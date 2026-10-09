III. Velká ryba
Voda ho udeřila jako beton. Ledová, těžká, plná soli. Řetěz ho prudce stáhl dolů. Instinkt ho přinutil máchnout rukama, ale byl to spíš reflex než vůle žít.
Moře mu vlezlo do nosu, do úst, do plic. Zalapala po něm panika. V té jediné vteřině by přísahal, že chce ven. Že by všechno vzal zpátky. Že by radši desetkrát volal na ambasádu, jen kdyby se mohl nadechnout.
Něco o něj škrtlo – dno, kámen nebo trup lodi. Krátký, tupý náraz. V mlze vnímal ještě silné ruce, jak ho chytají za košili.
Pak tma.
Probral se kašlem. Plíce ho pálily, jako by v nich měl písek a žhavý popel. Z úst mu tekla voda a žaludek se mu převracel.
Ležel na zádech na betonu, tričko mokré, řetěz byl pryč. Někdo mu přidržel hlavu.
„Polako, polako…“ (Pomalu.) ozval se nad ním hlas.
Otevřel oči. Nad ním se skláněl starý chlap v tmavém triku, z vlasů mu kapala voda. Vedle klečel kluk tak patnáct, hubený, v šortkách, oči vyjevené. Za nimi loď.
„Što… što si radio, budalo?“ (Co jsi to dělal, blázne?) procedil rybář. A pak, lámanou němčinou: „Du… schwimmen… nicht gut, ja?“ (Neumíš moc plavat, co?)
Alois zachrčel. „Trochu,“ vypravil ze sebe česky.
Rybář na něj kývl. „Čech, to se dalo čekat. Jenom suchozemec zaváže lano jako tkaničku. Ale ještě že tak.“
„Pojď,“ zabručel. Otočil se k chlapci: „Dones mu něco suchýho.“
„Rozumíš po našem?“ podíval se na něj.
Alois přikývl. „Trochu jo.“
„Když už se chceš utopit,“ řekl rybář klidně, „tak to nedělej tam, kde lovíme ryby. Zkazíš úlovek.“
V jeho očích ale nebyla zloba. Jen únava a něco jako pochopení.
„Vstaň,“ pobídl ho. „Pojedeme na moře. Když už jsi byl dole, tak teď musíš být chvíli nahoře. A moře…“ pokynul k vodě, „to umí spravit i hlavu.“
Pomohli mu na nohy. Aloisovi se podlomila kolena, ale udržel se. Kluk mu přehodil deku přes ramena.
Šli po molu k rybářské lodi. Dřevěný trup, odřený lak, z podpalubí byl slyšet pomalý dusot dieselu.
„Pozor,“ zavrčel rybář a pomohl mu přes bort. Alois přelezl neobratně na palubu, sedl si na lavičku u kabiny. Kluk odrazil loď od mola, starý motor změnil rytmus a pobřeží se začalo pomalu vzdalovat.
Chvíli jeli mlčky. Zvuk dieselu se mísil s tichým šploucháním vody o boky. Světla Ankaranu za nimi se rychle scvrkla na pár žlutých teček mezi borovicemi.
„Jak se jmenuješ?“ hodil po něm rybář přes rameno.
„Alois,“ zachraptěl.
Rybář to zkusil opakovat, vyšlo z toho „Alojz“. Mávl rukou. „Dobro. Alojz.“
Naklonil hlavu, podíval se na něj víc očima než obličejem.
„Odkud? Československo?“
„Jo,“ přikývl Alois.
Rybář mlaskl jazykem. „Daleko.“ Chvíli mlčel, pak dodal: „Lidi od vás sem jezdí… vidět moře, slunce, víno, dělat děti.“
Krátce se na něj podíval.
„Ne proto, aby se tady utopili,“ dodal tiše. „Kdo se chce zabít, ať to dělá doma. Ne na místě, kam se jezdí žít.“
Alois mlčel. V hlavě se mu ozvala Lenčina věta: „Já kráva jsem uvažovala, že bych s tebou chtěla další dítě…“ Do krku se mu nahrnula hořkost.
„Odpoledne jsi šel kolem,“ pokračoval rybář. „Pil. To taky znám.“ Pokrčil rameny. „A večer – skok. Moře slyší hodně skoků.“
Podíval se na něj stranou.
