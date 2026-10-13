IV. Ty jsi ale hajzl!
7. července 1980
Alois přelezl z lodi na molo. Nohy se mu trochu viklaly, ale udržel se. Za zády zaburácel motor a loď se pomalu sunula k rybářské boudě, kde čekal překupník s váhami.
Nevěděl, kolik je hodin. Věděl jen, že má do půlnoci jediný úkol: dostat Lenku na tu loď. A pak? Pak už bude na moři.
Procházel recepcí a hodiny ukazovaly třičtvrtě na šest. Recepční na něj něco volala, jen na ni mávl rukou.
Klíč se dvakrát zasekl v zámku, než zámek konečně cvakl. Alois potichu otevřel dveře. V pokoji bylo přítmí, závěsy napůl roztažené, zvenku sem šla jen úzká štěrbina světla.
Lenka spala napříč postele, přikrytá jen dekou. Ne v noční košili, ale v tričku a šortkách. Jako někdo, kdo si večer lehnul „jen na chvilku“ a už nevstal. Na nočním stolku stála sklenice vody, vedle ní pomačkaný kapesník.
Dveře za ním tiše zaklaply.
Lenka sebou trhla, zvedla hlavu. Chvilku jen mžourala, než jí došlo, že tam stojí on – mokré vlasy, sůl na tričku, cizí deka přehozená přes ramena.
„Proboha,“ vydechla a sedla si. „Kde jsi byl…?“
Slova se jí zlomila. Vstala z postele, udělala pár kroků k němu, zastavila se na půl cesty, jako by nevěděla, jestli ho má obejmout, nebo mu jednu vlepit.
„Já…“ začal.
„Drž hubu,“ sykla. Udělala další krok a sevřela mu košili v prstech. „Myslela jsem, že jsi někde chcípnul. Celou noc. Nikdo nevěděl, kde jsi.“
Teprve teď se jí spustily slzy. Ne dramaticky, jen tak, že jí zvlhly řasy a hlas jí přeskočil.
„Nemáš právo se jen tak vypařit,“ vydechla. „Ne po tomhle. Ne po tom, cos udělal jí. Nám.“
Chvíli ji nechal, ať se do něj opře. Pak zvedl ruce a opatrně ji objal. Necukla. Jen se mu čelem opřela o prsa. Cítila sůl, rybinu, naftu a něco, co jí došlo až po chvíli – strach. Ne svůj. Jeho.
„Udělal jsem kravinu,“ řekl tiše. „Velkou. A skoro jsem ji nestihl napravit.“
Odklonila hlavu, podívala se na něj skrz slzy.
„Chtěl ses zabít?“ zeptala se.
Neuhnul pohledem. „Jo.“ Krátké. Bez omluvy. „A vytáhl mě z toho jeden starej rybář. A… dal mi nabídku.“
„Jakou zase nabídku?“ vyjela automaticky.
„Chceš ještě někdy vidět Natašu? Nebo spíš – chceš mít aspoň nějakou šanci ji někdy vidět?“ řekl šeptem.
„Co? Jak?“
„Dneska po půlnoci,“ řekl pomalu. „Můžeme být na lodi do Itálie. Ty a já. Jen my dva. Když tam nebudeme, odpluje bez nás.“
Lenka na něj chvíli jen zírala. V očích se jí mísila únava, vztek a něco jako slabý záblesk naděje.
„A strana?“ procedila ironicky.
Pokrčil rameny. „Strana má svoje řetězy. Já měl včera jeden kolem pasu.“ Krátce se jí dotkl dlaně, kde se jí ještě rýsovala čára od dopisu, který svírala. „Jestli půjdeš se mnou, budu si přát jen to, abych se jednou mohl podívat dceři do očí a říct jí, že jsem to aspoň zkusil. Kvůli ní.“
Chvíli ticho. Z chodby dolehl zvuk uklízečky, jak skládá židle v jídelně.
