IX. Gianni
Vyrazili podél silnice. Asfalt byl ještě chladný po noci, ale už z něj stoupalo první vlažné teplo. Na jedné straně vinice a na druhé políčka s kukuřicí a divnou rostlinou, kterou neznali. Až později se dozvěděli, že to byl čirok.
Staranzano se objevilo skoro nenápadně. Ne nejdřív město, ale kousek chodníku, pár vyšisovaných přechodů, zahrádky za plotem. Pak se ulice lehce rozšířila a před nimi se otevřelo malé náměstíčko – dlážděný obdélník s kostelní věží na konci, pár bílých domků s červenými střechami, dvě kavárny pod markýzami.
Vlevo roh domu s červenými stříškami a nápisem, kterému nerozuměli, ale podle vůně bylo jasno: pekárna. Z podloubí vycházeli lidi s papírovými pytlíky, kafe vonělo z druhé strany náměstí.
„Tady,“ kývl Alois. „Chleba.“
Uvnitř pekárny bylo pološero a teplo. Skleněný pult plný bochníků, baget a něčeho plochého s rajčaty navrchu. Za pultem drobná žena v bílé zástěře, ruce od mouky.
Alois ukázal na kulatý bochník chleba velký skoro jako kolo od vozíku.
„Ein Brot, bitte… äh… schneiden…,“ řekl a pro jistotu prsty naznačil kruh a krájení.
Prodavačka se usmála, vzala nůž a zkušeným řezem bochník rozpůlila. „Mezzo?“ zvedla obočí.
„Ja,“ přikývl. Pak ukázal na půlku: „E… tagliare?“ Ukázal dva prsty – na čtvrtiny.
Za ním někdo vešel, zvonek nad dveřmi cinknul. Fronta se trochu nahnula dopředu. Lenka držela tašku, posunula se s ní ke zdi, aby nepřekážela.
„Mille lire,“ řekla prodavačka a bochník zabalila do hnědého papíru.
Alois vytáhl peněženku, vysypal na pult hrst mincí, co mu zbyly z pumpy. Prodavačka něco přebrala, dvě vrátila, zbytek zmizel v šuplíku. Peněženku zastrčil zpátky do kapsy kalhot, bochník vzal do ruky.
Venku před krámem se museli na moment vyhnout dvojici s kočárkem. Zprava do něj někdo z boku drcnul – Mladík ve špinavém tričku.
„Scusi, scusi,“ zvedl ruku a už byl o krok dál.
Alois zachytil bochník, aby mu nespadl, druhou rukou instinktivně chytil tašku, kterou nesla Lenka. „V pohodě,“ zavrčel česky pro sebe. Po těch posledních dnech mu připadalo, že do něj naráží celý svět.
Vyšli z náměstíčka zpátky směrem k hlavní silnici. Kostelní věž jim zůstala za zády, dláždění se změnilo v asfalt, domky se postupně rozpadaly do jednotlivých stavení a zahrad.
„Dej mi kus,“ natáhla Lenka ruku.
Zastavili se na kraji chodníku. Alois rozbalil papír, oddělil jednu čtvrtinu bochníku a podal jí ji. Druhou si nechal, zbytek i s papírem nacpal do tašky mezi salám a sušenky.
Zakousli se skoro současně.
„Ten je,“ zamumlala s plnou pusou. „Tenhle chutná skoro jako chleba doma. Ne jak ta jugoslávská guma.“
Alois polkl, přikývl. „Je dobrej,“ uznal. „A ani nebyl drahej, čekal bych víc.“ Automaticky sáhl do kapsy, kam schoval peněženku.
Prsty nahmataly jen látku.
Zastavil se uprostřed kroku. Sáhl ještě jednou, důkladněji. Pak do druhé kapsy. Nic.
„Co je?“ otočila se k němu Lenka.
„Do prdele,“ vydechl. V žaludku mu cuklo podobně jako včera u mola. Prohmatal si kapsy ještě jednou.