„Moře tvé problémy neřeší,“ řekl. „Jen je vezme dolů. A nechá lidi nahoře, aby trpěli víc.“
Ztišil motor. Loď zpomalila, jen se houpala. Na obzoru byla tenká čára Itálie – sotva patrná, ale rybář ji znal nazpaměť.
Vtom chlapec u přídě něco zavolal a ukázal rukou dopředu. Rybář znovu mlaskl, ztlumil plyn. Motor zabručel hlouběji. Otočil kormidlo. „Tady rozhodíme sítě. Ty seď! Ať nám tam zase nespadneš!“
Kluk vzal do ruky ocelové lanko navijáku. Rybář přešel na záď, kde ležela pečlivě složená síť. Olůvka a plováky se v šeru lodní lampy leskly. Popadl okraj sítě, rozhoupal ji a jedním plynulým pohybem síť mrštil za loď. S hlasitým šustěním a cinkáním se začala rozvíjet a mizet v černé vodě. „Tak,“ řekl, když poslední kus sklouzl přes palubu. „Teď pojedem.“ Přidal plyn. Loď se rozjela, tentokrát v pomalém, úsporném tempu. Za zádí se táhla neviditelná past.
„Proč jsi skočil?“ zeptal se tiše.
Alois chvíli hledal slova. Hlavu měl stále těžkou z alkoholu i vody.
„Moje dcera utekla,“ vypravil ze sebe. „Na Západ. S klukem. Myslí si, že mám radši svou práci a stranu než ji.“
Rybář kývl, jako by ho to vůbec nepřekvapilo.
„Máš jen jedno dítě?“
„Jedno,“ přikývl Alois. „Jedno živé. Teď už možná… ani to ne.“
Rybář si odfrkl.
„Ženy a děti vždycky utíkají od toho, co je žere,“ prohodil. „Od mužů. Od války. Od hlouposti. Od strany.“
Zadíval se mu přímo do očí.
„A má pravdu? Ta tvoje? Že máš radši stranu než ji?“
Alois otevřel pusu, aby řekl „ne“. Ale vzpomněl si na vlastní slova na chodbě: „Jsem vázanej. Přísaha. Služba.“ Na to, jak ještě před pár hodinami do telefonu diktoval jména a čísla pasů.
„Nevím,“ řekl nakonec. A poprvé v životě měl pocit, že je to poctivá odpověď.
Rybář se ušklíbl, ne zle, spíš smutně.
„Víš,“ opravil ho. „Jen se stydíš to říct nahlas.“
Vytáhl z kapsy pomačkanou krabičku cigaret. Zapálil si jednu, dlouze potáhl. Nabídl, Alois odmítl.
„Poslouchej, Alojz,“ začal po chvíli. „My tady taky máme svoje strany, svoje války, svoje vlajky.“ Mávnul rukou směrem k pobřeží. „Tito, král, Italové, Němci, Srbové, Chorvati… Vždycky někdo.“
Přimhouřil oči k horizontu.
„Ale tady,“ ťukl si prstem do hrudi, „ti nakonec zůstane jedna vlajka. Rodina. Dítě. Žena. Všechno ostatní je jen papír, razítka a kecy.“
Podíval se zpátky na něj.
„Když jsi se chystal skočit, když jsi skákal, na co jsi myslel?“ utrousil. „Na dceru, nebo na stranu?“
Alois stiskl čelist. Měl pocit, že se mu něco v břiše láme. Ten starý chlap mu připomínal něco, co si nedovolil ani myslet: že KSČ, StB, přísahy… jsou jen kulisy. A uprostřed stojí holka, která odjela pryč, protože tomu všemu věří ještě míň než on.
„Já… Když jsem si vázal ten řetěz... Vzpomněl jsem si, jak jsem dceru učil zavazovat boty.“ Rozbrečel se.
„No vidíš, že na stranu sereš,“ mávl rukou rybář. „Proto jsi skočil. Kdybys byl pořád jejich, šel bys si to vybrečet na ambasádu. Ty jsi šel do vody.“
Aloise ta věta skoro fyzicky udeřila. Došlo mu, že má pravdu. Nechtěl umřít kvůli stranické přísaze. Chtěl utéct z role, kterou mu přisoudili. A v té roli byl on ten, kdo má dceru pronásledovat, ne hledat.
Rybář natáhl nohu a ťukl špičkou boty směrem k obzoru.