„Jdi se osprchovat,“ řekla nakonec chraplavě. „Smrdíš jak přístav.“ Otočila se zpátky k posteli. Uprostřed kroku se zarazila, neotočila se, jen dodala: „A pak mi všechno řekneš. Všechno. Bez služebních řečí.“
Přikývl, i když to nemohla vidět.
Alois se vysvlékl v koupelně skoro bezmyšlenkovitě. Košile smrděla naftou a rybami.
Pustil sprchu naplno. Chvíli jen stál, čelo opřené o dlaždičky. V hlavě se mu honily tři obrazy: Malá Nataša, jak mu rozesmátá ukazuje, jak umí sama zavázat tkaničky… řetěz kolem pasu… a ten kanic, jak plácnul o palubu a rybář říká: „S velkou rybou obchodují.“
Vypnul vodu, otřel se, oblékl čisté tričko a kalhoty z kufru. Když vyšel z koupelny, Lenka už neseděla na posteli, ale u stolku. Vlasy měla svázané do nedbalého ohonu, před sebou dopis od Nataši, pečlivě srovnaný do úhledného obdélníku.
„Tak mluv,“ řekla bez pozdravu. „Všechno. A pomalu.“
Sedl si naproti. Opřel předloktí o kolena, chvíli hledal, kde začít.
„Začnu tím,“ řekl nakonec, „co by se stalo, kdybychom se sebrali, sbalili kufry a vrátili se domů. Jako hodní soudruzi.“
Lenka ho probodla pohledem, ale neprotestovala.
„V lepší variantě,“ pokračoval, „mě hned na hranici nezavřou. Protože pořád formálně ‚spolupracuju‘. Takže mě jen posadí do místnosti, kde jsem seděl tolikrát já s někým jiným. Položí mi před nos tenhle dopis,“ poklepal prstem na papír, „a budou se ptát. Kdy to plánovali. Kdo to věděl. Kdo jim pomáhal. Tebe si vezmou zvlášť. Budou chtít slyšet to samé.“
Lenka sevřela rty, ale mlčela.
„Pak mě pošlou,“ uchechtl se hořce, „maximálně tak na okrsek. Jestli ne rovnou kamsi k hranici dělat návnadu. V lepším případě skončím jako pochůzkář, co bude dělat, že nic neví a celý zbytek života bude někomu dokazovat, že není zrádce.“
Podíval se na ni přímo.
„Vilu nám vezmou určitě. Ne hned, aby nedělali rozruch, ale do roka. Najednou budou vědět, že nám ‚nepatří‘, že je ‚nepřiměřená‘ našim příjmům, že něco bylo špatně v papírech. Bod pro kádrováky. Budeme rádi za dva plus jedna v paneláku někde na Růžáku. Sousedé, co si budou šeptat, že ‚ten nahoře byl u policie a teď už není‘.“
„A já?“ zeptala se tiše.
„Lázně?“ ušklíbl se. „Můžeš na to zapomenout. Když budeš mít kliku, dají tě na nějaký sklad. Když nebudeš mít kliku, řeknou, že jsi jako manželka ‚nevěrohodná‘ pro práci se zahraniční klientelou. Ještě ti to podají tak, že je to pro tvoje dobro.“
Odmlčel se.
„A Nataša?“ hlesla skoro neslyšitelně.
Nadechl se, vydechl. Tohle ho bolelo víc než všechny předchozí věty.
„Oficiálně bude ‚osoba v cizině‘. De facto zrádce. Dopisy, pokud vůbec nějaké projdou, uvidí dřív oni než my. Když budeme dávat moc najevo, že po ní toužíme, přerušej to úplně. Budou nám říkat, že ‚naše dcera utekla k imperialistům‘ a že bychom se s tím měli smířit. Možná… nás vezmou na gympl, na besedu se studenty, abychom popsali, jací jsou ona a Pavel zrádci. A za to nám dají její dopis.“
Podíval se jí do očí.
„Reálně,“ řekl naplno, „ji už nikdy neuvidíme. Maximálně jednou náhodou v televizi, kdyby ji někde zabili nebo dali před kameru. A to se ještě dozvíme s týdenním zpožděním a sestříhané.“
Lenka sevřela ruce v pěst tak, že jí zbělely klouby.
