Konečmá stanice Marseille XXXII - Sekvoj v pokoji
23. prosince 1979
Ráno před Štědrým dnem se Nataša vrátila z koupelny, v ruce nesla úzkou skleněnou vázičku s třešňovými větvičkami. Postavila ji na stolek vedle postele a s rozzářenýma očima zavolala: „Hele, Pavlíčku… rozkvetly mi a už třiadvacátýho! Víš, co to znamená?“
Pavel se rozespale nadzvedl na lokti, naklonil se k bílorůžovým kvítkům a s hraným zamyšlením prstem přejel po jednom lístku.
„Že se vdáš,“ protáhl významně a ušklíbl se. „Jenom nevím za koho.“
„Ty zmetku jeden, tak ty nevíš, jo,“ šťouchla ho do ramene, ale přitom se culila. „Až tě jednou pošlu k šípku, tak si na tohle vzpomeň.“
Stáhl ji k sobě do peřin, políbil do vlasů a zamumlal: „Tak jo… Aloisi, chystej veselku!“
„A ty polez z postele! Je deset hodin, jdeme za Božkou,“ tahala ho Nataša z peřin. „A odpoledne nás čeká zdobení stromku.“
„Snad se nasnídáme, ne?“ zamumlal Pavel.
„Neboj, teta nám určitě něco nabídne.“
Venku bylo jasno, sníh trochu povolil, ale na chodnících pořád držel. Naproti nim šla mladá maminka a táhla sáně s miminem, které zuřivě žužlalo dudlík. Museli uhnout do závěje.
„Koho mi to jenom připomíná,“ utrousil Pavel s úšklebkem.
„Hele nech si to, jo!“ odsekla Nataša, ale hned se rozesmála. „Už jsme tady, tak padej nahoru.“
Zazvonili.
Z kuchyně se ozval známý hlas: „Už jdu, už jdu!“
Teta otevřela dveře v zástěře posypané moukou, v ruce držela vařečku. „No to je dost, že se ukážete. Pojďte dál, mládeži. Já vám udělám čaj. A sedněte si, jen dám kynout těsto.“
Postavila konvici na sporák, natáhla se k rádiu a zesílila ho. Po kuchyni se rozlehlo Nesem vám noviny.
„Na vánočku se teprve chystám, tak aspoň takhle.“ a přisunula jim talířek s rohlíčky. „Tak povídejte.“
„Nejdřív tohle,“ prohlásila Nataša, sáhla do kabelky a podala tetě červenou krabičku „K Vánocům a za to, co pro nás děláš.“
Božena zvedla obočí. „No páni, LINDOR? Děkuju, vy blázni“ Krabičku otočila v prstech, prstem přejela po zlatém logu a pousmála se. „Tohle se nedá sehnat ani pod pultem. To muselo stát hřích.“
Konvice zapískala, teta zalila čaj. Posadila se naproti nim a chvíli je pozorovala. „Jak to jde?“
Nataša se podívala na Pavla, ten přikývl.
„Teto… víš, co jsme ti říkali minule. Že to myslíme vážně. Chceme pryč.“
Božena si otřela mouku z rukou do zástěry, usedla naproti nim a chvíli je jen pozorovala.
„Já vím, holka. A vím taky, že z toho není cesta zpátky. Proto se vás ještě jednou ptám – jste si jistí? Žádný výlet, žádná mladická nerozvážnost? Tam venku už to bude navždycky.“
„Jsme si jistí,“ řekla Nataša pevněji, než čekala sama od sebe.
Božena přikývla, odsunula talířek a sáhla do kredence. Vytáhla složený papír. „Mluvila jsem se dvěma lidmi. Starými známými. Jeden je Mareš, hudebník – znáte ho. Druhý Rotter, trenér. Oba řekli, že vám napíšou doporučení. Vyprávěla jsem jim o vás. A zaručila jsem se za vás.“
Nataša vytřeštila oči. „Opravdu? Oni do toho půjdou?“
„Ano,“ přikývla teta a zvedla prst. „Ale je to risk. Pro ně větší než pro vás. Pokud by se to provalilo, zničí jim to život. Proto – ty dopisy dostanete až těsně před cestou. A schováte je dobře. To je vaše pojistka, když se dostanete do Itálie.“
Pavel se zamračil. „A tam… to pomůže?“
Božena si povzdechla. „Pomůže to víc než vaše slova. Vy dva nejste pronásledovaní. Vy jste spíš podezřelý pár – dcera estébáka a kluk, co sice má tátu vyhozeného z práce. Ale ten estébák ho vzal do rodiny. Itálie vás bude brát jako možné agenty. Ale když se objeví jména, která znají, a rukopis, který si můžou ověřit… to už je jiná řeč.“
Nataša sevřela hrnek s čajem. „Já… já jim nikdy nedokážu dost poděkovat.“
Božena se na ni podívala jemně, ale vážně. „To ani nezkoušej. Poděkuješ tím, že to zvládnete. Že jim ukážete, že ten risk měl smysl.“
„Teď už žádné řeči. Až přijde čas, řeknu vám víc. Zatím… si užijte tyhle Vánoce. Možná poslední tady.“
„A ať se stane cokoliv – držte se jeden druhého. To je jediné, co vám nikdo nevezme.“
Cestou domů šli mlčky. Pavel stiskl Nataše ruku a zkoušel ji rozesmát poznámkami na kolemjdoucí. Ale oběma v hlavě ještě doznívala tetina slova.