„Tam,“ řekl. „To je Itálie. Terst, Barcola. Jezdím tam někdy prodávat ryby. A někdy…“ pokrčil rameny, „vozím lidi, co nechtějí být tady. Němci, co se bojí, že je tu někdo sbalí. Jugoslávci, co věří, že tam je to lepší. Někdy se vrátí. Někdy ne.“
Nechal slova viset ve vzduchu.
„Tvoje dcera je teď někde mezi tímhle pobřežím a tamtím světem,“ pokračoval. „Ty jsi ji poslal papírem do rukou policie. Dobře. Bál ses. Po svým. Ale jestli ji chceš vidět, tak ji nenajdeš ve spisu. Najdeš ji tam.“ Ukázal znovu k Itálii.
„Nemůžu jen tak… odejít,“ zašeptal Alois. Ale poprvé to neznělo přesvědčivě ani jemu.
„Můžeš,“ usekl ho rybář. „Jen se bojíš. Když zvládneš skočit s řetězem do vody, zvládneš sednout na loď bez řetězu.“
Chvíli bylo ticho. Loď se houpala, vítr voněl solí.
„Proč bys mi pomáhal?“ vypadlo z Aloise. „Neznáš mě. Nemáš důvod. Jsem komunista z východu.“
„Ne,“ zavrtěl hlavou rybář. „Dneska jsi byl jen chlap, co si uvázal řetěz kolem pasu a skočil. Já vytahuju z vody ryby, někdy i lidi. To je celý.“
Odmlčel se, pak dodal tišeji:
„Mám dceru v Německu,“ přiznal. „Taky utekla. Napsala dopis, že nechce čekat, až se tady někdo rozhoupe. Myslí si, že mám radši moře než ji. Někdy možná jo.“ Pokrčil rameny. „Ale kdyby jednou stála někde v cizině sama a bála se, přál bych si, aby se našel někdo, kdo jí pomůže. Tak to vracím dopředu.“
Hodiny plynuly. Loď křižovala po pravidelných, vyjetých kolejích, které znal jen rybář. Chlapec občas zkontroloval lano, pak si sedl a zdříml si. Alois se opíral o kajutu, díval se na hvězdy, které se odrážely ve vodě a rozbíjely se o trup. Hlava mu těžkla, únava byla hlubší než moře pod nimi.
„Konec!“ zarazil ticho rybářův hlas. „Jdem na to!“
Chlapec vyskočil, přeběhl k navijáku. Zasunul lanko a zabral za kliku. Začalo skřípat, napínat se. Rybář přidal plyn, loď se lehce naklonila, bojovala se zátěží.
Síť se vynořovala pomalu. Nejdřív prázdná, mokrá oka, pak první záblesky stříbra – drobné rybky, které propadly zpátky do vody. A pak hlavní část úlovku. Třepotající se masa sardelí a sardinek, která se ve světle leskla jako rozsypaný poklad. Mezi nimi se svíjela malá chobotnička, chapadla omotaná kolem provazů.
„Jsou tam!“ řekl rybář s uspokojením.
Když síť vytáhli celou, rybář najednou ztuhl. V chumlu malých rybek se cosi temně pohnulo. Chlapec přiskočil, pomohl mu síť roztáhnout. Na palubu se s tupým žuchnutím vyvalilo těžké, tmavé tělo mnohem větší ryby. Pruhovaná, masivní hlava, tlama plná zubů.
„Kirnja,“ (kanic) zamručel rybář. V hlase měl jiný tón než předtím. „Tohle nevidíme každý den.“
Na okamžik se k rybě sklonil, jako by jí chtěl něco pošeptat. Pak ji chytil za žábry a přetáhl k bedně. Kovová váha pod jeho dlaní hlasitě zasténala. Alois si odkašlal. „Taková ryba je štěstí, co?“ vypravil ze sebe. „Pro toho, kdo ji chytí.“
Rybář se ušklíbl. „Nemysli si,“ houkl tiše. „Některé ryby jsou štěstí. Některé jsou problém. A některé…“ vzal kanice za hlavu a prudce mu otevřel tlamu, „některé jsou nebezpečné i když už je máš na palubě.“
Pustil tlamu, kanic těžce plácnul o dřevo.
