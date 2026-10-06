II. Nemám na výběr
Podíval se na ni, pak palcem natrhl klopu. Papír lehce zašustil. Chvíli jen zíral na Natašino písmo, než se mu zaostřilo.
|Maminko, tatínku,
promiňte, že jsme to před vámi tajili. Báli jsme se, že byste nám to nedovolili. A že byste nás nejen odrazovali, ale (hlavně ty, tatínku) že bys byl schopný nás udat. Možná ne mě, ale Pavla ano. Pořád mám v hlavě, jak jsi mi druhý den po narozeninách říkal, že mě máš radši než cokoli jiného na světě. Ale zároveň mám pořád obavu, jestli nemáš radši KSČ a tu svou StB.
O našem útěku vůbec nic nevědí Pavlovi rodiče. Nenaváděli nás, nepomáhali nám. Prosím tě, nemsti se jim. Pavlův táta už si toho prožil dost a paní Svobodová za nic nemůže. Mám vás oba opravdu moc ráda. Ale byly chvíle, kdy jsem tě, tati, nenáviděla. Za to, co jsi dělal ostatním lidem. Jak ses doma radoval, že „jste někoho vyřídili“, zmlátili, zavřeli, nebo mu aspoň zničili život. Nemohli jsme takhle žít.
Kdybychom dělali to, co chceš ty, asi bychom se měli dobře – studium na vysoké škole a k tomu byt v Brně, ne koleje jako ostatní. Ale museli bychom se stydět sami za sebe. A kdyby ostatní věděli, PROČ se tak máme, nenáviděli by nás. Stejně jako mě nenáviděli skoro všichni ve škole. Stejně jako nás nenáviděli v ulici. A jako nás nenáviděla půlka Karlových Varů.
Neutíkáme před vámi. Utíkáme před tím, co kolem sebe celou dobu vidíme a slyšíme. Nemůžeme žít v zemi, která funguje díky tomu, že umlčuje a terorizuje lidi za jejich názor, nebo za jejich postoje. A která je za to dokáže i zabíjet. Nechceme žít z toho, že se ostatní bojí mluvit pravdu, protože „Natašin táta je od StB“.
Jsme v pořádku. Jsme spolu. Máme u sebe všechno, co potřebujeme na cestu. Nechceme od vás žádné peníze ani pomoc. Auto jsme si jen půjčili na cestu k hranici, najdete ho před přechodem Lazzareto. Pavlíček to vymyslel tak, že klíče zabouchneme uvnitř. Prý jsi šikovnej a auto si otevřeš i bez klíče. Jen jednu věc:
„Prosím vás oba – nevolejte hned na policii, na StB, na vnitro, ani na ambasády. Čím míň o nás budou vědět, tím menší nebezpečí pro nás i pro vás. Jestli nás začnou okamžitě hledat jako „dceru důstojníka StB a budoucího posluchače VAAZ na Západě“, udělají z nás exemplární případ. A semele to celou rodinu. Vím, že to pro tebe, tati, není jednoduché – že máš svoje povinnosti. Jen tě prosím, abys aspoň první dny neříkal víc, než musíš. Každá hodina, kdy o nás nevědí všechno, pro nás může hodně znamenat. Možná nám to nikdy neodpustíte. Ale chtěla bych, abyste jednou pochopili, že jsme to neudělali ze zlomyslnosti. Udělali jsme to proto, že jsme už neuměli dál žít tak, jak si to představujete vy.Mám vás ráda.
Vaše Nataša
(Pavel vám posílá pozdrav a prosí vás o totéž.)
Nastalo ticho. Jediné, co bylo slyšet, bylo jejich dýchání a vzdálené cinknutí talířů z jídelny.
Lenka natáhla ruku. „Ukaž.“
Podal jí dopis. Četla rychle, pak znovu, pomaleji. Rty se jí chvěly, ale žádná slza nespadla. Když dočetla závěr, zvedla k němu oči.
Alois neodpověděl. Podíval se na ni dlouhým, prázdným pohledem, ve kterém nebyl ani vztek, ani obrana. Jen únava.
Vstal, až zavrzala postel. Dopis jí vzal z ruky, pomalu, bez škubnutí. Složil ho pečlivě napůl, pak ještě jednou, jako by skládal služební hlášení.
„Kam jdeš?“ vydechla.
Neodpověděl. Strčil dopis do kapsy a vyšel na chodbu. Dveře za ním tiše zaklaply.
Dole u recepce požádal o telefon. Starý černý aparát s rotační číselnicí, z popraskaného bakelitového sluchátka slyšel táhlý tón.
„Československá ambasáda, Bělehrad, prosím,“ řekl francouzsky. Pak, jakmile uslyšel první známý přízvuk, přešel do češtiny.
„Tady Kučera. Podplukovník. Dovolená v Jugoslávii. Mimořádná událost. Potřebuju spojit na rezidenta nebo službu ministerstva vnitra.“
Mluvil krátce, bez emocí. Fakta: jména, data narození, popis auta. Že mladí v noci odešli. Že zanechali dopis, kde píší o útěku. Že podle všeho směřují na italskou hranici.
Slova „emigrace“ ani „zrada“ neřekl. Jen: „odešli“ a „jsou pryč“.
„Telegraficky do Prahy a na ministerstvo vnitra,“ dodal. „A upozornit pohraničníky na italský straně. Stejně to zjistíte, tak ať je to aspoň včas.“
Zavěsil. Chvíli držel sluchátko v ruce i po cvaknutí, jako by čekal, že se ozve ještě někdo třetí a zruší to. Nikdo se neozval.