„Takže to je varianta jedna,“ shrnul. „Vrátíme se. Budeme dělat, že jsme nic nepochopili. Oni budou dělat, že nám věří. A všichni – ty, já i Nataša a Pavel – budeme žít s tím, že jsme se rozešli takhle. S tímhle dopisem.“
Chvíli bylo ticho. Z chodby se ozvalo vrzání koleček vozíku s prádlem.
„A varianta dvě?“ zachraptěla. „Ta tvoje loď a Itálie? To je jako co – šťastnej konec?“
Zakroutil hlavou. „Ne. To není šťastnej konec. To je začátek bordelu.“
Přisunul se blíž, lokty na stole.
„Když odjedeme, oficiálně jsme dezertéři. Já – přímo z aparátu. Ty – manželka dezertéra. Pro ČSSR budu větší problém než Nataša s Pavlem. Ona je ‚jen‘ dcera estébáka, co utekla. Já jsem ten estébák, který utekl. Tím pádem – velká ryba.“
Lenka si vzpomněla na jeho šrámy na bocích. Nechala ho mluvit.
„Na Západě,“ pokračoval, „nebudeme turisti. Budeme materiál. Nejlepší případ: zavřou nás do nějakého utajeného bytu, dají nám jídlo a budou nás hlídat. Přijdou za mnou lidi, co nejsou úplně blbí, a zeptají se: ‚Tak bývalý soudruhu, co byste nám mohl říct o těch vašich v Praze?‘“
Usmál se bez humoru.
„A já budu muset být chytrý. Dávat jim informace, ale pomalu. Říct dost, aby nás tam nenechali hnít deset let, ale ne tolik, aby si na nás vzpomněli doma jako na exemplární případ k likvidaci.“
Lenka sevřela rty. „A myslíš, že to zvládneš?“
Pokrčil rameny. „Nevím. Ale vím, že tam aspoň máme šanci se jednou dostat k informaci, kde Nataša je. Že není jen jméno na seznamu u referenta v Praze. Bude v systému. Italským, francouzským, německým – někde. A systém se dá číst. To umím.“
Naklonil se k ní blíž.
„Tady,“ ukázal prstem směrem k oknu, jako by ukazoval na sever, „když se vrátíme, je pravděpodobnost, že ji ještě někdy obejmeme, skoro nula. Tam,“ ukázal neurčitě k moři, „je to možná pět nebo deset procent. Je to pořád málo. Ale je to víc než nula. Nejdřív spíš dostaneme jejich fotky. Později nám je ukážou z dálky. A jednou snad, nás nechají, abychom se mohli vidět.“
Nadechla se, přerušovaně.
„A co Pavlovi rodiče?“ vyhrkla. „Tvoje sestra? Moje máma? Všichni… Nenecháme je tam jen tak?“
„Nejsou to děti,“ řekl tiše. „A trpět budou, ať se vrátíme nebo ne. Kvůli Nataše s Pavlem. Bez ohledu na to, co uděláme my. Tenhle vlak jsme neřídili. Jen jsme seděli v kupé.“
Chvíli si hrál s okrajem dopisu.
„Když zůstaneme, můžeme jim možná trochu ulevit tím, že budeme dělat poslušné figurky. Ale cenu za to zaplatíme my dva a Nataša. Tím útěkem vlastně říkáme, že jsme viníci. Bude to bolet. Ale nebudou jako viníky ukazovat je. Ale třeba jednou…“ nedořekl, jen rozhodil rukama.
Lenka se opřela zády o opěradlo židle. Zavřela oči.
„Já už nechci, aby naše dítě žilo ve strachu,“ řekla po chvíli. „A… co když po včerejšku...“ Položila si ruku na břicho.
Otevřela oči a podívala se na něj tvrději, než čekal.