Vedle vchodových dveří stál obrovský smrk, který sami přinesli z hájovny. „Já ti nevím, ale nenarost ten strom od té doby, co jsme ho přinesli?“ pokusil se žertovat Pavel.
„Mám obavu, že to táta trochu přehnal, ale uvidíme. Hlavně se do toho nepleť, jestli se něco stane, ať to není na nás!“ radila Nataša. „Jdeme si dát nějakou baštu a počkáme, jak se to vyvine.“
Sedli si ke stolu a uzobávali cukroví.
Z předsíně se ozvalo škrábání a tupé údery. Alois funěl a cpal smrk skrz vchodové dveře. „Ten hajnej se snad zbláznil!“ nadával. „Já chtěl pěknej smrček, ne takovouhle sekvoj. Vždyť se s tím tady ani neotočím!“
Pavel přiskočil a natáhl ruku, že mu pomůže, ale Alois na něj zasyčel: „Nesahej mi na to! Už takhle je tady málo místa!“
Pavel ustoupil zpátky do obýváku.
„Jo, tady už je to lepší,“ konstatoval Alois, když kmenem nacouval do chodby a špičku nasměroval do pokoje. „S tímhle se musí jak s kamionem.“ Udělal krok dopředu – a vtom se ozval třesk porcelánu.
„Co to… do prdele?“ zaklel, položil smrk na podlahu a protáhl se kolem něj. Na koberci ležely střepy vázy. Sklonil se a začal je sbírat do dlaně, jako by chtěl škodu schovat, než to Lenka zjistí.
„To se spraví… jen pár střepů,“ procedil mezi zuby.
Ozvalo se ostré syknutí: „Au!“ Na dlani se objevila krev.
Ve dveřích se objevila Lenka. „No to je nádhera! Tomuhle se říká vánoční pohoda!“
Smrk zůstal ležet přes půlku chodby jako padlý voják. Lenka už odváděla Aloise, kapesník v ruce, aby mu otřela krev z dlaně. „Pojď, mladí to zvládnou.“ Dveře se za nimi zavřely a v domě se rozhostilo ticho.
Pavel se podíval na Natašu, potom na strom, a nakonec na strop obýváku. „Buď je ten strom moc vysokej, nebo ten strop moc nízko… Máš nějakej provázek?“
Nataša si přitáhla židli, vyšplhala na ni a natáhla šňůrku ke stropu.
„Hele, chybí tak půl metru.“
„Máme dvě možnosti,“ zabručel Pavel. „Buď probouráme strop, nebo uřízneme stromek.“
Mrkl na ni. „Tak co? Jaký je tvůj návrh?“
Nataša se ušklíbla a podala mu pilku. „Řezat. Jinak budeme mít Vánoce u našich v ložnici.“
Za chvíli ležel vedle stromu půlmetrový kus kmene i s větvemi.
„Teď už se nám tam vejde. Vem ho za špičku a jdem.“
Usadili strom do stojanu. Z ložnice se ozýval smích.
„Jestli si můžu vybrat,“ prohodila Nataša polohlasem a podívala se k ložnici, „tak radši brášku!“
Pavel se ušklíbl, aniž by zvedl oči od stromku.
„Chcete vozit obě?“
Nataša se na chvilku zamyslela, potom s úsměvem přikývla.
