
Božka si je chvíli měřila, pousmála se. „No, vidím, že vám to myslí.“ A vzápětí zvážněla: „Ale pořád platí – nikomu ani slovo. Ne rodičům, ne kamarádům. Jazyk za zuby – jinak to skončí špatně.“
„Rozumíme,“ řekl Pavel tiše.
Božka si je oba ještě jednou přísně prohlédla, potom jí změkl pohled. „Ať se vám tam daří,“ řekla tiše. „Nebudu vám říkat na shledanou… takže s Bohem.“
Zvedla se od stolu a objala nejdřív Natašu, potom Pavla. V očích se jí leskly slzy, ale rychle se otočila k oknu, aby to neviděli. „Běžte,“ mávla rukou.
Vyšli na chodbu a ještě přes dveře slyšeli, jak za nimi zaklapl zámek. Venku už se spustil déšť. Pavel přitáhl Natašu blíž k sobě, schoval obálku do kapsy a oba cítili, že tohle setkání bylo víc než jen předání dopisů – bylo to tiché požehnání, poslední varování. A loučení.
Pavel na okamžik zůstal stát. „Zastavíme se u nás,“ navrhl tiše. „Aspoň na chvíli, ať to není divný.“
Za půl hodiny už seděli u Svobodů v kuchyni. Jana před ně postavila talíř s koláčem, Josef se vyptával na přijímačky.
„No, Pavla vzali,“ řekla Nataša hrdě. „A já čekám na dopis.“
„A co Brno?“ zasmál se Josef. „Je to ta zlatá loď?“
„No, jestli zrovna zlatá loď, to si nejsem jistej,“ ušklíbl se Pavel. „Spíš velkej blázinec. Hned ráno. Vyjdu z hotelu a ptám se nějakého pána, jak se dostanu na Veveří, a on na mě: ‚Šalinó, jako kdybys jel na prýgl.‘ „Já na něj koukám nechápavě – a on mi povídá, že jsem asi blbé.“
Nataša se rozesmála. „Nakonec mu to musela vysvětlit recepční v hotelu – že šalina je tramvaj. A prýgl přehrada.“
„No, asi budeme muset nastudovat brněnštinu, dřív než začneme studovat,“ usmál se Pavel.
„Jo, to je ten jejich hantec,“ zachechtal se Josef. „Ale to si rychle zvyknete. Někde tady máme knížku o hantecu, tak až se vrátíte od moře, tak můžete začít študovat!“
Pavel jen mlčky přikývl. Díval se na tátu, jak se narovnal na židli, na matku, jak otírá drobky ze stolu. Cítil, jak ho v kapse tlačí obálka od Božky a na prstě se leskne nový kroužek zlata. V hlavě se mu mihlo: Co když je tohle naposled, co je vidím?
Když odcházeli, matka ho ještě objala. „Ať ti to vyjde, Pavle,“ zašeptala.
„Vyjde,“ přitakal, ale v hrudi měl sevřeno.
Nataša se zastavila na chodníku, chvíli hleděla k domům, a tiše řekla: „Víš, že to asi bylo naposled, co jsme je viděli? Takhle normálně, u stolu, s kafem a řečma o práci?“
Pavel se na ni podíval, chtěl něco říct, ale slova se mu zasekla v krku. Jen ji objal kolem ramen a přitáhl k sobě.
„Neříkej to nahlas,“ zamumlal. „Ale jo… vím to.“
Martin Novotný
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