„Peněženka,“ řekl pomalu. „Je v háji.“
Lenka ztuhla. „Co v ní bylo?“ vypadlo z ní tiše.
„Moje prachy,“ procedil. „Marky, ty liry z pumpy, pár dinárů… Ale pas ne. Ten mám zvlášť.“ Nahmatal kapsu košile a skoro úlevně ucítil tvrdý obdélník.
„Tvoje marky?“ otočil se k ní rychleji, než chtěl.
Sáhla si pod triko, vytáhla čtyři složené desetimarkovky. „Mám,“ řekla. „Jak jsi mi přikázal – schovaný, nevytahovat.“
Chvíli stáli na krajnici, kolem projelo jedno auto, řidič se ani nepodíval.
„Takže jsme přišli o téměř čtyřicet marek,“ shrnul nakonec Alois. „A máme čtyřicet.“ Vydechl, tentokrát spíš hořce než zoufale. „Ještě pořád nejsme úplně v řiti. Jen o kus blíž.“
Lenka si znovu kousla do chleba. Nutně potřebovala něco dělat, jinak by začala ječet.
„Aloisi,“ začala opatrně, „vracet se teď kvůli tomu na náměstí a hledat policii asi není nejlepší nápad, že?“
Uchechtl se bez veselí. „Tady?“ Kývl hlavou zpátky ke kostelní věži. „Zajdou za půl hodiny na kafe, popovídaj si, jak jednomu blbýmu turistovi ukradli peněženku. A večer to zapomenou. To my nemůžeme.“
Znovu si přehodil tašku z jedné ruky do druhé. Bochník mu najednou připadal těžší.
„Tak jo,“ řekl. „Chleba máme. Atlas máme. Peněz míň, než jsme chtěli. Ale pořád dvě hlavy, čtyři nohy a dva pasy. Teď to chce jediné – co nejdřív zmizet z tohohle roztomilýho zlodějskýho městečka, kde si mě kdokoliv zapamatuje jako kulhavýho Belgičana s chlebem.“
Lenka se nadechla, srovnala krok s ním. Kostel za nimi cinknul prvními údery zvonu – sedm nebo osm, nedokázala to spočítat. Staranzano se za nimi pomalu zavíralo jako kulisa. Před nimi byla rovná silnice, horký vzduch, dálnice kdesi v dálce a čtyřicet marek, které musely stačit na Francii.
Za Staranzanem se silnice napřímila. Asfalt se leskl, po stranách střídavě vinice a políčka se žlutou kukuřicí. Slunce lezlo výš, vzduch houstl. Jen občas projel Fiat nebo motorka, která za sebou nechala krátký závan benzínu a prachu.
„Tady bychom měli být někde blízko té čtrnáctky,“ zamručel Alois, když míjeli první plechovou tabuli s číslem silnice a šipkou. „Aspoň podle toho, co jsem viděl v tom atlase.“
Ušli ještě pár set metrů, než se před nimi otevřel širší tah – víc pruhů, víc hluku, první nákladní auta. Na krajnici štěrk a úzký proužek trávy.
„Tak jdem na to,“ zabručel Alois. Udělal pár kroků dopředu, záměrně povolil jedno koleno, aby při každém kroku působilo nejistě. Ruku zvedl ne moc vysoko, spíš prosebně než suverénně.
První kamion jen zaburácel kolem. Druhý, jugoslávský TAM, ani nezpomalil. Třetí byl malý Fiat 127, v něm rodinka s dětmi, které se po nich zvědavě otočily. Otec jen semkl rty a díval se před sebe.
Trvalo to přes čtyřicet minut. Potom bílý, trochu oprýskaný Fiat 238 s nápisem „VINO • OLIO • ORTAGGI“ na bocích – zabrzdil. Pneumatiky skříply o asfalt, motor zůstal chraplavě vrnět. Kabina se naklonila slabě k jejich straně.