„Tak jo. To by vyšlo hezky. Maturita s bříškem a na vejšku už by bylo mimčo na světě.“
„A v šestatřiceti budeš babička.“
„Tak to ne!“ vyjekla Nataša. „Naše dítě bude zodpovědný. Nejdřív škola, na známosti bude mít dost času!“
„No jo, už vidím, jak se nás bude ptát!“ dodal Pavel. „Spíš mi řekni, budeme dávat elektrický světýlka, nebo klasický svíčky?“
„Svíčky! To jejich světlo je takový něžnější a hezky voní.“ rozhodla „A podívej se, tyhle větve jsou takhle ven, když je dáme na ně, tak nad svíčkama nebude nic, co by mohlo chytit.“
„Jé, tenhle ptáček, ten se mi vždycky moc líbil!“ rozněžnila se, „dám ho sem, ať je hezky vidět. Víš, že jsem si ho chtěla brát do postýlky?“
Pavel se nadechoval k odpovědi.
„Ne! Ty tvoje vtípky teď ne!“ zasmála se.
Z krabice brali jednu ozdobu za druhou – koule, šišky, tenké řetízky. „Ty koule by měly být na střídačku – červená, zlatá, červená…“ řekla Nataša a natáhla se po další.
„Ale vždyť to vypadá líp, když jsou u sebe,“ odporoval Pavel a zavěsil dvě zlaté nad sebe.
„Ty jsi barvoslepý?“ Sundala jednu kouli a pověsila ji jinam. „Už jsi spokojený?“
„Teď jo. Teď je to společný dílo,“ uchechtl se Pavel.
„Počkej…“ zarazila se „táta vždycky říkal, že špičku dává hlava rodiny.“
„Tak to jsi dneska ty,“ usmál se Pavel a podal jí hvězdu zabalenou v papíru.
Nataša vylezla na židli, chvíli balancovala, než ji opatrně nasadila. „Hotovo,“ vydechla a seskočila dolů.
Jehličí vonělo, svíčky a prskavky zatím čekaly v krabičce na stole. Přitulili se k sobě na gauči.
„Myslím, že se nám docela povedl,“ poznamenal Pavel.
„Jak myslíš – docela?“ zvedla k němu Nataša oči. „Je nádhernej!“
„Tak jo… je nádhernej,“ souhlasil Pavel s úsměvem. Chvíli mlčel a nakonec dodal: „Co myslíš, jaký budeme mít příští rok?“
Odpověď už ale nestihla. Dveře se otevřely a vešli Lenka s Aloisem. On s obvázanou dlaní, ona s rukou položenou na jeho rameni. Oba se zastavili uprostřed místnosti.
„No vida,“ prohlásila Lenka. „To jste zvládli pěkně.“
Alois si odkašlal, zadíval se na stromek. „Jo… jako od profíků,“ utrousil, a usmál se.
Lenka si sedla do křesla, pohladila Natašu po vlasech a tiše dodala: „Tak… teď už to tady opravdu vypadá na Vánoce.“
Alois mezitím přepnul televizi. „Za pět minut začíná Nemocnice. Pavle, tohle je moje místo,“ zamručel a vyhnal oba mladé z rohu gauče.
„Kdo si dá čaj a kdo kávu?“ zeptala se Lenka, už na cestě do kuchyně. „Než to začne, přinesu ještě nějaké cukroví.“
Lenka donesla tác s cukrovím a hrnky. Posadila se vedle Aloise. Pár minut seděla rovně, potom se zavrtěla a natáhla se. Hlavou se položila k Aloisovým nohám, on jí mimoděk hladil po vlasech.
Ozvala se znělka Nemocnice na kraji města. Alois si odkašlal, sáhl po rohlíčku a zabručel: „Tohle si nenechám ujít.“
Lenka se tiše usmála a zavřela oči, jen poslouchala jeho dech a tlumené hlasy z televize.
Pavel se usadil na deku před Natašiným křeslem, opřel si hlavu mezi jejími koleny. Občas mu projela vlasy rukou, on ji pohladil po noze.
V pokoji zavládla zvláštní pohoda: stromek ještě nesvítil, jen voněl, televize běžela, talířky s cukrovím se pomalu vyprazdňovaly. Byl to večer, kdy se mohli tvářit, že se jich žádné problémy netýkají.
Televize dohrála, světlo v obýváku zhaslo, Lenka s Aloisem odešli spát.
„Jdu se vysprchovat první,“ šeptla Nataša. „Ty po mně.“
Když se vrátil z koupelny, Nataša seděla na posteli, noční košilka ležela vedle ní.
„Pojď, hajni si. A nech to na mně,“ zašeptala. „Dneska se o všechno postarám já.“
Martin Novotný
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.