„Ale varuju tě, Aloisi Kučero,“ pronesla pomalu. „Jestli to uděláme – jestli nastoupím na tu loď – skončila jsem s tím, že budeš mít radši jakoukoli stranu než mě a Natašu. Jakoukoli. Jestli se někdy pokusíš hrát dvojí hru, já ti to nepřipomenu. Já prostě odejdu.“
Přikývl. Tohle byla slušná dohoda. Tvrdší než cokoliv, co kdy podepsal v kanceláři.
„Pořád si to ještě můžeme rozmyslet,“ dodal. „Máme celý den. Můžeme si lehnout na pláž, jít do moře a dělat, že jsme normální. A večer říct rybáři, že nikam nejedeme.“
Naklonila hlavu.
„Chceš to?“ zeptala se.
Chvíli přemýšlel. Pak zavrtěl hlavou.
„Ne,“ řekl. „Když jsem včera skákal do vody, myslel jsem, že zdrhám od problému. Teď mám pocit, že po tom, co mi ten starej chlap řekl, by zdrhnutím bylo zůstat.“
Na stole ležel dopis. Lenka na něj položila dlaň.
„Tak dneska nebudeme balit kufry,“ rozhodla. „Dneska budeme balit jen to, co se vejde do jedný tašky. Zbytek necháme tady. A večer…“ nadechla se, „večer půjdeme na molo tak, aby si nás nikdo moc nepamatoval.“ „Kufr zabal a dej do něj to, co nebudeme brát s sebou. Zkusím soudruhům trochu zamotat hlavu.“
Natáhla ruku přes stůl. „Podat si ruku můžeme ještě jako soudruzi,“ řekla hořce, „ale z týhle smlouvy už nebude úniku.“
Alois se usmál poprvé tak, že v tom nebyl cynismus.
„Podplukovník Alois Kučera,“ řekl tiše a podal jí ruku, „dezertér.“
„Lenka Kučerová,“ stiskla mu ji. „Dezertérka.“
Dlaně se jim setkaly nad dopisem jejich dcery. A najednou bylo docela jasné, že o tom, co budou večer dělat, už dávno rozhodli. Jen si to teď nahlas přiznali.
„Tak dobře. A teď půjdeme na poslední skutečnou snídani na téhle dovolené,“ vydechl Alois. „Jsi ochotná před lidma aspoň předstírat, že mě máš ráda?“
Lenka si povzdychla, chvíli na něj jen koukala, pak se jí koutky úst lehce zlomily v úsměvu.
„Já jsem to nemusela nikdy předstírat,“ řekla tiše. „Já tě fakt milovala. Pořád tě miluju. I když mě s tou tvojí StB tolikrát bolelo u srdce, že jsem měla chuť sbalit kufr a odejít.“
Natáhla ruku, opatrně mu uhladila mokrý pramen vlasů z čela.
„A možná je i moje chyba,“ pokračovala, „že jsem ti pořád říkala jen to první – že tě miluju. A nikdy to druhý – že mě to, cos dělal, žere. Že se za tebe někdy stydím a že se bojím i otevřít pusu, aby mě to nestálo práci, život, tebe…“
Hořce se pousmála. „Možná sis fakt myslel, že tě miluju právě proto, cos dělal. Že s tím souhlasím.“
Alois sklopil oči. Chtěl něco namítnout, ale nic rozumného ho nenapadlo.
Lenka si přisunula židli blíž, chytila mu tvář do dlaní a přinutila ho, aby se na ni podíval.
„Tak poslouchej,“ řekla klidně. „Miluju tebe. Ne tvoje spisy, ne tvoje stranický schůze, ne tvoje ‚povinnosti‘! Tebe! A jestli má mezi náma ještě něco fungovat – v Itálii, ve Francii, kdekoliv – tak už se nikdy nesmí stát, že budu jen mlčet a dělat, že mi nic nevadí. A ty se nikdy nesmíš spokojit s tím, že mlčím.“
Chvíli na sebe jen koukali. Pak se k ní naklonil, tentokrát bez váhání. Nejdřív ji jen lehce políbil na čelo, jako by si nebyl jistý, jestli smí. Ona ho ale chytila za košili, přitáhla si ho blíž a políbila ho sama – dlouze, bez patosu, ale s něhou, která se nahromadila za roky nevyřčených vět.