Okénko se stáhlo dolů. Vyklonil se chlap s šedivějícími vlasy, hustým knírem a očima, které vypadaly, že se smějí, i když jeho ústa ne.
„Ehi! Dove andate?“ (Hej! Kam jedete?) zavolal přes hluk motoru.
Alois přepnul do směsi němčiny, francouzštiny a gest.
„Venezia? Padova? Ovest,“ mávl rukou neurčitě na západ. „Auto kaputt… Belgi…,“ dodal a poklepal si na prsa.
Chlap se zasmál krátkým, hlubokým smíchem.
„Belgi? Ah! Bier, cioccolata!“ (Belgičani? Aha! Pivo, čokoláda!) kýval hlavou, jako by si vybavoval nějaké představy o Belgii.
Pak zachraptěl německy: „Ich fahre... piano. Nach Latisana. Finisco in Casali Viotto – ende. Kein autostrada, capito? Nur strade normali.“ (Jedu pomalu. Až k Latisana. Končím v Casali Viotto. Ne dálnice, rozumíte? Jen normální silnice.)
Alois se podíval na Lenku. Normální silnice byla lepší než žádná.
„Gut,“ přikývl rychle. „Strada normale ist auch gut.“
Chlap přikývl. „Salite, dai!“ (Naskočte, no tak!)
Otevřel dveře na straně spolujezdce. Lavice vpředu byla pro tři – trochu roztržená koženka, mezi sedadlem a palubkou starý hadr.
„Lenko,“ kývl Alois. „Ty doprostřed.“ Pomohl jí vyšplhat nahoru, potom se vsoukal za ní. Zavřeli dveře, kabina se zaplnila jejich tělem, potem a slabou vůní vína, která šla zpoza plechové přepážky.
Řidič zařadil, Fiat se rozjel s těžkým odfrknutím. Chvíli mlčeli, jen motor duněl.
„Io Gianni,“ prohodil po chvíli chlap a poklepal si na hruď. „Und ihr? Wie heisst? Come vi chiamate?“ (A vy? Jak se jmenujete?)
Alois nezaváhal. Tohle si promyslel už v prvním autě. Belgický manžel, belgická žena, belgická jména.
„Louis,“ řekl. Prošlo to překvapivě hladce přes jazyk. „Et elle… Hélène.“ Podíval se na Lenku, aby zachytil, jestli to pochopila.
Lenka jen krátce přimhouřila oči a lehce kývla. „Bonjour,“ zamumlala.
„Louis, Hélène, Belgi,“ zopakoval si Gianni, jako by si dělal seznam nákladu. „Bene.“ (Dobře.)
Mluvil dál, střídal italštinu a útržkovou němčinu. Povídal o horku, o tom, že letos bylo málo deště, o tom, jak „tedeschi“ (Němci) mají rádi jeho víno, protože je levné a silné. Občas se otočil k nim, jen na krátký pohled, ale v očích neměl podezření, spíš zvědavost. Po půlhodině už se Alois v Gianniho německo-italské hatmatilce začínal orientovat. Nechytal všechno, ale smysl vět většinou uhodl. A kde to nestačilo, pomohly ruce.
Nakonec sjeli z hlavní do menší uličky. Domky se tiskly blíž k sobě, mezi nimi prašná cesta, na šňůrách vlály prostěradla a dětská trička. Fiátek poskakoval přes výmoly.
„Borgo Sandrigo,“ bručel Gianni spokojeně. „Moje zákazník.“ Pak ukázal dopředu, kde se u prašné křižovatky krčil nízký dům se zelenými okenicemi a vybledlým nápisem TRATTORIA DA CARLA. Před domem dvě plastové židle, na jedné z nich chlap v tílku.
Gianni zabrzdil přímo před vchodem, zatáhl ruční brzdu tak, že to zaskřípalo, a vypnul motor. V kabině se najednou rozhostilo ticho, ve kterém bylo slyšet jen cikády.