„Rybu s ostny – znáš?“ mrknul na chlapce. „Jednou se sousedův švagr říznul. Malá ryba. Velká bolest. Srce se zastavilo, dřív, než přijel doktor.“ Poklepal prstem na víko bedny. „Když nevíš, co děláš, zabije to tebe, ne ji. Špatně ji chytíš, špatně ji uvaříš – ty jsi mrtvý, ryba vyhrála.“
Podíval se na Aloise o vteřinu déle, než bylo nutné.
„Drobné ryby jsou chleba,“ poznamenal, spíš k sobě než k Aloisovi. „Tohle je svátek. Velká ryba vždycky znamená, že někde udělala chybu. Zaplavala tam, kam neměla.“
Následovalo třídění. Rychlé, jisté pohyby. Rybář házel větší kusy do bedny, malé a neprodejné mrštil zpět do vody. Vůně ryb a moře byla najednou všudypřítomná, syrová a živá.
Alois to sledoval s podivným sevřením v hrudi. Sardinky a ančovičky byly jako ti, které celý život honil ve spisech – malé ryby, co tvoří masu. Kanic v bedně byl něco jiného. Úlovek, kolem kterého se budou sbíhat ti nahoře.
Další bedna hlasitě zaklapla. V tu chvíli měl Alois poprvé jasný, skoro fyzický pocit, že na Západě nebude jen další utečenec, ale něco, co si budou chtít všichni „ukousnout“. Východ – aby ho exemplárně ztrestal. Západ – aby ho vysál a zamknul si ho do vlastní sítě.
Ale stále si opakoval. „Rodina. Dítě. Žena. Všechno ostatní je jen papír, razítko a kecy.“
Když byla bedna plná, rybář zaklapl víko. Chlapec umyl palubu hadicí s mořskou vodou. Rybář se vrátil ke kormidlu, otočil loď směrem k pobřeží.
„Zavři oči,“ řekl Aloisovi. „Spi. Do přístavu je hodina cesty.“
Alois už neodporoval. Zachumlal se do deky, kterou mu chlapec hodil na nohy. Opřel hlavu o dřevo kajuty. Zvuk motoru, šplouchání, vůně soli a ryb… všechno se slilo v jediný ukolébavý šum. Oči se mu zavřely a tentokrát se nepotopil do černoty strachu, ale do temnoty spánku, která aspoň trochu připomínala odpočinek.
Probral ho chlad a změna tónu motoru. Otevřel oči. Nebe nad ním přecházelo z olověně šedé do fialové a na východě už růžovělo. Svítalo.
Rybář stál u kormidla, kouřil poslední cigaretu a díval se na přístav. Otočil se, když zaslechl pohyb.
„Dobro jutro, Alojz,“ řekl s náznakem úsměvu. „Moře je dobré. Vymylo ti hlavu.“
Pomohl mu vstát. Tělo bylo ztuhlé, každý sval bolel, ale hlava… hlava byla překvapivě prázdná a čistá. Nebylo v ní místo pro složité úvahy. Jen pro jedinou, jasnou myšlenku, která vyvstala s tím ranním světlem.
Když loď přirazila k molu, rybář mu podal ruku. Stisk byl pevný, kůže drsná jako smirkový papír.
„Nezapomeň,“ řekl tiše a důrazně. „Po půlnoci. Jen vás dva. Nic jiného.“
Alois přikývl. Podíval se na hotel, kde spala Lenka, a pak zpět na rybáře.
„Děkuju,“ řekl prostě.
„Jdi,“ mávl rybář rukou. „Máš práci.“
Martin Novotný
II. Nemám na výběr
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
I. Normální ráno u moře
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
Ochutnávka stylu ilustrací
Nyní styl mezi starou knižní ilustrací a evropským komiksem. Trochu zašlé barvy, kresba, šrafování — aby čtenáři zbylo místo pro vlastní představivost. A než se otevře pvní kapitola, můžeme na chvíli zhasnout. Projektor běží.
Martin Novotný
Obsah Křižovatky svobod:
Chtěl jsem vám tady udělat „Obsah“, nebo řekněme „Rozcestník“. A měl být pěknej. Grafickej! S plánem vydávání blogů! A aby bylo vidět, které blogy jsou už k dispozici a kdy vyjdou další.
Martin Novotný
Děj předchozího dílu
Zkrácený souhrn děje prvního dílu - Konečná stanice Marseille. Pro ty, kteří chtějí číst rovnou druhý díl
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