Teprve pak vrátil sluchátko do vidlice, poděkoval recepční a zamířil zpátky do schodů.
Lenka seděla na posteli přesně tak, jak ji opustil. Pasy ležely vedle ní. Okno bylo dokořán, ale vzduch v pokoji byl těžký.
„Udal jsi je,“ řekla bez otázek.
„Nahlásil jsem, že zmizeli,“ odpověděl suše. „Kdybych to neudělal, udělá to někdo jinej. A pak to bude horší.“
„Horší pro koho?“ vyjela na něj. „Pro tebe ve služebním spisu? Nebo pro ně dva?“
Neodpověděl. Posadil se na kraj druhé postele, lokty opřené o kolena, hlavu v dlaních.
„Prosili tě, ať to aspoň první dny neříkáš,“ pokračovala. „Ani to jsi pro dceru nemohl udělat. Dvacet let s tebou žiju a dvacet let vidím, že první je vždycky Kučera estébák a až hodně daleko za ním Kučera táta.“
„Nemám na výběr,“ procedil. „Jsem vázanej. Přísahou. Službou. Tohle nezameteme pod koberec. Tohle půjde do Prahy, i kdybych držel hubu jako hrob.“
„Přísahou komu?“ zvedla se. „Mnichovu? Moskvě? Nějakým soudruhům, co v životě neuvidíš? Dnes ráno jsi mi tvrdil, že bys dokázal mít ještě jedno dítě. Že bych v tom nikdy nebyla sama. A za pár hodin uděláš přesný opak. První, co uděláš, je, že si domů pozveš StB.“
„První, co jsem udělal,“ zvedl k ní oči, „je, že jsem jim zajistil, že až je v Itálii budou vyslýchat, nebudou se tvářit, že na ně nic neví. Bez toho telegramu je sejmou jako lháře. S ním aspoň začínají s otevřenýma kartama.“
„To si povídej soudruhům,“ odsekla. „Mně ne.“
Nějakou chvíli se na sebe jen dívali. Pak Lenka zavrtěla hlavou.
„Víš, čeho se bojím?“ řekla tiše. „Že jednoho dne budeš vysvětlovat v televizi, že jsi mě musel nechat zavřít jako odstrašující příklad. A že se u toho budeš tvářit stejně jako dneska.“
To ho bodlo víc než všechno předtím. Vstal náhle, až židle poskočila.
„Musím ven,“ vyhrkl. „Vzduch. Moře. Něco.“
„Jdi,“ mávla rukou. „Aspoň nebudu mít chvíli před očima někoho, kdo si myslel, že může hrát na dvě strany do nekonečna.“
Strčil peněženku do kapsy kalhot a vyšel z pokoje. Tentokrát s prásknutím dveří.
V uličce za hotelem byla malá hospoda. Plechové stolky, plastové židle, z amplionu přidušený jugoslávský pop. Alois se zastavil u pultu.
„Rakiji!“
Barman mu nalil skleničku.
„Ne! Myslel jsem flašku! Ale tohle mi tu klidně nech!“ Skleničku vypil na ex. „Tu lahev mi hned votevři!“
Zaplatil, přihnul si z lahve a vydal se směrem, kde včera zahlédl molo.
Nevěděl, jak dlouho jde, vzdálenost odměřovala jen klesající hladina v lahvi. U přístaviště stál na břehu vrak rybářské lodě, boky rozežrané solí, uvnitř staré bóje, zbytky lan.
Generováno s pomocí AI
Vlezl dovnitř. Byl tam aspoň trochu chládek. Smrad nafty, řas a ryb. Posadil se na zem, opřel záda o žebro trupu. Rakije pálila v krku. Hlavu mu vymývala rychleji než moře skálu.
Nevěděl, jak dlouho tam seděl. Přemýšlel, jestli by nestačilo zmizet – nechat jim jen pasy a dopis. Jestli by to nakonec nebylo lepší než se dívat na to, jak se plácá mezi oddaností k partaji a k vlastní rodině.
U nohou se mu válel kus ocelového řetězu, možná metr a půl, možná víc. Zvedl ho. Byl těžký, studený, reálný. Připomněl mu všechny ty spisy, kde se psalo: „Subjekt nezvládl tlak situace. Pokus o útěk mezi vagóny. Skok z mostu. Utonutí.“
Vždycky to četl jako cizí příběhy. Teď mu došlo, jak málo kroků od nich vlastně stojí.
K večeru se trochu ochladilo. Z moře se zvedala vlhkost, slunce se tlačilo k horizontu. Od přístavního mola sem doléhal dusot dieselu a nárazy něčeho o dřevo.
Alois vylezl z vraku. Řetěz si omotal kolem pasu, jen tak hrubě, jak mu ruce dovolily. Konce svázal provazem, prsty ho neposlouchaly, ale povedla se mu klička. Hlavou mu probleskla vzpomínka, jak učil malou Natašu zavazovat tkaničky. Jak byla pyšná, že je ve školce první, která už to umí.
Flašku nechal ve vraku. Došel na molo, vrávoravě, ale rovně.
Chvíli stál a díval se do vody. Nepřipadala mu zrovna čistá. Jen tichá. A jen doufal, že je dost hluboká.
„Tak,“ zamumlal. „Už po mně nebudou chtít, abych si vybíral. Tohle jsem si vybral sám.“
Udělal krok dopředu. Druhý krok už byl do prázdna.
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