„Cinque minuti,“ otočil se k nim. „Pět minut. Víno nosit. Vy ven, ven, rozumíš?“ ukázal na dveře, ale ne ve zlém – spíš jako hostinský, co žene hosty na čerstvý vzduch.
Otevřel dveře, vyskočil na cestu a obešel auto dozadu. Otevřel zadní křídlové dveře, chvilku tam chrastil bednami.
„Louis!“ houkl. „Jít sem. Pomoc.“ Natočil hlavu ke kabině, jako by říkal: pojď, chlape, ať se neflákáš.
Alois si vyměnil pohled s Lenkou. Vylezl z kabiny. Horko ho praštil do obličeje. Gianni mu do náruče strčil přepravku s lahvemi vína, další si vzal sám.
„Pomalu, pomalu,“ zabrblal. „To... moje zlato.“
Vešli do trattorie. Uvnitř pološero, podlaha z dlaždic, vzadu pult s kafem a lahvemi, dva stoly už prostřené na oběd byly ješte prázdné. Za pultem stála žena s šedivými vlasy staženými do drdolu, v zástěře s vyšitým „Carla“.
„Ohé, Carla!“ zavolal Gianni. „Víno!“ Bouchnul bednou o zem tak, že to zadrnčelo, Alois svou položil opatrně vedle.
Žena zvedla oči, přeměřila si nejdřív Gianniho, pak ten podivný pár za ním.
Gianni mávl rukou k Aloisovi a Lence: „Kamarád. Belgi. Bruxelles.“ To poslední pronesl s hrdostí, jako by říkal „to město znáš z televize“.
Carla jen kývla, jako by jí Belgičani chodili denně. „Sedněte si,“ ukázala k jednomu stolu. „Sedete, sedete. Fa caldo.“ (Sedejte, je vedro).
Lenka se ohlédla po Aloisovi. Ten pokrčil rameny: Když nás ženou ke stolu, nebudeme utíkat.
Gianni se už prodíral zpátky ke dveřím, aby donesl další bednu. Ještě přes rameno houkl: „Sedete, jídlo bude. Já platím. Vino moje, pasta její.“ Plácnul se do hrudi a do pultu, aby bylo jasno, jak to mají rozdělené.
Alois s Lenkou usedli ke stolu u okna. Stín okenice jim krájel světlo na pruhy. Z kuchyně přicházela vůně česneku a rajčat tak silná, že se Lence stáhl žaludek hlady.
„My nemáme…,“ začala automaticky, ale uvědomila si, že stejně nemá jazyk, kterým by vysvětlovala, že nemají skoro žádné peníze. Místo toho jen tiše dodala česky: „Nemáme na to, abychom tu dělali útratu.“
„Klid,“ zamumlal Alois. „Když se tady budeme zdráhat, akorát to bude nápadný. A ušetříme zásoby.“
Carla před ně postavila dvě skleničky vody, jako samozřejmý začátek. Pak se otevřelo okénko do kuchyně a objevil se talíře těstovin s rajčatovou omáčkou, sypaných sýrem. Jeden. Za ním druhý.
„Jídlo bude,“ řekla prostě. Žádné menu, žádné otázky. Prostě se jí zdálo normální, že kdo přijde s Giannim a nosí bedny, ten se nají.
První sousto bylo horké. Lenka cítila, jak jí tělo bere každou kalorii jako injekci. Alois jedl pomaleji, ale cítil totéž. Před očima se mu mihla jídelna v Conventu – studená vejce, nervózní pohledy. Tohle bylo úplně jiné. Normální.
Gianni si sedl k baru, nalil skleničky vína „na ochutnávku zásilky“, jak teatrálně prohlásil, a začal s Carlou rozebírat něco o cenách a Němcích, co zase přijedou o víkendu. Občas se otočil k nim, zvedl skleničku a halasil: „Belgi! Salut!“ – jako by na ně připíjel.