Když se od sebe odtáhli, opřela si čelo o jeho.
„Takže ano,“ zašeptala. „Miluju tě. Ale už nechci být ta, co jen sedí doma a snáší všechno, co si vymyslí tvoje strana nebo šéfové. Jestli máme utíkat, tak utíkáme spolu. A jestli máš být někdy zase někomu loajální, tak nejdřív mně a Nataše. A když říkám Nataše, tak to automaticky znamená i Pavlovi, protože už jsme jedna rodina. Až potom komukoliv jinýmu. Jasný?“
Alois jen přikývl. V krku měl knedlík, který nešel polknout.
„Jasný,“ vypravil ze sebe. „Už nechci, abys přede mnou musela hrát, že je všechno v pořádku. Ani kvůli mně, ani kvůli nikomu.“
Lenka ho ještě jednou krátce objala, tentokrát už pevněji, jako by si ho znovu „převzala do vlastnictví“.
Pak se narovnala, setřela si palcem zbytky slz pod očima. Chvíli bylo ticho, jen přes otevřené okno bylo slyšet vzdálené cinknutí talířů z jídelny.
Alois se k ní najednou naklonil blíž, chytil ji kolem ramen a přitáhl si ji tak, že měla ucho skoro u jeho úst.
„Poslouchej…,“ zašeptal. Hlas měl najednou jiný – klidný, soustředěný. Pár vět, polohlas, pár krátkých otázek. Lenka se nejdřív jen mračila, pak překvapeně nadzvedla obočí. Ještě jednou se na okamžik ohlédla po dopise na stolku. Odpověděla jedním krátkým „hm“, on jí šeptal dál.
Najednou ho od sebe odstrčila, změřila si ho pohledem. Pak si odfrkla a zavrtěla hlavou.
„Ty jsi ale hajzl,“ vyrazila ze sebe a vlepila mu facku.
Martin Novotný
III. Velká ryba
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
II. Nemám na výběr
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
I. Normální ráno u moře
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
Ochutnávka stylu ilustrací
Nyní styl mezi starou knižní ilustrací a evropským komiksem. Trochu zašlé barvy, kresba, šrafování — aby čtenáři zbylo místo pro vlastní představivost. A než se otevře pvní kapitola, můžeme na chvíli zhasnout. Projektor běží.
Martin Novotný
Obsah Křižovatky svobod:
Chtěl jsem vám tady udělat „Obsah“, nebo řekněme „Rozcestník“. A měl být pěknej. Grafickej! S plánem vydávání blogů! A aby bylo vidět, které blogy jsou už k dispozici a kdy vyjdou další.
|Další články autora
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Znáte kuriozity českých voleb 2026?
Podzimní komunální a senátní volby 2026 se neúprosně blíží a kampaně pomalu vrcholí. Ačkoliv volby...
Sci-fi seriál od HBO slaví úspěch, druhá řada ale není potvrzená. Rozhodne finále?
Seriál Lanterns míří k závěru první řady a zatím není jasné, zda se Green Lanterni vrátí i v...
Konec další pražské kultovní hospody. Hrála významnou roli při atentátu na Heydricha
Typických pražských hospod dál ubývá. Další brzy zmizí v Libni. Legendární hospoda U Jarolímků,...
U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil
U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila...
U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil
U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila...
U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka
Osobní vlak narazil v pondělí večer na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí do...
Čím intenzivnější zážitek, tím větší klid v hlavě. Podnikatel promluvil o životě s ADHD
Nápady chce měnit ve výrobky během pár hodin, klid v hlavě nachází u sopek i na místech zasažených...
Pronájem bytu 1+kk, 42 m2 - Rejskova, Prostějov
Rejskova, Prostějov
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 77
- Celková karma 5,17
- Průměrná čtenost 138x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.