Po jídle před ně Carla postavila malý šálek kávy, ani se neptala. Silné, tmavé, s pěnou. Tentokrát ho pili pomalu, aby si ten okamžik protáhli co nejdál.
Když se zvedli, sáhl Alois automaticky do kapsy pro peněženku – gesto hluboko zažité. Naštěstí si včas uvědomil, že jednak by to bylo směšné a jednak by tím akorát odhalil, kolik toho nemá. Jen pokývl směrem k barovému pultu.
„Grazie,“ řekl. „Molto grazie… per tutto.“ Zakoktal se, ale Carla to přešla mávnutím ruky.
„Nechat nechat,“ odbyla to. „Gianni kamarád je i můj kamarád. Strada lunga.“ (Dlouhá cesta)
Venku bylo ještě jasnější světlo než předtím. Slunce se přehouplo přes poledne. Gianni už měl zadní dveře zavřené, bedny zajištěné provazem.
„My muset jet, Belgi!“ zabouchal na plech. „Ještě nějaké zastávky,“ významně zvedl ukazovák, „a pak Casali. Tam ende. Pak už vaše strada.“
Alois pomohl Lence zpátky do kabiny. Jak za sebou zavírali dveře, napadlo ho, že tahle krátká pauza v Borgo byla skoro jako ostrůvek normálního života uprostřed něčeho, co už se normálního života přestávalo týkat.
Cesta pokračovala stejným způsobem. Jeli od zákazníka k zákazníkovi, Gianni vyložil plné lahve a zpátky naložil prázdné. Někde Lence a Aloisovi nabídli víno na ochutnání, ale po druhé takové nabídce již odmítali. Unavení byli už tak. Lenka na sedadle usínala a Alois držel oči otevřené z posledních sil.
Bylo už po čtvrté hodině, když dojeli k Casali Viotto. Malá křižovatka mezi poli, pár domků, nízký statek s dvorem a betonovou nádrží na vodu. Na jedné straně silnice byla vysoká kukuřice na druhé se táhla vinice, jinak nic.
Gianni zatočil k bráně, zabrzdil a vypnul motor. Ticho po celém dni dunění bylo skoro ohlušující.
„Finito,“ otočil se k nim a roztáhl ruce. „Casali Viotto. Io casa qui. Du…“ pokrčil rameny směrem k silnici, „strada lunga.“ (Konec. Tady bydlím. Vy máte ještě dlouhou cestu.)
Ještě jednou otevřel zadní dveře a vytáhl poslední přepravku. Tentokrát už Aloise nezval – jen se na něj podíval a mávl rukou, jako by říkal už jsi toho dneska odnosil dost.
„Grazie, Gianni,“ řekl Alois. „Per vino… per pasta…“ Hledal další slova, nenašel, tak jen natáhl ruku. Gianni mu ji stiskl oběma dlaněmi, krátce, pevně.
„Belgi, buona fortuna,“ usmál se. „Non fare casino con polizia.“ (Hodně štěstí. A nedělejte bordel s policií.) Mrknul, naskočil do kabiny a za chvíli už fiátek mizel mezi stromy.
Zůstali u krajnice sami. Slunce stále pálilo, asfalt sálal. Od silnice nebylo vidět nic než nekonečný pás polí a daleko vepředu světlý pruh, kde se čtrnáctka ztrácela u řeky.
Lenka si sedla na patník a tašku položila k nohám. Chvilku jen dýchala.
„Tak kolik jsme dneska ujeli?“ zeptala se nakonec unaveně.
Alois vytáhl z tašky atlas, rozevřel ho na klíně a přejel palcem zhruba od Staranzana k místu, kde byli teď.
„Asi tolikhle,“ roztáhl palec a ukazovák.
„Takovej kousek? Za celej den?“ nevěřila.
„Za den a noc,“ opravil ji. „Včera molo, dneska Gianniho okružní jízda.“ Sklopil atlas. „Do Francie nám takových kousků ještě pár zbývá.“
Vítr zvedl prach u krajnice, v dálce zabučela kráva. Kolem projelo auto.
„Já dneska už nedám ani půl prstu,“ řekla Lenka tiše. „Když teď vyrazíme, za hodinu mě budeš muset táhnout.“
Rozhlédl se. Kousek od cesty se mezi poli krčil malý hájek – pár stromů, násep, kousek stínu.
„Tak půjdeme tam,“ rozhodl. „Dneska končíme. Zítra to snad bude lepší.“
Sešli z asfaltu na prašnou cestu. V hájku bylo hned o pár stupňů míň, zem byla měkká, pod stromy ležel stín.
Alois složil tašku jako provizorní polštář, rozbalil papír od chleba. Ukrojil kus, k tomu kousek salámu.
„Večeře,“ pronesl suše. „A pak spánek. Třeba se nám bude zdát, že jsme to do Francie zvládli přes noc.“
Lenka si lehla na bok, chleba držela v ruce, ale po prvních dvou soustech ji začaly těžknout víčka. Ještě si stihla pomyslet, že slyší cikády a vzdálený hukot aut jako moře, které nechali za zády.
Alois dopil pár loků vody, zkontroloval hodinky. Počítal – za poslední dvě noci spali sotva dvě hodiny ve vraku u mola, hodinu na lodi a něco málo v Gianniho Fiatu. Teď už to nešlo dál.
Sedl si vedle ní, opřel záda o kmen. „Musíme se vyspat. Zítra pokračujeme dál“ zamumlal sám pro sebe a usnul.
9. července 1980 večer
Od rána byli zase na cestě. Teď už se stmívalo, skončili na východním předměstí Padovy.
„Dnešek se docela povedl, nebo ne?“ ozvala se Lenka, opřená o stěnu skladiště. Roztrhla další fík a vykusovala sladkou dužinu.
Alois seděl vedle ní, autoatlas rozložený na kolenou. Pohladil ji po stehně.
„Dneska to bylo přes sto kilometrů. Tři svezení… a už jsme skoro u Padovy.“ Zvedl oči jen na vteřinu. „Kdyby nám to takhle šlo dál… tak ve Francii můžeme být za pět dnů.“
Pět dnů… Ještě pořád… nebo už jen? problesklo Lence hlavou. A až budeme ve Francii, co bude potom?
„Ty Benátky,“ povzdechla si, „to se mi moc nezamlouvalo. Bylo to tam samý policajt.“
Alois přikývl. „Jo, letiště, to se dalo čekat.“
Chvíli listoval, pak atlas zaklapl, jako by už mu stejně nic nového neřekl.
„Uvažuju,“ řekl tišeji. „Můžeme zkusit stopovat na odpočívadlech u dálnice. Po dálnici by to bylo rychlejší. Ale…“ odmlčel se a podíval se k silnici, „aby nás tam nečapli policajti. A hlavně se z dálnice blbě mizí pryč. Na nákup, pro vodu… nebo na spaní.“
„Když mluvíš o nákupu – jak jsme na tom s jídlem?“ zeptala se Lenka.
Alois prohrábl tašku. „Chleba a salám. Trochu teď, zbytek dojíme ráno. Ještě kousek sýra, tři paštiky, sušenky a čokoláda.“ Poklepal prstem na balíček. „Tu nechávám jako poslední záchranu.“
„To jo.“ Lenka si vzala další fík. „Ale tyhle fíky jsou fajn. Je v nich cukr a asi jsou ničí, ne? Rostou tady takhle volně.“ Kývla ke keři, pod kterým se schovávali. „Ráno natrháme do zásoby.“
Martin Novotný
VIII. Vylodění
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VII. Odjezd
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VI. Vlakem domu
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
V. Hrozná dovolená! Jedem domů!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IV. Ty jsi ale parchant!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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